• Основная Атака



◦ Наносит 35% урона от оставшегося здоровья цели.

◦ Любые усилители урона применяются после подсчета базовой атаки (35% оставшегося здоровья цели).

◦ Наносит фиксированный урон нейтральным целям, таким как PvE-боссы и коробки в Столкновение, урон может быть увеличен с помощью Усилителей или других эффектов (Турель 8-Бита).

◦ Имеет минимальный урон 100 (140 при максимальном уровне).

• Супер

◦ Колетт бежит по прямой и возвращается назад после достижения максимального расстояния или удара в стену, нанося урон в обе стороны.

◦ Наносит 20% от максимального здоровья вражеского Бойца.

◦ Всегда наносит фиксированный урон (ограниченное в пределах 1000-1400 за попадание в зависимости от уровня мощности Колетт)

против нейтральных целей, таких как PvE-боссы и коробки в Столкновение, урон может быть увеличен с помощью Усилителей или других эффектов

• Гаджет

◦ Следующая базовая атака Колетт наносит 40% от оставшегося здоровья Колетт в качестве урона.

• Звёздная Сила #1

◦ Вражеские Бойцы, попавшие под Супер Колетт, отталкиваются на максимальную дистанцию заряда.