Информация об обновлении: февраль 2026 г.
⚠️ После технического перерыва ⚠️
Обратите внимание, что серверам может потребоваться некоторое время, чтобы стабилизироваться после технического обслуживания. Ниже — о том, что будет происходить в ближайшие несколько дней.
25 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА: мы выдадим все новые награды за прайм до 1000 трофеев (для каждого бойца), которые вы ещё не получили. Показатели старой системы престижа будут постепенно обновляться. Оба процесса могут занять несколько дней после выхода обновления.
26 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ: событие с ящиками Сириуса и квесты на победу за каждого из 99 бойцов, а также событие сообщества ко Дню влюблённых #Brawlentines продлены на один день. Свидание с Сириусом завершится 26 февраля. В этот же день будет выдана финальная награда.
27 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА: выдача последнего трофейного ящика сезона и бесплатного трофейного ультраящика!
Прайм
Набрав 1000 трофеев, боец достигает прайма, и вы продолжаете игру, получая трофеи прайма вместо обычных. Прайм открывает новые награды и эксклюзивные элементы оформления, которые показывают мастерство владения бойцом. Прогресс прайма постоянный и не сбрасывается в конце сезона.
Путь к прайму
Это меню доступно на экране бойца.
По пути к 1000 трофеев игроки будут получать награды.
250: иконка и спрей.
500: значки.
750: скин за 29 кристаллов (или 1000 блингов, если скин за 29 кристаллов недоступен).
1000 трофеев: золотой титул бойца (старый), который заменяет награду за видеозапись.
Прайм 2: неоновая иконка.
Прайм 3: новый неоновый титул бойца.
Достигнутый уровень прайма не понижается.
Трофеи прайма добавляются на путь к славе (аналогично трофеям сезона свыше 1000).
Они по-прежнему засчитываются в заданиях на получение трофеев.
Если у игрока уже есть награда, при достижении рубежа ничего не происходит, кроме появления галочки.
Боевая карта прайма
Боевая карта прайма учитывает ВСЕХ бойцов на вашей учетной записи.
Показанное число — это сумма уровней прайма всех ваших бойцов.
У каждого бойца может быть несколько уровней прайма, и каждый из них учитывается в общей сумме!
Чем больше у вас уровней прайма, тем заметнее улучшается боевая карта. В этом обновлении улучшения происходят на 1-м, 25-м и 50-м суммарном уровне прайма.
Показатель прайма в профиле
В профиле отображается уровень прайма каждого бойца.
На главном экране профиля отображается суммарный уровень прайма всех ваших бойцов.
Списки лидеров
Списки лидеров будут обновлены и начнут учитывать прайм (как общий рейтинг учётной записи, так и рейтинг каждого бойца):
общий рейтинг: суммарные трофеи плюс суммарные трофеи прайма;
рейтинг бойца: общее количество уровней прайма у этого бойца.
С добавлением системы прайма мы упраздним текущую механику престижа и перенесём её в профиль как архивный показатель.
Изменения в подборе противников
Теперь подбор противников основан на скрытом рейтинге MMR, который не зависит от трофеев.
Прайм 0–1: 0–999 трофеев:
матчи с ботами: вкл.;
трофеи аутсайдера: вкл.;
трофеи за серию побед x10: вкл.;
Прайм 1–2: 1000–1999 трофеев:
матчи с ботами: вкл.;
трофеи аутсайдера: вкл.;
трофеи за серию побед x10: вкл.;
Прайм 2–3: 2000–2999 трофеев:
матчи с ботами: откл.;
трофеи аутсайдера: откл.;
трофеи за серию побед x10: откл.;
Прайм 3+: 3000+ трофеев:
матчи с ботами: откл.;
трофеи аутсайдера: откл.;
трофеи за серию побед x10: откл.;
Баланс трофеев арены был изменен.
Прочие изменения
Защита от договорных игр начиная со 2-го уровня прайма стала строже.
Имена игроков начиная со 2-го уровня прайма отображаются как «?».
События-гонки
События в стиле «Сахарной лихорадки» теперь будут проводиться для трофеев, монет, очков силы, призов Старр и призов хаоса!
