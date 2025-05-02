УСИЛЕНИЯ

Ворон:

‣ подавление лечения увеличено: 40 % → 60 %.

Бонни:

‣ теперь может использовать Супер сразу после приземления, чтобы вернуться к своей пушке Клайду.

Мико:

‣ время перезарядки основной атаки увеличено: 2600 → 2400;

Джесси:

‣ запас здоровья увеличен: 3000 → 3100.

Виллоу:

‣ запас здоровья увеличен: 2800 → 3100.

Пэм:

‣ урон от основной атаки увеличен: 260 → 300.

Мэг:

‣ скорость передвижения без мехи увеличена: 770 → 820.

ОСЛАБЛЕНИЯ

Луми:

‣ здоровье уменьшено: 3000 → 2800.

‣ время перезарядки гаджета «Каток» увеличено: 18 с. → 22 с.

Беа:

‣ перезарядка гаджета «Потревоженный улей» увеличена: 20 с. → 24 с.

Олли:

‣ здоровье уменьшено: 5600 → 5300.

Карл:

‣ урон гаджета «Клапан сброса» снижен: 370 → 300.

Бастер:

‣ базовый запас здоровья: 5000 → 4800.

Честер:

‣ скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 30 → 25.

Мипл:

‣ урон от основной атаки уменьшен: 1300 → 1200.

Анджело:

‣ время перезарядки гаджета «Виртуозная стрельба» увеличено: 14 с. → 18 с.

Грей:

‣ время перезарядки гаджета «Трость» увеличено: 20 с. → 23 с.

Мэнди:

‣ скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 40 → 35.

Сту:

‣ скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 3 → 2.

Байрон:

‣ время перезарядки гаджета «Ревакцинация» увеличено: 14 с. → 18 с.