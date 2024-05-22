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22 мая 2024 г.
Blog – Brawl Stars

Годзилла в Brawl Stars — информация

Технический перерыв — 22 мая

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

  • исправлена ошибка, связанная с выбором второго бойца после приглашения друга на дружескую дуэль;

  • исправлены звуковые эффекты для скинов «Меха-Годзилла» и «Годзилла Базз»;

  • исправлены визуальные эффекты Супера для скинов «Султан Майк» и «Темный корсар Карл»;

  • в каталог добавлены перекрашенные ранговые скины, спреи «Годзилла», значки «Годзилла и иконки игрока «Годзилла».

Технический перерыв — 3 мая

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

  • исправлена ошибка, из-за которой иконку профиля за славу можно было получить, не достигнув необходимого уровня славы;

  • Супер Спраута больше не блокирует перемещение кайдзю (Годзиллы и меха-Годзиллы);

  • гаджет Грея «Трость» больше не может притянуть кайдзю;

  • исправлена ошибка, из-за которой мутации могли пропасть, если начиналось новое событие;

  • Отис больше не может использовать свой гаджет, если стал кайдзю;

  • кайдзю больше не будут застревать в зданиях;

  • теперь дружеские матчи будут продолжаться, пока не будет достигнуто необходимое количество побед;

  • кайдзю получили прибавку к скорости передвижения и здоровью;

  • здоровье зданий в событии «Годзилла в городе» увеличено.

ИЗМЕНЕНИЯ МУТАЦИЙ

  • когда мутация активна, звёздная сила Сту «Глоток бензина» восстанавливает на 50 % меньше здоровья;

  • снаряды Рико и Гавса отскакивают меньшее количество раз.

ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ РАНГОВОГО РЕЖИМА

  • исправлена ошибка, из-за которой ранговая звезда не появлялась, если вы достигали одного и того же ранга более двух раз;

  • вероятность появления модификатора «Второе дыхание» в ранговом матче теперь составляет только 1 %.

Необязательное обновление для Android — 26 апреля

  • На устройствах Android доступно необязательное обновление с исправлениями некоторых ошибок.

Техническое обслуживание — 25 апреля

  • исправлен игровой сбой, связанный с Лили;

  • исправлена карта в режиме «Годзилла в городе», которую невозможно было пройти;

  • исправлено описание гаджета Кита;

  • устранена ошибка, не позволявшая сохранять информацию в профиле игрока;

  • исправлена текстура снаряда при атаке графа Пингвулы;

  • исправлена ошибка, из-за которой мутации бойцов были доступны в дружеских дуэлях;

  • устранена ошибка, из-за которой усиление, ускоряющее повышение ранга, заканчивалось на один уровень ниже, чем следует;

  • усиление ранга сбалансировано следующим образом: бронзовая лига (без усиления), серебряная лига (10 %), золотая лига (20 %), алмазная лига (30 %), мифическая лига (50 %), легендарная лига (75 %), лига мастеров (100 %).

Исправления других ошибок и сбоев на устройствах Android будут выполнены в начале следующей недели (ориентировочно).

Новый боец: Лили (мифический)

Тип: убийца

  • Особенность: заряжает Супер, находясь рядом с противниками. Имеет невидимые следы.

  • Основная атака: «Острый шип».

    • Лили делает колющий удар вперёд. Имеет один боеприпас.

  • Супер: «Явление».

    • Бросает кинжал по прямой линии. Если кинжал попадает в противника, тот получает незначительный урон, а Лили телепортируется к нему за спину.

  • Гаджет: «Исчезновение».

    • Лили переносится в царство теней на 3 секунды.

  • Гаджет: «Пересадка».

    • Следующий Супер становится метательной атакой, и Лили телепортируется в точку удара независимо от попадания по цели.

  • Звёздная сила: «Колючка».

    • Следующая после телепортации к врагу атака наносит на 50 % урона больше.

  • Звёздная сила: «Настороже».

    • Лили получает 15-процентную прибавку к скорости передвижения, если враг находится в области заряда её Супера.

Новый боец: Драко (легендарный)

Тип: танк

  • Особенность: заряжает Супер, получая урон.

