Технический перерыв — 22 мая

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

исправлена ошибка, связанная с выбором второго бойца после приглашения друга на дружескую дуэль;

исправлены звуковые эффекты для скинов «Меха-Годзилла» и «Годзилла Базз»;

исправлены визуальные эффекты Супера для скинов «Султан Майк» и «Темный корсар Карл»;

в каталог добавлены перекрашенные ранговые скины, спреи «Годзилла», значки «Годзилла и иконки игрока «Годзилла».

Технический перерыв — 3 мая

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

исправлена ошибка, из-за которой иконку профиля за славу можно было получить, не достигнув необходимого уровня славы;

Супер Спраута больше не блокирует перемещение кайдзю (Годзиллы и меха-Годзиллы);

гаджет Грея «Трость» больше не может притянуть кайдзю;

исправлена ошибка, из-за которой мутации могли пропасть, если начиналось новое событие;

Отис больше не может использовать свой гаджет, если стал кайдзю;

кайдзю больше не будут застревать в зданиях;

теперь дружеские матчи будут продолжаться, пока не будет достигнуто необходимое количество побед;

кайдзю получили прибавку к скорости передвижения и здоровью;

здоровье зданий в событии «Годзилла в городе» увеличено.

ИЗМЕНЕНИЯ МУТАЦИЙ

когда мутация активна, звёздная сила Сту «Глоток бензина» восстанавливает на 50 % меньше здоровья;

снаряды Рико и Гавса отскакивают меньшее количество раз.

ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ РАНГОВОГО РЕЖИМА

исправлена ошибка, из-за которой ранговая звезда не появлялась, если вы достигали одного и того же ранга более двух раз;

вероятность появления модификатора «Второе дыхание» в ранговом матче теперь составляет только 1 %.

Необязательное обновление для Android — 26 апреля

На устройствах Android доступно необязательное обновление с исправлениями некоторых ошибок.

Техническое обслуживание — 25 апреля

исправлен игровой сбой, связанный с Лили;

исправлена карта в режиме «Годзилла в городе», которую невозможно было пройти;

исправлено описание гаджета Кита;

устранена ошибка, не позволявшая сохранять информацию в профиле игрока;

исправлена текстура снаряда при атаке графа Пингвулы;

исправлена ошибка, из-за которой мутации бойцов были доступны в дружеских дуэлях;

устранена ошибка, из-за которой усиление, ускоряющее повышение ранга, заканчивалось на один уровень ниже, чем следует;

усиление ранга сбалансировано следующим образом: бронзовая лига (без усиления), серебряная лига (10 %), золотая лига (20 %), алмазная лига (30 %), мифическая лига (50 %), легендарная лига (75 %), лига мастеров (100 %).

Исправления других ошибок и сбоев на устройствах Android будут выполнены в начале следующей недели (ориентировочно).

Новый боец: Лили (мифический)

Тип: убийца

Особенность: заряжает Супер, находясь рядом с противниками. Имеет невидимые следы.

Основная атака: «Острый шип» . Лили делает колющий удар вперёд. Имеет один боеприпас.

Супер: «Явление» . Бросает кинжал по прямой линии. Если кинжал попадает в противника, тот получает незначительный урон, а Лили телепортируется к нему за спину.

Гаджет: «Исчезновение» . Лили переносится в царство теней на 3 секунды.

Гаджет: «Пересадка» . Следующий Супер становится метательной атакой, и Лили телепортируется в точку удара независимо от попадания по цели.

Звёздная сила: «Колючка» . Следующая после телепортации к врагу атака наносит на 50 % урона больше.

Звёздная сила: «Настороже» . Лили получает 15-процентную прибавку к скорости передвижения, если враг находится в области заряда её Супера.



Новый боец: Драко (легендарный)

Тип: танк

Особенность: заряжает Супер, получая урон .

Атака: «Удар копьем» . Драко делает колющий удар вперёд, нанося наибольший урон на максимальной дистанции.

Супер: «Драконье соло» . Драко надувает свой драконий костюм, что увеличивает его скорость передвижения и снижает урон. Его основная атака меняется на огненное дыхание по конусообразной области.

Гаджет: «Апперкот» . Следующий удар копьём также подбрасывает противников.

Гаджет: «Последний рубеж» . В течение 2 секунд запас здоровья Драко не может уменьшиться до нуля (в это время Драко не может удерживать мяч в броулболе).

