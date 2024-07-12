Событие «Классический бой» возвращает в игру мегаящики и даёт шанс получить новый гиперзарядный скин «Монарх Рико» БЕСПЛАТНО!

С 12 по 31 июля у нас будут новые игровые режимы, перекрашенные варианты классических скинов, а также новые гиперзарядные скины с цветовыми вариантами для Рико!

КАК ПОЛУЧИТЬ ГИПЕРЗАРЯДНЫЙ СКИН ДЛЯ РИКО БЕСПЛАТНО?

Вы можете бесплатно получить монарха Рико, собрав 10 мегаящиков в ходе события! Звучит легко, но на самом деле ради бесплатного скина вам придётся потрудиться!

КАК СОБИРАТЬ МЕГАЯЩИКИ?

Всё просто: чтобы получить мегаящик, нужно набрать 12 звёздных жетонов!

Звёздные жетоны можно заработать за первую победу дня во всех игровых режимах, где доступны звёздные жетоны. Кроме того, их можно будет получить в награду за прохождение особых квестов по выходным, а также в испытании, которое пройдёт позднее в рамках события!

ЧТО ТАКОГО ОСОБЕННОГО В МЕГАЯЩИКАХ?

Мегаящики отличаются тем, что из них можно получить сразу несколько предметов! Это могут быть:

бойцы;

скины (включая новые классические скины, гиперзарядный скин для Рико и его цветовые варианты);

элементы оформления;

ресурсы (включая кристаллы).

Кроме того, мегаящики можно открывать сразу после получения, а можно копить в инвентаре, чтобы открыть сразу несколько и получить ударную дозу дофамина!

НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ

В событии «Классический бой» доступны два новых игровых режима в классическом стиле: зеркальный матч и полный барабан.

В зеркальном матче все играют одним и тем же бойцом!

Этот боец выбирается из числа бойцов, которые появились в игре первыми (всего 21), и меняется каждые несколько часов.

Полный барабан — уникальный игровой режим, в котором ваш боец меняется каждый раз, когда вы побеждаете противника. Такая замена происходит определенное количество раз, и когда вы побеждаете противника последним в цепочке бойцом, то выигрываете!

Зеркальный матч и полный барабан будут чередоваться ежедневно, и в обоих режимах будет использоваться модификатор «Классика». Это значит, что бойцы ограничены 9-м уровнем, обладают только первой звёздной силой и не могут использовать ни гиперзаряды, ни гаджеты.

НОВЫЕ СКИНЫ

Гиперзарядные скины Рико в разных цветовых вариантах:

монарх Рико,

кристальный монарх Рико,

блинговый монарх Рико.

Кроме гиперзарядных скинов Рико у нас будет много крутых скинов, вдохновлённых классической игрой:

старый ковбой Динамайк,

помощник шерифа Брок,

шериф Шелли,

алый Рико,

звёздочка Шелли.

А знаете, где можно найти эти классические скины? Правильно, в мегаящиках!

ДРУГИЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что, если я найду монарха Рико в мегаящике до того, как соберу 10 мегаящиков? Вместо него вы получите один из цветовых вариантов гиперзарядного скина! Останутся ли мегаящики в игре после окончания события «Классический бой»? Когда это событие закончится, мегаящики исчезнут, но есть шанс, что мы вернём их в будущих событиях! Смогу ли я получить классические и гиперзарядные скины после окончания этого события? Да, они не являются эксклюзивными и появятся в будущих событиях. Их можно будет найти в ящиках, призах Старр или приобрести позднее по особым акциям в магазине. Классические скины также будут доступны в каталоге после окончания события.

На этом всё! Событие «Классический бой» уже началось и продлится до 31 июля. До встречи в игре!