Как мы говорили ранее, система мастерства должна была стать для игроков стимулом продолжать играть после прохождения квестов. К сожалению, она так и не стала популярной у большинства игроков... Возможно, дело было в недостаточно ценных наградах, утомительном фарме или просто в том, что существование самой системы было недостаточно очевидным. Какова бы ни была причина, правда в том, что система мастерства не настолько интересна, чтобы оправдать заложенные в неё ресурсы.

Поэтому мы перемещаем эти ресурсы в более доступные места:

большая часть ресурсов появится на обновлённом пути к славе;

большая часть ресурсов будет перемещена в виде внутриигровой валюты;

однако часть ресурсов превратится в случайные призы Старр или даже легендарные призы Старр;

часть кредитов будет конвертирована в бойцов на новом пути к славе;

блинги будут также добавлены на новый путь к славе;

элементы оформления за мастерство (иконки игрока, значки и титулы) будут перемещены в грядущую систему рекордов;

система рекордов также получит часть ресурсов за мастерство.

Расчёты (ведь нет ничего интереснее Brawl Stars, кроме подсчёта валюты)

МОНЕТЫ ОЧКИ СИЛЫ КРЕДИТЫ ВСЕГО НАГРАД ЗА МАСТЕРСТВО 230 500 34 500 24 225 РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ НА НОВЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ (в виде обычных ресурсов) 100 400 10 800 0 РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ НА НОВЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ (в виде призов Старр и бойцов) 58 514 697 13 115 РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ В СИСТЕМУ РЕКОРДОВ (в виде призов Старр) 80 364 2587 16 606 ОСТАВШИЕСЯ РЕСУРСЫ -8778 (общее улучшение экономики монет) 20 416 (сильное ослабление экономики очков силы) -6642 (небольшое улучшение экономики кредитов)

Всего за достижение максимального уровня мастерства 92 бойцами вы можете получить:

230 500 монет,

34 500 очков силы,

24 225 кредитов.

Из всех этих ресурсов мы перемещаем следующее количество ресурсов в их изначальном виде:

100 400 монет,

10 800 очков силы,

0 кредитов (сейчас всё объясним).

Часть оставшихся ресурсов мы превратим в разные награды: дополнительные легендарные призы Старр, редких/сверхредких бойцов на новом пути к славе и призы за квесты бойцов*:

58 514 монет,

697 очков силы,

13 115 кредитов (7535 из призов Старр + 5580 за редких/сверхредких бойцов на новом пути к славе).

* Квесты бойцов будут доступны только для редких и сверхредких бойцов, разблокированных на новом пути к славе после обновления. Они представляют собой лишь малую часть наград. Большая часть наград содержится в 18 новых легендарных призых Старр.

И, наконец, система рекордов получает следующее количество ресурсов в виде случайных и легендарных призов Старр (точное количество ещё может измениться):

80 364 монеты,

2587 очков силы,

16 606 кредитов.

Это означает, что данное изменение повлияет на экономику ресурсов следующим образом:

-8778 монет:

мы добавляем больше бесплатных монет в различные источники;

20 416 очков силы:

чтобы уменьшить чрезмерную инфляцию очков силы для старых игроков, мы избавляемся от большого количества этого ресурса. Однако на новом пути к славе вы будете получать больше очков на тех этапах игры, когда это действительно нужно, прежде чем продвижение начнет замедляться. Но вы всё равно сможете получить их в системе мастерства, пока мы не удалили её;

-6642 кредита:

мы добавляем в экономику игры немного больше кредитов;

4800 блингов (или 32051 блинг, если учитывать призы Старр):

эти блинги будут также добавлены в экономику игры. Они никуда не переносятся.

Важно отметить, что количество ресурсов рассчитано на основе ценности призов Старр. Ниже представлена средняя ценность призов Старр.

Случайный приз Старр:

66,11 монеты,

13,76 очка силы,

12,16 кредита,

87,51 блинга.

Легендарный приз Старр:

1358,7 монеты,

0 очков силы,

286,4 кредита,

1095,1 блинга.

Переработка пути к славе

Трофеи — это один из самых главных элементов Brawl Stars, и путь к славе помогает новым игрокам разобраться в игре на первых этапах. Однако в своём текущем виде эта часть игры недостаточно захватывающая. Чтобы играть было интереснее и приятнее, мы добавляем на обновлённый путь к славе больше наград и предметов для продвижения, а также меняем его внешний вид, чтобы он лучше соответствовал стилю Brawl Stars.

На новом пути к славе вас ждут более ценные награды, которые можно получать, просто зарабатывая трофеи, независимо от того, на каком этапе вы находитесь.

Кроме того, на новом пути к славе появится ещё больше блингов и рубежей вплоть до отметки в 100 000 трофеев.

Ниже вы можете увидеть сравнение старого и нового пути к славе.