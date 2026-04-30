Информация об обновлении: апрель 2026 г.
Технический перерыв — 28 апреля
Исправления ошибок
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой Колетт наносила около 4600 ед. дополнительного базового урона при использовании гиперзаряженного Супера.
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой щит от звёздной силы Колетт продолжал действовать до тех пор, пока её не побеждали, после того, как её Супер прерывался.
⚙️ Исправлен сбой сервера, связанный с некоторыми бойцами: Миной, Спайком, Мэг, Дамианом и т. п.
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой иконка прайма для Транка некорректно отображалась как иконка Старр Новы.
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой боевая карта «Прайм 100» не разблокировалась для игроков, выполнивших необходимые условия до обновления.
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой уникальные элементы оформления, в том числе иконка автора и значки Matcherino и «35-й ранг», некорректно отображались в лавке странностей.
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой акции со скинами в лавке странностей включали дубликаты значков, спреев и иконок.
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой из трофейного ультраящика нельзя было гарантированно получить эпический скин.
⚙️ Исправлена ошибка сервера, которая могла возникнуть при использовании Супера Дамиана в верхних углах карты.
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой урон от стены Дамиана игнорировал эффект снижения урона, иммунитет и щиты.
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой бойцы застревали при прыжке внутрь арены Дамиана-противника.
⚙️ Исправлена ошибка, из-за которой использование звёздной силы Карла увеличивало скорость его снарядов на 10 %.
⚙️ В качестве временной меры и до тех пор, пока мы полностью не исправим ошибку с повышением урона, наносимого ногами R-T после разделения, он уменьшен с 1240 до 740 и с 2480 до 1480 на 11-м уровне.
Внимание: Колетт снова доступна!
Изменения баланса
Булл
Скорость перезарядки Супера уменьшена с 150 до 120.
Количество здоровья, при котором действует эффект звёздной силы «Крепкий парень», снижен с 40 % до 30 %.
Лечение, полученное от помеченного бойца при использовании гаджета «Сочный стейк», уменьшено с 50 % до 25 %.
Сириус
Запас здоровья уменьшен с 3700 до 3400.
Запас здоровья теневого клона снижен с 70 % до 60 % от здоровья клонируемого бойца.
Ворон
Бонусный урон звёздной силы «Стервятник» снижен с 40 % до 30 %.
Уменьшение лечения от основной атаки уменьшено с 60 % до 50 %.
Честер
Скорость зарядки Супера уменьшена с 100 до 90.
Наджия
Продолжительность действия ядовитых лужиц уменьшена с 4 до 2 с.
Скорость перезарядки Супера уменьшена с 100 до 80.
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 до 35.
Дамиан
Скорость зарядки Супера уменьшена с 80 до 75.
Дальность прыжка при использовании Супера уменьшена с 26 до 18.
Урон при отталкивании от стен Супера уменьшен с 700 до 600.
Урон от взрыва основной атаки уменьшен с 700 до 500.
Заряд Супера, получаемый от взрыва основной атаки, уменьшен на 50 %.
Переработка магазина
Мы внесли кардинальные изменения в работу магазина. Теперь искать предложения и акции, перемещаться между разделами и находить желаемые предметы станет гораздо проще!
Теперь магазин разделен на вкладки, каждая из которых содержит свой набор предложений. Если доступных предложений на вкладке нет, она автоматически скроется. При прокрутке открываемой страницы она уменьшится в размере и позволит просматривать больший перечень пунктов.
Одновременно на экране отображается до 7 вкладок.
Коснитесь области с предложением, чтобы развернуть его. Так вы сможете увидеть более подробную информацию о каждом товаре в предложении.
Теперь в развернутом виде описание будет у каждого предмета.
Лавка странностей
Встречайте новый подход к получению скинов за блинги: персонализированные предложения, которые ежедневно обновляются!
Каждые 24 часа вам будут доступны новые наборы скинов, которые можно приобрести за блинги. А каждые 48 часов происходит смена акций на блинги за кристаллы. Предложения уникальны для каждого игрока.
Нажимайте на новые акции каждый день, чтобы раскрыть их и получить по 10 блингов за каждое нажатие.
У игроков будет больше шансов получить скины для бойцов, на которых они играют чаще всего, на тех, кого приобрели недавно, или бойцов, которые уже имеют 11-й уровень силы.
Наборы:
Варианты предложений: обычные (1 скин и 2 небольших награды) и большие (2 скина и 4 небольших награды).
