Ранговый бой стал более состязательным!

При создании рангового режима нашей первоначальной целью было сделать его более подходящим для тех, кто играет, чтобы просто развлечься. И нам удалось этого достичь! В ранговых боях теперь участвуют примерно в 10 раз больше игроков, чем в предыдущей версии (силовая лига).

Однако они стали СЛИШКОМ простыми для игроков, которые хотят испытать себя.

Поэтому в этой новой версии:

1. Мы добавили новый ранг для самого высокого уровня игры.

После ранга «Мастер» теперь есть новый ранг: Pro.

Уровень Pro также разблокирует кнопку «Киберспорт» (специальная кнопка для игроков, которые хотят участвовать в киберспортивных мероприятиях Brawl Stars).

Теперь ранг «Мастер» включает 3 уровня (I, II и III), для достижения каждого из которых требуется 1000 эло.

Для каждого уровня легендарного ранга теперь требуется 750 эло.

2. Мы рассматриваем проблему инфляции эло комплексно.

Теперь на мифическом ранге и выше вы можете быть понижены до предыдущего ранга, если проиграете больше, чем победите.

Прирост эло увеличен, но для легендарного ранга и выше потеря эло стала более ощутимой.

Значительно снижены значения рангового усиления (усиление по-прежнему действует только до мифического ранга).

По мере повышения ранга действуют более строгие ограничения при создании команды из трех или двух игроков (вы не сможете создать команду с другом, если его ранг намного ниже вашего).

3. Улучшенный подбор противников.

На низких рангах подбор противников должен происходить быстрее.

По мере повышения ранга будут действовать более строгие ограничения при подборе противников.

Диапазон поиска по эло больше не будет выходить за рамки ограничения, накладываемого вашим рангом.

Сброс ранга больше не переводит всех игроков в ранг «Бронзовый I» каждый месяц. Если у вас ранг «Алмазный I» или выше, ваш итоговый ранг всегда будет понижаться на 6 рангов (с «Золотого I» и ниже вы перейдете в «Серебряный I» и т. д.).

Для игры в ранге «Мифический» и выше теперь требуется 12 бойцов c 11-м уровнем силы.

4. Удаление модификаторов.

Мы решили, что модификаторы слишком сложны для обычных игроков и сильно ограничивают мету бойцов, поэтому мы отказываемся от них и собираемся сделать ранговые сезоны более привлекательными иным способом.

5. Крупные изменения в гаджетах.

Теперь гаджеты можно использовать неограниченное количество раз, но с перерывом на перезарядку.

У каждого гаджета своя продолжительность перезарядки, которая зависит от его мощности: от 7 до 30 секунд.

Снаряжение «Заряд гаджета» было заменено снаряжением, ускоряющим перезарядку.

Все эти изменения касаются не только рангового боя, но больше всего затронут тех игроков, которые любят соревноваться.

Новые ранговые игровые режимы

Для поддержания разнообразия мы каждый месяц будем экспериментировать с новым ранговым игровым режимом.

Сначала режим будет протестирован в трофейной лиге.

Если он окажется жизнеспособным, мы добавим его в ранговые бои.

В противном случае мы скорректируем его или переработаем, прежде чем добавлять.

Первым новым режимом станет «УБОРКА» («Ловля медуз» в новом облике).

Следующий кандидат — «Аэробой», но это еще подлежит обсуждению и, вероятно, потребуются некоторые изменения.

Возможность испытать полностью прокачанных бойцов в каждом сезоне!

Если у вас нет всех бойцов и вы испытываете трудности с их прокачкой для рангового боя, эта новость для вас.

Каждый сезон 3 полностью прокачанных бойца будут доступны всем желающим ТОЛЬКО в ранговых боях.

Доступные бойцы будут меняться в каждом сезоне.

Это позволит игрокам опробовать новых бойцов, ознакомиться с максимальным уровнем силы и заполнить пробелы в команде при необходимости.

Эти 3 прокачанных бойца будут учитываться при выполнении требований к бойцам для каждого ранга.

Изменения в ранговых призах

Поскольку скины Pro теперь гарантированно входят в Pro Pass, наполнение ранговых призов изменится. Мы:

сохранили все предыдущие ранговые скины, которые были доступны в ранговых призах;

добавили больше элементов оформления, таких как изображения профиля, значки и спреи, которые можно получить только из ранговых призов;

добавили предмет «Улучшение скина» (но он станет доступен в ранговых призах только спустя 8 месяцев после выхода скина Pro);

добавили опыт Pro Pass в качестве одной из возможных наград для более быстрого продвижения и получения финального легендарного приза Старр.

Перекраска ранговых боев в 2025 году

Мы обновляем визуальное оформление всех ранговых боев!