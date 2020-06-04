Улучшения UX (пользовательские ощущения) Brawl Pass
- Квесты были разделены по категориям (Ежедневные, Сезонные, События) и добавлены таймеры до следующего появления новых квестов.
- Значки квестов в "Выбери Событие" теперь являются кнопками быстрого доступа к журналу квестов.
- В меню "Бойцы" теперь есть опция фильтровать бойцов по квествам, которая сортирует Бойцов с квестами на первое место в списке Бойцов.
- Brawl Pass теперь имеет кнопки быстрого доступа для навигации между наградами и этапами "Brawl Pass".
- "Brawl Pass" теперь запоминает предыдущую вкладку при доступе через главную кнопку "Brawl Pass".
- Эксклюзивные квесты "Brawl Pass" теперь выделяются также и для владельцев Brawl Pass
- Эксклюзивные квесты Brawl Pass перенесены в конец списка для игроков с бесплатным проходом
- Счетчик кристаллов теперь виден на экране "Brawl Pass".
- Добавлены локальные уведомления о том, что квесты доступными.
Исправления ошибок
- Исправлена проблема, из-за которой во время боя пропадали имена и номера здоровья Бойцов.
- Устранена ошибка, из-за которой Нани перемещался в левый верхний угол экрана во время управления Пипом.
- Удалены некоторые серые флажки, которые висели в воздухе в окружение Старого Города.