Как они работают
Игрок может активировать кнопку гонки на экране выбора режима, после в течение ограниченного времени будет получать дополнительные награды. Любая победа приносит дополнительные награды в зависимости от типа гонки.
НОВЫЕ бойцы
Сириус — ультрабоец — контроль
Особенность: пока тени существуют, использование Супера позволяет назначить им область для патрулирования.
Атака: ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА.
Сириус атакует двумя снарядами: «Билетная бомба» наносит урон по области, а «Теневой удар» поражает одну цель. При каждом четвёртом попадании Сириус получает тень бойца. Сириус может хранить до трёх теней.
Супер: ПРИЗЫВ ТЕНЕЙ.
Сириус выпускает все собранные тени бойцов. Тени перенимают характеристики оригинала, например атаки и запас здоровья.Сириус может отдавать теням приказы! Коснитесь кнопки, чтобы они вернулись и следовали за Сириусом, или прицельтесь, чтобы назначить им область для патрулирования.
Звёздная сила: СУМРАЧНЫЕ СПРИНТЕРЫ.
Тени передвигаются быстрее.
Звёздная сила: САМАЯ ТËМНАЯ ЗВЕЗДА.
Каждое четвёртое попадание атакой «Теневой удар» даёт Сириусу две тени бойцов вместо одной.
Гаджет: РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ.
Сириус выпускает снаряд, который при попадании призывает тень и замедляет цель.
ГАДЖЕТ: ХОЗЯИН ТЕНЕЙ.
Сириус подзывает призванные тени и восстанавливает им часть исходного запаса здоровья.
Гиперзаряд: БЕСКОНЕЧНАЯ СИЛА.
Здоровье и урон теней, призванных во время действия гиперзаряда, увеличиваются.
Титул: «В изгнании».
Наджия — мифический боец — урон
Атака: ЗМЕИНАЯ ДОСТАВКА.
Наджия бросает горшок со змеёй. Пока горшок летит, змею можно выпустить в любом направлении.Горшок наносит урон при попадании, а змея отравляет цель. С каждой атакой яд накапливается и наносит всё больше урона со временем.
Супер: ЗЛЮЧКИ-ПОЛЗУЧКИ
Наджия выпускает трёх змей, которые проползают заданное расстояние и отравляют всех врагов в области. Змей также можно бросить в горшке в выбранную точку.
Гаджет: ДОБАВКА ЯДА.
Обновляет длительность уже действующего яда
Гаджет: СОСУД
Наджия прячется в вазу. Когда ваза разбивается, Наджия отбрасывает и отравляет всех врагов поблизости.
Звёздная сила: ЗМЕЯ-ЗАЩИТНИЦА.
Бойцы, побеждённые под действием яда Наджии, оставляют на своём месте змею.
Звёздная сила: ЗМЕИНЫЙ ЯД
Урон от яда зависит от количества здоровья бойца и может нанести до 200 ед. дополнительного урона, если цель полностью здорова.
Гиперзаряд: Н/Д.
Титул: «Токсик».
Событие в честь выхода Сириуса
В событии в честь выхода Сириуса вы сможете разблокировать его разными способами!
1. Испытание «Победи каждым бойцом»
Одержите по одной победе каждым бойцом, чтобы получить Сириуса бесплатно.
Для прохождения этого испытания у вас должны быть разблокированы все 99 бойцов.
Вы также можете получить ящик Сириуса, одержав победы 50 разными бойцами в течение события.
2. Испытание с ящиком Сириуса
Чтобы завершить событие и разблокировать Сириуса, вам понадобится 20 ящиков Сириуса. Для получения одного ящика Сириуса требуется две победы.
Всего игрокам доступно 40 билетов, которых как раз хватит на 20 ящиков.
Если вы получите бесплатный ящик Сириуса за победы 50 разными бойцами, это значит, что вы сможете проиграть всего ДВА раза, что делает это испытание самым сложным в истории игры!
3. Ящик Сириуса
Сириуса также можно получить случайным образом, открывая ящики Сириуса во время события.
Это лучший ящик бойца из всех, что мы когда-либо выпускали! В нем могут быть бойцы (в том числе Сириус), монеты, очки силы, удвоители опыта, кредиты, гаджеты, звёздные силы и гиперзаряды.
