Техническое обслуживание - 15 Августа



Изменения баланса

Бафф

Хэнк Увеличение базового HP - 5000 -> 5400 Увеличение урона супера 1000 -> 1320



Даг Снижена зарядка супера для более приятной визуализации (все также требует 5 попаданий) Увеличение базового HP - 4800 -> 5000 Супер проходит сквозь стены Супер теперь возрождает бойцов со 100% HP (вместо 50% )



Роза Добавлена особенность Танка (заряд супера от полученного урона)



Булл Увеличение базового урона 400 → 440 В результате увеличения урона - немного увеличилась скорость заряда супера



Гэйл Увеличение базового HP 3600 → 3800



Джеки Гаджет Пневмоусилитель усилен - 20% ускорения на 3 секунды -> 25% ускорения на 4 секунды



Нерф

Шелли Скорость передвижения - Очень высокая -> Высокая



Корделиус Больше не заряжает супер в царстве теней Ни один боец не может использовать супер в царстве теней (Включая Корделиуса) Снижена длительность Ядовитого гриба до 1 секунды



Ворон Звездная сила Смертельный Яд ослаблена - 25% -> 20%



Исправления ошибок

Исправлена ошибка, возникавшая при запуске игры







Техническое обслуживание и Дополнительное обновление для Android - 30 июня

Исправление необычной проблемы с календарем подключения

Исправлено несколько проблем с отсутствующими элементами окружения в Горячей зоне

Дополнительное обновление, выпущенное ранее на устройствах iOS, теперь доступно и для пользователей Android.

Что касается проблем с покупкой киберспортивных спреев, мы вернем кристаллы игрокам, которые получили их случайно, как можно скорее, возможно, в течение следующей недели. На данный момент у нас нет технологии для удаления спреев с аккаунтов, поэтому это будет сделано позже.





Дополнительное обновление iOS - 29 июня



Новое дополнительное обновление теперь доступно для устройств iOS. Обязательно загрузите последнюю версию игры из App Store, чтобы исправить следующие ошибки:

Исправлен сбой, который иногда происходил в конце боя.

Удалена лишняя кнопка покупки киберспортивных спреев в меню спреев бойцов

Исправлен скин Бонни

Исправлено отображение маркеров квестов в событиях при отсутствии активного квеста.

Мы также скоро выпустим дополнительное обновление для устройств Android, чтобы устранить эти проблемы



Техническое обслуживание - 28 июня

Исправлены Создание Карт, которые использовали неправильное окружение

Исправлено нарушение ограничительных стен в овертайме в Браулбол

Исправлена ошибка, из-за которой победы в режиме Столкновение не засчитывались в прогресс призов Старр

Исправлен Вихрь, гаджет Гейла, который недружелюбно относился к товарищам

Исправлены неограниченные мины Бо на земле

Кроме того, мы расследуем проблему с некоторыми спреями Киберспортивных организаций, поэтому мы отключили покупку этих спреев, пока мы пытаемся найти лучшее решение этой проблемы.





Новый боец: Корделиус (хроматический)

Особенность: зарядка Супера при сближении Корделиус заряжает Супер, находясь рядом с вражескими бойцами.

Атака: «Грибы» Корделиус стреляет двумя грибами на короткую дистанцию прямо перед собой.

Супер: «Моё царство» Корделиус стреляет теневым грибом, который пробивает стены и при попадании переносит Корделиуса и его цель в царство теней на 8 секунд или до тех пор, пока он или цель не будут уничтожены. Когда Корделиус находится в царстве теней, его скорость увеличивается на 20 %, а перезарядка — на 30 %.

Гаджет: «Пересадка» Корделиус быстро перепрыгивает участок карты.

Гаджет: «Ядовитый гриб» Следующая основная атака Корделиуса заглушает цель на 1,5 с.

Звёздная сила: «Комбогрибы» Второй гриб , попавший в ту же цель, что и первый, наносит на 30 % больше урона.

Звёздная сила: «Грибное царство» Когда Корделиус переходит в царство теней, появляются 3 гриба, которые которые лечат союзников или наносят урон противникам, 1090 за каждый гриб.



