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4 июн. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Дополнительное обновление!

  • Улучшения UX (пользовательские ощущения) Brawl Pass

    - Квесты были разделены по категориям (Ежедневные, Сезонные, События) и добавлены таймеры до следующего появления новых квестов.

    - Значки квестов в "Выбери Событие" теперь являются кнопками быстрого доступа к журналу квестов.

    - В меню "Бойцы" теперь есть опция фильтровать бойцов по квествам, которая сортирует Бойцов с квестами на первое место в списке Бойцов.

    - Brawl Pass теперь имеет кнопки быстрого доступа для навигации между наградами и этапами "Brawl Pass".

    - "Brawl Pass" теперь запоминает предыдущую вкладку при доступе через главную кнопку "Brawl Pass".

    - Эксклюзивные квесты "Brawl Pass" теперь выделяются также и для владельцев Brawl Pass

    - Эксклюзивные квесты Brawl Pass перенесены в конец списка для игроков с бесплатным проходом

    - Счетчик кристаллов теперь виден на экране "Brawl Pass".

    - Добавлены локальные уведомления о том, что квесты доступными.

  • Исправления ошибок

    - Исправлена проблема, из-за которой во время боя пропадали имена и номера здоровья Бойцов.


    - Устранена ошибка, из-за которой Нани перемещался в левый верхний угол экрана во время управления Пипом.


    - Удалены некоторые серые флажки, которые висели в воздухе в окружение Старого Города.