Варианты скинов в награду: определенный или выбранный по редкости.
Варианты небольших наград: приз Старр (случайный), приз Старр (легендарный), гиперзарядный приз Старр, приз хаоса, трофейный ящик (от маленького до омега), мегаящик, ангельский приз, демонический приз, роллы, ящик-меха, значок, спрей, иконка.
Скидки варьируются от 0 % до 100 %.
В лавке с вами будет находиться Джуджу. Она будет реагировать на ваши действия: разговаривать и менять позы!
Новые бойцы
Дамиан — мифический боец — танк
Дамиан ОБОЖАЕТ шум. Он фронтмен группы, которую основал с братом Драко, но музыка приводит его в неконтролируемую ярость, заставляя крушить всё вокруг. Его концерты обычно заканчиваются полным разгромом сцены... и других бойцов.
Особенность: заряжает Супер при получении урона.
Атака «Силовое трио»: Дамиан наносит сокрушительный удар кулаком. После двух ударов подряд его следующая атака будет взрывным пинком, который отбрасывает и поджигает врагов. После небольшой задержи огонь взрывается и распространяется на ближайших врагов.
Супер «Мошпит»: Дамиан прыгает, устраивая собственный мошпит. Враги внутри мошпита отбрасываются при столкновении с колонками, получая 1400 ед. урона.
Гаджет «Духовное исцеление»: Дамиан бросает микрофон в указанную точку. Первый подобравший его союзник восстанавливает здоровье.
Гаджет «Звуковая стена»: Дамиан устанавливает временную стену из неразрушимых усилителей звука.
Звёздная сила «Слэм»: если враг врезается в стену, он оглушается.
Звёздная сила «Грубая демонстрация удара»: во время использования Супера кулак Дамиана воспламеняется и поджигает врагов.
Гиперзаряд «Прыжок в огонь»: Супер Дамиана теперь поджигает землю в месте приземления, нанося постепенный урон врагам в мошпите!
Старр Нова — мифический боец — убийца
Косплеерша, которая думает, что она — аниме-персонаж по имени Старр Нова. Иногда это приводит к неловким ситуациям: она искренне считает, что проблемы в реальном мире тоже можно решать огромным мечом!
Атака «Волосы Новы, вперёд!»: Старр Нова использует свои роскошные аниме-волосы как оружие, выпуская два золотых снаряда.
Супер «Трансформация кристалла!»: Нова бросается вперёд и трансформируется в свою высшую форму, вооружённую мечом! Она получает прибавку к скорости передвижения, преобразует нанесённый урон в здоровье, а её основная атака меняет форму. Трансформация длится 7 сек.
Гаджет «Левитация»: Старр Нова использует антигравитационное устройство, которое позволяет союзникам парить в области его действия!
Гаджет «Сияющая звезда дружбы и справедливости»: Старр Нова выпускает энергетический шар, который наносит урон врагам и восстанавливает здоровье союзникам. К нему также можно телепортироваться до того, как он попадёт в цель.
Звёздная сила «Уровень силы: максимальный»: находясь в высшей форме, Нова увеличивает свой урон на 5 % за каждое попадание по вражескому бойцу до максимума в 30 %.
Звёздная сила «Загадочная техника Старр»: основная атака Старр Новы также восстанавливает союзникам здоровье.
Болт — эпический боец — танк
Болт — игрушка из серии «Боевые машины», которая наносит урон, врезаясь в противников. Созданный для сражений, Болт всегда хотел стать гоночной машинкой и разгоняется до опасных скоростей, чтобы жить своей мечтой. Не стойте у него на пути!
Особенность: скорость передвижения увеличивается во время движения.
Атака «Боевая машина»: Болт наносит урон, врезаясь в других бойцов! Чем он быстрее, тем больше урон. Во время основной атаки Болт сбрасывает избыток тепла, получая прибавку к скорости и нанося урон по области, в два раза превышающий урон от качения!
Супер «Овердрайв»: Болт быстрее набирает скорость, получает меньше урона и оставляет за собой область, наносящую урон.
Гаджет «Замена масла»: Болт получает щит, зависящий от текущей скорости.
Гаджет «Упругий шар»: Болт прыгает в указанную точку и наносит урон по области. Разрушает задетые препятствия, но полностью теряет скорость при приземлении.
Звёздная сила «Подброс»: когда Болт движется на максимальной скорости, враги, в которых он врезается, подбрасываются в воздух.
Звёздная сила «Неудержимая сила»: когда Болт использует Супер, на него не действуют эффекты контроля, а его максимальная скорость увеличивается на 15%.
