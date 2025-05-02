АПРЕЛЬСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА
Изменения баланса и исправления!
УСИЛЕНИЯ
Ворон:
‣ подавление лечения увеличено: 40 % → 60 %.
Бонни:
‣ теперь может использовать Супер сразу после приземления, чтобы вернуться к своей пушке Клайду.
Мико:
‣ время перезарядки основной атаки увеличено: 2600 → 2400;
Джесси:
‣ запас здоровья увеличен: 3000 → 3100.
Виллоу:
‣ запас здоровья увеличен: 2800 → 3100.
Пэм:
‣ урон от основной атаки увеличен: 260 → 300.
Мэг:
‣ скорость передвижения без мехи увеличена: 770 → 820.
ОСЛАБЛЕНИЯ
Луми:
‣ здоровье уменьшено: 3000 → 2800.
‣ время перезарядки гаджета «Каток» увеличено: 18 с. → 22 с.
Беа:
‣ перезарядка гаджета «Потревоженный улей» увеличена: 20 с. → 24 с.
Олли:
‣ здоровье уменьшено: 5600 → 5300.
Карл:
‣ урон гаджета «Клапан сброса» снижен: 370 → 300.
Бастер:
‣ базовый запас здоровья: 5000 → 4800.
Честер:
‣ скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 30 → 25.
Мипл:
‣ урон от основной атаки уменьшен: 1300 → 1200.
Анджело:
‣ время перезарядки гаджета «Виртуозная стрельба» увеличено: 14 с. → 18 с.
Грей:
‣ время перезарядки гаджета «Трость» увеличено: 20 с. → 23 с.
Мэнди:
‣ скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 40 → 35.
Сту:
‣ скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 3 → 2.
Байрон:
‣ время перезарядки гаджета «Ревакцинация» увеличено: 14 с. → 18 с.
Другие изменения:
Мелоди снова стала высокой;
урон от яда Анджело теперь складывается как положено;
исправлена ошибка, из-за которой в ранговом режиме игроки не могли выбрать гаджет для бесплатного бойца максимального уровня, если у них уже был этот боец;
исправлена ошибка, из-за которой второй снаряд Пенни летел в то же место, что и первый, а не во врага;
основная атака Луми больше не застревает из-за модификатора «Быстрый огонь»;
исправлена озвучка Джэ Ёна;
исправлены ошибки, связанные с визуальными эффектами Скуика, Ниты и Евы на слабых устройствах Android;
прочие визуальные исправления.