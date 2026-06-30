Информация о версии: июнь 2026 г.
РАМЕННЫЙ БУНТ
Напротив суши-бара Кэндзи и Кадзэ появился автоматизированный ресторан лапши, который сразу заинтересовал их сына Нори. И тут все завертелось!
Это самые масштабные сезоны за всю историю! Два связанных сезона, девять насыщенных событиями недель и история, которая может изменить одного из бойцов... НАВСЕГДА!
Первый и второй сезоны объединены единой сюжетной линией, в которой переплетаются анимации, особые силы, игровые режимы, события, тематические скины и многое другое. В первом сезоне под названием «Нанолапша» вас ждут нанопризы с наносилами, а во втором, который называется «Виндсток», — призы-смузи со слияниями.
Нанопризы
Нанопризы можно заработать за ежедневные победы, прохождение мегаквестов и побочных квестов, сражения с боссами, участие в соревнованиях, а также получить с помощью QR-кодов авторов.
Каждый наноприз позволяет игрокам выбрать 3 из 5 стаканчиков. В каждом стаканчике может быть от 0 до 3 порций нанолапши, и каждая порция соответствует одной награде. Из одного наноприза вы получите минимум 1 нанолапшу, а максимум — 9.
Каждый открытый наноприз также заполняет шкалу нанометра, что позволяет получить дополнительные награды.
Наносилы
Наносилы открываются с помощью нанопризов и дают каждому бойцу уникальные усиления.
Всего можно разблокировать 106 наносил четырех редкостей: базовые, улучшенные, кибернетические и квантовые. После того, как вы разблокируете наносилы, они автоматически активируются у соответствующих бойцов в игровых режимах события.
Каждая полученная наносила дает бойцу 3 уникальные силы. В начале матча, в котором действует модификатор «Наносилы», боец с наносилой выбирает 1 силу из 2 предложенных вариантов.
У бойцов с наносилами есть особый эффект на экране бойцов и на боевой карте, и их также можно найти на экране «Силы» в центре событий.
В сезоне «Виндсток» наносилы продолжат работать. Если вы получите слияние для бойца, у которого уже есть наносила, то оно заменит эту наносилу (слияния — это более мощные варианты наносил).
Призы-смузи
Призы-смузи можно заработать за ежедневные победы, прохождение мегаквестов и побочных квестов, в режиме «Покорение башни», а также получить с помощью QR-кодов авторов.
Каждый приз-смузи позволяет игрокам выбрать 3 из 5 стаканчиков. В каждом стаканчике может быть от 0 до 3 глотков, и каждый глоток соответствует одной награде. Из одного приза-смузи вы получите минимум 1 глоток, а максимум — 9.
Каждый открытый приз-смузи также заполняет шкалу смузи, что позволяет получить дополнительные награды.
Слияния
Слияния доступны для разблокировки с помощью призов-смузи и содержат усиления для бойцов.
Всего игроки могут разблокировать 106 слияний, которые делятся на 4 категории редкости: базовые, улучшенные, кибернетические и квантовые. После того, как вы разблокируете слияния, они автоматически активируются у соответствующих бойцов в игровых режимах события.
Каждое полученное слияние дает бойцу 3 уникальные силы. В начале матча, в котором действует модификатор «Слияние», у бойца со слиянием случайным образом объединяются 2 из 3 сил, и на протяжении всего матча он получает преимущества от обеих.
У бойцов со слиянием есть особый эффект на экране бойцов и на боевой карте, и их также можно найти на экране «Силы» в центре событий.
Ежедневные соревнования
Испытайте свои силы в новом формате полюбившихся игрокам соревнований Царства Катаны! Каждый день будет появляться новый набор соревнований. Выберите один из трех игровых режимов и постарайтесь извлечь максимум из ограниченного числа попыток! Сыграйте хотя бы один матч, чтобы получить нанопризы, и возвращайтесь на следующий день за новым набором соревнований!
Покорение башни
Поднимитесь на вершину башни, на каждом этаже которой (всего их пять) вам предстоит играть в разных режимах и на разных картах!
В начале игрокам предлагается заранее подобранный список из 5–12 персонажей, из которого они могут выбирать себе бойцов на протяжении всего события. Чтобы принять участие в событии, вам нужно заработать 325 трофеев и разблокировать не менее 8 бойцов.
В рамках события все бойцы будут максимального уровня с разблокированными баффи. В список события выбираются бойцы, которых вы уже открыли, а приоритет отдается персонажам с наносилами и слияниями.
На пяти этажах башни вам предстоит сыграть в пяти заранее подобранных режимах. Перед началом каждого уровня игрок выбирает одного бойца из оставшихся доступных персонажей.
Когда вы проходите этаж, использованный боец остается на нем, а вы переходите дальше. Для следующего этажа необходимо выбрать нового бойца.
Если вы проиграете на этаже, то останетесь на нем же, но использованный боец при этом станет недоступен. Попробуйте еще раз с другим бойцом.
Каждый день в течение события доступна только одна башня.
Игроки продолжают прохождение, пока не пройдут все 5 этажей или пока у них не закончатся бойцы. Закончив игру в башне (победой или поражением), игрок должен будет дождаться открытия следующей, чтобы попробовать снова.