Восемь наград в каждом ящике!
Гиперзаряды
Глоуберт: Супер Глоуберта во время действия гиперзаряда теперь всегда пугает независимо от направления взгляда. Атака поражает область вокруг него, а испуганные противники получают на 20 % больше урона из любых источников.
Пирс: выпускает две волны снарядов. Вторая волна наносит меньше урона и пробивает бойцов.
НОВЫЕ баффи
В меню баффи появится новая кран-машина со всеми баффи для шести бойцов!
Ворон
[Изменение] Гаджет: мгновенное отравление.
Отравленные Вороном враги мгновенно получают весь оставшийся урон от яда, а у самого Ворона появляется щит прочностью 150 % от нанесённого урона.
Баффи: обновляет длительность действия яда.
[Изменение] Гаджет: замедляющий токсин.
Бросает кунай, который наносит урон, а также временно замедляет и отравляет поражённого врага.
Баффи: кунай отскакивает в ближайшего противника, вызывая тот же эффект.
Звёздная сила: смертельный яд.
Яд Ворона ослабляет врагов. Пока действует яд, они наносят на 15 % меньше урона.
Баффи: урон Ворона увеличивается на 5 % за каждого отравленного врага.
Звёздная сила: стервятник.
Атака и Супер Ворона наносят 40 % дополнительного урона целям, уровень здоровья которых не превышает 50 %.
Баффи: длительность действия яда увеличивается на 1 с.
Гиперзаряд.
Баффи: гиперзаряженные основные атаки пробивают врагов и возвращаются по достижении максимальной дистанции, нанося на 20 % меньше урона на обратном пути.
Биби
Гаджет: витаминка.
Биби восстанавливает 1000 очков здоровья в секунду в течение 4 секунд.
Баффи: мгновенно заряжает шкалу хоум-рана Биби. Её следующая атака восстанавливает 60 % от нанесённого урона.
[Изменение] Гаджет: сверхлипкость.
Биби бросает жвачку, которая замедляет врагов на 20 %.
Баффи: чем дольше жвачка остаётся на земле, тем сильнее становится замедление.
Звёздная сила: хоум-ран.
Когда шкала хоум-рана заряжена полностью, Биби движется на 12 % быстрее.
Баффи: усиленная хоум-раном атака наносит на 20 % больше урона.
Звёздная сила: полная готовность.
Когда шкала хоум-рана заряжена полностью, весь получаемый Биби урон уменьшается на 20 %.
Баффи: когда Супер Биби попадает по врагу, она получает щит на 5 секунд.
Гиперзаряд.
Баффи: во время действия гиперзаряда задержка перед ударом основной атакой сокращается.
Булл
[Изменение] Гаджет: сочный стейк.
Булл стреляет в противника, нанося 1600 единиц урона и восстанавливая 800 очков здоровья при попадании.
Баффи: помечает цель на 5 секунд. Попадая по врагу с меткой, Булл восстанавливает 50 % от нанесённого урона.
[Изменение] Гаджет: страх и топот.
Булл топает ногой, замедляя ближайших врагов. Уже замедленные враги оглушаются.
Баффи: оглушая врага, Булл получает 30 % к скорости передвижения на 3 секунды.
Звёздная сила: берсерк.
Когда здоровье Булла становится меньше 60 %, его скорость перезарядки увеличивается вдвое.
Баффи: побеждая врага во время действия этого эффекта, Булл мгновенно перезаряжает Супер.
Звёздная сила: крепкий парень.
Когда у Булла остается меньше 40 % здоровья, у него появляется щит. Этот щит уменьшает весь получаемый им урон на 30 %.
Баффи: победа над бойцом во время действия эффекта делает Булла невосприимчивым к урону на 0,5 секунды.
Гиперзаряд.
Баффи: основная атака Булла наносит меньше урона на дальней дистанции, но пробивает всех врагов насквозь.
Нита
Гаджет: медвежьи лапы.
Нита приказывает медведю ударить по земле, оглушая всех врагов в радиусе действия.
Баффи: следующая атака медведя нанесёт на 50 % больше урона.
