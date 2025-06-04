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4 июн. 2025 г.
Blog – Brawl Stars

Светлая память, система мастерства

Мы прощаемся с системой мастерства! 

Главное из этой статьи:
Обязательно примите участие в событии «Тысяча путей мастерства» (#1000Masteries). Это ваш ПОСЛЕДНИЙ шанс получить награды за мастерство, прежде чем они будут перемещены на новый путь к славе, где вы сможете получить некоторые из них ещё раз!

Но если вы всё-таки хотите понять, что же происходит, прочитайте статью целиком. В ней мы рассказываем о причинах удаления системы мастерства, а также о переработке пути к славе и новой системе рекордов.

Важная информация о предстоящих изменениях в Brawl Stars представлена ниже.

  • Мы удаляем из игры систему мастерства.

  • Также мы уже запустили событие «Тысяча путей мастерства» (#1000Masteries), в рамках которого вы сможете разблокировать мастерство для желаемых бойцов.

  • Ресурсы из наград за мастерство будут перераспределены между миром славы (новой версией пути к славе) и системой рекордов.

  • Мы добавляем в игру рекорды — систему достижений, с помощью которой можно будет получить все элементы оформления из системы мастерства (значки, иконки игрока и титулы).

  • Поскольку новый путь к славе получает много ресурсов из системы мастерства, участвуя в событии «Тысяча путей мастерства», вы сможете заработать некоторые ресурсы за мастерство дважды (один раз в событии, а второй — достигая рубежей на пути к славе).

  • Мы увеличиваем путь к славе до 100 000 трофеев и добавляем новые рубежи (от 70 до 100 тысяч трофеев). Каждый игрок сможет собрать награды за новые рубежи, даже если у вас уже больше 70 000 трофеев.

  • Невостребованные награды за мастерство и награды пути к славе будут автоматически доставлены вам после выхода обновления.

Почему?

  • Система мастерства не оправдала наших ожиданий. Изначально мы хотели дать игрокам повод больше играть за своих любимых бойцов. Однако, к сожалению, мастерство стало слишком нишевым элементом игры, и очень мало игроков пользовались этой системой, да и то с одной лишь целью — достигнуть максимального уровня мастерства.

  • Только 11,8 % игроков получили хотя бы один титул за мастерство после введения системы в феврале 2023 года.

  • Перенося эти ресурсы в более доступное и понятное место, такое как новый путь к славе, мы надеемся помочь большинству игроков. Кроме того, мы считаем, что это изменение поможет удержать существующую аудиторию и привлечь новую.

  • Рекорды — это новый взгляд на идею, которая стояла за системой мастерства. Однако в этот раз мы добавляем различные испытания, которые необходимо пройти в игре: от достижения серии побед до сбора элементов оформления и выполнения заданий вашими любимыми бойцами.

Прежде чем перейти к изменениям, мы хотели бы немного рассказать о событии сообщества «Тысяча путей мастерства».

«Тысяча путей мастерства» — увеличьте бонус «Мастерства без границ» до 1000 %!

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  • Цель — заработать очки мастерства за победы и звание звёздного игрока.

  • Если всё сообщество вместе соберёт 700 миллиардов очков мастерства (ага, немало), каждый игрок увеличит свой бонус «Мастерства без границ» до 1000 %.

  • Вы можете получить лишь ограниченное количество очков мастерства в день (если вы не знали). Это ограничение было увеличено пропорционально бонусу для мастерства.

  • Очки мастерства можно заработать только в матчах с трофеями, ранговом бою и мегакопилке.

  • Большая часть наград события — это увеличение бонуса для мастерства, поэтому вам нужно активно играть, чтобы извлечь из этого события выгоду.

  • Событие «Тысяча путей мастерства» уже началось и завершится с выходом нового обновления 24 июня (дата может измениться).

  • Этапы и награды события:

Требуемое количество очков мастерства — награда

  • 10 миллиардов — 100-процентный бонус для «Мастерства без границ».

  • 20 миллиардов — 10 случайных призов Старр.

  • 40 миллиардов — 200-процентный бонус для «Мастерства без границ».

  • 70 миллиардов — значок за мастерство «Надгробие» (будет доставлен после выхода следующего обновления).

  • 100 миллиардов — 300-процентный бонус для «Мастерства без границ».

  • 150 миллиардов — трофейный мегаящик.

  • 200 миллиардов — 400-процентный бонус для «Мастерства без границ».

  • 250 миллиардов — иконка игрока за мастерство «Надгробие» (будет доставлена после выхода следующего обновления).

  • 300 миллиардов — 500-процентный бонус для «Мастерства без границ».

  • 350 миллиардов — легендарный приз Старр.

  • 450 миллиардов — спрей «Увядшая роза» (будет доставлен после выхода следующего обновления).

  • 500 миллиардов — 1000-процентный бонус для «Мастерства без границ».

  • 600 миллиардов — новый титул (будет доставлен после выхода следующего обновления).

  • 700 миллиардов — гиперзарядный приз Старр (будет доставлен после выхода следующего обновления).

  • 1000 миллиардов — 2000-процентный бонус для «Мастерства без границ» (секретный рубеж).

  • Совет: элементы оформления за мастерство будут перемещены в систему рекордов, поэтому постарайтесь собрать все ресурсы вплоть до ранга «Серебряный III».

  • Кроме того, за мифических и легендарных бойцов можно получить больше ресурсов. Если время поджимает, сосредоточьтесь на этих бойцах.