  • Атака: «Удар копьем».

    • Драко делает колющий удар вперёд, нанося наибольший урон на максимальной дистанции.

  • Супер: «Драконье соло».

    • Драко надувает свой драконий костюм, что увеличивает его скорость передвижения и снижает урон. Его основная атака меняется на огненное дыхание по конусообразной области.

  • Гаджет: «Апперкот».

    • Следующий удар копьём также подбрасывает противников.

  • Гаджет: «Последний рубеж».

    • В течение 2 секунд запас здоровья Драко не может уменьшиться до нуля (в это время Драко не может удерживать мяч в броулболе).

  • Звёздная сила: «Разоблачение».

    • Каждые 5 секунд: следующий удар копьём делает противника уязвимым, из-за чего тот получает на 35 % больше урона в течение 5 секунд.

  • Звёздная сила: «Жгучий рифф».

    • Драконье соло также восстанавливает здоровье при активации.

Новые гиперзаряды

  • Брок: «Шквал ракет».

    • Брок выпускает по области четыре волны ракет. В каждой волне ракеты достигают цели одновременно.

  • Сэнди: «Порыв ветра».

    • Сэнди и союзники получают 20-процентную прибавку к скорости передвижения в песчаной буре. При приземлении она также заглушает противников на 0,5 секунды.

  • Нита: «Гипермедведь».

    • Нита гиперзаряжает Брюса, в результате чего он становится больше, его скорость передвижения увеличивается на 15 %, а здоровье — на 20 %.

  • Макс: «Бесконечная энергия».

    • Макс бросает каждому союзнику энергетический напиток, который увеличивает скорость передвижения и ускоряет зарядку Супера на 25 %.

  • Джин: «Гиперруки».

    • Супер Джина разделяется на три руки. Каждая рука может схватить по одному противнику.

  • Тик: «Решительность».

    • Голова Тика быстрее катится к врагам и оставляет после столкновения шесть мини-мин.

Гиперзарядные скины

Мы добавляем новые гиперзарядные скины, радикально меняющие внешний вид бойца при активации гиперзаряда!

Первым гиперзарядным скином станет «Годзилла Базз», который можно будет разблокировать БЕСПЛАТНО в событии с Годзиллой!

Новые скины

Событие с Годзиллой

  • «Годзилла Базз» | Монстрояйца или награда события;

  • цветовые варианты «Красная Годзилла Базз» и «Чёрная Годзилла Базз» | Монстрояйца;

  • «Красный рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца);

  • «Синий рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца);

  • «Жёлтый рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца);

  • «Розовый рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца);

  • «Чёрный рейнджер Брок» | 149 кристаллов (монстрояйца).

Майский сезон Brawl Pass: Годзилла

  • «Тик-меха Гидора» | Brawl Pass;

  • цветовые варианты «Тик-меха тёмная Гидора» и «Тик-меха светлая Гидора» | Brawl Pass Plus;

  • «Мотра Ева» | 149 кристаллов (ранговый);

  • «Меха-Годзилла Нита» | 199 кристаллов.

Июньский сезон Brawl Pass: Кибербой

  • «Хакер Брок» | Brawl Pass;

  • цветовые варианты «Суперхакер Брок » и «RGB-хакер Брок» | Brawl Pass Plus;

  • «Баги Ларри и Лори» | 149 кристаллов (ранговый);

  • «Кибербеа» | 79 кристаллов;

  • «Цифровой Фэнг» | 199 кристаллов;

  • «Вирус Чарли» | 299 кристаллов.

Переработка

  • «Белая ниндзя Тара» | 149 кристаллов;

  • «Геймерша Биби» | 199 кристаллов.

Перекраска

  • «Алый паладин Вольт» | 149 кристаллов;

  • «Байрон Белый» | 149 кристаллов (ранговый);

  • «Жуй шоу Нита» | 149 кристаллов (ранговый);

  • «Джеки на гидроцикле» | 149 кристаллов (ранговый);

  • «Продюсер Базз» | 149 кристаллов (ранговый);

  • «Космопиратка Пенни» | 149 кристаллов (ранговый);

  • «Пианино 8-БИТ» | 149 кристаллов (ранговый).