Гаджет: искусственный мех.
Медведь Ниты получает 35-процентную защиту от урона на следующие 3 секунды.
Баффи: Нита и медведь становятся неуязвимыми на 0,5 секунды.
Звёздная сила: медвежья услуга.
Нита восстанавливает 1094 очка здоровья, когда её медведь наносит урон вражескому бойцу. Когда Нита наносит урон вражескому бойцу, её медведь восстанавливает 1094 очка здоровья.
Баффи: способность может лечить Ниту или медведя на 2000 очков здоровья сверх максимума.
Звёздная сила: медведь-шатун.
Медведь Ниты атакует быстрее. Время между ударами сокращается на 60 %.
Баффи: призвав медведя, Нита получает 25-процентную прибавку к скорости перезарядки боеприпасов на 3 секунды.
Гиперзаряд.
Баффи: во время действия гиперзаряда атаки Ниты становятся быстрее, шире и дальнобойнее.
Леон
[Усиление] Гаджет: клонирование — Леон создаёт свою копию для отвлечения врагов. Копия атакует противников, нанося незначительный урон.
Баффи: при повторной активации гаджета Леон меняется местами с клоном.
Гаджет: упавший леденец — Леон создаёт для своей команды скрытую область, в которой можно спрятаться. Запас здоровья области постепенно убывает.
Баффи: находясь в области, Леон и его союзники получают прибавку к скорости передвижения в 15 %.
Звёздная сила: след дыма.
Активировав Супер, Леон движется на 30 % быстрее, пока действует его невидимость.
Баффи: первая атака после выхода из невидимости наносит на 15 % больше урона.
Звёздная сила: тайное лекарство.
Леон восстанавливает 1440 очков здоровья в секунду, пока действует его Супер.
Баффи: продолжительность Супера увеличивается на 1 секунду.
Гиперзаряд.
Баффи: основные атаки Леона наносят как минимум 75 % урона на любом расстоянии.
Бо
Гаджет: супертотем — Бо ставит тотем, который ускоряет зарядку Супера союзников на 50 %. Запас прочности тотема постепенно убывает.
Баффи: радиус действия тотема значительно увеличивается.
[Изменение] Гаджет: Бо бросает растяжки в сторону своих мин, активируя их. Растяжки наносят такой же урон, как и мины, и накладывают те же эффекты.
Баффи: радиус взрыва мин увеличивается.
Звёздная сила: парящий орёл.
Бо замечает врагов в кустах с расстояния на 150 % больше обычного.
Баффи: противники больше не видят Бо, когда он атакует из кустов.
Звёздная сила: медвежий капкан.
Ловушки Бо не отбрасывают врагов, а оглушают их на 2 секунды.
Баффи: скорость установки ловушек значительно увеличивается.
Гиперзаряд.
Баффи: основная атака Бо выпускает четыре стрелы, а область поражения каждой стрелы увеличивается.
Удаление снаряжения и компенсация
Следующее снаряжение будет удалено. В качестве компенсации в ваши «Входящие» будет отправлена его полная стоимость в монетах.
Ворон — удалено мифическое снаряжение (урон от яда).
Булл — удалено снаряжение (зарядка Супера).
Бо — удалено снаряжение (перезарядка боеприпасов).
Нита — удалено снаряжение (сила компаньона).
Леон — удалено мифическое снаряжение (время действия Супера).
Сезоны и скины
Сезон «Пески времени»
ПЕСЧАНАЯ ОХОТНИЦА ЛИЛИ | BP | ЭПИЧЕСКИЙ.
ПЕСЧАНАЯ ОХОТНИЦА ЛИЛИ | BP (цветовой вариант 1) | ЭПИЧЕСКИЙ.
ЛИЛИ ИЗ НОЧНЫХ ПЕСКОВ | BP (цветовой вариант 2) | ЭПИЧЕСКИЙ.
СУЛТАН КОРДЕЛИУС | BP | ЭПИЧЕСКИЙ.
РАСПАЛËННЫЙ СУЛТАН КОРДЕЛИУС | BP (цветовой вариант 1) | ЭПИЧЕСКИЙ.
