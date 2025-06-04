Светлая память, система мастерства
Мы прощаемся с системой мастерства!
Главное из этой статьи:
Обязательно примите участие в событии «Тысяча путей мастерства» (#1000Masteries). Это ваш ПОСЛЕДНИЙ шанс получить награды за мастерство, прежде чем они будут перемещены на новый путь к славе, где вы сможете получить некоторые из них ещё раз!
Но если вы всё-таки хотите понять, что же происходит, прочитайте статью целиком. В ней мы рассказываем о причинах удаления системы мастерства, а также о переработке пути к славе и новой системе рекордов.
Важная информация о предстоящих изменениях в Brawl Stars представлена ниже.
Мы удаляем из игры систему мастерства.
Также мы уже запустили событие «Тысяча путей мастерства» (#1000Masteries), в рамках которого вы сможете разблокировать мастерство для желаемых бойцов.
Ресурсы из наград за мастерство будут перераспределены между миром славы (новой версией пути к славе) и системой рекордов.
Мы добавляем в игру рекорды — систему достижений, с помощью которой можно будет получить все элементы оформления из системы мастерства (значки, иконки игрока и титулы).
Поскольку новый путь к славе получает много ресурсов из системы мастерства, участвуя в событии «Тысяча путей мастерства», вы сможете заработать некоторые ресурсы за мастерство дважды (один раз в событии, а второй — достигая рубежей на пути к славе).
Мы увеличиваем путь к славе до 100 000 трофеев и добавляем новые рубежи (от 70 до 100 тысяч трофеев). Каждый игрок сможет собрать награды за новые рубежи, даже если у вас уже больше 70 000 трофеев.
Невостребованные награды за мастерство и награды пути к славе будут автоматически доставлены вам после выхода обновления.
Почему?
Система мастерства не оправдала наших ожиданий. Изначально мы хотели дать игрокам повод больше играть за своих любимых бойцов. Однако, к сожалению, мастерство стало слишком нишевым элементом игры, и очень мало игроков пользовались этой системой, да и то с одной лишь целью — достигнуть максимального уровня мастерства.
Только 11,8 % игроков получили хотя бы один титул за мастерство после введения системы в феврале 2023 года.
Перенося эти ресурсы в более доступное и понятное место, такое как новый путь к славе, мы надеемся помочь большинству игроков. Кроме того, мы считаем, что это изменение поможет удержать существующую аудиторию и привлечь новую.
Рекорды — это новый взгляд на идею, которая стояла за системой мастерства. Однако в этот раз мы добавляем различные испытания, которые необходимо пройти в игре: от достижения серии побед до сбора элементов оформления и выполнения заданий вашими любимыми бойцами.
Прежде чем перейти к изменениям, мы хотели бы немного рассказать о событии сообщества «Тысяча путей мастерства».
«Тысяча путей мастерства» — увеличьте бонус «Мастерства без границ» до 1000 %!
ЭТО ВАШ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ПОЛУЧИТЬ РЕСУРСЫ ЗА МАСТЕРСТВО!
Цель — заработать очки мастерства за победы и звание звёздного игрока.
Если всё сообщество вместе соберёт 700 миллиардов очков мастерства (ага, немало), каждый игрок увеличит свой бонус «Мастерства без границ» до 1000 %.
Вы можете получить лишь ограниченное количество очков мастерства в день (если вы не знали). Это ограничение было увеличено пропорционально бонусу для мастерства.
Очки мастерства можно заработать только в матчах с трофеями, ранговом бою и мегакопилке.
Большая часть наград события — это увеличение бонуса для мастерства, поэтому вам нужно активно играть, чтобы извлечь из этого события выгоду.
Событие «Тысяча путей мастерства» уже началось и завершится с выходом нового обновления 24 июня (дата может измениться).
Этапы и награды события:
Требуемое количество очков мастерства — награда
10 миллиардов — 100-процентный бонус для «Мастерства без границ».
20 миллиардов — 10 случайных призов Старр.
40 миллиардов — 200-процентный бонус для «Мастерства без границ».
70 миллиардов — значок за мастерство «Надгробие» (будет доставлен после выхода следующего обновления).
100 миллиардов — 300-процентный бонус для «Мастерства без границ».
150 миллиардов — трофейный мегаящик.
200 миллиардов — 400-процентный бонус для «Мастерства без границ».
250 миллиардов — иконка игрока за мастерство «Надгробие» (будет доставлена после выхода следующего обновления).
300 миллиардов — 500-процентный бонус для «Мастерства без границ».
350 миллиардов — легендарный приз Старр.
450 миллиардов — спрей «Увядшая роза» (будет доставлен после выхода следующего обновления).
500 миллиардов — 1000-процентный бонус для «Мастерства без границ».
600 миллиардов — новый титул (будет доставлен после выхода следующего обновления).
700 миллиардов — гиперзарядный приз Старр (будет доставлен после выхода следующего обновления).
1000 миллиардов — 2000-процентный бонус для «Мастерства без границ» (секретный рубеж).
Совет: элементы оформления за мастерство будут перемещены в систему рекордов, поэтому постарайтесь собрать все ресурсы вплоть до ранга «Серебряный III».
Кроме того, за мифических и легендарных бойцов можно получить больше ресурсов. Если время поджимает, сосредоточьтесь на этих бойцах.
Система мастерства: удаление и ресурсы
Как мы говорили ранее, система мастерства должна была стать для игроков стимулом продолжать играть после прохождения квестов. К сожалению, она так и не стала популярной у большинства игроков... Возможно, дело было в недостаточно ценных наградах, утомительном фарме или просто в том, что существование самой системы было недостаточно очевидным. Какова бы ни была причина, правда в том, что система мастерства не настолько интересна, чтобы оправдать заложенные в неё ресурсы.