Переиздание

  • «Рок-звезда Кольт» | 29 кристаллов;

  • «Бродячий кот Булл» | 149 кристаллов.

Обновлённые скины станут доступны после выхода обновления.

Прочие

  • «Пляжный Байрон» | 29 кристаллов;

  • «Театральный Мортис» | 29 кристаллов;

  • «Пляжный Фрэнк» | 29 кристаллов;

  • «Squad Busters Шелли» | 199 кристаллов;

  • «Тёмный самурай Джин» | 149 кристаллов (Supercell MAKE);

  • «Кошмарный Сэнди» | 149 кристаллов (Supercell MAKE);

  • «Клубничная Лили» | 29 кристаллов;

  • «Тёмный рыцарь Драко» | 29 кристаллов.

Серебряные и золотые скины

  • Чак,

  • Чарли,

  • Виллоу,

  • Кит,

  • Мико.

Серебряные и золотые скины станут доступны после выхода обновления.

Обновления

  • «Меха Бо»: новая озвучка и полный набор значков;

  • «Снежная королева Амбер»: улучшение до легендарной редкости с добавлением соответствующих функций (в том числе особой озвучки).

Титулы

  • «Годзилла» — титул Brawl Pass Plus сезона «Годзилла»;

  • «Это бот» — титул Brawl Pass Plus сезона «Кибербой»;

  • «Заноза» — титул за мастерство Лили;

  • «Хозяин подземелья» — титул за мастерство Драко.

Изменения баланса

  • Гас

    • теперь щит отбрасывает противников.

  • Мистер П.

    • скорость передвижения носильщиков увеличена на 25 %;

    • запас здоровья базы носильщиков увеличен с 2200 до 2500 (на 13 %).

  • Мортис

    • урон от основной атаки увеличен с 940 до 1000;

    • урон от гаджета «Комбо-спиннер» увеличен с 940 до 1000.

  • Виллоу

    • скорость передвижения при использовании звёздной силы «Одержимость» увеличена с 25 % до 33 %;

    • скорость перезарядки при использовании звёздной силы «Любовь слепа» увеличена с 25 % до 30 %.

  • Барли

    • урон от основной атаки увеличен с 760 до 800;

    • урон от Супера увеличен с 760 до 800.

  • Роза

    • скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 40 % до 50 %.

  • Джанет

    • урон от Супера увеличен с 600 до 800.

  • Анджело

    • урон от ядовитых стрел во время действия Супера уменьшен на 50 %.

  • Чарли

    • для зарядки Супера с помощью основной атаки теперь требуется 7 ударов вместо 6;

    дальность основной атаки уменьшена с 27 до 25.

  • Пайпер

    • урон от основной атаки на минимальной дистанции уменьшен с 23 % до 20 %.

  • Нани

    • урон от основной атаки уменьшен с 800 до 740.

  • Корделиус

    • урон от основной атаки уменьшен с 730 до 700;

    • зарядка Супера от основной атаки уменьшена со 105 до 90 (на 14 %).

  • Спайк

    • урон от основной атаки уменьшен с 560 до 540;

    • урон от гаджета «Игольница» уменьшен с 1120 до 1080.

  • Белль

    • скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 50 % до 40 %.

  • Мелоди

    • размер щита за ноту при использовании гаджета «Интерлюдия» уменьшен с 15 % до 10 %»;

    • скорость передвижения за ноту при использовании звёздной силы «Быстрый ритм» уменьшена с 8 % до 6 %.

Изменения

  • Ворон

    • кинжалы Ворона теперь правильно возвращаются после удара о стену при использовании Супера во время активации гиперзаряда.

  • Кит

    • время невидимости при использовании гаджета «Картонная коробка» сокращено с 5 до 3 секунд;

    • урон от основной атаки увеличен с 800 до 1000;

    • урон от Супера увеличен с 800 до 1000.

  • R-T

    • гаджет «Вне очереди» мгновенно заряжает Супер.