ОСТЫВШИЙ СУЛТАН КОРДЕЛИУС | BP (цветовой вариант 2) | ЭПИЧЕСКИЙ.
ОХРАННИЦА БИБИ | ЭПИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов.
КАНОПА 8-БИТ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов.
ФАРАОН ДАГ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов.
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА ЛАРРИ И ЛОРИ | ЛЕГЕНДАРНЫЙ | 299 кристаллов.
Сезон «Феи и драконы»
ФЕЯ БОННИ | BP | ЭПИЧЕСКИЙ.
ТЁМНАЯ ФЕЯ БОННИ | BP (цветовой вариант 1) | ЭПИЧЕСКИЙ.
СВЕТЛАЯ ФЕЯ БОННИ | BP (цветовой вариант 2) | ЭПИЧЕСКИЙ.
ДРАКОН ГРИФФ | BP | ЭПИЧЕСКИЙ.
ЖАДИНА ГРИФФ | BP (цветовой вариант 1) | ЭПИЧЕСКИЙ.
СОБИРАТЕЛЬ ГРИФФ | BP (цветовой вариант 2) | ЭПИЧЕСКИЙ.
ФЕЯ МИНА | ЭПИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов.
ФЕЯ ФРЭНК | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов.
ДРАКОН МЭЙСИ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов.
ДРАКОН ГРОМ | ЛЕГЕНДАРНЫЙ | 299 кристаллов.
Прочие
ТРАНК ROYALE | ЭПИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов.
БЕРТГЛОУ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов,
НАДУВНАЯ МЕЛОДИ | ЭПИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов.
БРЮС НИТА | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов.
Скины Pro Pass
ДРАКОН ВОРОН | 1-я стадия.
ИСТИННЫЙ ДРАКОН ВОРОН | Гиперзарядный скин 1.
ВЕРХОВНЫЙ ДРАКОН ВОРОН | Гиперзарядный скин, цветовой вариант 1
ПРИЗРАЧНЫЙ ДРАКОН ВОРОН | Гиперзарядный скин, цветовой вариант 2
Золотые и серебряные скины
Золотой Пирс.
Серебряный Пирс.
Золотой Глоуберт.
Серебряный Глоуберт.
Изменения баланса
ДЖЭ ЁН— небольшое усиление
Запас здоровья увеличен с 7000 до 7400.
ЛУ—небольшое усиление
Запас здоровья увеличен с 6800 до 7000.
Скорость накопления заморозки в зоне Супера уменьшена с 8,3 с. до 7,1 с.
Индикатор заморозки теперь начинает уменьшаться через 2,5 с. вместо 2 с.
ЗИГГИ—большое усиление
Запас здоровья увеличен с 6000 до 6400.
Время перезарядки улучшено на 5 %.
Скорость реакции увеличена: снаряды появляются на 5 % быстрее.
КОЛЕТТ — небольшое усиление
Урон от основной атаки увеличен с 1000 до 1100.
Процентный урон основной атаки увеличен с 37 % до 39 %.
Урон Супера увеличен с 2000 до 2200.
Процентный урона Супера увеличен с 20 % до 22 %.
ДЖАНЕТ — небольшое усиление
Скорость снаряда увеличена на 4,2 %.
Время перезарядки гаджета «Мощные басы» уменьшено с 20 до 18 с.
ЛОЛА — небольшое усиление
Уменьшен радиус столкновения эго во время действия гиперзаряда.
Запас здоровья обычного эго увеличен с 4000 до 4400.
ЛУМИ — небольшое усиление
Запас здоровья увеличен с 5800 до 6200.
ДЖИДЖИ —небольшое усиление
Основная атака лучше реагирует на управление.
Ускорение в момент атаки стало сильнее.
Урон Супера на максимальном уровне снижен с 3000 до 2600 единиц за попадание (также распространяется на гиперзаряд).
Максимальный потенциальный урон от комбо снижен.
Подготовка к проведению атаки ускорена с 20 % до 30 %.
БАЗЗ — небольшое усиление
Разброс атаки уменьшен на 10 % для более стабильного урона на средней и ближней дистанциях.
