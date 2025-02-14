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14 февр. 2025 г.
Blog – Brawl Stars

РАНГОВЫЙ БОЙ УМЕР. ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАНГОВЫЙ БОЙ! 

ВНИМАНИЕ:

  • текущий ранговый сезон «Гуд Рэндомс» будет короче. Новый ранговый сезон начнется с выходом следующего обновления 25 февраля;

  • перечисленные ниже изменения должны быть окончательными, но некоторые перемены все еще могут произойти после начала нового рангового сезона.

В любом случае грядут большие изменения, так что давайте ознакомимся с ними!

Пересмотр ранговых боев преследует следующие цели:

  • сделать ранговые бои более привлекательными для опытных игроков;

  • побудить больше игроков участвовать в ранговых боях и вызвать их интерес в оттачивании боевого мастерства;

  • обеспечить более щедрое вознаграждение игроков за затраченные ими силы и время;

  • сделать каждый сезон неповторимым и увлекательным;

  • улучшить монетизацию в игре и иметь постоянный источник поддержания киберспортивной активности в Brawl Stars.

Pro Pass — новая система продвижения в ранговых боях

Ранговые бои переходят на новую систему продвижения, схожую с Brawl Pass, которая называется Pro Pass. Она включает бесплатный и платный уровни, но, в отличие от Brawl Pass, Pro Pass длится 4 месяца!

Такая продолжительность объясняется тем, что Pro Pass будет привязан к крупным киберспортивным событиям года: Brawl Cup в мае, дополнительный отбор в сентябре и мировой финал в ноябре. Текущий план предусматривает 3 сезона Pro Pass в год.

Для продвижения в Pro Pass необходимо набирать опыт Pro Pass, который можно получить за:

  • победы в ранговых боях (аналогично ежедневному опыту Brawl Pass для Brawl Pass, только опыт Pro Pass обновляется еженедельно, и вам нужно выиграть матч);

  • повышение ранга;

  • просмотр и взаимодействие с киберспортивными трансляциями на https://event.supercell.com/brawlstars/ru в течение года;

    • вы не ОБЯЗАНЫ смотреть киберспортивные трансляции для прохождения пропуска, но это может ускорить ваш прогресс (особенно если вы не достигнете высокого ранга) и дать вам больше дополнительных наград;

  • покупку Pro Pass, который обеспечивает мгновенный прогресс и удвоенный опыт Pro Pass (и удваивает недельный лимит).

Награды бесплатного уровня лучше, чем были в старой ранговой системе, и включают легендарный приз Старр в качестве финальной награды.

Взгляните на график ниже:

Стоит отметить, что игроки ранга «Мастер» не получат особых преимуществ на бесплатном уровне (но они все же будут). Но учитывая, что около 1 % игроков, участвующих в ранговых боях, достигают ранга «Мастер», а около 5 % — «Легендарного», это изменение в большей степени повлияет на оставшиеся примерно 95 % участников ранговых боев и, надеемся, сделает ранговые бои более привлекательным для остального сообщества.

Платный уровень стоит 24,99 $* за 4-месячный период (6,25 $ в месяц) и включает следующее:

* Цена может отличаться в зависимости от вашей страны/региона.

Новый уровень редкости скина — Pro

Как вы уже поняли, мы добавляем новый уровень редкости скина: Pro!

  • Скины уровня Pro можно улучшить до 11 раз, собирая предметы для улучшения в Pro Pass (или получая из ранговых призов по истечении 8 месяцев после выхода скина).

  • Каждое улучшение даст вам либо визуальное улучшение скина, включая новый визуальный эффект появления, либо другие элементы оформления, включая новую анимированную боевую карту.

  • В каждом сезоне вы сможете получить легендарный скин на бесплатном уровне пропуска!

Список улучшений включает:

1-е улучшение — бесплатный уровень: базовый скин;
2-е улучшение — бесплатный уровень: 1 значок, 1 изображение профиля и 1 спрей;
3-е улучшение — бесплатный уровень: спецэффекты атаки;
4-е улучшение — бесплатный уровень: улучшенная модель скина;
5-е улучшение — бесплатный уровень: 8 значков;
6-е улучшение — бесплатный уровень: спецэффекты уничтожения;
7-е улучшение — платный уровень: анимированная карта бойца — НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ!
8-е улучшение — платный уровень: спецэффекты появления и возрождения — НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ!
9-е улучшение — платный уровень: гиперзаряженный вариант;
10-е улучшение — платный уровень: хроматический вариант 1;
11-е улучшение — платный уровень: хроматический вариант 2.

Первый скин Pro получит Кольт (потому что ему явно не хватает скинов).
Ознакомьтесь с анонсом базового скина и некоторыми идеями!

Ранговый бой стал более состязательным!

При создании рангового режима нашей первоначальной целью было сделать его более подходящим для тех, кто играет, чтобы просто развлечься. И нам удалось этого достичь! В ранговых боях теперь участвуют примерно в 10 раз больше игроков, чем в предыдущей версии (силовая лига).

Однако они стали СЛИШКОМ простыми для игроков, которые хотят испытать себя.
Поэтому в этой новой версии:

1. Мы добавили новый ранг для самого высокого уровня игры.

  • После ранга «Мастер» теперь есть новый ранг: Pro.