Событие «Старр Нова»
В рамках события «Старр Нова» игроки могут бесплатно разблокировать скин «Повелитель войда Финкс» и повысить уровень трансформаций Звёздного патруля, которые можно использовать в выбранных игровых режимах. Соответствующий модификатор активен в избранных игровых режимах и в случайных трофейных режимах.
Когда модификатор «Старр Нова» активен, во время матча появляются кристаллы. Подобрав кристалл, вы временно превратитесь в одну из пяти героинь Звёздного патруля.
Они обладают уникальным набором способностей (вариации Старр Новы, Спайка, Беа, Джуджу, Амбер) и значительно сильнее обычных версий этих бойцов.
Трансформация сопровождается визуальными эффектами.
У модификатора есть две версии: одна со Старр Новой и другая без неё (она появится во время события).
Героини Звёздного патруля начинают с 11-го уровня силы и могут быть улучшены до 30-го за призы Новы.
Исключение: Старр Нова начинает с максимального уровня силы. Кристалл Старр Новы будет представлен на второй неделе события.
Повышение уровня героини Звёздного патруля с помощью приза Новы активирует атаку на экране события. Нажав на экран, вы атакуете Финкса и нанесёте ему урон. Нанесите ему достаточное количество урона, чтобы получить его скин! Если у вас уже есть эта награда, то взамен вы получите альтернативную.
Новые баффи
Колетт
Гаджет 1: «Н-на!» [КОРРЕКТИРОВКА]
Колетт стреляет снарядом, который заколдовывает бойца на 1 с. Расходует боеприпас.
С баффи: снаряд пробивает препятствия и бойцов.
Гаджет 2: «Есть контакт!» [КОРРЕКТИРОВКА]
Колетт стреляет снарядом, который восстанавливает ей здоровье в размере 80 % от нанесённого урона. Расходует боеприпас и может быть использован 3 раза до перезарядки.
**С баффи:**может исцелять сверх максимума, создавая щит прочность до 1000 ед.
Звёздная сила 1: «Откат»
Всех врагов, попавших под удар Супера Колетт, отбрасывает в самую дальнюю точку её атаки. В конечной точке они оглушаются на 0,2 с.
С баффи: скорость рывка Супера значительно увеличивается!
Звёздная сила 2: «Массовые поборы»
Во время действия Супера Колетт получает на 75 % меньше урона, а при попадании по бойцу активирует 30-процентную защиту от урона.
С баффи: Супер Колетт крадёт 33 % боеприпасов у любого бойца, в которого попадает.
Гиперзаряд с баффи: «Я и моя тень»
За каждой основной атакой Колетт следует ещё одна атака, которая наносит меньше урона.
Грифф
Гаджет 1: «Копилка»
Грифф бросает копилку, которая взрывается через некоторое время, разрушая препятствия, нанося урон и отбрасывая противников в зоне поражения.
С баффи: Грифф может стрелять по копилке, чтобы зарядить её и увеличить область взрыва и урон. Полностью зарядившись, копилка сразу же взрывается.
Гаджет 2: «Лавина монет» [КОРРЕКТИРОВКА]
Грифф устраивает дождь из монет, нанося непрерывный урон противникам в области действия.
С баффи: во время действия дождь из монет постепенно увеличивается.
Звёздная сила 1: «Сдачу оставь себе» [КОРРЕКТИРОВКА]
Атака Гриффа становится немного шире и получает дополнительный ряд монет.
С баффи: при полных боеприпасах атака также запускает мегамонету, которая наносит дополнительный урон по центру.
Звёздная сила 2: «Деловая хватка»
Каждые 2 с. Грифф восстанавливает 15 % от недостающего здоровья.
С баффи: когда снаряды Супера Гриффа возвращаются, они восстанавливают ему 5 % от недостающего здоровья.
Гиперзаряд с баффи: «Налоговая льгота»
Основная атака Гриффа также пробивает врагов во время действия гиперзаряда.
Эдгар
Гаджет 1: «Летим!» [КОРРЕКТИРОВКА]
Эдгар бросает свой шарф, цепляясь за ближайшего бойца или стену. При попадании по бойцу Эдгар прыгает ему за спину, а цепляясь за стену, перепрыгивает её.
С баффи: если ему удаётся зацепиться за стену или другого бойца, Эдгар получает временное ускорение.
Гаджет 2: «Крепкий орешек»
Эдгар получает щит прочностью 3700 ед. Щит слабеет с течением времени.
