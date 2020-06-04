Улучшения UX (пользовательские ощущения) Brawl Pass



- Квесты были разделены по категориям (Ежедневные, Сезонные, События) и добавлены таймеры до следующего появления новых квестов.



- Значки квестов в "Выбери Событие" теперь являются кнопками быстрого доступа к журналу квестов.

- В меню "Бойцы" теперь есть опция фильтровать бойцов по квествам, которая сортирует Бойцов с квестами на первое место в списке Бойцов.



- Brawl Pass теперь имеет кнопки быстрого доступа для навигации между наградами и этапами "Brawl Pass".

- "Brawl Pass" теперь запоминает предыдущую вкладку при доступе через главную кнопку "Brawl Pass".

- Эксклюзивные квесты "Brawl Pass" теперь выделяются также и для владельцев Brawl Pass

- Эксклюзивные квесты Brawl Pass перенесены в конец списка для игроков с бесплатным проходом

- Счетчик кристаллов теперь виден на экране "Brawl Pass".

- Добавлены локальные уведомления о том, что квесты доступными.