Система мастерства: удаление и ресурсы

Как мы говорили ранее, система мастерства должна была стать для игроков стимулом продолжать играть после прохождения квестов. К сожалению, она так и не стала популярной у большинства игроков... Возможно, дело было в недостаточно ценных наградах, утомительном фарме или просто в том, что существование самой системы было недостаточно очевидным. Какова бы ни была причина, правда в том, что система мастерства не настолько интересна, чтобы оправдать заложенные в неё ресурсы.
Поэтому мы перемещаем эти ресурсы в более доступные места:

  • большая часть ресурсов появится на обновлённом пути к славе;

  • большая часть ресурсов будет перемещена в виде внутриигровой валюты;

  • однако часть ресурсов превратится в случайные призы Старр или даже легендарные призы Старр;

  • часть кредитов будет конвертирована в бойцов на новом пути к славе;

  • блинги будут также добавлены на новый путь к славе;

  • элементы оформления за мастерство (иконки игрока, значки и титулы) будут перемещены в грядущую систему рекордов;

  • система рекордов также получит часть ресурсов за мастерство.

Расчёты (ведь нет ничего интереснее Brawl Stars, кроме подсчёта валюты)

МОНЕТЫОЧКИ СИЛЫКРЕДИТЫ
ВСЕГО НАГРАД ЗА МАСТЕРСТВО230 50034 50024 225
РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ НА НОВЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ (в виде обычных ресурсов)100 40010 8000
РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ НА НОВЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ (в виде призов Старр и бойцов)58 51469713 115
РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ В СИСТЕМУ РЕКОРДОВ (в виде призов Старр)80 364258716 606
ОСТАВШИЕСЯ РЕСУРСЫ-8778 (общее улучшение экономики монет)20 416 (сильное ослабление экономики очков силы)-6642 (небольшое улучшение экономики кредитов)

Всего за достижение максимального уровня мастерства 92 бойцами вы можете получить:

  • 230 500 монет,

  • 34 500 очков силы,

  • 24 225 кредитов.

Из всех этих ресурсов мы перемещаем следующее количество ресурсов в их изначальном виде:

  • 100 400 монет,

  • 10 800 очков силы,

  • 0 кредитов (сейчас всё объясним).

Часть оставшихся ресурсов мы превратим в разные награды: дополнительные легендарные призы Старр, редких/сверхредких бойцов на новом пути к славе и призы за квесты бойцов*:

  • 58 514 монет,

  • 697 очков силы,

  • 13 115 кредитов (7535 из призов Старр + 5580 за редких/сверхредких бойцов на новом пути к славе).

* Квесты бойцов будут доступны только для редких и сверхредких бойцов, разблокированных на новом пути к славе после обновления. Они представляют собой лишь малую часть наград. Большая часть наград содержится в 18 новых легендарных призых Старр.

И, наконец, система рекордов получает следующее количество ресурсов в виде случайных и легендарных призов Старр (точное количество ещё может измениться):

  • 80 364 монеты,

  • 2587 очков силы,

  • 16 606 кредитов.

Это означает, что данное изменение повлияет на экономику ресурсов следующим образом:

  • -8778 монет:

мы добавляем больше бесплатных монет в различные источники;

  • 20 416 очков силы:

чтобы уменьшить чрезмерную инфляцию очков силы для старых игроков, мы избавляемся от большого количества этого ресурса. Однако на новом пути к славе вы будете получать больше очков на тех этапах игры, когда это действительно нужно, прежде чем продвижение начнет замедляться. Но вы всё равно сможете получить их в системе мастерства, пока мы не удалили её;

  • -6642 кредита:

мы добавляем в экономику игры немного больше кредитов;

  • 4800 блингов (или 32051 блинг, если учитывать призы Старр):

эти блинги будут также добавлены в экономику игры. Они никуда не переносятся.

Важно отметить, что количество ресурсов рассчитано на основе ценности призов Старр. Ниже представлена средняя ценность призов Старр.

Случайный приз Старр:
66,11 монеты,
13,76 очка силы,
12,16 кредита,
87,51 блинга.

Легендарный приз Старр:
1358,7 монеты,
0 очков силы,
286,4 кредита,
1095,1 блинга.

Переработка пути к славе

Трофеи — это один из самых главных элементов Brawl Stars, и путь к славе помогает новым игрокам разобраться в игре на первых этапах. Однако в своём текущем виде эта часть игры недостаточно захватывающая. Чтобы играть было интереснее и приятнее, мы добавляем на обновлённый путь к славе больше наград и предметов для продвижения, а также меняем его внешний вид, чтобы он лучше соответствовал стилю Brawl Stars.
На новом пути к славе вас ждут более ценные награды, которые можно получать, просто зарабатывая трофеи, независимо от того, на каком этапе вы находитесь.

Кроме того, на новом пути к славе появится ещё больше блингов и рубежей вплоть до отметки в 100 000 трофеев.

Ниже вы можете увидеть сравнение старого и нового пути к славе.

Новый путь к славе

Рекорды

Рекорды — это особая система достижений, с помощью которой вы сможете получать награды за фарм (как это было с мастерством) или за выполнение особых заданий для бойцов. Например, вам нужно будет в одиночку выиграть раунд против троих соперников в «Нокауте» или ударить трёх бойцов одновременно одной атакой Мортиса.
Несмотря на то, что система рекордов не предполагает большого количества наград для продвижения, с её помощью вы сможете получить много случайных или легендарных призов Старр.

Ставьте рекорды и зарабатывайте очки, чтобы получить особые рамки для боевой карты!
А также, как мы упоминали ранее, вы сможете получить элементы оформления за мастерство, такие как иконки игрока, значки и титулы.

В этой статье было очень много информации, так что, возможно, вам стоит посмотреть разбор обновления от одного из своих любимых авторов контента.

Вот и все! Вперёд зарабатывать очки мастерства!