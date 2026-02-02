Мы работаем над новой системой трофеев и подробно расскажем о ней в Brawl Talk 21 февраля!

Чтобы переход на новую систему прошёл как можно более гладко, вот что важно знать. Все изменения ниже вступят в силу после технического перерыва 24 февраля:

система трофейных сезонов и трофейных ящиков будет удалена;

каждый игрок получит свой последний трофейный ящик в зависимости от количества трофеев сезона до обновления;

престиж списка лидеров будет удалён и перенесён в раздел архивной статистики профиля игрока;

после технического перерыва каждый игрок также получит трофейный ультраящик. Это значит, что если вы наберёте 3000 трофеев сезона до 24 февраля, то сможете получить два ультраящика!

трофейные ультраящики и другие уровни трофейных ящиков по-прежнему будут иногда появляться в событиях сообщества;

трофеи всех бойцов, имеющих более 1000 трофеев, будут сброшены до 1000 трофеев.

Итак... что ждёт нас в следующем обновлении?

Новая система трофеев, которая: побуждает каждого игрока продвигаться дальше; награждает целеустремлённых и умелых игроков новым титулом бойца в новом цвете, чтобы можно было похвастаться достижениями (подробнее — на следующей неделе); улучшает подбор противников (с помощью системы aMMR).

Событие «Гонка за ресурсами», в котором за каждую победу в матче можно получить больше валюты.

Больше способов получить баффи: баффи в мегаквестах сезона (в разработке); один бесплатный баффи в новой кран-машине; один случайный баффи за 79 кристаллов; и, конечно же, само событие «Гонка за ресурсами».



Все подробности мы расскажем в Brawl Talk, а на следующей неделе мы опубликуем новый пост, чтобы собрать идеи для титулов!

До встречи!