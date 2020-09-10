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10 сент. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Добро пожаловать в Старр Парк!

Скоро наступит новый сезон, и с ним появится новый Боец, новый скины, и много чего!

Новый боец - Колетт

• Основная Атака

◦ Наносит 35% урона от оставшегося здоровья цели.

◦ Любые усилители урона применяются после подсчета базовой атаки (35% оставшегося здоровья цели).

◦ Наносит фиксированный урон нейтральным целям, таким как PvE-боссы и коробки в Столкновение, урон может быть увеличен с помощью Усилителей или других эффектов (Турель 8-Бита).

◦ Имеет минимальный урон 100 (140 при максимальном уровне).

• Супер

◦ Колетт бежит по прямой и возвращается назад после достижения максимального расстояния или удара в стену, нанося урон в обе стороны.

◦ Наносит 20% от максимального здоровья вражеского Бойца.

◦ Всегда наносит фиксированный урон (ограниченное в пределах 1000-1400 за попадание в зависимости от уровня мощности Колетт)

против нейтральных целей, таких как PvE-боссы и коробки в Столкновение, урон может быть увеличен с помощью Усилителей или других эффектов

• Гаджет

◦ Следующая базовая атака Колетт наносит 40% от оставшегося здоровья Колетт в качестве урона.

• Звёздная Сила #1

◦ Вражеские Бойцы, попавшие под Супер Колетт, отталкиваются на максимальную дистанцию заряда.

Brawl Pass - Добро пожаловать в Сувенирную лавку!

• Новое окружение

• Новые SFX (звуковые эффекты)

• Поко Старр - Скин

• Малефисента Колетт - Скин

• Набор Значков был включен в Brawl Pass и в Путь Славы

Игровые режимы и события!

• Ротация карт сокращена с 14 дней до 7 дней для Gem Grab, Showdown (Соло, Пара) и Brawl Ball, что означает, что на каждый игровой режим будет в ротации 7 карт, и в каждую карту можно будет играть почаще.

• Вернулся длинный список классических карт, составленный на основе отзывов общественности.

Столкновение

• Усиление банки эликсира снижено с 200% увеличенного урона до 100% увеличенного урона.

• Модификатор здоровья и урона Злого Робота теперь скалируется в соответствии со средним уровнем силы Бойцов в матче.

• Здоровье ящиков теперь рассчитывается в соответствии со средним

уровнем силы Бойцов в матче

Ограбление

• Здоровье сейфа теперь рассчитывается в соответствии со средним уровнем силы Бойцов в матче.

Осада

• Здоровье башни IKE, здоровье робота и повреждения осадного робота теперь рассчитывается в соответствии со средним уровнем силы Бойцов в матче.

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА!

В этом обновление вы увидите некоторые изменения связаны с накоплением Супер. В некоторых случаях, комбинация основных атак и/или супер атак часто заряжает Супер почти
полность. Самые значительные изменения были задуманы как Бафы и Нерфы, которые не повлияют набаланс в общем, но устранят мелкие проблемы. Вы их можете увидеть ниже.

• Как результат этих изменений мы были вынуждены внести изменения для следующих Бойцов:

Барли

• Количество Супер-зарядки слегка повысилась от супер-атаки. Супер заряжается быстрее от урона супер атаки.

Карл

• Количество Супер-зарядки слегка повысилось от супер-атаки

Кольт

• Зарядка супера слегка снизилась от основной атаки

• Количество Супер-зарядки слегка повысилось от супер-атаки

Джесси

• Зарядка супера слегка снизилась от основной атаки

• Количество Супер-зарядки слегка повысилась от супер-атаки

Баланс бойцов!

Бо

• Супер заряжается слегка быстрее. До полной зарядки Супера требуется 3 попадания с основной Атаки.