  • Хэнк

    • супер Хэнка теперь восстанавливает 50 % недостающего здоровья;

    • запас здоровья снижен с 5800 до 5400.

  • Чак

    • может ставить новые знаки, когда рывок доступен. Нажмите для рывка, прицельтесь для установки знака.

Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

  • Убрано

    • «Игровой автомат»,

    • «Игровой автомат» (столкновение),

    • «Студия анимации Старр»,

    • «Базар»,

    • «Базар» (столкновение).

  • Добавлено

    • «Кошмарное поместье» (новое),

    • «Годзилла» (новое),

    • «Зачарованный лес»,

    • «Аквапарк».

  • Награда за поимку

    • «Интрига»,

    • «Гранд-канал»,

    • «Укрытие»,

    • «Падающая звезда».

  • Броулбол

    • «Дворовой чемпионат»,

    • «Мечта вратаря» (изменённая),

    • «Сетчатка»,

    • «Солнечный футбол»,

    • «Суперпляж»,

    • «Пляжный волейбол»,

    • «В центре внимания»,

    • «Зловредные поля».

  • Захват кристаллов

    • «Роковая шахта»,

    • «Острый угол»,

    • «Поганковая западня»,

    • «Сельский клуб»,

    • «Кристальный форт»,

    • «Открытая местность»,

    • «Подрыв»,

    • «Конечная станция».

  • Ограбление

    • «Горячая кукуруза»,

    • «Пороховой каньон»,

    • «Надёжное укрытие»,

    • «Морг GG».

  • Горячая зона

    • «Огненное кольцо»,

    • «Муравьиные бега»,

    • «Открыто!»,

    • «Параллельная игра».

  • Нокаут

    • «Живописный утёс»,

    • «Омут»,

    • «Пылающий феникс»,

    • «Ущелье Золотой руки»,

    • «Новые горизонты»,

    • «В чистом поле»,

    • «Междуречье» (новая),

    • «Четыре уровня» (новая).

  • Зачистка

    • «Неумолимый рок»,

    • «Четверной урон»,

    • «Рай для злодея»,

    • «Родные просторы».

  • Столкновение

    • «Штольня»,

    • «Тёмный проход»,

    • «Двойная проблема»,

    • «Всё или ничего»,

    • «Потасовка в Рокуолле»,

    • «Озеро мертвецов»,

    • «Ветреная долина»,

    • Пятьдесят на пятьдесят (новая).

  • Награда за поимку

    • «Гранд-канал»,

    • «Укрытие»,

    • «Падающая звезда».

  • Броулбол

    • «Пляжный волейбол»,

    • «В центре внимания»,

    • «Зловредные поля».

  • Захват кристаллов

    • «Кристальный форт»,

    • «Роковая шахта»,

    • «Конечная станция».

  • Ограбление

    • «Горячая кукуруза»,

    • «Пороховой каньон»,

    • «Надёжное укрытие»,

  • Горячая зона

    • «Муравьиные бега»,

    • «Открыто!»,

    • «Параллельная игра».

  • Нокаут

    • «Пылающий феникс»,

    • «Ущелье Золотой руки»,

    • «Новые горизонты»,

Игровой режим сообщества

  • в последнем голосовании режим «Дуэли» со значительным отрывом обогнал режим «Баскетбой» и занял ячейку сообщества;

  • пул карт:

    • «Журавлиный луг»,

    • «Обезьяний лабиринт»,

    • «Без отговорок»,

    • «Сигнальные ракеты» (новая).

Новые модификаторы для рангового режима

  • май — «Второе дыхание» (новый);

  • июнь — «Суперкусты» (переработанный).

НОВИНКА! Событие с Годзиллой!

Мы объединились с Годзиллой и подготовили монструозное событие, которое пройдет в игре с 29 апреля по 20 мая!

Главная цель — собрать как можно больше монстрояиц и получить тонны наград, а также шанс разблокировать новый гиперзарядный скин «Годзилла Базз» совершенно БЕСПЛАТНО!

И, конечно же, вы сможете устроить погром, превратившись в Годзиллу или меха-Годзиллу!

Монстрояйца!