Награды
За прохождение каждого этажа полагается своя награда. Пройдите все этажи без единого поражения (идеальное прохождение), чтобы получить особую бонусную награду — уникальный титул игрока: «Сама непобедимость»!
Командная игра
В этом событие вы можете играть командой! Игроки могут объединяться в команду только в том случае, если они на одном этаже. При этом у них могут быть одинаковые бойцы.
Внешний вид
По мере прохождения башня визуально преображается! Пройденные этажи освещаются и оживают, а в конце появляются праздничные эффекты. В меню события звучит особая музыкальная композиция. Этажи пронумерованы, а сложность отображается с помощью доступных карт и режимов игры.
Побочные квесты
Побочные квесты — это новый тип заданий, выполнение которых позволяет продвигаться по шкале наград и получать дополнительные призы. Эти особые квесты связаны с избранными бойцами недели.
Игроки могут видеть побочные квесты бойцов, которых у них нет, но такие квесты будут заблокированы.
Для выполнения некоторых квестов требуется боец с определенным уровнем силы.
Боссы
В этом обновлении появятся 3 совершенно новых босса: Нори, Тара и Брок! Сразитесь с их наноформами в хаотичных битвах с участием рыб, клонов и КУЧИ ракет!
Нори: сразитесь с Нори, который при поддержке своих верных рыб-спутников носится по карте, размахивая удочкой.
Тара: армия теневых клонов, гигантские черные дыры и опасные снаряды заполнят карту во время сражения с Тарой и ее приспешниками.
Брок: БОЛЬШЕ РАКЕТ, БОЛЬШЕ ХАОСА, БОЛЬШЕ БРОКА. Сразитесь с самым грозным нанобоссом-подрывником в парке Старр, лавируя между ракетами, которые дождем обрушиваются c неба!
Новые бойцы
Нори — легендарный боец — убийца
Нори — сын Кэндзи и Кадзэ, и ему предначертана полная великих свершений судьба. Он первый в истории боец, рожденный в парке Старр, и поэтому наделен невероятными способностями. А еще он неплохо готовит.
Атака «Ярость рыболова»
Нори делает выпад вперед. При подготовке атаки он забрасывает удочку, и чем дольше подготовка, тем дальше бросок. Он может притянуться к стене или бойцу, пролетая сквозь противников и нанося им урон, а при максимальном заряде — перепрыгнуть через стену. При попадании по бойцам основной атакой Нори ловит рыбу, которую использует для других своих способностей.
Супер «Улов дня»
Нори ныряет в воду, а затем выныривает, нанося урон после небольшой задержки. Супер расходует всю пойманную рыбу — каждая увеличивает размер Супера на 5 % и урон на 4 %.
Гаджет 1: «Рыбный перекус»
Нори съедает до 3 рыб, и каждая восстанавливает ему 1000 очк. здоровья. Перезарядка: 12 секунд.
Гаджет 2: «Сеть для крупной рыбы»
Прицеливается и бросает рыболовную сеть, которая обездвиживает первого задетого бойца на 1,25 сек. и наносит 800 ед. урона. Перезарядка: 20 секунд.
Звездная сила 1: «Крупный улов»
Попадая Супером по врагу, Нори ловит 3 рыб.
Звездная сила 2: «Весь в маму»
При попадании по врагу основной атакой скорость Нори увеличивается на 20 % на 1 сек.
Венди — мифический боец — поддержка
Талантливая ученая с ностальгическим взглядом на мир. После долгих лет работы в лабораториях не самой честной корпорации она решила уволиться и построить Виндсток, чтобы помогать планете, а не вредить ей.
Особенность: этот боец может передвигаться по воде, а также заряжает Супер, когда ее щит получает урон.
Атака «Фен»
Венди делает выстрел, наносящий 2400 ед. урона и дающий ей щит прочностью 1386 ед. Задев союзника, Венди дает ему щит прочностью 2000 ед.
Супер «Защитница планеты»
Венди ставит генератор щита, поглощающий 75 % урона, полученного Венди и ее союзниками в области его действия.
Гаджет 1: «Ветрогенератор»
Платформа дает Венди дополнительный импульс и позволяет ей сделать короткий прыжок. Перезарядка: 15 секунд.
Гаджет 2: «Зеленая граната»
Венди бросает воздушную гранату, замедляющую всех задетых врагов и кратковременно не дающую им лечиться. Перезарядка: 15 секунд.
Звездная сила 1: «Замедляющий щит»
Враги в области действия генератора щита Венди замедляются.
Звездная сила 2: «Солнечный щит»
Генератор щита получает дополнительно 2000 очк. прочности.
Новые гиперзаряды
СТАРР НОВА: ГИПЕРЗАРЯД
Старр Нова неуязвима во время рывка и имеет практически бесконечные боеприпасы!
БОУЛИНГ
Болт разрушает все стены, пока действует его Супер с гиперзарядом.
Новые баффи
В этом обновлении к счастливым владельцам баффи присоединяются новые бойцы! Каждый получает по три баффи, которые усиливают гаджеты, звездные силы и гиперзаряды.