Корделиус появится на 30-м уровне Brawl Pass в сезоне «Зачарованный лес».

Новый боец: Даг (мифический)

Атака: «Быстрый перекус» Исцеляет союзников и наносит урон противникам поблизости, причём чем они ближе, тем сильнее эффект. Исцеление эффективно на 50 %.

Супер: «Вторая порция» Даг усиливает себя или союзника, и если усиленный боец окажется побеждён в течение 2 секунд, то сможет с небольшой задержкой воскреснуть с 50 % здоровья.

Гаджет: «Две сосиски» Следующая атака «Быстрый перекус» не навредит врагам, зато восстановит вдвое больше здоровья союзникам.

Гаджет: «Добавка горчицы» Следующая атака «Быстрый перекус» не вылечит союзников, зато нанесёт вдвое больше урона врагам.

Звёздная сила: «Фастфуд» Воскрешённые союзники получат 30-процентную прибавку к скорости передвижения на 3 секунды.

Звёздная сила: «Самообслуживание» Атака «Быстрый перекус» также восстанавливает Дагу здоровье с 20-процентной эффективностью.



Дага можно будет купить в магазине в начале августа.

Новые скины

Сезон «ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС»:

8-БИТ с привидениями (149 кристаллов / 5000 блингов).

Лесной дух Честер (79 кристаллов / 2750 блингов).

Каменный тролль Лу (149 кристаллов / 5000 блингов) | Скин силовой лиги.

Тёмная фея Джанет (149 кристаллов / 5000 блингов).

Скины появятся в начале июля после запуска сезона «Зачарованный лес».

Мини-тема: «Пиратское лето»!

Мэгалодон (199 кристаллов).

Затонувший сундук Грифф (149 драгоценных камней / 5000 блингов).

Кракен Вольт (149 кристаллов / 5000 блингов) | Скин Supercell MAKE (идея: Steamfish).

Зомби-пиратка Биби (149 кристаллов / 5000 блингов).

Мини-тема «Пиратское лето» и скины появятся в середине августа.

Почтальон Брок из Темы «Морские глубины» возвращается!

Этот скин будет доступен в середине июля.

Переиздание

Ворон-феникс (299 кристаллов) | Новая английская озвучка.

Тёмный корсар Карл (39 кристаллов / 1500 блинга) | Цветная вариация (нужен скин «Капитан Карл»).

Старра (29 кристаллов / 1000 блингов) | Старое название — «Индиго Тара».

Контрабандистка Пенни (недоступен).

Эти переработанные скины станут доступны после выхода обновления.

Прочее

Единорожка Бонни (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в магазине в середине августа.

Футбонни (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в магазине в середине августа (скин в честь чемпионата мира по футболу среди женщин).

Дракон Даг (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в начале августа с добавлением в игру Дага.

Поганка Корделиус (29 кристаллов / 1000 блингов) | Появится в начале июля с добавлением в игру Корделиуса.

Гриб-паразит Корделиус (149 кристаллов / 5000 блингов) | Доступен на 70-м уровне Brawl Pass.

Снаряжение

Новое снаряжение: «Супертурель» (мифическое)

Усиливает исцеляющий эффект турели Пэм на 20 %.

Доступно только для Пэм.

Элементы оформления

Значки

Значки для Корделиуса,

Значки для скина «Гриб-паразит Корделиус»,

Значки для Дага,

Эль Brown,

Контрабандистка Пенни, 8-БИТ из салуна, аквабайкер Джеки, волшебник Байрон, режиссёр Базз,

Грибная опасность, 8-БИТ с привидениями, каменный тролль Лу, тёмная фея Джанет, лесной дух Честер,

Ворон-феникс,

Значок с черепом-реликвией, значок с пиратским сундуком, 2 значка-крюка, Мэгалодон, кракен Вольт, зомби-пиратка Биби, затонувший сундук Грифф,

Красная карточка, жёлтая карточка, вувузела, свисток,

4 значка Велоцираптопарка,

2 значка киберспортивных команд,

Значок в поддержку киберспортивного сообщества,

Значок с короной автора контента.

