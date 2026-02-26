Обратите внимание, что серверам может потребоваться некоторое время, чтобы стабилизироваться после технического обслуживания. Ниже — о том, что будет происходить в ближайшие несколько дней.

25 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА: мы выдадим все новые награды за прайм до 1000 трофеев (для каждого бойца), которые вы ещё не получили. Показатели старой системы престижа будут постепенно обновляться. Оба процесса могут занять несколько дней после выхода обновления.

26 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ: событие с ящиками Сириуса и квесты на победу за каждого из 99 бойцов, а также событие сообщества ко Дню влюблённых #Brawlentines продлены на один день. Свидание с Сириусом завершится 26 февраля. В этот же день будет выдана финальная награда.

27 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА: выдача последнего трофейного ящика сезона и бесплатного трофейного ультраящика!