  • монстрояйца могут содержать мутации, монеты, очки силы, кредиты, блинги, тематические скины и новый гиперзарядный скин;

  • вы можете получить их за ежедневные победы, в матчах режима «Разгром города», а также приобрести по акциям в магазине;

  • ограниченное количество монстрояиц также будет доступно в магазине.

  • монстрояйца можно получить только во время события, и после его окончания они исчезнут.

Клубное мегаяйцо!

  • разбейте как можно больше монстрояиц, чтобы заработать загадочное мегаяйцо для клуба;

  • для получения мегаяйца требуется пройти несколько этапов, достижение каждого из которого приносит кристаллы;

  • если клубу удастся набрать 1250 монстрояиц, все его участники получат главный приз — БЕСПЛАТНЫЙ гиперзарядный скин «Годзилла Базз»;

  • вступите в полный и активный клуб, чтобы повысить ваши шансы разблокировать скин «Годзилла Базз»;

  • чтобы не допустить гриферства, все участники клуба будут закреплены за своим клубом после того, как событие начнётся и они внесут определённый вклад в достижение цели события;

    • участники могут покинуть клуб или быть исключены из него, если они не вносят вклад в достижение цели события;

  • если у вас нет Базза, не переживайте: он будет доступен в магазине БЕСПЛАТНО!

Новый режим: «Разгром города»!

  • чтобы победить в матче, вам нужно разгромить город лучше команды противника;

  • один игрок в каждой команде может превратиться в могучего Годзиллу или меха-Годзиллу, значительно увеличив своей разрушительный потенциал;

  • игра в режиме «Разгром города» наполняет наградами контейнер для яиц — в каждый контейнер помещается до 6 наград, и новый контейнер появляется каждые 4 дня;

  • победа в матче приносит монстрояйцо, а поражение — редкий приз Старр.

НОВИНКА! Мутации (временная функция)

  • в ходе события с Годзиллой 40 бойцов получат временные мутации, которые можно будет разблокировать с помощью монстрояиц;

  • мутации изменяют геймплей этих бойцов неожиданным образом, усиливая и делая их способности ещё более безумными;

  • мутации активны постоянно в режиме «Разгром города», а также будут добавляться в случайные события с трофеями каждый день в течение события;

    • на экране событий можно увидеть, в каком режиме действуют мутации;

  • мутации будут доступны только до конца события.

Полный список мутаций:

  • Шелли — винтовка Шелли стреляет дважды;

  • Нита — Супер Ниты призывает двух медведей;

  • Кольт — радиус основной атаки Кольта увеличивается, и она разрушает окружение;

  • Брок — во время основной атаки Брок стреляет двумя ракетами;

  • Эль Примо — при использовании «Могучего локтя» Эль Примо быстрее прыгает. Кроме того, его запас здоровья увеличивается, а Супер заряжается быстрее;

  • Поко — Поко постепенно исцеляет себя и союзников рядом, если получает урон;

  • Роза — во время использования Супера вокруг Розы вырастают кусты;

  • Тик — при использовании Супера из головы Тика появляются ещё две головы;

  • Рико — все снаряды Рико отскакивают дальше;

  • Пенни — при использовании Супера появляется дополнительная пушка;

  • Карл — во время основной атаки кирка Карла ускоряется, а сам Карл движется быстрее при использовании Супера;

  • Бо — Бо может установить на карте неограниченное количество ловушек;

  • Сту — Супер Сту всегда заряжен;

  • Пайпер — зонтовка Пайпер стреляет дважды;

  • Пэм — Пэм получает бесконечные боеприпасы;

  • Фрэнк — запас здоровья Фрэнка увеличивается, он становится быстрее, а его молот разрушает стены;

  • Беа — во время основной атаки Беа также стреляет потревоженным ульем;

  • Гром — Супер Грома получает четыре дополнительных снаряда, разлетающихся по Х-образной траектории;

  • Бонни — находясь в «Клайде», Бонни получает два дополнительных снаряда к основной атаке. Активировав Супер, Бонни оглушает противников при приземлении;

  • Гэйл — основная атака Гэйла теперь охватывает более широкую область;