Скорость снаряда Супера увеличена на 3 % для обычных ударов, Супера и гиперзаряда.
Минимальная длительность оглушения увеличена с 0,5 до 0,6 секунды.
КИТ — изменение
Разброс атак во время сидения на союзнике слегка увеличен, чтобы ими было проще попасть.
Время оглушения уменьшено с 2 до 1,5 с.
Продолжительность лечения во время сидения на союзнике уменьшена с 10 до 8 с.
Лечение в секунду увеличено с 10 % до 15 % от максимального запаса здоровья.
Лечение в секунду во время гиперзаряда увеличено с 20 % до 25 % от максимального запаса здоровья.
ЧЕСТЕР — небольшое усиление
Урон от снаряда увеличен с 1280 до 1340.
Запас здоровья увеличен с 7400 до 7600.
БОННИ — небольшое усиление
Зарядка Супера уменьшена с 6 до 5 выстрелов (с эпическим снаряжением — с 5 до 4).
Зарядка гиперзаряда уменьшена с 12 до 11 выстрелов (со снаряжением теперь 10).
МОРТИС — небольшое ослабление
Гаджет «Комбо-спиннер» больше не проходит сквозь стены.
Гаджет «Порождение ночи» больше не заряжает Супер.
ПЕРЛ — небольшое усиление
Урон основной атаки увеличен с 6 x 540 до 6 x 560 (на 7 %).
Зарядка Супера и гиперзаряда не изменилась.
ЛАРРИ И ЛОРИ — небольшое усиление
Зарядка гиперзаряда ускорена на 8 %.
Теперь требуется 2,6 Супера вместо 2,8.
ГАВС — большое усиление
Лечение от звёздной силы «Продвижение по службе» увеличено с 30 до 40 очков здоровья в секунду.
Прочность мешков гаджета «В укрытие!» увеличена с 35 % до 40 % от максимального запаса здоровья.
МИНА — небольшое ослабление
Длительность «Мельницы» уменьшена с 2 до 1,5 с.
МЭГ — небольшое усиление
Радиус действия ящика с инструментами увеличен с 800 до 880.
Щит от звёздной силы «Силовое поле» при выходе из мехи увеличено с 25 % до 30 %.
СПАЙК — небольшое ослабление
Зарядка гиперзаряда теперь требует чуть больше 3 Суперов.
Урон от гаджета «Игольница» теперь зависит от расстояния. На короткой дистанции он наносит 60 % урона, то есть около 600 ед. урона за шип на 11-м уровне. На максимальной дистанции он остаётся равным 1000 ед. урона за шип.
Время перезарядки гаджета «Кактус жизни» увеличено с 18. до 20 с.
СТУ — небольшое усиление
Запас здоровья увеличен с 6800 до 7000.
Лечение от 2-й звёздной силы увеличено с 544 до 560 за использование Супера.
ФРЭНК — небольшое ослабление
Количество очков здоровья уменьшено с 14 000 до 13 600.
Гаджет «Шумоподавитель» больше не заряжает Супер или гиперзаряд (включая версии с баффи).
Снижение урона от звёздной силы «Губка» уменьшено с 15 до 10 %.
Увеличение урона от звёздной силы «Похищение силы» снижено с 25 до 15 %.
Дальность гаджета «Непреодолимое притяжение» уменьшена на 8 %.
ЭМЗ — небольшое ослабление
Зарядка Супера от основных атак уменьшена: теперь для полной зарядки нужно около 10 попаданий вместо 8.
Гаджет «Френдзона» больше не заряжает Супер или гиперзаряд (включая версии с баффи).
КОЛЬТ — небольшое ослабление
Гаджет «Устройство для перезарядки» больше не заряжает Супер или гиперзаряд (включая версии с баффи).
БЕЛЛЬ — небольшое усиление
Урон от Супера увеличен с 1000 до 1100.
Запас здоровья увеличен с 5600 до 5800.
Для зарядки гиперзаряда теперь требуется на одну основную атаку и один Супер меньше.
ПИРС — небольшое ослабление
Время перезарядки гаджета «Бездонные обоймы» увеличено с 16 до 18 с.