Рико
Рико получил не только баффи, но и переработку двух своих гаджетов. Новые гаджеты подчеркивают фирменный стиль Рико с беспорядочно отскакивающими снарядами.
Гаджет 1: «Шаромет» (переработанная версия)
Рико ставит торговый автомат с запасом прочности в 4000 ед., который при уничтожении выпускает снаряды во всех направлениях.
С баффи: когда Рико стреляет по автомату, тот заряжается дополнительными снарядами.
Гаджет 2: «Надувной замок» (переработанная версия)
Рико стреляет огромным шаром жвачки, который при попадании в стену или вражеского бойца разделяется на более мелкие снаряды.
С баффи: все снаряды замедляют вражеских бойцов.
Звездная сила 1: «Суперотскок»
После первого отскока снаряды основной атаки и Супера Рико наносят на 240 ед. больше урона.
С баффи: отскочившие пули также заряжают его Супер на 10 % при попадании.
Звездная сила 2: «Отступление машин»
Рико движется на 35 % быстрее, когда у него остается меньше 40 % здоровья.
С баффи: при 10 % здоровья скорость передвижения увеличивается на 60 %.
Гиперзаряд «Королевский удар»
Во время использования Супера снаряды Рико отскакивают дальше.
С баффи: скорость снарядов увеличивается, а основная атака выпускает два дополнительных снаряда.
Брок
С гаджетами и звездными силами у Брока проблем нет, а вот его Супер будет обновлен. Теперь его передвижение отслеживается, так что ракетный залп перемещается вместе с ним.
Супер «Ракетный дождь» (переработанная версия)
Брок выпускает шквал ракет, который уничтожает врагов и препятствия. Он хочет только одного — увидеть, как вас заливает ракетный дождь!
Гаджет 1: «Реактивные кроссовки» (теперь с возможностью наведения)
Брок взрывает землю под собой, взмывая ввысь, отбрасывая врагов и нанося 1000 ед урона при взлете и приземлении.
С баффи: попадание по вражескому бойцу увеличивает скорость передвижения на 2 с.
Гаджет 2: «Ракетное топливо»
Брок стреляет большой ракетой, которая разрушает препятствия и наносит 1000 ед. урона.
С баффи: мегаракета разделяется на четыре ракеты поменьше, наносящие меньше урона.
Звездная сила 1: «Больше ракет»
Добавляет дополнительный залп ракет Суперу Брока.
С баффи: при использовании Супера Брок получает прибавку к скорости.
Звездная сила 2: «Ракета № 4»
Увеличивает количество боеприпасов у Брока на 1.
С баффи: каждые четыре секунды у следующей атаки Брока увеличивается дальность.
Гиперзаряд «Шквал ракет»
Ракеты, выпущенные Супером, превращаются в кластерные бомбы.
С баффи: к ракетам Брока добавляются две небольшие дополнительные ракеты, наносящие на 60 % меньше урона.
8-БИТ
Баффи 8-БИТ направлены на то, чтобы сделать его Супер еще более эффективной поддержкой для союзников, а также повысить надежность и интенсивность его гаджета «Бонусные очки».
Гаджет 1: «Чит-картридж»
8-БИТ мгновенно телепортируется к усилителю урона.
С баффи: полностью восстанавливает здоровье усилителя урона и исцеляет 3600 очк. здоровья 8-БИТ.
Гаджет 2: «Бонусные очки» (переработанная версия)
8-БИТ выпускает 18 снарядов. Теперь гаджет можно использовать во время основной атаки и наводить на цель.
С баффи: снаряды также отскакивают в ближайших врагов.
Звездная сила 1: «Усиленный усилитель»
Увеличивает дальность усилителя урона на 50 % и дополнительно увеличивает урон на 15 %.
С баффи: каждые 3 сек. усилитель генерирует обойму, которая доступна в течение 8 с. и перезаряжает 1 боеприпас.
Звездная сила 2: «Проводное соединение»
Находясь рядом с усилителем урона, 8-БИТ движется на 25 % быстрее.
С баффи: товарищи по команде также получают +15 % к скорости от усилителя урона.
Гиперзаряд «Лазерный бот»
К турели 8-БИТ добавляется лазер, который стреляет по ближайшим врагам. Каждый выстрел наносит 230 ед. урона.
С баффи: во время действия гиперзаряда 8-БИТ получает бесконечные боеприпасы и может прервать текущую основную атаку, чтобы начать следующую.
Мэг
Для Мэг мы хотели еще больше сделать упор на впечатлениях от управления потрясающим роботом! Гаджеты Мэг значительно переработаны, чтобы она могла активнее использовать меху для расчистки или удержания позиции. Ее Супер также был обновлен, так что при создании мехи теперь наносится урон по области.
Супер «Мегамашина» (переработанная версия)
Мэг прыгает в меха-костюм, чтобы разнести все вокруг в щепки! При входе в меху Мэг наносит 3000 ед. урона врагам поблизости.
Гаджет 1: «Источник питания» (переработанная версия)Можно использовать только в форме мехи. Меха и ближайшие союзники восстанавливают 11 % от запаса здоровья в секунду в течение 7 с.
