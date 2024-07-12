Событие «Классический бой» возвращает в игру мегаящики и даёт шанс получить новый гиперзарядный скин «Монарх Рико» БЕСПЛАТНО!
С 12 по 31 июля у нас будут новые игровые режимы, перекрашенные варианты классических скинов, а также новые гиперзарядные скины с цветовыми вариантами для Рико!
Вы можете бесплатно получить монарха Рико, собрав 10 мегаящиков в ходе события! Звучит легко, но на самом деле ради бесплатного скина вам придётся потрудиться!
Всё просто: чтобы получить мегаящик, нужно набрать 12 звёздных жетонов!
Звёздные жетоны можно заработать за первую победу дня во всех игровых режимах, где доступны звёздные жетоны. Кроме того, их можно будет получить в награду за прохождение особых квестов по выходным, а также в испытании, которое пройдёт позднее в рамках события!
Мегаящики отличаются тем, что из них можно получить сразу несколько предметов! Это могут быть:
бойцы;
скины (включая новые классические скины, гиперзарядный скин для Рико и его цветовые варианты);
элементы оформления;
ресурсы (включая кристаллы).
Кроме того, мегаящики можно открывать сразу после получения, а можно копить в инвентаре, чтобы открыть сразу несколько и получить ударную дозу дофамина!
В событии «Классический бой» доступны два новых игровых режима в классическом стиле: зеркальный матч и полный барабан.
В зеркальном матче все играют одним и тем же бойцом!
Этот боец выбирается из числа бойцов, которые появились в игре первыми (всего 21), и меняется каждые несколько часов.
Полный барабан — уникальный игровой режим, в котором ваш боец меняется каждый раз, когда вы побеждаете противника. Такая замена происходит определенное количество раз, и когда вы побеждаете противника последним в цепочке бойцом, то выигрываете!
Зеркальный матч и полный барабан будут чередоваться ежедневно, и в обоих режимах будет использоваться модификатор «Классика». Это значит, что бойцы ограничены 9-м уровнем, обладают только первой звёздной силой и не могут использовать ни гиперзаряды, ни гаджеты.
Гиперзарядные скины Рико в разных цветовых вариантах:
монарх Рико,
кристальный монарх Рико,
блинговый монарх Рико.
Кроме гиперзарядных скинов Рико у нас будет много крутых скинов, вдохновлённых классической игрой:
старый ковбой Динамайк,
помощник шерифа Брок,
шериф Шелли,
алый Рико,
звёздочка Шелли.
А знаете, где можно найти эти классические скины? Правильно, в мегаящиках!
Что, если я найду монарха Рико в мегаящике до того, как соберу 10 мегаящиков?
Вместо него вы получите один из цветовых вариантов гиперзарядного скина!
Останутся ли мегаящики в игре после окончания события «Классический бой»?
Когда это событие закончится, мегаящики исчезнут, но есть шанс, что мы вернём их в будущих событиях!
Смогу ли я получить классические и гиперзарядные скины после окончания этого события?
Да, они не являются эксклюзивными и появятся в будущих событиях. Их можно будет найти в ящиках, призах Старр или приобрести позднее по особым акциям в магазине. Классические скины также будут доступны в каталоге после окончания события.
На этом всё! Событие «Классический бой» уже началось и продлится до 31 июля. До встречи в игре!