  • Уровень Pro также разблокирует кнопку «Киберспорт» (специальная кнопка для игроков, которые хотят участвовать в киберспортивных мероприятиях Brawl Stars).

  • Теперь ранг «Мастер» включает 3 уровня (I, II и III), для достижения каждого из которых требуется 1000 эло.

  • Для каждого уровня легендарного ранга теперь требуется 750 эло.

2. Мы рассматриваем проблему инфляции эло комплексно.

  • Теперь на мифическом ранге и выше вы можете быть понижены до предыдущего ранга, если проиграете больше, чем победите.

  • Прирост эло увеличен, но для легендарного ранга и выше потеря эло стала более ощутимой.

  • Значительно снижены значения рангового усиления (усиление по-прежнему действует только до мифического ранга).

  • По мере повышения ранга действуют более строгие ограничения при создании команды из трех или двух игроков (вы не сможете создать команду с другом, если его ранг намного ниже вашего).

3. Улучшенный подбор противников.

  • На низких рангах подбор противников должен происходить быстрее.

  • По мере повышения ранга будут действовать более строгие ограничения при подборе противников.

  • Диапазон поиска по эло больше не будет выходить за рамки ограничения, накладываемого вашим рангом.

  • Сброс ранга больше не переводит всех игроков в ранг «Бронзовый I» каждый месяц. Если у вас ранг «Алмазный I» или выше, ваш итоговый ранг всегда будет понижаться на 6 рангов (с «Золотого I» и ниже вы перейдете в «Серебряный I» и т. д.).

  • Для игры в ранге «Мифический» и выше теперь требуется 12 бойцов c 11-м уровнем силы.

4. Удаление модификаторов.

  • Мы решили, что модификаторы слишком сложны для обычных игроков и сильно ограничивают мету бойцов, поэтому мы отказываемся от них и собираемся сделать ранговые сезоны более привлекательными иным способом.

5. Крупные изменения в гаджетах.

  • Теперь гаджеты можно использовать неограниченное количество раз, но с перерывом на перезарядку.

  • У каждого гаджета своя продолжительность перезарядки, которая зависит от его мощности: от 7 до 30 секунд.

  • Снаряжение «Заряд гаджета» было заменено снаряжением, ускоряющим перезарядку.

  • Все эти изменения касаются не только рангового боя, но больше всего затронут тех игроков, которые любят соревноваться.

Новые ранговые игровые режимы

Для поддержания разнообразия мы каждый месяц будем экспериментировать с новым ранговым игровым режимом.

  • Сначала режим будет протестирован в трофейной лиге.

  • Если он окажется жизнеспособным, мы добавим его в ранговые бои.

  • В противном случае мы скорректируем его или переработаем, прежде чем добавлять.

  • Первым новым режимом станет «УБОРКА» («Ловля медуз» в новом облике).

  • Следующий кандидат — «Аэробой», но это еще подлежит обсуждению и, вероятно, потребуются некоторые изменения.

Возможность испытать полностью прокачанных бойцов в каждом сезоне!

Если у вас нет всех бойцов и вы испытываете трудности с их прокачкой для рангового боя, эта новость для вас.

  • Каждый сезон 3 полностью прокачанных бойца будут доступны всем желающим ТОЛЬКО в ранговых боях.

  • Доступные бойцы будут меняться в каждом сезоне.

  • Это позволит игрокам опробовать новых бойцов, ознакомиться с максимальным уровнем силы и заполнить пробелы в команде при необходимости.

  • Эти 3 прокачанных бойца будут учитываться при выполнении требований к бойцам для каждого ранга.

Изменения в ранговых призах

Поскольку скины Pro теперь гарантированно входят в Pro Pass, наполнение ранговых призов изменится. Мы:

  • сохранили все предыдущие ранговые скины, которые были доступны в ранговых призах;

  • добавили больше элементов оформления, таких как изображения профиля, значки и спреи, которые можно получить только из ранговых призов;

  • добавили предмет «Улучшение скина» (но он станет доступен в ранговых призах только спустя 8 месяцев после выхода скина Pro);

  • добавили опыт Pro Pass в качестве одной из возможных наград для более быстрого продвижения и получения финального легендарного приза Старр.

Перекраска ранговых боев в 2025 году

Мы обновляем визуальное оформление всех ранговых боев!

  • Боевые карты больше не пропадают, а остаются у вас навсегда.

  • Новые визуальные эффекты для каждого ранга.

  • Новые визуальные эффекты для боевых карт.

  • Теперь вы можете выбирать, какую боевую карту показывать в профиле.

Другие улучшения рангового режима

  • Новые ранговые сезоны будут начинаться в третий четверг каждого месяца, а первый сезон начнется сразу после обновления 25 февраля и продлится до 16 апреля. Второй ранговый сезон начнется 17 апреля, в третий четверг апреля.

  • Ранговая эмблема теперь всегда отображается в ранговом режиме (вместо мастерства бойца).

  • Теперь вы можете поставить отметку «Нравится» бойцам, чтобы добавить их в избранное!

    • Любимые бойцы теперь будут находиться в начале списка на этапе выбора бойцов в ранговых боях.

  • Исправлена видимость точек появления красной и синей сторон.

Таким образом, ранговый режим станет более состязательным, награды в нем станут лучше, а игровой процесс — плавнее благодаря Pro Pass! Все еще может измениться, но мы собираемся внедрить все вышеперечисленное в следующем обновлении.