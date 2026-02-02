Important Trophy Season changes!
Мы работаем над новой системой трофеев и подробно расскажем о ней в Brawl Talk 21 февраля!
Чтобы переход на новую систему прошёл как можно более гладко, вот что важно знать. Все изменения ниже вступят в силу после технического перерыва 24 февраля:
система трофейных сезонов и трофейных ящиков будет удалена;
каждый игрок получит свой последний трофейный ящик в зависимости от количества трофеев сезона до обновления;
престиж списка лидеров будет удалён и перенесён в раздел архивной статистики профиля игрока;
после технического перерыва каждый игрок также получит трофейный ультраящик. Это значит, что если вы наберёте 3000 трофеев сезона до 24 февраля, то сможете получить два ультраящика!
трофейные ультраящики и другие уровни трофейных ящиков по-прежнему будут иногда появляться в событиях сообщества;
трофеи всех бойцов, имеющих более 1000 трофеев, будут сброшены до 1000 трофеев.
Итак... что ждёт нас в следующем обновлении?
Новая система трофеев, которая:
побуждает каждого игрока продвигаться дальше;
награждает целеустремлённых и умелых игроков новым титулом бойца в новом цвете, чтобы можно было похвастаться достижениями (подробнее — на следующей неделе);
улучшает подбор противников (с помощью системы aMMR).
Событие «Гонка за ресурсами», в котором за каждую победу в матче можно получить больше валюты.
Больше способов получить баффи:
баффи в мегаквестах сезона (в разработке);
один бесплатный баффи в новой кран-машине;
один случайный баффи за 79 кристаллов;
и, конечно же, само событие «Гонка за ресурсами».
Все подробности мы расскажем в Brawl Talk, а на следующей неделе мы опубликуем новый пост, чтобы собрать идеи для титулов!
До встречи!