  • Белль — основная атака Белль разделяется на пять частей при попадании;

  • Эш — Эш призывает больше помощничков;

  • Лола — при использовании Супера Лола получает дополнительное эго;

  • Мэнди — Супер Мэнди получает два дополнительных снаряда;

  • Хэнк — получение урона активирует Супер Хэнка;

  • Анджело — к основной атаке Анджело добавляются два дополнительных снаряда;

  • Макс — Макс получает бесконечные боеприпасы;

  • Спраут — во время основной атаки Спраут стреляет двумя снарядами;

  • Скуик — «Большой ком» Скуика производит липкие комья и заряжается быстрее;

  • Гавс — основная атака Гавса отражается больше раз;

  • Базз — радиус Супера Базза увеличивается;

  • Ева — получив урон, Ева порождает двух детёнышей;

  • Джанет — при использовании Супера Джанет сбрасывает больше бомб;

  • Грей — одновременно у Грея может быть до шести активных дверей в другое измерение;

  • Мелоди — вокруг Мелоди может вращаться на две ноты больше, и все ноты держатся дольше;

  • Спайк — основная атака Спайка разделяется на большее количество снарядов;

  • Ворон — во время использования Супера оружие возвращается к Ворону;

  • Леон — при активации «Дымовой бомбы» появляются два клона;

  • Мэг — к основной атаке Мэг добавляются два дополнительных снаряда;

  • Вольт — Вольт достигает максимального уровня уже после первого использования Супера.

Улучшения рангового режима

  • теперь при поиске противников командами предпочтение отдаётся другим командам, а не одиночным игрокам;

  • при расчёте ранговых очков для одиночных игроков теперь учитывается соотношение среднего количества ранговых очков обеих команд;

  • отредактирован прирост ранговых очков для рангов с «Легендарный II» по «Мастерский», чтобы немного усложнить достижение последнего;

  • эффективность рангового усиления теперь зависит от наивысшего ранга, достигнутого в предыдущем сезоне;

  • игроки рангов с «Бронзового» по «Золотой» с большей вероятностью получат модификатор в матче;

  • вероятность получить модификатор в матче снижена для игроков ранга «Мастер».

Изменения ранговых призов Старр

  • в ранговые призы Старр добавлены 6 новых перекрашенных скинов, которые соответствуют первым 6 скинам, появившимся в силовой лиге:

    • «Байрон Белый»,

    • «Жуй шоу Нита»,

    • «Джеки на гидроцикле»,

    • «Продюсер Базз»,

    • «Космопиратка Пенни»,

    • «Пианино 8-БИТ».

Изменения события «Гиперзарядный хаос»

  • событие «Гиперзарядный хаос» проводиться больше не будет;

  • срок эксклюзивного приобретения гиперзарядов за кристаллы в магазине уменьшен с 14 до 7 дней, так что теперь вы сможете быстрее приобрести их за монеты;

  • новые игроки, достигшие отметки в 1000 трофеев впервые, теперь получат гиперзаряд для Шелли бесплатно.

Исправление ошибок

  • исправлена проблема со списком лидеров для ранга «Мастер». Теперь место каждого игрока соответствует количеству его ранговых очков;

  • исправлена проблема с вибрацией в ранговом режиме;

  • исправлена ошибка, в результате которой путь наград Brawl Pass Plus не активировался при покупке пропуска в магазине Supercell;

  • исправлена капитализация в переводе для некоторых гиперзарядов;

  • исправлена ошибка, в результате которой гаджет Ларри и Лори «Обмен по приказу» наносил сниженный урон;

  • исправлена ошибка, приводившая к вылету игры при закрытии экрана командной игры;

  • исправлена ошибка, в результате которой Супер Булла не отбрасывал врагов во время активации гиперзаряда;

  • исправлена ошибка, позволявшая выбирать бойцов недостаточно высокого уровня в ранговых играх.

Прочее

  • ежедневный счётчик побед над кнопкой «Играть» на главном экране теперь обновляется быстрее после окончания боя;

  • улучшен модификатор «Суперкусты», и теперь кусты растут более предсказуемо.