С баффи: в течение 1 с. на Эдгара также не действуют эффекты контроля.
Звёздная сила 1: «Жёсткая посадка»
Супер и гаджет «Летим!» Эдгара наносят урон ближайшим врагам при приземлении. Чем ближе бойцы к месту приземления, тем больший урон они получат.
С баффи: прямое попадание по бойцу заряжает Супер Эдгара.
Звёздная сила 2: «Кулачный бой»
Увеличивает восстановление здоровья от базовых атак на 30%.
С баффи: устранение врага мгновенно восстанавливает Эдгару процент здоровья от его максимального запаса.
Гиперзаряд с баффи: «Взрывная реакция»
Эдгар бросает два дополнительных шарфа с увеличенной дальностью, которые наносят меньше урона. На ближней дистанции врагов можно поразить как обычными шарфами, так и с гиперзарядом.
Новый гиперзаряд
Гиперзаряд Наджии «Бесконечная сила»: при использовании Супера Наджия бросает шесть горшков, змеи из которых оставляют ядовитый след.
Сезоны и скины
Сезон «Звёздный патруль»
СПАЙК ИЗ ЗВЁЗДНОГО ПАТРУЛЯ | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass
ЗВЁЗДНЫЙ СКАУТ СПАЙК | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass | Цветовой вариант 1
ЗВЁЗДНЫЙ СТРАЖ СПАЙК | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass | Цветовой вариант 2
КОЛЕТТ ИЗ ВОЙДА | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass
БЕЛЫЙ КАРЛИК КОЛЕТТ | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass | Цветовой вариант 1
КОЛЕТТ ИЗ ЧЁРНОЙ ДЫРЫ | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass | Цветовой вариант 2
ДЖУДЖУ ИЗ ЗВЁЗДНОГО ПАТРУЛЯ | МИФИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов
БЕА ИЗ ЗВЁЗДНОГО ПАТРУЛЯ | ЭПИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов
АМБЕР ИЗ ЗВЁЗДНОГО ПАТРУЛЯ | ЛЕГЕНДАРНЫЙ | 299 кристаллов
АМБЕР ИЗ ВОЙДА | ЛЕГЕНДАРНЫЙ | 299 кристаллов
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОЙДА ФИНКС | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
Сезон «Brawl-футбол»
ФУТБОЛИСТ ДЖИН | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass
ВРАТАРЬ ДЖИН | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass | Цветовой вариант 1
СТРАЖ ВОРОТ ДЖИН | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass | Цветовой вариант 2
ФУТБОЛИСТ КАРЛ | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass
ФОРВАРД КАРЛ | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass | Цветовой вариант 1
КИКЕР КАРЛ | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass | Цветовой вариант 2
СУПЕРФОРВАРД ЛУ | ЛЕГЕНДАРНЫЙ | 299 кристаллов
ТАБЛО ВОЛЬТ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
ГРИДАЙРОН ОТИС | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
СУДЬЯ МИПЛ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
Прочие
Моя геройская академия
ВСЕМОГУЩИЙ: ЭЛЬ ПРИМО | ЛЕГЕНДАРНЫЙ | 299 кристаллов
ТОМУРА СИГАРАКИ: ГАС | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
УРАВИТИ: ДЖАНЕТ | ЭПИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов
ДЕКУ: ФЭНГ | ЭПИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов
БАКУГО: ЭДГАР | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
Киберспорт
УЧАСТНИЦА ТУРНИРОВ ДЖЕКИ | ЭПИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов
Серебряные и золотые скины
ЗОЛОТАЯ НАДЖИЯ
СЕРЕБРЯНАЯ НАДЖИЯ
Переработка скинов
У мифических и легендарных скинов появились дополнительные эффекты!
Улучшенная анимация получения скинов разных уровней редкости.
За исключением скинов «Моей геройской академии», все новые скины будут идти без значков, спреев и иконок.
Изменения баланса
Усиления
Луми
Скорость снаряда основной атаки увеличена с 3200 до 3500.
Базовый запас здоровья увеличен с 3100 до 3500.
Луми была одним из самых слабых персонажей в последние несколько месяцев — и заметно уступала остальным. Поэтому мы вносим изменения, чтобы раскрыть её базовый набор способностей с новой стороны: ускорить использование гаджетов для контроля и позволить ей больше сражаться благодаря увеличенному базовому здоровью.
Лола
Снижение урона Супера при нахождении эго рядом с Лолой уменьшено с 50 % до 35 %.
