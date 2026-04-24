Усиления

Луми

Скорость снаряда основной атаки увеличена с 3200 до 3500.

Базовый запас здоровья увеличен с 3100 до 3500.

Луми была одним из самых слабых персонажей в последние несколько месяцев — и заметно уступала остальным. Поэтому мы вносим изменения, чтобы раскрыть её базовый набор способностей с новой стороны: ускорить использование гаджетов для контроля и позволить ей больше сражаться благодаря увеличенному базовому здоровью.

Лола

Снижение урона Супера при нахождении эго рядом с Лолой уменьшено с 50 % до 35 %.

Лола показывает себя ниже среднего и нуждается в небольшом усилении, чтобы не уступать соперникам. Цель этих изменений — дать ей больше возможностей для контроля пространства с помощью эго, а также сделать его использование более удобным и простым.

Фэнг

Базовый запас здоровья увеличен с 4500 до 4800.

Фэнг часто бросается из крайности в крайность. Это изменение позволит ему чаще играть агрессивно и уничтожать больше бойцов за раз.

Вольт

Заряд Супера, получаемый при использовании Супера, увеличен с 70 до 75.

Вольт находится практически в отличной форме, ему просто нужно чуть больше энергии, чтобы быстрее набирать обороты и вносить больший вклад в битву. Это изменение поможет ему лучше раскрыть боевой потенциал своего Супера и сделает его более манёвренным.

Мэйси

Звёздная сила — урон «Ювелирной точности» увеличен с 20 % до 25 %.

Сегодня у стрелков довольно высокая конкуренция, а Мэйси уже тяжело с ними тягаться. Нанося немного больше урона на максимальной дистанции, она, будем надеяться, сможет составить конкуренцию другим популярным бойцам.

Драко

Сопротивление урону при активном Супере увеличено с 15 % до 20 %.

Скорость передвижения при активном Супере увеличена с 15 % до 20 %.

Сейчас в мете преобладают танки, а вот Драко среди них не выглядит таким же живучим и опасным. Эти изменения помогут ему вернуть часть утерянного им контроля, и его Супер снова станет грозным оружием, способным подчинять себе поле боя.

Джэ Ён

Гаджет — время перезарядки «Медленной песни» уменьшено с 15 с. до 12 с.

В целом у Джэ нет проблем, но его гаджеты заметно уступают гаджетам других бойцов. Поэтому мы планируем вывести их на новый уровень.

Дэррил

Урон от Супера увеличен с 400 до 660.

Дэррил силён в отдельных ситуациях, но уступает по универсальности и силе другим ОЧЕНЬ заметным танкам меты.

Джиджи

Бонус к скорости передвижения при основной атаке увеличен с 30 % до 35 %.

Максимальное количество боеприпасов основной атаки увеличено с 8 до 10.

Джиджи не помешала бы повышенная мобильность.Так ей будет легче уклоняться от вражеских снарядов и преследовать противников. Мы хотим, чтобы она могла чаще перемещаться, задействуя основную атаку, и выдерживала натиск бойцов с внушительным запасом здоровья.

Глоуи

Дальность основной атаки увеличена с 20 до 22.

Последние изменения сильно ударили по состоянию Глоуи: он всё еще оставался отличным целителем, но его навыки подходили не под каждую ситуацию. Мы нашли идеальный баланс, чтобы он по-прежнему был важным звеном в бою, но и не доминировал на каждой карте.

Ослабления

Наджия

Второй снаряд основной атаки Наджии больше не наводится на вражеских бойцов без повторного нажатия. При своевременном касании он летит в ближайшего бойца.

Базовое здоровье змей, появляющихся при использовании Супера и звёздной силы, уменьшено с 1600 до 1200.

Змеи, появляющиеся при использовании Супера и звёздной силы, больше не взрываются после гибели. Взрыв случится только при атаке на вражеского бойца.