Скорость зарядки Супера уменьшена на 10 %, чтобы сбалансировать увеличенный заряд от последнего выстрела.
КЛЭНСИ — изменение
Урон от основной атаки на 1-м уровне увеличен с 1200 до 1400.
Урон от основной атаки на 2-м уровне увеличен с 1400 до 1500.
Урон на 3-м уровне остаётся равным 1600.
2-й уровень теперь требует 6 выстрелов вместо 7 (4 со звёздной силой за 2 жетона).
Количество пуль Супера уменьшено с 16 до 12. Теперь урон зависит от расстояния: 100 % урона на максимальной дистанции и 50 % на короткой (например, максимальный урон по сейфу теперь равен 7000).
РОЗА — небольшое усиление
Время действия Супера увеличено с 3 до 4 с.
АЛЛИ — небольшое ослабление
Время перезарядки гаджета «Хладнокровие» увеличено с 14 до 16 с.
РИКО— небольшое ослабление
Количество выстрелов для зарядки Супера увеличено с 12 до 15, чтобы компенсировать повышение скорости пуль, упрощающее попадание по цели.
Только для арены
ДЖИДЖИ — большое ослабление
Запас здоровья уменьшен с 650 до 450.
Урон уменьшен с 4 до 3.
ГЛОУБЕРТ — большое ослабление
Запас здоровья уменьшен с 450 до 400.
Исправлена ошибка, из-за которой игрок получал удвоенный опыт.
ПИРС — большое ослабление
Запас здоровья уменьшен с 550 до 500.
Урон уменьшен с 5 до 4.
Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления
Сражения с боссами
Сражения с боссами подземелий: в игре появились уникальные боссы подземелий с собственным стилем и механикой.
БОСС Грифф — жадный властелин
Постоянное давление за счёт высокой плотности огня и контроля области.
БОСС Гром — неумолимый разрушитель
Способен накрыть всю карту взрывчаткой с неограниченной дальностью.
Требует постоянного перемещения и внимательности.
БОСС Ворон — эволюционирующий дракон
Босс с несколькими этапами, который становится сильнее после каждого поражения.
Превращается из проворного убийцы в смертельно опасного дракона.
БОСС Мэйси — блюстительница ритма
Её снаряды летят с разной скоростью, чтобы сбить вас с толку.
Наказывает за предсказуемость и медленные реакции.
Особый первоапрельский босс: однодневная битва с боссом, доступная только 1 апреля.
БОСС Нита — специфический цикл призыва компаньонов.
Новые сезонные игровые режимы
Перегруженное столкновение («Столкновение» с усилениями)
Все ящики заменены загадочными коробками.
Каждая коробка даёт постоянное усиление (здоровье, урон, скорость или щит).
С некоторой вероятностью (40 % по умолчанию) в коробке может оказаться дополнительный расходуемый или переносимый предмет.
Усиления (постоянные, частично выпадают при поражении, как кубики усилений):
бонус к урону (+15 %);
бонус к максимальному здоровью (+15 %);
бонус к скорости (+10 %);
щит (-10 % получаемого урона).
Расходуемые предметы (временные усиления):
мгновенная зарядка гиперзаряда (снова в игре);
напиток скорости и урона (снова в игре).
Переносимые предметы (можно поднять и использовать/бросить вместо атаки):
шар для боулинга:
летит по прямой;
сносит стены;
отталкивает, наносит урон и оглушает бойцов;
повреждает коробки;
ломается после уничтожения нескольких стен;
сюрикэн:
летит по прямой;
наносит урон бойцам и коробкам, даже если его несут в руках; при попадании в цель ломается;
режет траву.
машина:
боец садится в машину и мчится вперёд;
сносит стены (машина получает урон). При получении урона взрывается;
проезд по врагам и коробкам наносит им урон;
бомба:
можно перебрасывать через стены;
взрывается примерно через 1,5 секунды и наносит урон по области;
взрыв сносит стены.
Теневая битва (3 на 3 / 5 на 5; версия «Ярость самурая»)
По всей карте появляются теневые пауки и клоны бойцов.
При устранении из теневых клонов и вражеских бойцов выпадают луны (похожие на маску Сириуса). Команда, которая соберёт требуемое количество лун (60/100), победит.