Звёздная сила: «Разоблачение» . Каждые 5 секунд: следующий удар копьём делает противника уязвимым, из-за чего тот получает на 35 % больше урона в течение 5 секунд.

Звёздная сила: «Жгучий рифф» . Драконье соло также восстанавливает здоровье при активации.



Новые гиперзаряды

Брок: «Шквал ракет» . Брок выпускает по области четыре волны ракет. В каждой волне ракеты достигают цели одновременно.

Сэнди: «Порыв ветра» . Сэнди и союзники получают 20-процентную прибавку к скорости передвижения в песчаной буре. При приземлении она также заглушает противников на 0,5 секунды.

Нита: «Гипермедведь» . Нита гиперзаряжает Брюса, в результате чего он становится больше, его скорость передвижения увеличивается на 15 %, а здоровье — на 20 %.

Макс: «Бесконечная энергия» . Макс бросает каждому союзнику энергетический напиток, который увеличивает скорость передвижения и ускоряет зарядку Супера на 25 %.

Джин: «Гиперруки» . Супер Джина разделяется на три руки. Каждая рука может схватить по одному противнику.

Тик: «Решительность» . Голова Тика быстрее катится к врагам и оставляет после столкновения шесть мини-мин.



Гиперзарядные скины

Мы добавляем новые гиперзарядные скины, радикально меняющие внешний вид бойца при активации гиперзаряда!

Первым гиперзарядным скином станет «Годзилла Базз», который можно будет разблокировать БЕСПЛАТНО в событии с Годзиллой!

Новые скины

Событие с Годзиллой

«Годзилла Базз» | Монстрояйца или награда события;

цветовые варианты «Красная Годзилла Базз» и «Чёрная Годзилла Базз» | Монстрояйца;

«Красный рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца);

«Синий рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца);

«Жёлтый рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца);

«Розовый рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца);

«Чёрный рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца).

Майский сезон Brawl Pass: Годзилла

«Тик-меха Гидора» | Brawl Pass;

цветовые варианты «Тик-меха тёмная Гидора» и «Тик-меха светлая Гидора» | Brawl Pass Plus;

«Мотра Ева» | 149 кристаллов (ранговый);

«Меха-Годзилла Нита» | 199 кристаллов.

Июньский сезон Brawl Pass: Кибербой

«Хакер Брок» | Brawl Pass;

цветовые варианты «Суперхакер Брок » и «RGB-хакер Брок» | Brawl Pass Plus;

«Баги Ларри и Лори» | 149 кристаллов (ранговый);

«Кибербеа» | 79 кристаллов;

«Цифровой Фэнг» | 199 кристаллов;

«Вирус Чарли» | 299 кристаллов.

Переработка

«Белая ниндзя Тара» | 149 кристаллов;

«Геймерша Биби» | 199 кристаллов.

Перекраска

«Алый паладин Вольт» | 149 кристаллов;

«Байрон Белый» | 149 кристаллов (ранговый);

«Жуй шоу Нита» | 149 кристаллов (ранговый);

«Джеки на гидроцикле» | 149 кристаллов (ранговый);

«Продюсер Базз» | 149 кристаллов (ранговый);

«Космопиратка Пенни» | 149 кристаллов (ранговый);

«Пианино 8-БИТ» | 149 кристаллов (ранговый).

Переиздание

«Рок-звезда Кольт» | 29 кристаллов;

«Бродячий кот Булл» | 149 кристаллов.

Обновлённые скины станут доступны после выхода обновления.

Прочие

«Пляжный Байрон» | 29 кристаллов;

«Театральный Мортис» | 29 кристаллов;

«Пляжный Фрэнк» | 29 кристаллов;

«Squad Busters Шелли» | 199 кристаллов;

«Тёмный самурай Джин» | 149 кристаллов (Supercell MAKE);

«Кошмарный Сэнди» | 149 кристаллов (Supercell MAKE);

«Клубничная Лили» | 29 кристаллов;

«Тёмный рыцарь Драко» | 29 кристаллов.

Серебряные и золотые скины

Чак,

Чарли,

Виллоу,

Кит,

Мико.

Серебряные и золотые скины станут доступны после выхода обновления.

Обновления

«Меха Бо»: новая озвучка и полный набор значков;

«Снежная королева Амбер»: улучшение до легендарной редкости с добавлением соответствующих функций (в том числе особой озвучки).