С баффи: лечение от ящика с инструментами действует на 2 с. дольше.
Гаджет 2: «Ящик с инструментами» (переработанная версия)
Мэг катапультируется, запуская меху вперед и нанося 1600 ед. урона. После катапультирования Мэг за 4 с. полностью заряжает свой Супер.
С баффи: меха оставляет огненный след, наносящий 30 % от урона запущенной мехи в течение 3 с.
Звездная сила 1: «Силовое поле»
При выходе из мехи Мэг получает щит, снижающий урон на 40 %.
С баффи: пока щит активен, Мэг получает прибавку к скорости.
Звездная сила 2: «Тяжелый металл» (переработанная версия)
Меха восстанавливает 1200 очк. прочности за каждого врага, задетого Супером Мэг.
С баффи: дополнительно меха забирает 1 боеприпас у вражеских бойцов.
Гиперзаряд «Вольфрамовая прочность» (обновлен для нового Супера)
Дальность действия «Силы стали» увеличивается, а враги, задетые при вызове мехи, замедляются.
С баффи: при попадании по врагу атаки мехи вызывают взрыв, нанося урон в небольшой области. Когда Мэг не в мехе, ее атаки выпускают дополнительный снаряд и самонаводятся на врагов.
Макс
Баффи Макс призваны усилить ее роль в качестве класса поддержки и дать новые средства для усиления союзников и создания самого быстрого отряда!
Гаджет 1: «Фазорегулятор» (теперь с возможностью наведения)
Макс бросается вперед. Во время броска она невосприимчива к любому урону.
С баффи: Макс может сделать повторный рывок спустя 3 с. после первого.
Гаджет 2: «Кроссовки с сюрпризом» (переработанная, более удобная версия)
Макс выпускает молнию. При повторной активации гаджета или спустя 3 с. она перемещается к молнии и восстанавливает здоровье, потерянное с момента первой активации.
С баффи: при возвращении к молнии Макс полностью восстанавливает боеприпасы и восполняет союзникам рядом с молнией то же количество здоровья, что и себе.
Звездная сила 1: «Суперзарядка» (переработанная версия)
Каждое попадание по врагу основной атакой продлевает время действия Супера на 0,25 с.
С баффи: союзники, на которых действует Супер Макс, получают щит на 4 с.
Звездная сила 2: «Стрельба на бегу»
Макс перезаряжает оружие быстрее, когда находится в движении.
С баффи: при попадании по врагам «Ускоренным бластером» Макс получает прибавку к скорости.
Гиперзаряд «Бесконечная энергия»
С баффи: при попадании по врагам «Ускоренный бластер» заряжает Супер Макс и находящихся рядом союзников.
Вольт
Баффи Вольта призваны дать ему больше активных способов заряжать Супер и сделать его еще мощнее при повышении уровня! Кроме того, он получает совершенно новый гиперзаряд.
Гаджет 1: «Скачок напряжения» (переработанная версия)
Напряжение Вольта растет! Увеличивает скорость зарядки Супера на 30 % на 5 секунд.
С баффи: «Скачок напряжения» также увеличивает скорость перезарядки боеприпасов на 30 %.
Гаджет 2: «Силовой щит»
В течение следующих 2 с. Вольт поглощает 50 % урона от следующего удара и использует эту энергию для перезарядки 2 боеприпасов.
С баффи: если враг поражает Вольта во время действия силового щита, время перезарядки гаджета сокращается на 50 %.
Звездная сила 1: «По максимуму!» (переработанная версия)
Заряд основной атаки Вольта отскакивает от стен.
С баффи: при отскоке от стен снаряд создает 2 снаряда поменьше.
Звездная сила 2: «Заморозка» (переработанная версия)
Вольт всегда появляется с заряженным Супером.
С баффи: на 3-м этапе Вольт получает прибавку к скорости при использовании Супера.
Гиперзаряд «Этап 5» (переработанная версия)
Дальность Супера Вольта увеличивается, и он атакует «Сильной энергетикой» во все стороны при приземлении.
С баффи: «Сильная энергетика» выпускает второй снаряд, наносящий меньше урона.
Сезоны и скины
В этом обновлении вас ждут не только тематические скины, связанные с двумя новыми сезонами, но и множество других!
