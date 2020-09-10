Скоро наступит новый сезон, и с ним появится новый Боец, новый скины, и много чего!
• Основная Атака
◦ Наносит 35% урона от оставшегося здоровья цели.
◦ Любые усилители урона применяются после подсчета базовой атаки (35% оставшегося здоровья цели).
◦ Наносит фиксированный урон нейтральным целям, таким как PvE-боссы и коробки в Столкновение, урон может быть увеличен с помощью Усилителей или других эффектов (Турель 8-Бита).
◦ Имеет минимальный урон 100 (140 при максимальном уровне).
• Супер
◦ Колетт бежит по прямой и возвращается назад после достижения максимального расстояния или удара в стену, нанося урон в обе стороны.
◦ Наносит 20% от максимального здоровья вражеского Бойца.
◦ Всегда наносит фиксированный урон (ограниченное в пределах 1000-1400 за попадание в зависимости от уровня мощности Колетт)
против нейтральных целей, таких как PvE-боссы и коробки в Столкновение, урон может быть увеличен с помощью Усилителей или других эффектов
• Гаджет
◦ Следующая базовая атака Колетт наносит 40% от оставшегося здоровья Колетт в качестве урона.
• Звёздная Сила #1
◦ Вражеские Бойцы, попавшие под Супер Колетт, отталкиваются на максимальную дистанцию заряда.
• Новое окружение
• Новые SFX (звуковые эффекты)
• Поко Старр - Скин
• Малефисента Колетт - Скин
• Набор Значков был включен в Brawl Pass и в Путь Славы
• Ротация карт сокращена с 14 дней до 7 дней для Gem Grab, Showdown (Соло, Пара) и Brawl Ball, что означает, что на каждый игровой режим будет в ротации 7 карт, и в каждую карту можно будет играть почаще.
• Вернулся длинный список классических карт, составленный на основе отзывов общественности.
Столкновение
• Усиление банки эликсира снижено с 200% увеличенного урона до 100% увеличенного урона.
• Модификатор здоровья и урона Злого Робота теперь скалируется в соответствии со средним уровнем силы Бойцов в матче.
• Здоровье ящиков теперь рассчитывается в соответствии со средним
уровнем силы Бойцов в матче
Ограбление
• Здоровье сейфа теперь рассчитывается в соответствии со средним уровнем силы Бойцов в матче.
Осада
• Здоровье башни IKE, здоровье робота и повреждения осадного робота теперь рассчитывается в соответствии со средним уровнем силы Бойцов в матче.
В этом обновление вы увидите некоторые изменения связаны с накоплением Супер. В некоторых случаях, комбинация основных атак и/или супер атак часто заряжает Супер почти
полность. Самые значительные изменения были задуманы как Бафы и Нерфы, которые не повлияют набаланс в общем, но устранят мелкие проблемы. Вы их можете увидеть ниже.
• Как результат этих изменений мы были вынуждены внести изменения для следующих Бойцов:
Барли
• Количество Супер-зарядки слегка повысилась от супер-атаки. Супер заряжается быстрее от урона супер атаки.
Карл
• Количество Супер-зарядки слегка повысилось от супер-атаки
Кольт
• Зарядка супера слегка снизилась от основной атаки
• Количество Супер-зарядки слегка повысилось от супер-атаки
Джесси
• Зарядка супера слегка снизилась от основной атаки
• Количество Супер-зарядки слегка повысилась от супер-атаки
Бо
• Супер заряжается слегка быстрее. До полной зарядки Супера требуется 3 попадания с основной Атаки.
• Супер заряжается медленнее от Супер Атаки. (Для полного заряда надо,так же как и раньше, 3 мины)
Булл
• Повышение здоровья с 4900 до 5000
• Супер заряжается слегка быстрее от основной Атаки
• Супер заряжается слегка быстрее от супер Атаки
Дэррил
• Повышение здоровья с 4800 до 5000
Динамайк
• Супер заряжается полностью от 2 полноценных попаданий основной Атаки
Эль Примо
• Супер заряжается полностью от 9 попаданий основной Атаки. Раньше -10
• Супер заряжается от 4 попаданий супер Атаки. Раньше- 5
• Радиус взрыва Пояса Астероидов повышен на 11%
ЭМЗ
• Супер заряжается полностью от 3 полноценных попаданий основной Атаки
Джин
• Супер заряжается полностью от 3 попаданий основной Атаки.
Джеки
• Радиус звездной сили Контрдробилка увеличен на 50%
Макс
• Супер заряжается полностью от 3 полноценных попаданий основной Атаки
Мортис
• Супер заряжается слегка медленнее от основной Атаки (Это не меняет взаимодействия и комбо)
• Супер заряжается слегка быстрее от супер Атаки, и это позволяет совершать новые комбо.
Нита
• Супер заряжается от 6 попаданий основной атаки вместо 7
• Супер заряжается от 10 попаданий атаки медведя вместо 11
• Добавлена задержка в 1 секунду прежде чем применяется оглушение Медвежьи лапы
• Увеличено количество зарядов гаджета Медвежьи лапы с 2 до 3
Роза
• Супер заряжается от 3 полных попаданий основной атаки
Шелли
• Здоровье увеличено с 3600 до 3800
• Супер заряжается от 2 полных попаданий основной атаки
• Снижена зарядка супера от Супер атаки
Спайк
• Увеличен урон от основной атаки с 520 до 560 за колючку
• Немного увеличен заряд Супера от супер атаки
Тара
• Супер заряжается быстрее - от 4 полных попаданий основной атаки
Тик
• Супер заряжается быстрее - от 2 полных попаданий основной атаки
Мистер Пи
• Супер заряжается медленнее от основной атаки(но все еще заряжается от 6 попаданий)
• Супер заряжается медленнее от атак носильщиков, теперь требуется 18 попаданий вместо 16
Поко
• Гаджет Камертон лечит на 400 очков в секунду вместо 500
Вольт
• Звездная сила “По максимуму” - Заряд теперь не разделяется при достижении максимальной дальности (только при попадании во врага или преграду)
Гейл
• Пружиномет теперь отправляет в воздух на меньшее расстояние
8-Бит
• Новая жизнь теперь заменена новой силой Проводное Соединение - оказавшись рядом с усилителем урона, 8-Бит подключается к нему и увеличивает скорость передвижения
Гэйл
• Второе дыхание заменено новой звездной силой - Ледяной снег. Снежки Гэйла замедляют врагов на 0,4с за удар
Пэм
• Визуальная область лечащей турели слегка уменьшена, чтобы она отображала реальную лечащую область
• Область действия гаджета Импульсный модулятор была немного снижена до визуальной области лечащей турели
• Новый экран завершения боя
• Новая иконка приложения
• Опция отключения бойцов в дружеской игре, которая позволит кастомизировать матчи. Добавлена эксклюзивная карта для дружеской игры.
• Статус “Рассматривает квесты” добавлен в Игровые Комнаты
• Кнопка логина в SCID добавлена на экран обучения
• SCID теперь получают предложения дружбы от фейсбука, LINE и Kakao если друзья также подключили аккаунт к SCID
• Исправлена ошибка, когда визуальный эффект гаджета Эль Примо, Пояс Астероидов
Эль Примо не соответствовал реальной области взрыва (т.е. Теперь визуальная область больше на 26%.)
• Исправлена ошибка, когда оглушение от гаджета Тяжелый ранец Динамайка применялось только на одну динамитную шашку
• Исправлена редкая ошибка, которая приводила к взлету Бойца в воздух