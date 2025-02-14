ВНИМАНИЕ:
текущий ранговый сезон «Гуд Рэндомс» будет короче. Новый ранговый сезон начнется с выходом следующего обновления 25 февраля;
перечисленные ниже изменения должны быть окончательными, но некоторые перемены все еще могут произойти после начала нового рангового сезона.
В любом случае грядут большие изменения, так что давайте ознакомимся с ними!
Пересмотр ранговых боев преследует следующие цели:
сделать ранговые бои более привлекательными для опытных игроков;
побудить больше игроков участвовать в ранговых боях и вызвать их интерес в оттачивании боевого мастерства;
обеспечить более щедрое вознаграждение игроков за затраченные ими силы и время;
сделать каждый сезон неповторимым и увлекательным;
улучшить монетизацию в игре и иметь постоянный источник поддержания киберспортивной активности в Brawl Stars.
Pro Pass — новая система продвижения в ранговых боях
Ранговые бои переходят на новую систему продвижения, схожую с Brawl Pass, которая называется Pro Pass. Она включает бесплатный и платный уровни, но, в отличие от Brawl Pass, Pro Pass длится 4 месяца!
Такая продолжительность объясняется тем, что Pro Pass будет привязан к крупным киберспортивным событиям года: Brawl Cup в мае, дополнительный отбор в сентябре и мировой финал в ноябре. Текущий план предусматривает 3 сезона Pro Pass в год.
Для продвижения в Pro Pass необходимо набирать опыт Pro Pass, который можно получить за:
победы в ранговых боях (аналогично ежедневному опыту Brawl Pass для Brawl Pass, только опыт Pro Pass обновляется еженедельно, и вам нужно выиграть матч);
повышение ранга;
просмотр и взаимодействие с киберспортивными трансляциями на https://event.supercell.com/brawlstars/ru в течение года;
вы не ОБЯЗАНЫ смотреть киберспортивные трансляции для прохождения пропуска, но это может ускорить ваш прогресс (особенно если вы не достигнете высокого ранга) и дать вам больше дополнительных наград;
покупку Pro Pass, который обеспечивает мгновенный прогресс и удвоенный опыт Pro Pass (и удваивает недельный лимит).
Награды бесплатного уровня лучше, чем были в старой ранговой системе, и включают легендарный приз Старр в качестве финальной награды.
Взгляните на график ниже:
Стоит отметить, что игроки ранга «Мастер» не получат особых преимуществ на бесплатном уровне (но они все же будут). Но учитывая, что около 1 % игроков, участвующих в ранговых боях, достигают ранга «Мастер», а около 5 % — «Легендарного», это изменение в большей степени повлияет на оставшиеся примерно 95 % участников ранговых боев и, надеемся, сделает ранговые бои более привлекательным для остального сообщества.
Платный уровень стоит 24,99 $* за 4-месячный период (6,25 $ в месяц) и включает следующее:
* Цена может отличаться в зависимости от вашей страны/региона.
Новый уровень редкости скина — Pro
Как вы уже поняли, мы добавляем новый уровень редкости скина: Pro!
Скины уровня Pro можно улучшить до 11 раз, собирая предметы для улучшения в Pro Pass (или получая из ранговых призов по истечении 8 месяцев после выхода скина).
Каждое улучшение даст вам либо визуальное улучшение скина, включая новый визуальный эффект появления, либо другие элементы оформления, включая новую анимированную боевую карту.
В каждом сезоне вы сможете получить легендарный скин на бесплатном уровне пропуска!
Список улучшений включает:
1-е улучшение — бесплатный уровень: базовый скин;
2-е улучшение — бесплатный уровень: 1 значок, 1 изображение профиля и 1 спрей;
3-е улучшение — бесплатный уровень: спецэффекты атаки;
4-е улучшение — бесплатный уровень: улучшенная модель скина;
5-е улучшение — бесплатный уровень: 8 значков;
6-е улучшение — бесплатный уровень: спецэффекты уничтожения;
7-е улучшение — платный уровень: анимированная карта бойца — НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ!
8-е улучшение — платный уровень: спецэффекты появления и возрождения — НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ!
9-е улучшение — платный уровень: гиперзаряженный вариант;
10-е улучшение — платный уровень: хроматический вариант 1;
11-е улучшение — платный уровень: хроматический вариант 2.
Первый скин Pro получит Кольт (потому что ему явно не хватает скинов).
Ознакомьтесь с анонсом базового скина и некоторыми идеями!
Ранговый бой стал более состязательным!
При создании рангового режима нашей первоначальной целью было сделать его более подходящим для тех, кто играет, чтобы просто развлечься. И нам удалось этого достичь! В ранговых боях теперь участвуют примерно в 10 раз больше игроков, чем в предыдущей версии (силовая лига).
Однако они стали СЛИШКОМ простыми для игроков, которые хотят испытать себя.
Поэтому в этой новой версии:
1. Мы добавили новый ранг для самого высокого уровня игры.
После ранга «Мастер» теперь есть новый ранг: Pro.
Уровень Pro также разблокирует кнопку «Киберспорт» (специальная кнопка для игроков, которые хотят участвовать в киберспортивных мероприятиях Brawl Stars).