Сезон «Нанолапша»
МАСТЕР МИКО | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass
МАСТЕР ОГНЯ МИКО | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass, цветовой вариант 1
МАСТЕР ЗЕМЛИ МИКО | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass, цветовой вариант 2
ТИКОЯКИ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
ВОИН БЕРРИ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
КИБЕРПАНК ДЖЭ ЕН | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass
НАНО ДЖЭ ЕН | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass, цветовой вариант 1
ЧУМБА ДЖЭ ЕН | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass, цветовой вариант 2
КИБЕРШЕЛЛИ | ЛЕГЕНДАРНЫЙ | 299 кристаллов
ТЕХНО ТАРА | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
НАНО НОРИ | РЕДКИЙ | 29 кристаллов
Титул: «Наноэнергетика»
Сезон «Виндсток»
БИОТЕХНОЛОГ БАЙРОН | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass
НЕЗЕМНОЙ БАЙРОН | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass, цветовой вариант 1
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛИСТВЫ БАЙРОН | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass, цветовой вариант 2
МАТЕРЫЙ КЭНДЗИ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
ЗАРЯЖЕННЫЙ СПРАУТ | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
РОЗА ИЗ РЕТРОБУДУЩЕГО | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass
ЭКОЛОГИЧНАЯ РОЗА | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass, цветовой вариант 1
СОЛАРПАНК РОЗА | ЭПИЧЕСКИЙ | Brawl Pass, цветовой вариант 2
ВИНДСТОК ГРЕЙ | ЛЕГЕНДАРНЫЙ | 299 кристаллов
ТУРБИНА МО | МИФИЧЕСКИЙ | 199 кристаллов
Титул: «Ветроэнергетика»
Прочие скины
Adidas
ADIDAS ЭШ | ЭПИЧЕСКИЙ | 149 кристаллов
Скины событий
МЕГАМЕХА МЭГ | ГИПЕРЗАРЯДНЫЙ | 499 кристаллов
МЕГАМЕХА МЭГ ИЗ КОРПОРАЦИИ | ГИПЕРЗАРЯДНЫЙ | 499 кристаллов | Цветовой вариант 1
ПРИРОДНАЯ МЕГАМЕХА МЭГ | ГИПЕРЗАРЯДНЫЙ | 499 кристаллов | Цветовой вариант 2
Ранговые
КИБЕРБРОК | Этап 1
КИБЕРПАНК БРОК | Гиперзаряд 1
МУТАНТ БРОК | Гиперзарядный цветовой вариант 1
БРОК КИБЕРХАОСА | Гиперзарядный цветовой вариант 2
Серебряные и золотые скины
ЗОЛОТОЙ ДАМИАН
СЕРЕБРЯНЫЙ ДАМИАН
ЗОЛОТАЯ СТАРР НОВА
СЕРЕБРЯНАЯ СТАРР НОВА
ЗОЛОТОЙ БОЛТ
СЕРЕБРЯНЫЙ БОЛТ
Изменения баланса
Общая заметка про бойцов, у которых изменяется урон основной атаки: если не указано иное, для заряда их Супера требуется то же количество атак, что и раньше.
Усиления
Пайпер
Запас здоровья увеличен с 2500 до 2800.
Максимальный урон от основной атаки увеличен с 1700 до 1800.
Уже некоторое время Пайпер уступает другим стрелкам. Увеличенный запас здоровья поможет ей выгоднее размениваться, а повышенный урон от основной атаки позволит ей быстрее расправляться с большим количеством бойцов.
Мэнди
Урон от основной атаки увеличен с 1300 до 1400.
Звездная сила «Леденец»: щит увеличен с 40 % до 50 %.
После изменений, затронувших урон Супера и гиперзаряда Мэнди, она, как и Пайпер, стала намного менее популярным стрелком. Мы не хотим, чтобы она могла одним выстрелом устранить любого хрупкого бойца, но при этом хотим, чтобы она быть достойным конкурентом другим стрелкам.
Гэйл
Урон от Супера увеличен с 600 до 800.
Гейл мог бы отлично проявить себя в такой агрессивной мете, но он пока недостаточно силен. Дополнительный урон от Супера должен помочь ему легче останавливать агрессивных бойцов и активнее контролировать карту.
Тара
Время перезарядки основной атаки уменьшено с 2000 до 1800.
Базовый набор умений Тары по-прежнему крайне мощный, но чтобы проявить себя в полной мере, ей не хватает стабильности. Мы хотим, чтобы она чаще могла наносить урон, и усиливаем ее возможности контроля и давления.
Шелли
Звездная сила «Контузия»: коэффициент замедления изменен с 35 % до 55 %.
Гаджет «Перемотка»: время перезарядки сокращено с 20 до 16 секунд.
Как и Гэйл, Шелли отлично противостоит агрессивным бойцам, однако ей немного сложно справляться со столь мощным натиском. Чтобы немного увеличить исходящую от нее угрозу и повысить ее маневренность, мы повышаем частоту ее рывков и усиливаем возможности контроля «Контузией».
Динамайк
Время перезарядки боеприпасов уменьшено с 1600 до 1400.
Метатели, как и стрелки, испытывают трудности в мете, где преобладает агрессивная игра. C этими новыми изменениями Динамайку будет проще оказывать давление на врагов и контролировать карту.
Ларри и Лори
Урон от Супера увеличен с 150 до 200.
Супер — запас здоровья Лори увеличен с 3000 до 3300.
Как и в случае с Динамайком, мы хотим немного увеличить силу метателей. Близнеца Ларри мы делаем сильнее, увеличивая урон и выживаемость, чтобы он мог оказывать большее давление, как только накопит заряд Супера.
Спраут
Время перезарядки основной атаки уменьшено с 1700 до 1500.
Урон от основной атаки увеличен с 1040 до 1100.