• Супер заряжается медленнее от Супер Атаки. (Для полного заряда надо,так же как и раньше, 3 мины)

Булл

• Повышение здоровья с 4900 до 5000

• Супер заряжается слегка быстрее от основной Атаки

• Супер заряжается слегка быстрее от супер Атаки

Дэррил

• Повышение здоровья с 4800 до 5000

Динамайк

• Супер заряжается полностью от 2 полноценных попаданий основной Атаки

Эль Примо

• Супер заряжается полностью от 9 попаданий основной Атаки. Раньше -10

• Супер заряжается от 4 попаданий супер Атаки. Раньше- 5

• Радиус взрыва Пояса Астероидов повышен на 11%

ЭМЗ

• Супер заряжается полностью от 3 полноценных попаданий основной Атаки

Джин

• Супер заряжается полностью от 3 попаданий основной Атаки.

Джеки

• Радиус звездной сили Контрдробилка увеличен на 50%

Макс

• Супер заряжается полностью от 3 полноценных попаданий основной Атаки

Мортис

• Супер заряжается слегка медленнее от основной Атаки (Это не меняет взаимодействия и комбо)

• Супер заряжается слегка быстрее от супер Атаки, и это позволяет совершать новые комбо.

Нита

• Супер заряжается от 6 попаданий основной атаки вместо 7

• Супер заряжается от 10 попаданий атаки медведя вместо 11

• Добавлена задержка в 1 секунду прежде чем применяется оглушение Медвежьи лапы

• Увеличено количество зарядов гаджета Медвежьи лапы с 2 до 3

Роза

• Супер заряжается от 3 полных попаданий основной атаки

Шелли

• Здоровье увеличено с 3600 до 3800

• Супер заряжается от 2 полных попаданий основной атаки

• Снижена зарядка супера от Супер атаки

Спайк

• Увеличен урон от основной атаки с 520 до 560 за колючку

• Немного увеличен заряд Супера от супер атаки

Тара

• Супер заряжается быстрее - от 4 полных попаданий основной атаки

Тик

• Супер заряжается быстрее - от 2 полных попаданий основной атаки

Мистер Пи

• Супер заряжается медленнее от основной атаки(но все еще заряжается от 6 попаданий)

• Супер заряжается медленнее от атак носильщиков, теперь требуется 18 попаданий вместо 16

Поко

• Гаджет Камертон лечит на 400 очков в секунду вместо 500

Вольт

• Звездная сила “По максимуму” - Заряд теперь не разделяется при достижении максимальной дальности (только при попадании во врага или преграду)

Гейл

• Пружиномет теперь отправляет в воздух на меньшее расстояние

8-Бит

• Новая жизнь теперь заменена новой силой Проводное Соединение - оказавшись рядом с усилителем урона, 8-Бит подключается к нему и увеличивает скорость передвижения

Гэйл

• Второе дыхание заменено новой звездной силой - Ледяной снег. Снежки Гэйла замедляют врагов на 0,4с за удар

Пэм

• Визуальная область лечащей турели слегка уменьшена, чтобы она отображала реальную лечащую область

• Область действия гаджета Импульсный модулятор была немного снижена до визуальной области лечащей турели

Другое!

• Новый экран завершения боя

• Новая иконка приложения

• Опция отключения бойцов в дружеской игре, которая позволит кастомизировать матчи. Добавлена эксклюзивная карта для дружеской игры.

• Статус “Рассматривает квесты” добавлен в Игровые Комнаты

• Кнопка логина в SCID добавлена на экран обучения

• SCID теперь получают предложения дружбы от фейсбука, LINE и Kakao если друзья также подключили аккаунт к SCID

Исправление ошибок!

• Исправлена ошибка, когда визуальный эффект гаджета Эль Примо, Пояс Астероидов
Эль Примо не соответствовал реальной области взрыва (т.е. Теперь визуальная область больше на 26%.)

• Исправлена ошибка, когда оглушение от гаджета Тяжелый ранец Динамайка применялось только на одну динамитную шашку

• Исправлена редкая ошибка, которая приводила к взлету Бойца в воздух