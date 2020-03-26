Вот сегодняшний (26/03/2020) список изменения баланса и исправленных ошибок!
Фрэнк
Уменьшение длительности гаджета "Шумоподавитель" с 2.0 до 1.5с.
Джекки
Увеличена задержка между основными атаками на 25%.
Уменьшенный урон от основной атаки с 1300 до 1200.
Уменьшена скорость движения от гаджета "Пневмоусилитель" с 38% до 30%.
Макс
Понижение здоровья с 3400 до 3200.
Исправлены неполадки
Исправлена проблема, которая отображала "Аутсайдеров" в испытаниях и силовых играх.
Исправлена ошибка, которая позволяла гаджету Розы скрывать башню IKE (Режим Осада) от вражеских питомцев, таких как Мортира Пенни.
Роборубка: Исправлена проблема с Робо-боссом, который иногда застревает.
Исправлена проблема с активированными гаджетами, связанными с домашними животными, которые иногда активировали гаджетный эффект на старой позиции питомца, когда новый питомец был выпущен непосредственно перед использованием гаджета (например, башенка Джесси, Скраппи).
Другое
Незначительные текстовые исправления
Страны системы друзей SCID распространились на SE+NO.
Игровой API: Поддержка запрета Бойцов при создании игровой комнаты