Спрауту нужно больше стабильности и базового урона, чтобы он мог лучше проявить себя, когда его выбирают. Повышенная скорость перезарядки позволит ему чаще устраивать грозные взрывы, и они будут мощнее при попадании.
Барли
Скорость снаряда Супера увеличена с 1504 до 1700.
Скорость снаряда Супера с гиперзарядом увеличена с 2104 до 2300.
Сейчас Барли, который может наносить урон или лечить союзников, довольно эффективно используется в режимах наподобие «Горячей зоны». Мы считаем, что для него главным сдерживающим фактором является скорость, с которой он может наносить урон и контролировать поле боя, так что мы повышаем скорость полета снарядов для обеих форм его Супера.
Джуджу
Супер —запас здоровья Гри-Гри увеличен с 3600 до 4000.
Основная атака Джуджу работает просто великолепно, а вот Гри-Гри слабоват, чтобы стать конкурентоспособным питомцем. Дополнительное здоровье поможет Гри-Гри удерживать позицию и позволит Джуджу эффективнее контролировать карту.
Грей
Гаджет «Рояль»: скорость рояля уменьшена с 2500 до 1500.
Урон от основной атаки увеличен с 1160 до 1280.
Базовый набор умений Грея все еще отлично подходит для определенных комбинаций бойцов, но ему не хватает огневой мощи, чтобы достойно сражаться без союзника, который сможет использовать его порталы на полную. Прибавка к базовому урону и выравнивание силы гаджетов должны помочь ему чувствовать себя стабильнее и универсальнее.
Вольт
Скорость передвижения на нулевом уровне увеличена с 650 до 680.
Бонус к скорости на первом уровне уменьшен с 170 до 140.
Вольт часто испытывает трудности с переходом на второй этап, поэтому мы немного выравниваем получаемые на первом этапе бонусы и переносим их в нулевой, чтобы обеспечить более быстрый прирост мощи.
Старр Нова
Супер — урон от основной атаки увеличен с 1000 до 1100.
Запас здоровья увеличен с 3700 до 4000.
Звездная сила «Мистическая техника Старр»: эффективность исцеления увеличена с 162 до 216.
Старр Нова заметно уступала другим убийцам, у которых больше возможностей для нанесения взрывного урона. Кроме того, небольшая дальность атаки в сочетании со средним запасом здоровья не позволяла ей совершать выгодные для себя размены. Кроме того, «Мистическая техника Старр» не оправдывала ожиданий, так что дополнительное исцеление должно сделать ее более привлекательным вариантом среди звездных сил.
Базз
Скорость зарядки Супера увеличена с 96 до 100.
Скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 25 до 30.
Мету сейчас определяют убийцы и агрессия, но почему-то Базза забыли пригласить на эту вечеринку. Он уже довольно близок к тому уровню, которого мы добиваемся, поэтому небольшое повышение доступности Супера и гиперзаряда поможет ему чаще бывать в бою.
Лу
Размер снаряда основной атаки увеличен с 50 до 60.
Добиться максимальной эффективности от основной атаки Лу зачастую бывает сложно. Мы не хотим слишком его усиливать, потому что тогда он станет чрезвычайно агрессивным. Однако это усиление должно помочь игрокам стабильнее попадать его основной атакой и проявить себя за этого бойца, не доминируя при этом на карте.
Карл
Урон от основной атаки увеличен с 740 до 820.
Карл — просто олицетворение слова стабильность: он редко бывает слабым или бесполезным, но на данный момент его эффективность недостаточна, чтобы его можно было ставить в один ряд с другими бойцами класса «Урон» или антитанками. Немного больше базового урона должно помочь ему чаще проявлять себя.
Перл
Расход жара при основной атаке уменьшен с 450 до 380.
В результате недавних изменений в системе жара у Перл ее звездным силам стало сложнее блистать. Мы снижаем базовый расход жара при основной атаке, чтобы Перл было немного проще оставаться выше порога в 80 %.
R-T
Основная атака «Белый шум» — урон увеличен с 740 до 1240.
После недавнего исправления ошибок, связанных с метками R-T, мы смело можем вернуть его урон от Супера к прежнему уровню!
Ослабления
Мортис
Гаджет «Комбо-спиннер»: время перезарядки увеличено с 15 до 18 секунд.
Гаджет «Комбо-спиннер»: бонусный урон врагам с низким запасом здоровья уменьшен с 50 % до 30 %.
Гаджет «Порождение ночи»: урон и исцеление уменьшены с 760 до 700.
Мортис уже давно стал одним из самых популярных убийц. У него крайне высокий потенциал взрывного урона благодаря гаджетам, и эти изменения призваны снизить как этот урон, так и частоту, с которой он может ими пользоваться. С уменьшением урона от «Комбо-спиннера» Мортису будет намного сложнее полностью вывести из строя бойца, использовав всего две основные атаки и гаджет.
Колетт
Гаджет «Н-на!»: время перезарядки увеличено с 17 до 22 секунд.
Звездная сила «Массовые поборы»: снижение урона во время использования Супера уменьшено с 75 % до 60 %.
Скорость зарядки Супера уменьшена со 100 до 90.
