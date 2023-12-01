ХРОМА, ПРОЩАЙ!

Хроматическая редкость и хромакредиты исчезнут из игры с выходом декабрьского обновления. Кроме этого, будет и много других изменений. Например, пройдет прощальное событие «Хрома, прощай!» #ChromaNoMore!

Но начнем все же с того, что с удалением хромакредитов

хроматическим бойцам будут назначены разные типы редкости.

Все хроматические бойцы получат разный тип редкости и все они (кроме Чарли) будут доступны на дороге Старр в следующем обновлении. Чарли появится на дороге Старр после того, как завершится сезон «Странный цирк».

Каждому бойцу будет назначен свой тип редкости:

эпический: Перл, Мэнди, Мэйси, Сэм, Лола, Эш, Белль, Гэйл и Колетт,

мифический: Лу, Гавс, Базз, Фэнг, Джанет, Отис, R-T, Чарли, Ева и Бастер,

легендарный: Корделиус и Вольт.

Все хромакредиты превратятся в обычные кредиты

В настоящее время хромакредиты доступны в Brawl Pass, на экране мастерства, в магазине, на пути к славе и в вашей учетной записи (если вы их еще не потратили). Ниже перечислено, что изменится в каждой области.

Brawl Pass и путь к славе

Все неполученные хромакредиты в Brawl Pass и на пути к славе превратятся в кредиты (1,85 кредита за каждый хромакредит).

Несобранные хромакредиты прошлых сезонов Brawl Pass будут собраны автоматически и потрачены на бойца, разблокировка которого уже идет. Если у вас уже собраны все бойцы, они превратятся в славу.

Мастерство

Награды за мастерство соответствуют редкости бойца. Чем выше редкость, тем лучше награды.

Поскольку хроматические бойцы получат разную редкость, шкала мастерства изменится соответствующим образом.

Это означает, что бойцы, ставшие Эпическими, будут иметь ослабленный Мастерский Трек (поэтому мы рекомендуем собирать их сейчас)

Непотраченные хромакредиты в учетной записи

Все хромакредиты будут конвертированы в кредиты по курсу 1,85 кредита за каждый хромакредит.

После конвертации они будут отправлены во входящие сообщения.

Забрать эти кредиты можно когда угодно, но имейте в виду, что чем больше у вас накопится сообщений, тем выше вероятность, что вы потеряете кредиты или про них забудете. Так что заберите их, как только они вам понадобятся.

Магазин

Хромакредиты больше не будут доступны в ежедневных наградах и джекпотах.

Изменения в наградах за предыдущие сезоны Brawl Pass

Награды за предыдущие сезоны Brawl Pass будут собраны автоматически с выходом обновления. Это означает, что любые несобранные ресурсы автоматически будут добавлены в вашу учетную запись.

Хромакредиты превратятся в кредиты и будут зачислены тому бойцу, разблокировку которого вы ведете, а если таких нет, то превратятся в славу.

Если вы хотите, чтобы хромакредиты были отправлены вам через входящие сообщения, а не отправлены на дорогу Старр или переведены в славу, то вам нужно забрать их до выхода обновления.

Награды за предыдущие сезоны Brawl Pass теперь будут собираться автоматически с началом нового сезона.

Это изменение повлияет на тех игроков, кто копил кредиты и использовал награды прошлых сезонов в качестве банка кредитов. На другие ресурсы это не повлияет, поскольку на них не действует ограничение по количеству. Полученные автоматически блинги теперь тоже могут превысить установленный лимит.

Сожалеем, если это вас затронет, но все должно наладиться, когда выйдет январский Brawl Pass, и вот почему:

Мы планируем каждый месяц выпускать нового бойца и новый Brawl Pass (по крайней мере, такова задумка, но мы все еще над этим работаем, так что планы могут поменяться).

Это значит, что несобранные кредиты предыдущего сезона пойдут в зачет разблокировки нового бойца, а если все бойцы уже собраны, то в славу.

Имейте в виду, что хроматическая редкость исчезнет с выходом обновления, так что если у вас не разблокированы только хроматические бойцы, собранные автоматически кредиты будут отправлены на дорогу Старр.

Боец месяца также будет доступен в призах Старр сразу по окончании периода раннего доступа.

Чарли тоже будет доступна в призах Старр и на дороге Старр, когда начнется новый сезон (в январе).

Помимо описанных выше изменений, мы запланировали улучшение славы на 2024 год.

Улучшение славы

Мы знаем, что сейчас игроки от славы не в восторге. Поэтому в первом обновлении 2024 года мы хотим внести несколько изменений. Слава по-прежнему будет давать только элементы оформления, но теперь за каждый достигнутый уровень славы вы будете получать разные элементы.

Вот что вы получите:

1-й уровень славы: изображение профиля,

2-й уровень славы: значок,

3-й уровень славы: рамка (новый элемент оформления для боевой карты).

Вот что сейчас в наших планах, но работа еще идет, так что все это еще может измениться.

Событие «Хрома, прощай!» #ChromaNoMore

Наконец-то к веселым новостям! С 1 по 12 декабря пройдет новое событие сообщества, в котором мы как следует попрощаемся с хромакредитами и хроматической редкостью. Мы вновь попытаемся достичь отметки в 4 миллиарда побед, но это не все!

Каждый достигнутый рубеж разблокирует новое событие («Хромалавина», «Лавина жетонов», «Лавина монет» и так далее…). Каждое новое событие будет добавляться к предыдущим. Это значит, что одновременно будут активны несколько событий!

Отслеживать прогресс можно в игровых новостях. Шкала прогресса обновляется каждые 30 минут.

Вот все рубежи и соответствующие им события:

0 побед — «Двойные призы Старр» (разблокируется с началом события),

500 миллионов — «Мастерство без границ 50 %»,

1 миллиард — «Лавина монет»,

1,5 миллиарда — «Лавина хромакредитов»,

2 миллиарда — «Лавина жетонов»,

3 миллиарда — «Мастерство без границ 100 %»,

4 миллиарда — легендарный приз Старр.

Также это означает, что когда вы откроете событие «Лавина жетонов», награды всех остальных лавин удвоятся! А самое крутое в этом то, что вы получите целую кучу ресурсов за каждый выигранный бой!

Розыгрыш призов #ChromaNoMore

Параллельно с событием мы запустим розыгрыш призов, который будут проводить наши авторы контента. Они разыграют новый Brawl Pass Plus (в январе)!

И в этот раз у нас будут 5 хромакодов. Если вам повезет найти такой хромакод, вы получите новый Brawl Pass Plus (в январе) И всех хроматических бойцов!

Чтобы принять участие, ищите хэштеги #ChromaNoMore и #Brawlstars в социальных сетях!

3 полезных совета, как выжать максимум из события

За обычные бои вы, конечно, получите множество ресурсов, но вот 3 способа, как добиться оптимальных результатов!

1. Хроматические бойцы получат разные типы редкости, так что потратьте хромакредиты на тех, кто станет мифическим или легендарным. Так вы получите их дешевле, чем после повышения их редкости и, соответственно, цены разблокировки.

2. Шкала мастерства хроматических бойцов изменится соответственно их новой редкости. Так что воспользуйтесь шансом повысить мастерство хроматических бойцов во время события «Мастерство без границ», чтобы получить более ценные награды до того, как изменения вступят в силу.

3. Чем быстрее сообщество достигнет цели, тем больше ресурсов достанется каждому! Так что зовите в игру всех друзей и даже врагов!

Удачи в событии «Хрома, прощай!» #ChromaNoMORE!