Гигантский Сириус появляется в матче как мини-босс.
Карты:
3 на 3:
Особняк лунной вуали;
Цирк серебряных теней;
Аллея иллюзий;
Зона двойников.
5 на 5:
Сеть теней;
Вершина;
Дорожка самозванцев;
Фейковый карнавал.
Охота за сокровищами (режим снова в игре):
изменение: теперь таймер останавливается, пока две команды борются за платформу.
Модификаторы:
песчаная буря: буря периодически появляется и покрывает часть карты. Снаружи нельзя заглянуть внутрь и наоборот;
медленные пули: периодически все снаряды на карте замедляются.
Оформление
Убрано:
Конфетная страна;
Корабль Дэррила;
Аквариум с морскими чудовищами;
Космоопера Старр;
Болото любви.
Добавлено:
Странный цирк;
Кошмарное поместье;
Загадка пирамиды;
Ретрополис;
Бой в джунглях;
Барахолка.
Карты:
без изменений.
Ячейка сообщества:
без изменений.
Мегакопилка:
без изменений.
Ранговый бой
1-й сезон
Избранный игровой режим — «Захват кристаллов»:
Карта 1: сельский клуб;
Карта 2: Кристальная аркада;
Ротация бесплатных бойцов:
Эпический: Шейд;
Мифический: Скуик;
Легендарный: Кит.
2-й сезон
Избранный игровой режим — «Броулбол»:
Карта 1: спираль наружу;
Карта 2: пляжный волейбол;
Ротация бесплатных бойцов:
Эпический: Ларри и Лори;
Мифический: Даг;
Легендарный: Корделиус.
Чемпионат Brawl Stars
Испытания BSC пройдут с 27 февраля по 1 марта и с 27 по 29 марта.
Постоянные и общие улучшения
Ячейка «Свободная игра» (сменяющиеся игровые режимы, случайный подбор противников, трофеи нельзя заработать или потерять).
Улучшения скинов Pro Pass могут выпасть из ранговых призов. Скин Кольта из Pro Pass будет выпадать с середины марта. Вышедшие после него скины Pro Pass также будут доступны через 8 месяцев после окончания соответствующих сезонов Pro Pass.
Прохождение Pro Pass ускорено! Опыт Pro Pass за победы увеличен с 25 до 50, а опыт за получение нового ранга увеличен с 200 до 400.
Теперь визуальные эффекты щитов выглядят по-разному:
белый щит — вы становитесь неуязвимыми (при возрождении);
жёлтый щит — вы получаете меньше урона;
сине-лиловый щит — щит прочнее обычного, но теряет прочность со временем.
Оповещение о Чемпионате вновь расположено на главном экране игры (и указывает на ранговый режим).
Одиночные столкновения не приносят трофеи при отключении: игроки теперь отключаются, если слишком долго стоят на месте.
Имя Глоуберта было изменено на Глоуи. После того как он познакомился с Мо, крысёнок стал по-дружески называть его Глоуи.
В этом обновлении мы проведём A/B-тестирование мегаквестов:
80 % игроков будут получать мегаквесты ежемесячно, как и раньше;
20 % игроков будут получать мегаквесты еженедельно.
Исправления ошибок
Исправлена ошибка с отображением ранговых боевых карт (отображение текущего выбранного бойца вместо выбранного рангового бойца).
Исправлена ошибка, из-за которой морская звезда первого гаджета Отиса исчезала через 5 секунд, даже если рядом не было врагов.
Снаряды могут покидать область гаджета «Мельница» Мины.
Исправлена ошибка, из-за которой игра иногда вылетала на экране выбора в ранговом режиме.
Исправлена ошибка, из-за которой эффект замедления гаджета Скуика складывался и обездвиживал игрока.
Исправлена ошибка сервера, которая периодически возникала, когда Сэм подбирал свои железные перчатки во время действия гиперзаряда.
Возвращены отсутствующие внешние визуальные эффекты «Усилителя урона» 8-БИТ при использовании звёздной силы «Проводное соединение».
Исправлена ошибка, из-за которой акции в магазине были недоступны для покупки некоторым игрокам.