Основная атака Наджии чересчур удобна и даёт слишком много возможностей для сбора информации и разведки кустов. Кроме того, с её змеями крайне сложно справляться — многим бойцам приходится тратить несколько боеприпасов, чтобы их уничтожить. Бойцы ближнего боя же не имеют ни единого шанса победить змей без получения урона. Благодаря этим изменениям она станет более уязвимой для бойцов ближнего боя, которым будет проще к ней подобраться.

Леон

Исправление ошибки: бонусы к скорости передвижения при использовании звёздной силы «След дыма» и «Упавшего леденца» больше не складываются.

Базовый запас здоровья уменьшен с 3600 до 3300.

Леон стабильно входит в число самых сильных бойцов: он с лёгкостью и бесперебойно наносит урон, а его гаджет даёт команде мощные усиления. Ввиду недавних исправлений и уменьшения базового здоровья Леону придётся тщательнее продумывать своё перемещение: иначе есть риск погибнуть, так и не успев раскрыть свой потенциал убийцы.

Зигги

Задержка снаряда основной атаки увеличена с 700 до 750.

Скорость зарядки Супера уменьшена с 85 до 80.

Гаджет — время перезарядки «Электрофореза» увеличено с 13 с. до 17 с.

Зигги быстро вошёл в число самых сильных бойцов в мете: его основная атака работает как часы, и он с лёгкостью давит противников контролем. Мы не хотим возвращаться к старому варианту его основной атаки, но и не дать возможности другим бойцам уклониться от его ударов было бы ошибкой. Гаджет «Электрофорез» обладает невероятной мощью, и для баланса придётся немного увеличить время его перезарядки.

Гром

Урон от основной атаки уменьшен с 1140 до 1040.

Звёздная сила — дополнительный урон «Икс-фактора» увеличен с 30 % до 35 %.

Гром уже давно показывает впечатляющие результаты как боец, а за последнее время частота его участия в матчах и показатель побед достигли небывалых высот. Он даже вошёл в топ-15 бойцов с самым высоким процентом побед на ранге «Легенда 3» и выше. Цель этих изменений — сохранить большую часть потенциала Грома, для раскрытия которого потребуется немало практики. Так опытным игрокам не составит труда играть на нём рейтинговые матчи, а новичкам не будет так тяжело ему противостоять.

Мортис

Звёздная сила — снижение урона от «Свернувшейся змеи» уменьшено с 40 % до 35 %.

Мортис — невероятно популярный боец с очень высоким показателем побед. Небольшое изменение в балансе заставит его меньше полагаться на заряженный рывок и тщательнее продумывать следующий шаг.

Пирс

Урон от Супера уменьшен с 1600 до 1400.

Звёздная сила — замедление от «Непотопляемого задания» уменьшено с 30 % до 25 %.

Вот каким должен быть Пирс! С введением гиперзаряда его Суперу было трудно противостоять. А звёздная сила «Непотопляемое задание» и вовсе казалась самой мощной в игре. Эти изменения должны немного остудить его пыл, но при этом сохранить эффективность его способностей в битве.

Клэнси

Урон от основной атаки уменьшен с 25 до 23.

Предыдущие изменения в отношении краба были ЧЕРЕСЧУР радикальными. В целом его 3-я стадия прекрасно работает и соответствует задуманной идее, но достичь её стало слишком легко из-за недавних изменений в прибавке к дальности атаки и запасу здоровья. Мы уменьшим дальность его атаки — так его участие в матчах заметно сократится. Чаша весов также перестанет перевешивать в сторону постоянных побед, а значит мы придём к идеальному балансу.

Биби

Звёздная сила — бонусный урон усиленных хоум-раном атак снижен с 20 % до 15 %.

Гаджет — лечение «Витаминки» при следующей атаке снижено с 60 % до 50 %.

Биби всё ещё наводит на врагов ужас, сохраняя самый большой процент побед на высоких рангах даже после недавних изменений. Уменьшив её взрывную силу и стойкость, мы вынудим Биби делать «тройные удары» чаще, чем хоум-раны. Так что ей придётся постараться, чтобы не «вылететь» с игрового поля.

Изменения