Новые спреи

Спрей для Корделиуса,

Спрей для Дага,

Мэгалодон, кракен Вольт, зомби-пиратка Биби, затонувший сундук Грифф,

Ядовитый гриб, 8-БИТ с привидениями, каменный тролль Лу, тёмная фея Джанет, лесной дух Честер,

Ворон-феникс, огненный феникс,

4 спрея с игрушками Велоцираптопарка,

10 спреев киберспортивных команд, 2 спрея для зрителей.

Иконки профиля

Зачарованный лес, зачарованный гриб, 8-БИТ с привидениями, каменный тролль Лу, тёмная фея Джанет, лесной дух Честер,

Ворон-феникс, огненный феникс,

Пиратское лето, Мэгалодон, кракен Вольт, зомби-пиратка Биби, затонувший сундук Грифф,

Золотой мяч,

Велоцираптопарк.

Титулы

Токсичный (Корделиус),

Сосиска (Даг).



Изменения баланса



Постоянная проблема со Звездными Силами и Гаджетами заключается в том, что обычно одна из них - отстой. Наша цель в этих изменениях - сделать обе способности достаточно интересными, чтобы их можно было использовать в разных билдах или стратегиях! Также мы внесли некоторые необходимые усиления для Мейзи и заслуженные ослабления для Хэнка.

Усиления

Мэйси Увеличена базовая скорость снаряда. Направление гаджета изменено на противоположное. Звёздная сила «Ювелирная точность»: бонус к урону увеличен с 10 % до 20 %.

Эш Звёздная сила «Чертовски зол»: скорость перезарядки увеличена с 30 до 40 %. Гаджет «Гнилой банан»: теперь ярость увеличивается до 40 % при потере 25 % здоровья, а не 40 %.

Белль Звёздная сила «Заземление»: время, в течение которого противник не может перезарядить оружие, увеличено с 3 до 5 секунд.

Грей Звёздная сила «Симуляция травмы»: снижение урона при максимальном здоровье увеличено с 25 до 75 %.

Динамайк Гаджет «Спиннер»: урон увеличен с 1200 до 2000 единиц.

Мортис Гаджет «Комбо-спиннер»: урон увеличен с 1300 до 1500 единиц.

Рико Гаджет «Шаромёт»: урон увеличен с 320 до 800 единиц.

Лола Звёздная сила «Воздушный поцелуй»: исцеление увеличено со 100 до 150 единиц.

Фэнг Гаджет «Корн-фу»: урон увеличен с 500 до 750 единиц.

Сэнди Гаджет «Снотворное»: задержка уменьшена с 2 до 1,5 секунды.

Спайк Звёздная сила «Удобрение»: исцеление увеличено с 800 до 1000 единиц. Гаджет «Игольница»: урон увеличен с 520 до 800 единиц.

Эмз Гаджет «Кислотный лак»: штраф к урону снижен с 20 до 10 %.

Биби Гаджет «Сверхлипкость»: длительность замедления увеличена с 2 до 3 секунд.

Гас Гаджет «Перенос души»: урон себе снижен с 15 до 5 %.

Скуик Звёздная сила «Цепная реакция»: урон увеличен с 10 до 20 %.

Карл Гаджет «Клапан сброса»: урон увеличен с 1200 до 2000 единиц.

Беа Гаджет «Потревоженный улей»: максимальный урон увеличен с 600 до 1000 единиц.

Амбер Гаджет «Пляшущее пламя»: урон увеличен с 500 до 1000 единиц.

Бастер Гаджет «Пояс с инструментами»: исцеление увеличено с 500 до 750 единиц.

Мэнди Звёздная сила «Леденец»: снижение урона увеличено с 20 до 30 %.

Бонни Гаджет «Краш-тест»: урон увеличен с 300 до 1000 единиц.



Ослабления

Хэнк Звёздная сила «Сейчас рванёт»: прибавка к скорости движения уменьшена с 20 до 10 %. Теперь Хэнка видно в кустах, когда он заряжает основную атаку.



Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

Общее

Временный режим: мы внесли в режим «Погрузка» несколько изменений по просьбе сообщества, и он снова вернулся в игру! Теперь сквозь вагонетку можно проходить и стрелять.

Нерушимые стены теперь разрушаются в дополнительное время (то есть не такие уж они и нерушимые)!

Новое особое событие «Мастерство без границ» (на 50 % больше очков мастерства).

Сброс сезона силовой лиги

Приняв во внимание отзывы игроков и уменьшение количества наград, мы решили еще раз изменить механизм сброса сезона силовой лиги. Больше не будет полного сброса рангов с «Бронзового I» по «Золотой III»; игроки будут возвращаться в среднюю точку этих рангов. Для более высоких рангов сброс будет более ощутимым. Например, игроки с рангами с «Мифического II» по «Мастер» получат ранг «Мифический I».

Ячейка сообщества

Результаты внутриигрового голосования:

Перехват: 41 % (победитель),

Зачистка: 24 % (победитель),

Дуэли: 18 %,

Волейбой: 16 %.

Пара слов о режиме «Зачистка»:

Мы получили немало отзывов на тему того, что режимы «Зачистка» и «Награда за поимку» очень похожи друг на друга — отличия в правилах минимальные, а цели по сути одинаковы. Поэтому мы решили проверить, какой из двух игровых режимов пользуется большей популярностью.

Оба режима будут доступны в одни и те же дни (с небольшой разницей во времени по техническим причинам) с одними и теми же картами. По итогам этого эксперимента мы решим, какой из двух режимов станет частью постоянной ротации вместе с режимом «Нокаут».

Награда за поимку

Добавлены Неумолимый рок (новая, раньше использовалась в «Зачистке»). Рай для злодея (новая, раньше использовалась в «Зачистке»).

Убраны Царь горы, Руины храма.



Броулбол

Добавлены В центре внимания, Пинбол.

Убраны Отскок, Пусть попрыгает.



Захват кристаллов

Добавлены Подрыв, Поганковая западня.

Убраны Острый угол, Жёсткий центр.



Ограбление

Без изменений.

Горячая зона

Без изменений.

Нокаут

Без изменений.

Столкновение

Добавлены Штольня, Вторжение на остров.

Убраны Жёсткие границы, Озеро мертвецов.



Перехват

Добавлены Разломы (новая), Круговое движение (новая), Кольцо смерти (новая), Ядовитые поля (новая).



Зачистка

Добавлены Неумолимый рок, Рай для злодея, Укрытие, Гранд-канал, Засуха, Кремовый торт, Падающая звезда, Змеиные степи.



Погрузка

Добавлены Морской дьявол (новая), Поднять паруса (новая), Сундук Дэви Джонса (новая), Пиастры (новая).



Соревновательные (силовая лига / Лига клубов)

Награда за поимку Падающая звезда, Гранд-канал, Неумолимый рок.

Броулбол Филдгол, Игольное ушко, Пинбол.

Захват кристаллов Роковая шахта, Кристальная аркада, Вжух-вжух.

Ограбление Пороховой каньон, Надёжное укрытие, Пит-стоп.

Горячая зона Огненное кольцо, Муравьиные бега, Открытая зона.

Нокаут Ущелье Золотой руки, Пылающий феникс, Живописный утёс.



Изменения игровой среды

Добавлены:

Зачарованный лес (новое),

Велоцираптопарк,

Арена для броулбола,

Корабль Дэррила.

Убраны:

Экстрим-шоу, экстрим-шоу (столкновение),

Игровой автомат, игровой автомат (столкновение),

Морские глубины.

Новинка: призы Старр

Ящики не возвращаются в игру, но мы приготовили кое-что не хуже!

Вы будете получать случайные награды за победу в матчах!

Получить приз Старр можно за 1-ю, 4-ю и 8-ю победу дня, то есть всего можно получить 3 приза Старр в день!