Благодаря своим баффи Колетт стала одним из самых сильных бойцов в большинстве режимов и на многих картах. Поскольку она получилась слишком универсальной, мы хотим ограничить частоту использования ее Супера и гаджета «Н-на!», а также снизить дополнительную выживаемость, которую дают «Массовые поборы». Эти изменения должны помочь ей оставаться сильной, но при этом не выглядеть столь непобедимой.
Ворон
Длительность действия яда от основной атаки сокращена с 4 до 3 секунд.
Время перезарядки основной атаки увеличено с 1400 до 1600.
Урон от основной атаки увеличен с 320 до 420.
Здоровье уменьшено с 3000 до 2800.
Гиперзаряд — урон от основной атаки при возвращении снижен с -30 % до -40 %.
Ворон, как и Колетт, невероятно надежен в большинстве режимов и на многих картах. Чтобы снизить общую мощь Ворона, мы уменьшаем его постоянный урон при атаках на расстоянии и снижаем обзор за счет сокращения времени действия яда. Кроме того, мы делаем его более уязвимым, уменьшая запас здоровья, а также сокращаем время, в течение которого он наносит урон, за счет увеличения скорости перезарядки. Нам также кажется, что его гиперзаряд наносит слишком большой взрывной урон в сочетании с баффи, поэтому мы немного уменьшаем бонус к урону.
Леон
Гаджет «Упавший леденец»: прочность уменьшена с 1500 до 1000.
Со времен появления баффи Леон является одним из столпов существующей меты, а его главный козырь — гаджет «Упавший леденец». Этот гаджет часто используется в случаях, когда остальные способности бойца не подходят под ситуацию. Все благодаря его невероятной эффективности. Снижение прочности должно помочь игрокам быстрее справляться с ним и в результате снизить его присутствие в игре.
Честер
Урон взрыва от Супера уменьшен с 1880 до 1600.
Урон взрыва от Супера с гиперзрядом уменьшен с 1880 до 1600.
Гаджет «Желейные бобы»: прибавка к урону снижена с 25 % до 20 %.
Гаджет «Желейные бобы»: время перезарядки боеприпасов уменьшено с 200 до 150.
Честер — невероятно универсальный и стабильный боец. Он является идеальным выбором для противостояния большинству бойцов нынешней меты, поэтому мы не хотим обходиться с ним слишком строго. Так или иначе, смена меты, скорее всего, приведет к тому, что он растеряет часть своей ценности. Тем не менее мы хотим немного снизить его эффективность гаджета «Желейные бобы», а также уменьшить взрывной урон, наносимый его разрушающими стены Суперами.
Эдгар
Гаджет «Летим!»: время перезарядки увеличено с 14 до 18 секунд.
Звездная сила «Кулачный бой»: восстановление здоровья при устранении врага уменьшено с 30 % до 20 %.
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 до 33.
Благодаря обновленному гаджету «Летим!» и своим баффи Эдгар может с легкостью устранить хрупких бойцов и выйти из боя практически невредимым. Мы хотим уменьшить частоту применения гаджета «Летим!», а также увеличить его уязвимость при прыжках в гущу сражения ради устранения хрупких бойцов. Теперь правильно выбирать момент для вступления в бой станет действительно важно, и делать это получится реже, но эффективность останется прежней. Кроме того, Эдгар может активировать свой гиперзаряд слишком часто для той огромной мощи, которой он обладает.
Мина
Урон от третьей атаки уменьшен с 2000 до 1800.
Гаджет «Мельница»: время действия сокращено с 1,5 с. до 1 с.
Мина невероятно сложна в использовании, и это нам очень нравится: она — боец, требующий высокого уровня мастерства, но обладающий невероятной эффективностью в умелых руках. Однако нам кажется, что заключительный удар ее основной атаки слишком силен, особенно в сочетании с удачно примененным Супером. Соперники часто не успевали среагировать на такую атаку. Кроме того, «Мельница» делала ее слишком сильной в режимах, где у нее не должно было быть преимущества, например в «Горячей зоне». Поэтому мы немного снизили эффективность этого гаджета.
Гавс
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 до 35.
Гавс похож на Честера — это боец, который удачно пользуется текущим состоянием меты. Поэтому мы не хотим слишком сильно ослаблять его: наша главная цель — уменьшить частоту, с которой он может применять гиперзаряд.
Мипл
Гаджет «Горечь поражения»: время перезарядки увеличено с 18 до 20 секунд.
Гаджет «Горечь поражения»: радиус уменьшен с 2000 до 1600.
Мипл постепенно стал отличным противовесом агрессивной мете — в основном благодаря контролю поля боя и безопасности, которую ему обеспечивает «Горечь поражения», когда на него набрасывается убийца. Эти изменения позволят ему сохранить большую часть своей мощи, но при этом ослабят его способность эффективно противостоять многим убийцам.
Шейд
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 до 34.
Шейд — еще один боец, который стал значительно сильнее благодаря последним изменениям баланса. Он сейчас в довольно удачном положении: это отличный выбор на поздних этапах драфта, а на определенных картах и в ряде режимов он чрезвычайно силен. Однако в данный момент он получает гиперзаряд чуть чаще, чем следовало бы, и мы хотим уменьшить эту частоту.