Лола показывает себя ниже среднего и нуждается в небольшом усилении, чтобы не уступать соперникам. Цель этих изменений — дать ей больше возможностей для контроля пространства с помощью эго, а также сделать его использование более удобным и простым.
Фэнг
Базовый запас здоровья увеличен с 4500 до 4800.
Фэнг часто бросается из крайности в крайность. Это изменение позволит ему чаще играть агрессивно и уничтожать больше бойцов за раз.
Вольт
Заряд Супера, получаемый при использовании Супера, увеличен с 70 до 75.
Вольт находится практически в отличной форме, ему просто нужно чуть больше энергии, чтобы быстрее набирать обороты и вносить больший вклад в битву. Это изменение поможет ему лучше раскрыть боевой потенциал своего Супера и сделает его более манёвренным.
Мэйси
Звёздная сила — урон «Ювелирной точности» увеличен с 20 % до 25 %.
Сегодня у стрелков довольно высокая конкуренция, а Мэйси уже тяжело с ними тягаться. Нанося немного больше урона на максимальной дистанции, она, будем надеяться, сможет составить конкуренцию другим популярным бойцам.
Драко
Сопротивление урону при активном Супере увеличено с 15 % до 20 %.
Скорость передвижения при активном Супере увеличена с 15 % до 20 %.
Сейчас в мете преобладают танки, а вот Драко среди них не выглядит таким же живучим и опасным. Эти изменения помогут ему вернуть часть утерянного им контроля, и его Супер снова станет грозным оружием, способным подчинять себе поле боя.
Джэ Ён
Гаджет — время перезарядки «Медленной песни» уменьшено с 15 с. до 12 с.
В целом у Джэ нет проблем, но его гаджеты заметно уступают гаджетам других бойцов. Поэтому мы планируем вывести их на новый уровень.
Дэррил
Урон от Супера увеличен с 400 до 660.
Дэррил силён в отдельных ситуациях, но уступает по универсальности и силе другим ОЧЕНЬ заметным танкам меты.
Джиджи
Бонус к скорости передвижения при основной атаке увеличен с 30 % до 35 %.
Максимальное количество боеприпасов основной атаки увеличено с 8 до 10.
Джиджи не помешала бы повышенная мобильность.Так ей будет легче уклоняться от вражеских снарядов и преследовать противников. Мы хотим, чтобы она могла чаще перемещаться, задействуя основную атаку, и выдерживала натиск бойцов с внушительным запасом здоровья.
Глоуи
Дальность основной атаки увеличена с 20 до 22.
Последние изменения сильно ударили по состоянию Глоуи: он всё еще оставался отличным целителем, но его навыки подходили не под каждую ситуацию. Мы нашли идеальный баланс, чтобы он по-прежнему был важным звеном в бою, но и не доминировал на каждой карте.
Ослабления
Наджия
Второй снаряд основной атаки Наджии больше не наводится на вражеских бойцов без повторного нажатия. При своевременном касании он летит в ближайшего бойца.
Базовое здоровье змей, появляющихся при использовании Супера и звёздной силы, уменьшено с 1600 до 1200.
Змеи, появляющиеся при использовании Супера и звёздной силы, больше не взрываются после гибели. Взрыв случится только при атаке на вражеского бойца.
Основная атака Наджии чересчур удобна и даёт слишком много возможностей для сбора информации и разведки кустов. Кроме того, с её змеями крайне сложно справляться — многим бойцам приходится тратить несколько боеприпасов, чтобы их уничтожить. Бойцы ближнего боя же не имеют ни единого шанса победить змей без получения урона. Благодаря этим изменениям она станет более уязвимой для бойцов ближнего боя, которым будет проще к ней подобраться.
Леон
Исправление ошибки: бонусы к скорости передвижения при использовании звёздной силы «След дыма» и «Упавшего леденца» больше не складываются.
Базовый запас здоровья уменьшен с 3600 до 3300.
Леон стабильно входит в число самых сильных бойцов: он с лёгкостью и бесперебойно наносит урон, а его гаджет даёт команде мощные усиления. Ввиду недавних исправлений и уменьшения базового здоровья Леону придётся тщательнее продумывать своё перемещение: иначе есть риск погибнуть, так и не успев раскрыть свой потенциал убийцы.
Зигги
Задержка снаряда основной атаки увеличена с 700 до 750.
Скорость зарядки Супера уменьшена с 85 до 80.
Гаджет — время перезарядки «Электрофореза» увеличено с 13 с. до 17 с.