Награда может включать монеты, очки силы, кредиты, блинги, удвоители жетонов, бойцов, значки, спреи, иконки профиля, звёздные силы, гаджеты и даже скины!

Среди наград не будет кристаллов, хромакредитов, скинов за 199 и 299 кристаллов и снаряжения (любой редкости).

Кроме того, новый набор значков Старр можно будет найти только в призах Старр!

Призы Старр становятся доступны по достижении 50 трофеев автоматически, то есть их не нужно забирать на пути к славе.

Чтобы сделать призы Старр высокого уровня более привлекательными, нам потребовалось переработать внутриигровую экономику. Это значит, что мы должны были включить часть наград силовой лиги, Лиги клубов и Brawl Pass в призы Старр.

Помимо перераспределения наград, мы также увеличили количество доступных наград примерно на 20 %.

В целом вы будете получать больше наград, проводя столько же матчей, сколько и раньше.

Изменения: награда в силовой лиге

Половина наград силовой лиги будет включена в ежедневные призы Старр.

Количество блингов в наградах всех уровней уменьшено на 50 %.

Изменения: награда в Лиге клубов

Половина наград Лиги клубов будет включена в ежедневные призы Старр.

Количество монет в наградах всех уровней уменьшено на 50 %. Это затронет как неделю Лиги клубов, так и неделю квестов клуба.



Изменения: награда Brawl Pass

Часть наград Brawl Pass будет включена в ежедневные призы Старр.

Количество кредитов в наградах бесплатного уровня уменьшится с 95 до 70.

Количество бонусных наград в конце Brawl Pass будет уменьшено (эта разница в 50-кратном размере будет включена в ежедневные призы Старр). Количество монет уменьшится с 145 до 50. Количество очков силы уменьшится с 42 до 20. Количество кредитов уменьшится с 25 до 5.



Изменения в квестах

Из игры исчезли следующие типы квестов:

Социальные: сыграть в команде. Игровые режимы: Исцелить Х очков здоровья. Захват кристаллов: удерживать кристаллы в течение Х секунд. Награда за поимку: завершить Х или более матчей с 4 или более звёздами. Броулбол: передать мяч Х раз. Нокаут: остаться непобеждённым Х раундов.

Новые типы квестов: Мультиквест: игра разными бойцами (игрок может выбирать между 3 бойцами). Этот квест заменит некоторые из квестов на одного бойца, которые появляются по вторникам и четвергам. Среди этих трёх бойцов будет один из ваших бойцов с малым количеством трофеев. Мультиквест : игра в разных режимах (игрок может выбирать между 2 режимами). Этот квест заменит некоторые из квестов на один игровой режим, которые появляются по вторникам и четвергам. В нём всегда будет один из активных игровых режимов. Обновление мультиквеста позволяет получить новый мультиквест такого же типа.

В меню квестов теперь можно будет перейти с главного экрана игры (рядом с Brawl Pass). Кнопка дороги Старр будет находиться рядом с кнопкой «Бойцы». Количество доступных жетонов будет отображаться в меню квестов.

Прогресс в эксклюзивных квестах Brawl Pass будет отслеживаться, даже если Brawl Pass не активирован. Чтобы получить награды за выполнение эксклюзивных квестов Brawl Pass, нужно по-прежнему будет купить Brawl Pass.



Новое: награды для вернувшихся игроков!

Если игрок долго отсутствовал, то его будут ждать награды и особый игровой опыт в соответствии с количеством имеющихся у него трофеев, что должно помочь быстрее наверстать упущенное время.

Награды соответствуют проценту прогресса, которого игрок мог бы достичь, если бы всё это время активно играл.

Кроме того, мы добавим семидневный календарь для всех активных игроков. Он будет доступен в течение ограниченного времени после обновления.

Новое: семидневный календарь в честь добавления призов Старр

Семидневный календарь будет доступен активным игрокам, имеющим более 125 трофеев (вернувшимся после долгого перерыва игрокам будет доступен особый игровой опыт в благодарность за возвращение в игру).

Исправление ошибок

Исправления небольших ошибок и различные улучшения.

Прочее