2 февр. 2026 г.
Blog – Brawl Stars

Important Trophy Season changes!

Мы работаем над новой системой трофеев и подробно расскажем о ней в Brawl Talk 21 февраля!

Чтобы переход на новую систему прошёл как можно более гладко, вот что важно знать. Все изменения ниже вступят в силу после технического перерыва 24 февраля:

  • система трофейных сезонов и трофейных ящиков будет удалена;

  • каждый игрок получит свой последний трофейный ящик в зависимости от количества трофеев сезона до обновления;

  • престиж списка лидеров будет удалён и перенесён в раздел архивной статистики профиля игрока;

  • после технического перерыва каждый игрок также получит трофейный ультраящик. Это значит, что если вы наберёте 3000 трофеев сезона до 24 февраля, то сможете получить два ультраящика!

  • трофейные ультраящики и другие уровни трофейных ящиков по-прежнему будут иногда появляться в событиях сообщества;

  • трофеи всех бойцов, имеющих более 1000 трофеев, будут сброшены до 1000 трофеев.

Итак... что ждёт нас в следующем обновлении?

  • Новая система трофеев, которая:

    • побуждает каждого игрока продвигаться дальше;

    • награждает целеустремлённых и умелых игроков новым титулом бойца в новом цвете, чтобы можно было похвастаться достижениями (подробнее — на следующей неделе);

    • улучшает подбор противников (с помощью системы aMMR).

  • Событие «Гонка за ресурсами», в котором за каждую победу в матче можно получить больше валюты.

  • Больше способов получить баффи:

    • баффи в мегаквестах сезона (в разработке);

    • один бесплатный баффи в новой кран-машине;

    • один случайный баффи за 79 кристаллов;

    • и, конечно же, само событие «Гонка за ресурсами».

Все подробности мы расскажем в Brawl Talk, а на следующей неделе мы опубликуем новый пост, чтобы собрать идеи для титулов!

До встречи!