Зигги быстро вошёл в число самых сильных бойцов в мете: его основная атака работает как часы, и он с лёгкостью давит противников контролем. Мы не хотим возвращаться к старому варианту его основной атаки, но и не дать возможности другим бойцам уклониться от его ударов было бы ошибкой. Гаджет «Электрофорез» обладает невероятной мощью, и для баланса придётся немного увеличить время его перезарядки.
Гром
Урон от основной атаки уменьшен с 1140 до 1040.
Звёздная сила — дополнительный урон «Икс-фактора» увеличен с 30 % до 35 %.
Гром уже давно показывает впечатляющие результаты как боец, а за последнее время частота его участия в матчах и показатель побед достигли небывалых высот. Он даже вошёл в топ-15 бойцов с самым высоким процентом побед на ранге «Легенда 3» и выше. Цель этих изменений — сохранить большую часть потенциала Грома, для раскрытия которого потребуется немало практики. Так опытным игрокам не составит труда играть на нём рейтинговые матчи, а новичкам не будет так тяжело ему противостоять.
Мортис
Звёздная сила — снижение урона от «Свернувшейся змеи» уменьшено с 40 % до 35 %.
Мортис — невероятно популярный боец с очень высоким показателем побед. Небольшое изменение в балансе заставит его меньше полагаться на заряженный рывок и тщательнее продумывать следующий шаг.
Пирс
Урон от Супера уменьшен с 1600 до 1400.
Звёздная сила — замедление от «Непотопляемого задания» уменьшено с 30 % до 25 %.
Вот каким должен быть Пирс! С введением гиперзаряда его Суперу было трудно противостоять. А звёздная сила «Непотопляемое задание» и вовсе казалась самой мощной в игре. Эти изменения должны немного остудить его пыл, но при этом сохранить эффективность его способностей в битве.
Клэнси
Урон от основной атаки уменьшен с 25 до 23.
Предыдущие изменения в отношении краба были ЧЕРЕСЧУР радикальными. В целом его 3-я стадия прекрасно работает и соответствует задуманной идее, но достичь её стало слишком легко из-за недавних изменений в прибавке к дальности атаки и запасу здоровья. Мы уменьшим дальность его атаки — так его участие в матчах заметно сократится. Чаша весов также перестанет перевешивать в сторону постоянных побед, а значит мы придём к идеальному балансу.
Биби
Звёздная сила — бонусный урон усиленных хоум-раном атак снижен с 20 % до 15 %.
Гаджет — лечение «Витаминки» при следующей атаке снижено с 60 % до 50 %.
Биби всё ещё наводит на врагов ужас, сохраняя самый большой процент побед на высоких рангах даже после недавних изменений. Уменьшив её взрывную силу и стойкость, мы вынудим Биби делать «тройные удары» чаще, чем хоум-раны. Так что ей придётся постараться, чтобы не «вылететь» с игрового поля.
Изменения
Ядовитое облако теперь наносит дополнительный урон бойцам, что стоят в нём. Чем глубже вы находитесь в облаке, тем больше урон!
Изменения карт, игровых режимов, оформления и очерёдности появления
Бои с боссами: Колетт из войда и повелитель войда Финкс
Встречайте двух новых боссов и свежие испытания! Для всех боев с боссами нужно пять игроков.
Колетт из войда: чтобы победить её, уничтожайте тёмные книги, избегая её миниатюрных копий!
Повелитель войда Финкс: бой с этим боссом поделён на два этапа. Потерпев первое поражение, Финкс возвращается еще сильнее в образе повелителя войда! Центральная башня попеременно оказывает помощь и наносит урон бойцам. Финкс также призывает на помощь в битве с бойцами своих друзей-котов (Кита).
Результат: после победы над боссом на самом высоком уровне сложности вы можете увидеть свое лучшее время.
Теперь, когда кто-то из союзников погибает, выпадают все их кубики усиления, а не только половина.
Новые сезонные игровые режимы
Событие Adidas
Brawl Stars и Adidas объединились и представляют временное событие сообщества, посвященное футболу! Выходите на поле свежего режима «Супермяч», соревнуйтесь в Звёздном кубке Adidas и играйте на обновлённой арене Adidas!
Суперброулбол
Встречайте новую версию «Броулбола» с обновлённой механикой, для которой нужна слаженная командная работа!
Бойцы могут выполнять заряженные удары, когда ведут мяч.
Чтобы зарядить мяч, удерживайте кнопку атаки.