Титулы

«Годзилла» — титул Brawl Pass Plus сезона «Годзилла»;

«Это бот» — титул Brawl Pass Plus сезона «Кибербой»;

«Заноза» — титул за мастерство Лили;

«Хозяин подземелья» — титул за мастерство Драко.

Изменения баланса

Гас теперь щит отбрасывает противников.

Мистер П. скорость передвижения носильщиков увеличена на 25 %; запас здоровья базы носильщиков увеличен с 2200 до 2500 (на 13 %).

Мортис урон от основной атаки увеличен с 940 до 1000; урон от гаджета «Комбо-спиннер» увеличен с 940 до 1000.

Виллоу скорость передвижения при использовании звёздной силы «Одержимость» увеличена с 25 % до 33 %; скорость перезарядки при использовании звёздной силы «Любовь слепа» увеличена с 25 % до 30 %.

Барли урон от основной атаки увеличен с 760 до 800; урон от Супера увеличен с 760 до 800.

Роза скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 40 % до 50 %.

Джанет урон от Супера увеличен с 600 до 800.



Анджело урон от ядовитых стрел во время действия Супера уменьшен на 50 %.

Чарли для зарядки Супера с помощью основной атаки теперь требуется 7 ударов вместо 6; дальность основной атаки уменьшена с 27 до 25.

Пайпер урон от основной атаки на минимальной дистанции уменьшен с 23 % до 20 %.

Нани урон от основной атаки уменьшен с 800 до 740.

Корделиус урон от основной атаки уменьшен с 730 до 700; зарядка Супера от основной атаки уменьшена со 105 до 90 (на 14 %).

Спайк урон от основной атаки уменьшен с 560 до 540; урон от гаджета «Игольница» уменьшен с 1120 до 1080.

Белль скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 50 % до 40 %.

Мелоди размер щита за ноту при использовании гаджета «Интерлюдия» уменьшен с 15 % до 10 %»; скорость передвижения за ноту при использовании звёздной силы «Быстрый ритм» уменьшена с 8 % до 6 %.



Изменения

Ворон кинжалы Ворона теперь правильно возвращаются после удара о стену при использовании Супера во время активации гиперзаряда.

Кит время невидимости при использовании гаджета «Картонная коробка» сокращено с 5 до 3 секунд; урон от основной атаки увеличен с 800 до 1000; урон от Супера увеличен с 800 до 1000.

R-T гаджет «Вне очереди» мгновенно заряжает Супер.

Хэнк супер Хэнка теперь восстанавливает 50 % недостающего здоровья; запас здоровья снижен с 5800 до 5400.

Чак может ставить новые знаки, когда рывок доступен. Нажмите для рывка, прицельтесь для установки знака.



Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

Убрано «Игровой автомат», «Игровой автомат» (столкновение), «Студия анимации Старр», «Базар», «Базар» (столкновение).

Добавлено «Кошмарное поместье» (новое), «Годзилла» (новое), «Зачарованный лес», «Аквапарк».



Награда за поимку «Интрига», «Гранд-канал», «Укрытие», «Падающая звезда».

Броулбол «Дворовой чемпионат», «Мечта вратаря» (изменённая), «Сетчатка», «Солнечный футбол», «Суперпляж», «Пляжный волейбол», «В центре внимания», «Зловредные поля».

Захват кристаллов «Роковая шахта», «Острый угол», «Поганковая западня», «Сельский клуб», «Кристальный форт», «Открытая местность», «Подрыв», «Конечная станция».

Ограбление «Горячая кукуруза», «Пороховой каньон», «Надёжное укрытие», «Морг GG».

Горячая зона «Огненное кольцо», «Муравьиные бега», «Открыто!», «Параллельная игра».

Нокаут «Живописный утёс», «Омут», «Пылающий феникс», «Ущелье Золотой руки», «Новые горизонты», «В чистом поле», «Междуречье» (новая), «Четыре уровня» (новая).

Зачистка «Неумолимый рок», «Четверной урон», «Рай для злодея», «Родные просторы».

Столкновение «Штольня», «Тёмный проход», «Двойная проблема», «Всё или ничего», «Потасовка в Рокуолле», «Озеро мертвецов», «Ветреная долина», Пятьдесят на пятьдесят (новая).



Награда за поимку «Гранд-канал», «Укрытие», «Падающая звезда».

Броулбол «Пляжный волейбол», «В центре внимания», «Зловредные поля».

