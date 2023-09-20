Как принять участие:



Подключите свой аккаунт: Первым делом необходимо подключить свой Supercell ID к аккаунту Twitch на странице кампании на Twitch или здесь: https://twitch.supercell.com/



Смотрите: Буквально, просто включите любого стримера, играющего в Brawl Stars в период проведения кампании! Если у стримера активированы Drops, вы увидите сообщение в чате, как только присоединитесь к его стриму.



Награды: После того как вы достигнете определенного рубежа, зайдите в свой инвентарь на Twitch и заберите награды! Они появятся в вашей игре через несколько минут после того, как вы заявите о них в Twitch. Вы также можете отслеживать прогресс каждой награды здесь: https://www.twitch.tv/drops/inventory.



Срок действия наград истекает через несколько недель после окончания кампании, поэтому не забудьте их получить!