Максимально заряженный мяч нанесёт бойцам урон.
Заряд сохраняется, если заряженный мяч быстро захватывается союзным игроком (при быстрой передаче).
Вратарь:
У обеих команд есть вратарь.
Они могут перемещаться рядом со своими воротами.
Так они всегда остаются между воротами и мячом.
Они автоматически отражают любые удары мяча, если он пролетает достаточно близко к ним. Мяч отскочит от вратаря, как от стены.
Вратарей можно атаковать, чтобы ненадолго оглушить их.
Оформление
Убрано:
Странный цирк;
Ледяной остров;
Ретрополис;
Бой в джунглях;
Экстрим-шоу;
Базар Тары.
Добавлено:
Арена Adidas (новое);
Поле (Супермяч);
Биокупол;
Магазин сувениров;
Лавка странностей;
Сцена Поко;
«Загадка пирамиды» для «Столкновения» (новое);
«Барахолка» для «Столкновения» (новое);
Мультяшки Старр;
«Мультяшки Старр» для «Столкновения» (новое);
Тропический остров.
Карты
Супермяч:
Арена Adidas;
Невозможная арена;
Угол вратаря;
Кубок колизея;
Суета у ворот;
Поле;
Старая сетка;
Обходной манёвр;
Парк пенальти;
Центровая лихорадка.
Ранговый бой
Сезон 1
Избранный игровой режим — «Горячая зона».
Избранные карты: «На грани», «Короткое путешествие».
Ротация бесплатных бойцов:
Эпический: Гром.
Мифический: Мина.
Легендарный: Ворон.
Сезон 2
Избранный игровой режим — «Нокаут»
Избранные карты: «Бурные ключи», «Ущелье Золотой руки».
Ротация бесплатных бойцов:
Эпический: Беа.
Мифический: Финкс.
Легендарный: Спайк.
Арена
Были внесены новые изменения в баланс для режима «Арена». Пускай игры будут честными и интересными!
Пирс
Урон уменьшен с 4 % до 2 %.
Скорость перезарядки уменьшена с 100 до 50.
Мортис
Скорость перезарядки уменьшена с 200 до 150.
Запас здоровья уменьшен с 650 до 500.
Эмз
Урон уменьшен с 2 % до 1 %.
Сириус
Скорость передвижения уменьшена с 8 до 6.
Кольт
Урон уменьшен с 6 % до 3 %.
Тик
Урон уменьшен с 8 % до 7 %.
Скорость перезарядки уменьшена с 250 до 225.
Биби
Запас здоровья уменьшен с 750 до 650.
Урон уменьшен с 4% до 3%.
Шейд
Запас здоровья уменьшен с 450 до 350.
Джэ Ён
Скорость перезарядки увеличена с 2 до 200 (да, она правда была 2 😅).
Джеки
Урон увеличен с 2 % до 4 %.
Скорость перезарядки увеличена с 150 до 200.
Эш
Урон увеличен с 2 % до 3 %.
Финкс
Скорость перезарядки увеличена с 200 до 300.
Ева
Урон увеличен с 4 % до 5 %.
Лола
Урон увеличен с 4 % до 5 %.
Скорость перезарядки увеличена с 150 до 200.
Мико
Скорость перезарядки увеличена с 200 до 300.
Макс
Урон увеличен с 5 % до 6 %.
Постоянные и общие улучшения
В Brawl Stars скоро появятся новые функции общения и разнообразные приятные изменения!
Избранные друзья (появится в этом обновлении уже скоро):
Добавляйте друзей в избранное и получайте уведомления, когда они заходят в игру!
Добавлены настройки для отключения уведомлений, а также возможность перехода в режим инкогнито, чтобы другие пользователи не получали уведомления о вашем входе в игру.
Изменённый экран друзей (появится в этом обновлении уже скоро):
Теперь друзей можно сортировать по: совместным победам, общему числу трофеев, общему прайму, рангу и статусу в сети.
Исправлена ошибка отображения статистики совместных побед. Теперь в игре будет отображаться верное количество совместных с друзьями побед.
Теперь вы сможете сделать заметку к профилю друга, чтобы помнить, кто это или почему вы его добавили (она будет видна только вам).
В меню друзей вы можете блокировать запросы в друзья и включить уведомления от избранных друзей.
Список возможных друзей теперь будет предлагать игроков из Game Center.
Жалобы в трофейных матчах
Функция отправки жалоб добавлена в трофейные матчи (ранее она была доступна только в рейтинговых играх).
