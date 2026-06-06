В честь того, что к нам скоро присоединится Болт, и в знак признания его любви к гонкам мы представляем вам событие «Формула Brawl», которое пройдёт с 7 по 12 июня! В рамках события вас ждёт реальная миниатюрная версия трассы парка Старр, на которой 10 шариков, олицетворяющих бойцов, будут соревноваться в трёх гонках за титул чемпиона!

Делайте ставки на победителя перед каждой гонкой и зарабатывайте призы хаоса в зависимости от того, на каком месте финиширует ваш боец.