Захват кристаллов «Кристальный форт», «Роковая шахта», «Конечная станция».

Ограбление «Горячая кукуруза», «Пороховой каньон», «Надёжное укрытие»,

Горячая зона «Муравьиные бега», «Открыто!», «Параллельная игра».

Нокаут «Пылающий феникс», «Ущелье Золотой руки», «Новые горизонты»,



Игровой режим сообщества

в последнем голосовании режим «Дуэли» со значительным отрывом обогнал режим «Баскетбой» и занял ячейку сообщества;

пул карт: «Журавлиный луг», «Обезьяний лабиринт», «Без отговорок», «Сигнальные ракеты» (новая).



Новые модификаторы для рангового режима

май — «Второе дыхание» (новый);

июнь — «Суперкусты» (переработанный).

НОВИНКА! Событие с Годзиллой!

Мы объединились с Годзиллой и подготовили монструозное событие, которое пройдет в игре с 29 апреля по 20 мая!

Главная цель — собрать как можно больше монстрояиц и получить тонны наград, а также шанс разблокировать новый гиперзарядный скин «Годзилла Базз» совершенно БЕСПЛАТНО!

И, конечно же, вы сможете устроить погром, превратившись в Годзиллу или меха-Годзиллу!

Монстрояйца!

монстрояйца могут содержать мутации, монеты, очки силы, кредиты, блинги, тематические скины и новый гиперзарядный скин;

вы можете получить их за ежедневные победы, в матчах режима «Разгром города», а также приобрести по акциям в магазине;

ограниченное количество монстрояиц также будет доступно в магазине.

монстрояйца можно получить только во время события, и после его окончания они исчезнут.

Клубное мегаяйцо!

разбейте как можно больше монстрояиц, чтобы заработать загадочное мегаяйцо для клуба;

для получения мегаяйца требуется пройти несколько этапов, достижение каждого из которого приносит кристаллы;

если клубу удастся набрать 1250 монстрояиц, все его участники получат главный приз — БЕСПЛАТНЫЙ гиперзарядный скин «Годзилла Базз»;

вступите в полный и активный клуб, чтобы повысить ваши шансы разблокировать скин «Годзилла Базз»;

чтобы не допустить гриферства, все участники клуба будут закреплены за своим клубом после того, как событие начнётся и они внесут определённый вклад в достижение цели события; участники могут покинуть клуб или быть исключены из него, если они не вносят вклад в достижение цели события;

если у вас нет Базза, не переживайте: он будет доступен в магазине БЕСПЛАТНО!

Новый режим: «Разгром города»!

чтобы победить в матче, вам нужно разгромить город лучше команды противника;

один игрок в каждой команде может превратиться в могучего Годзиллу или меха-Годзиллу, значительно увеличив своей разрушительный потенциал;

игра в режиме «Разгром города» наполняет наградами контейнер для яиц — в каждый контейнер помещается до 6 наград, и новый контейнер появляется каждые 4 дня;

победа в матче приносит монстрояйцо, а поражение — редкий приз Старр.

НОВИНКА! Мутации (временная функция)

в ходе события с Годзиллой 40 бойцов получат временные мутации, которые можно будет разблокировать с помощью монстрояиц;

мутации изменяют геймплей этих бойцов неожиданным образом, усиливая и делая их способности ещё более безумными;

мутации активны постоянно в режиме «Разгром города», а также будут добавляться в случайные события с трофеями каждый день в течение события; на экране событий можно увидеть, в каком режиме действуют мутации;

мутации будут доступны только до конца события.

Полный список мутаций:

Шелли — винтовка Шелли стреляет дважды;

Нита — Супер Ниты призывает двух медведей;

Кольт — радиус основной атаки Кольта увеличивается, и она разрушает окружение;

Брок — во время основной атаки Брок стреляет двумя ракетами;

Эль Примо — при использовании «Могучего локтя» Эль Примо быстрее прыгает. Кроме того, его запас здоровья увеличивается, а Супер заряжается быстрее;

Поко — Поко постепенно исцеляет себя и союзников рядом, если получает урон;

Роза — во время использования Супера вокруг Розы вырастают кусты;

Тик — при использовании Супера из головы Тика появляются ещё две головы;

Рико — все снаряды Рико отскакивают дальше;

Пенни — при использовании Супера появляется дополнительная пушка;

Карл — во время основной атаки кирка Карла ускоряется, а сам Карл движется быстрее при использовании Супера;