Теперь в трофейных матчах у игроков есть репутация (отдельная от рейтинговых игр).
Если игрок получает слишком много жалоб на гриферство или мошенничество, его временно заблокируют в трофейных матчах. Жалобы на плохую игру не будут влиять на репутацию.
Сначала игрок получает предупреждение, а по мере увеличения количества жалоб — временное наказание или блокировку. Если на игрока продолжают жаловаться, срок блокировки увеличивается.
Игроки, отстраненные от участия в трофейных матчах, по-прежнему могут играть в «Одиночном столкновении» и на картах, созданных с помощью функции создания карт.
«Мегакопилка» и события в честь выхода бойца также поддерживают систему блокировок и жалоб.
Репутацию можно восстановить, если участвовать в играх и не получать жалоб.
Новые эффекты скинов:
«Сиба-ину Нита» получила абсолютно новые визуальные эффекты! Раньше у этого популярного скина отсутствовали визуальные эффекты для базовой атаки и снаряда Супера — двух эффектов, которые чаще всего встречаются в игре. Вас ждут новые эффекты базовой атаки, посвящённые сиба-ину, полностью переработанный снаряд Супера в том же стиле и в целом обновленный дизайн, соответствующий современным стандартам Brawl Stars.
«Сиба-ину Нита» будет доступна в магазине на Золотой неделе!
Обновления визуальных эффектов архивных скинов:
Мы рассматриваем варианты обновления некоторых старых скинов, чьи визуальные эффекты со временем устарели. Скин «Сиба-ину Нита» первым получит такое преображение. Возможно, со временем мы обновим и другие архивные скины, когда для этого будет подходящий момент. Следите за новостями!
Прочие:
В каждой кран-машине теперь находятся баффи для бойцов из определенного трио. Так вы сможете с большей вероятностью выбить желаемое улучшение!
Предложение со случайным баффи будет доступно в магазине в течение 14 дней с момента выхода обновления.
Мы изменили физику мяча и шайбы в «Броулболе» и «Аэробое». Ощущения при броске мяча или шайбы изменятся, но расстояние и время броска должны остаться как раньше. Это решит проблему, из-за которой мяч иногда начинал жить собственной жизнью при разрушении окружающих его препятствий.
Добавлены боевые карты за 100 и 200 праймов.
Индикатор базовой атаки Фэнга теперь отображает дополнительную дальность, с которой он может совершить удар ногой.
Исправлена ошибка написания Dragonforge.
Исправления ошибок
Общие ошибки
Исправлена ошибка, из-за которой поиска игр вдвоём или втроём занимал слишком много времени.
Исправлена ошибка, приводившая к сбою на Android при выходе из приложения с помощью кнопки «Назад» и повторном запуске игры.
Исправление ошибок, связанных с бойцами
Исправлена ошибка, из-за которой Хэнк мог совершить невидимую атаку, быстро закручивая основную атаку.
Теперь описание гаджета Ниты «Искусственный мех» соответствует происходящему в игре.
Исправлена ошибка, из-за которой бросок предмета под управлением способности «Наговор» Виллоу мешал бойцам использовать свои основные атаки и Суперы.
Исправлена ошибка, из-за которой базовая атака Виллоу не заряжала Супер после использования гаджета «Заклинание».
Показатели урона от атаки Глоуи и урона в секунду на следующем уровне теперь отображаются корректно.
Исправлена ошибка, из-за которой Супер Джиджи не заряжался, когда вражеские снаряды выпускались в пределах его зоны.
Исправлена ошибка, из-за которой увеличение скорости передвижения от звёздной силы Леона «След дыма» некорректно суммировалось с увеличением скорости передвижения от гаджета «Упавший леденец».
Исправлены различные проблемы со звуковыми эффектами, например: звук основной атаки скина «Дракон Мэйси» воспроизводился как в начале, так и в конце, звук атаки Фрэнка срабатывал дважды, а звуковой эффект скина «Надувная Мелоди» отсутствовал.
Исправлена ошибка, из-за которой Супер Джина и гаджет Грея игнорировали иммунитет к эффектам контроля.
Исправлена ошибка, из-за которой призываемые Сириусом клоны бойцов с несколькими типами атак (например, Кэндзи), могли атаковать бесконечно.
Исправлена ошибка, из-за которой гиперзарядная атака Дага поражала врагов под Джанет во время полёта.
Исправлена ошибка, из-за которой урон гаджета Спайка «Игольница» (как обычного, так и с баффи) не масштабировался в зависимости от дистанции.