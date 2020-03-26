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26 мар. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Изменения баланса - и исправление ошибок!

Изменения баланса!

Вот сегодняшний (26/03/2020) список изменения баланса и исправленных ошибок!

Фрэнк

  • Уменьшение длительности гаджета "Шумоподавитель" с 2.0 до 1.5с.

Джекки

  • Увеличена задержка между основными атаками на 25%.

  • Уменьшенный урон от основной атаки с 1300 до 1200.

  • Уменьшена скорость движения от гаджета "Пневмоусилитель" с 38% до 30%.

Макс

  • Понижение здоровья с 3400 до 3200.

Исправлены неполадки

  • Исправлена проблема, которая отображала "Аутсайдеров" в испытаниях и силовых играх.

  • Исправлена ошибка, которая позволяла гаджету Розы скрывать башню IKE (Режим Осада) от вражеских питомцев, таких как Мортира Пенни.

  • Роборубка: Исправлена проблема с Робо-боссом, который иногда застревает.

  • Исправлена проблема с активированными гаджетами, связанными с домашними животными, которые иногда активировали гаджетный эффект на старой позиции питомца, когда новый питомец был выпущен непосредственно перед использованием гаджета (например, башенка Джесси, Скраппи).

Другое

  • Незначительные текстовые исправления

  • Страны системы друзей SCID распространились на SE+NO.

  • Игровой API: Поддержка запрета Бойцов при создании игровой комнаты