Бо — Бо может установить на карте неограниченное количество ловушек;

Сту — Супер Сту всегда заряжен;

Пайпер — зонтовка Пайпер стреляет дважды;

Пэм — Пэм получает бесконечные боеприпасы;

Фрэнк — запас здоровья Фрэнка увеличивается, он становится быстрее, а его молот разрушает стены;

Беа — во время основной атаки Беа также стреляет потревоженным ульем;

Гром — Супер Грома получает четыре дополнительных снаряда, разлетающихся по Х-образной траектории;

Бонни — находясь в «Клайде», Бонни получает два дополнительных снаряда к основной атаке. Активировав Супер, Бонни оглушает противников при приземлении;

Гэйл — основная атака Гэйла теперь охватывает более широкую область;

Белль — основная атака Белль разделяется на пять частей при попадании;

Эш — Эш призывает больше помощничков;

Лола — при использовании Супера Лола получает дополнительное эго;

Мэнди — Супер Мэнди получает два дополнительных снаряда;

Хэнк — получение урона активирует Супер Хэнка;

Анджело — к основной атаке Анджело добавляются два дополнительных снаряда;

Макс — Макс получает бесконечные боеприпасы;

Спраут — во время основной атаки Спраут стреляет двумя снарядами;

Скуик — «Большой ком» Скуика производит липкие комья и заряжается быстрее;

Гавс — основная атака Гавса отражается больше раз;

Базз — радиус Супера Базза увеличивается;

Ева — получив урон, Ева порождает двух детёнышей;

Джанет — при использовании Супера Джанет сбрасывает больше бомб;

Грей — одновременно у Грея может быть до шести активных дверей в другое измерение;

Мелоди — вокруг Мелоди может вращаться на две ноты больше, и все ноты держатся дольше;

Спайк — основная атака Спайка разделяется на большее количество снарядов;

Ворон — во время использования Супера оружие возвращается к Ворону;

Леон — при активации «Дымовой бомбы» появляются два клона;

Мэг — к основной атаке Мэг добавляются два дополнительных снаряда;

Вольт — Вольт достигает максимального уровня уже после первого использования Супера.

Улучшения рангового режима

теперь при поиске противников командами предпочтение отдаётся другим командам, а не одиночным игрокам;

при расчёте ранговых очков для одиночных игроков теперь учитывается соотношение среднего количества ранговых очков обеих команд;

отредактирован прирост ранговых очков для рангов с «Легендарный II» по «Мастерский», чтобы немного усложнить достижение последнего;

эффективность рангового усиления теперь зависит от наивысшего ранга, достигнутого в предыдущем сезоне;

игроки рангов с «Бронзового» по «Золотой» с большей вероятностью получат модификатор в матче;

вероятность получить модификатор в матче снижена для игроков ранга «Мастер».

Изменения ранговых призов Старр

в ранговые призы Старр добавлены 6 новых перекрашенных скинов, которые соответствуют первым 6 скинам, появившимся в силовой лиге: «Байрон Белый», «Жуй шоу Нита», «Джеки на гидроцикле», «Продюсер Базз», «Космопиратка Пенни», «Пианино 8-БИТ».



Изменения события «Гиперзарядный хаос»

событие «Гиперзарядный хаос» проводиться больше не будет;

срок эксклюзивного приобретения гиперзарядов за кристаллы в магазине уменьшен с 14 до 7 дней, так что теперь вы сможете быстрее приобрести их за монеты;

новые игроки, достигшие отметки в 1000 трофеев впервые, теперь получат гиперзаряд для Шелли бесплатно.

Исправление ошибок

исправлена проблема со списком лидеров для ранга «Мастер». Теперь место каждого игрока соответствует количеству его ранговых очков;

исправлена проблема с вибрацией в ранговом режиме;

исправлена ошибка, в результате которой путь наград Brawl Pass Plus не активировался при покупке пропуска в магазине Supercell;

исправлена капитализация в переводе для некоторых гиперзарядов;

исправлена ошибка, в результате которой гаджет Ларри и Лори «Обмен по приказу» наносил сниженный урон;

исправлена ошибка, приводившая к вылету игры при закрытии экрана командной игры;

исправлена ошибка, в результате которой Супер Булла не отбрасывал врагов во время активации гиперзаряда;

исправлена ошибка, позволявшая выбирать бойцов недостаточно высокого уровня в ранговых играх.

Прочее