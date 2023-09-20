Мы проводим нашу первую акцию Twitch Drops, начиная с Бравл Старс!
Прежде всего, что это за дропы:
(Время просмотра - Награды)
30 минут - 300 золота
60 минут - 150 Силовых очков + 50 Блинг
120 минут - Значок профиля Академии Бравл + 10 кристаллов
КОГДА?
Начало: 21 сентября - 7:00 AM UTC
Окончание: 25 сентября - 7:00 AM UTC
Даты/время могут немного измениться - мы сообщим вам!
Как принять участие:
Подключите свой аккаунт: Первым делом необходимо подключить свой Supercell ID к аккаунту Twitch на странице кампании на Twitch или здесь: https://twitch.supercell.com/
Смотрите: Буквально, просто включите любого стримера, играющего в Brawl Stars в период проведения кампании! Если у стримера активированы Drops, вы увидите сообщение в чате, как только присоединитесь к его стриму.
Награды: После того как вы достигнете определенного рубежа, зайдите в свой инвентарь на Twitch и заберите награды! Они появятся в вашей игре через несколько минут после того, как вы заявите о них в Twitch. Вы также можете отслеживать прогресс каждой награды здесь: https://www.twitch.tv/drops/inventory.
Срок действия наград истекает через несколько недель после окончания кампании, поэтому не забудьте их получить!