Поэтому мы перемещаем эти ресурсы в более доступные места:
большая часть ресурсов появится на обновлённом пути к славе;
большая часть ресурсов будет перемещена в виде внутриигровой валюты;
однако часть ресурсов превратится в случайные призы Старр или даже легендарные призы Старр;
часть кредитов будет конвертирована в бойцов на новом пути к славе;
блинги будут также добавлены на новый путь к славе;
элементы оформления за мастерство (иконки игрока, значки и титулы) будут перемещены в грядущую систему рекордов;
система рекордов также получит часть ресурсов за мастерство.
Расчёты (ведь нет ничего интереснее Brawl Stars, кроме подсчёта валюты)
|МОНЕТЫ
|ОЧКИ СИЛЫ
|КРЕДИТЫ
|ВСЕГО НАГРАД ЗА МАСТЕРСТВО
|230 500
|34 500
|24 225
|РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ НА НОВЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ (в виде обычных ресурсов)
|100 400
|10 800
|0
|РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ НА НОВЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ (в виде призов Старр и бойцов)
|58 514
|697
|13 115
|РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ В СИСТЕМУ РЕКОРДОВ (в виде призов Старр)
|80 364
|2587
|16 606
|ОСТАВШИЕСЯ РЕСУРСЫ
|-8778 (общее улучшение экономики монет)
|20 416 (сильное ослабление экономики очков силы)
|-6642 (небольшое улучшение экономики кредитов)
Всего за достижение максимального уровня мастерства 92 бойцами вы можете получить:
230 500 монет,
34 500 очков силы,
24 225 кредитов.
Из всех этих ресурсов мы перемещаем следующее количество ресурсов в их изначальном виде:
100 400 монет,
10 800 очков силы,
0 кредитов (сейчас всё объясним).
Часть оставшихся ресурсов мы превратим в разные награды: дополнительные легендарные призы Старр, редких/сверхредких бойцов на новом пути к славе и призы за квесты бойцов*:
58 514 монет,
697 очков силы,
13 115 кредитов (7535 из призов Старр + 5580 за редких/сверхредких бойцов на новом пути к славе).
* Квесты бойцов будут доступны только для редких и сверхредких бойцов, разблокированных на новом пути к славе после обновления. Они представляют собой лишь малую часть наград. Большая часть наград содержится в 18 новых легендарных призых Старр.
И, наконец, система рекордов получает следующее количество ресурсов в виде случайных и легендарных призов Старр (точное количество ещё может измениться):
80 364 монеты,
2587 очков силы,
16 606 кредитов.
Это означает, что данное изменение повлияет на экономику ресурсов следующим образом:
-8778 монет:
мы добавляем больше бесплатных монет в различные источники;
20 416 очков силы:
чтобы уменьшить чрезмерную инфляцию очков силы для старых игроков, мы избавляемся от большого количества этого ресурса. Однако на новом пути к славе вы будете получать больше очков на тех этапах игры, когда это действительно нужно, прежде чем продвижение начнет замедляться. Но вы всё равно сможете получить их в системе мастерства, пока мы не удалили её;
-6642 кредита:
мы добавляем в экономику игры немного больше кредитов;
4800 блингов (или 32051 блинг, если учитывать призы Старр):
эти блинги будут также добавлены в экономику игры. Они никуда не переносятся.
Важно отметить, что количество ресурсов рассчитано на основе ценности призов Старр. Ниже представлена средняя ценность призов Старр.
Случайный приз Старр:
66,11 монеты,
13,76 очка силы,
12,16 кредита,
87,51 блинга.
Легендарный приз Старр:
1358,7 монеты,
0 очков силы,
286,4 кредита,
1095,1 блинга.
Переработка пути к славе
Трофеи — это один из самых главных элементов Brawl Stars, и путь к славе помогает новым игрокам разобраться в игре на первых этапах. Однако в своём текущем виде эта часть игры недостаточно захватывающая. Чтобы играть было интереснее и приятнее, мы добавляем на обновлённый путь к славе больше наград и предметов для продвижения, а также меняем его внешний вид, чтобы он лучше соответствовал стилю Brawl Stars.
На новом пути к славе вас ждут более ценные награды, которые можно получать, просто зарабатывая трофеи, независимо от того, на каком этапе вы находитесь.
Кроме того, на новом пути к славе появится ещё больше блингов и рубежей вплоть до отметки в 100 000 трофеев.
Ниже вы можете увидеть сравнение старого и нового пути к славе.
Новый путь к славе
Рекорды
Рекорды — это особая система достижений, с помощью которой вы сможете получать награды за фарм (как это было с мастерством) или за выполнение особых заданий для бойцов. Например, вам нужно будет в одиночку выиграть раунд против троих соперников в «Нокауте» или ударить трёх бойцов одновременно одной атакой Мортиса.
Несмотря на то, что система рекордов не предполагает большого количества наград для продвижения, с её помощью вы сможете получить много случайных или легендарных призов Старр.
Ставьте рекорды и зарабатывайте очки, чтобы получить особые рамки для боевой карты!
А также, как мы упоминали ранее, вы сможете получить элементы оформления за мастерство, такие как иконки игрока, значки и титулы.
В этой статье было очень много информации, так что, возможно, вам стоит посмотреть разбор обновления от одного из своих любимых авторов контента.
Вот и все! Вперёд зарабатывать очки мастерства!