Теперь ранг «Мастер» включает 3 уровня (I, II и III), для достижения каждого из которых требуется 1000 эло.
Для каждого уровня легендарного ранга теперь требуется 750 эло.
2. Мы рассматриваем проблему инфляции эло комплексно.
Теперь на мифическом ранге и выше вы можете быть понижены до предыдущего ранга, если проиграете больше, чем победите.
Прирост эло увеличен, но для легендарного ранга и выше потеря эло стала более ощутимой.
Значительно снижены значения рангового усиления (усиление по-прежнему действует только до мифического ранга).
По мере повышения ранга действуют более строгие ограничения при создании команды из трех или двух игроков (вы не сможете создать команду с другом, если его ранг намного ниже вашего).
3. Улучшенный подбор противников.
На низких рангах подбор противников должен происходить быстрее.
По мере повышения ранга будут действовать более строгие ограничения при подборе противников.
Диапазон поиска по эло больше не будет выходить за рамки ограничения, накладываемого вашим рангом.
Сброс ранга больше не переводит всех игроков в ранг «Бронзовый I» каждый месяц. Если у вас ранг «Алмазный I» или выше, ваш итоговый ранг всегда будет понижаться на 6 рангов (с «Золотого I» и ниже вы перейдете в «Серебряный I» и т. д.).
Для игры в ранге «Мифический» и выше теперь требуется 12 бойцов c 11-м уровнем силы.
4. Удаление модификаторов.
Мы решили, что модификаторы слишком сложны для обычных игроков и сильно ограничивают мету бойцов, поэтому мы отказываемся от них и собираемся сделать ранговые сезоны более привлекательными иным способом.
5. Крупные изменения в гаджетах.
Теперь гаджеты можно использовать неограниченное количество раз, но с перерывом на перезарядку.
У каждого гаджета своя продолжительность перезарядки, которая зависит от его мощности: от 7 до 30 секунд.
Снаряжение «Заряд гаджета» было заменено снаряжением, ускоряющим перезарядку.
Все эти изменения касаются не только рангового боя, но больше всего затронут тех игроков, которые любят соревноваться.
Новые ранговые игровые режимы
Для поддержания разнообразия мы каждый месяц будем экспериментировать с новым ранговым игровым режимом.
Сначала режим будет протестирован в трофейной лиге.
Если он окажется жизнеспособным, мы добавим его в ранговые бои.
В противном случае мы скорректируем его или переработаем, прежде чем добавлять.
Первым новым режимом станет «УБОРКА» («Ловля медуз» в новом облике).
Следующий кандидат — «Аэробой», но это еще подлежит обсуждению и, вероятно, потребуются некоторые изменения.
Возможность испытать полностью прокачанных бойцов в каждом сезоне!
Если у вас нет всех бойцов и вы испытываете трудности с их прокачкой для рангового боя, эта новость для вас.
Каждый сезон 3 полностью прокачанных бойца будут доступны всем желающим ТОЛЬКО в ранговых боях.
Доступные бойцы будут меняться в каждом сезоне.
Это позволит игрокам опробовать новых бойцов, ознакомиться с максимальным уровнем силы и заполнить пробелы в команде при необходимости.
Эти 3 прокачанных бойца будут учитываться при выполнении требований к бойцам для каждого ранга.
Изменения в ранговых призах
Поскольку скины Pro теперь гарантированно входят в Pro Pass, наполнение ранговых призов изменится. Мы:
сохранили все предыдущие ранговые скины, которые были доступны в ранговых призах;
добавили больше элементов оформления, таких как изображения профиля, значки и спреи, которые можно получить только из ранговых призов;
добавили предмет «Улучшение скина» (но он станет доступен в ранговых призах только спустя 8 месяцев после выхода скина Pro);
добавили опыт Pro Pass в качестве одной из возможных наград для более быстрого продвижения и получения финального легендарного приза Старр.
Перекраска ранговых боев в 2025 году
Мы обновляем визуальное оформление всех ранговых боев!
Боевые карты больше не пропадают, а остаются у вас навсегда.
Новые визуальные эффекты для каждого ранга.
Новые визуальные эффекты для боевых карт.
Теперь вы можете выбирать, какую боевую карту показывать в профиле.
Другие улучшения рангового режима
Новые ранговые сезоны будут начинаться в третий четверг каждого месяца, а первый сезон начнется сразу после обновления 25 февраля и продлится до 16 апреля. Второй ранговый сезон начнется 17 апреля, в третий четверг апреля.
Ранговая эмблема теперь всегда отображается в ранговом режиме (вместо мастерства бойца).
Теперь вы можете поставить отметку «Нравится» бойцам, чтобы добавить их в избранное!
Любимые бойцы теперь будут находиться в начале списка на этапе выбора бойцов в ранговых боях.
Исправлена видимость точек появления красной и синей сторон.
Таким образом, ранговый режим станет более состязательным, награды в нем станут лучше, а игровой процесс — плавнее благодаря Pro Pass! Все еще может измениться, но мы собираемся внедрить все вышеперечисленное в следующем обновлении.