Луми
Гаджет «Каток»: время действия сокращено с 3,9 с. до 3 с.
Гаджет «Каток»: размер уменьшен с 700 до 600.
В умелых руках Луми может быть одним из самых сильных, если не самым сильным из всех бойцов. Мы не хотим допустить ситуации, когда ее снова будет невозможно использовать, но все же намерены ослабить давление, которое она может оказывать по всей карте с помощью гаджета «Каток».
Наджия
Заряд Супера от атаки Супером уменьшен с 80 до 50.
Гиперзаряд — здоровье змей уменьшено с 2000 до 1500.
В последнее время Наджия нравится нам гораздо больше, но ей все же не помешает немного снизить силу Супера и гиперзаряда. С этими изменениями ей будет гораздо сложнее использовать Суперы один за другим, а со змеями от гиперзаряда будет куда проще справиться.
Пирс
Гаджет «Бездонные обоймы»: время перезарядки увеличено с 18 до 22 секунд.
Гаджет «Сражаешься только дважды»: время перезарядки увеличено с 12 до 18 секунд.
В большинстве случаев Пирс по-прежнему остается лучшим стрелком благодаря сочетанию невероятной защищенности от агрессивных бойцов и способности давить на врага, повторяя свои последние выстрелы. Мы хотим, чтобы он оставался отличным стрелком, и поощряем великолепную меткость, но при этом снижаем эффективность повторения последних выстрелов, ограничивая их доступность.
Болт
Основная атака — макс. урон уменьшен с 900 до 760.
Супер — урон увеличен с 550 до 700.
Заряд Супера от атаки Супером уменьшен со 100 до 90.
Звездная сила «Неудержимая сила»: эффект «Когда Болт использует Супер, на него не действуют эффекты контроля, а его максимальная скорость увеличивается на 15%» меняется на «После активации Супера на Болта не действуют эффекты контроля в течение 1 с.».
Болт мчится со скоростью звука, но наносит слишком много урона, а в сочетании со способностью «Неудержимая сила» его слишком сложно остановить. Мы сокращаем время невосприимчивости к эффектам контроля у «Неудержимой силы» , а также переносим часть урона от основной атаки на Супер, чтобы его урон сразу после появления на карте не приводил к столь сильному нарастанию преимущества.
Изменения
Спайк
Урон от основной атаки увеличен с 490 до 560.
Скорость зарядки Супера снижена со 106 до 90 (теперь 4 атаки вместо 3).
Звездная сила «Удобрение»: эффект исцеления увеличен с 50 % до 75 %.
Грифф
Гаджет «Лавина монет»: урон увеличен с 200 до 300.
Гаджет «Лавина монет»: перезарядка сокращена с 20 до 15 секунд.
Гаджет «Лавина монет»: длительность увеличена с 5 до 6 секунд.
Гаджет «Копилка»: максимальная дальность взрыва уменьшена с 1200 до 1000.
Звездная сила «Сдачу оставь себе»: теперь за то же время выпускает 4 залпа, а не 3.
Дамиан
Супер: теперь динамики ломаются, когда вражеский боец отскакивает от них.
Супер: урон от динамиков увеличен с 600 до 800.
Гиперзаряд: урон увеличен с 400 до 600.
Только для арены
Дамиан
Коэффициент увеличения урона уменьшен с 3 до 1.
Коэффициент увеличения здоровья уменьшен с 750 до 500.
Старр Нова
Коэффициент скорости перезарядки уменьшен с 200 до 120.
Коэффициент скорости передвижения уменьшен с 8 до 6.
Коэффициент увеличения здоровья уменьшен с 450 до 400.
Лола
Коэффициент увеличения урона уменьшен с 5 до 4.
Шейд
Коэффициент скорости перезарядки уменьшен со 150 до 125.
Честер
Коэффициент увеличения урона уменьшен с 6 до 5.
Джиджи
Коэффициент скорости перезарядки уменьшен с 200 до 150.
Пенни
Коэффициент скорости передвижения уменьшен с 8 до 6.
Коэффициент скорости перезарядки уменьшен с 200 до 150.
Джесси
Коэффициент скорости перезарядки уменьшен с 200 до 150.
Скуик
Коэффициент увеличения урона повышен с 2 до 3.
Амбер
Коэффициент увеличения урона повышен с 3 до 4.
Эль Примо
Коэффициент скорости перезарядки увеличен со 150 до 200.
Сэм
Коэффициент увеличения урона повышен с 4 до 5.
Коэффициент увеличения здоровья повышен с 450 до 500.
Чарли
Коэффициент увеличения урона повышен с 5 до 6.
R-T
Коэффициент увеличения урона повышен с 2 до 3.
Булл
Коэффициент увеличения здоровья повышен с 650 до 750.
Коэффициент увеличения урона повышен с 3 до 4.
Биби
Коэффициент увеличения здоровья повышен с 650 до 750.
Коэффициент увеличения урона повышен с 3 до 4.
Сириус
Коэффициент увеличения урона повышен с 2 до 3.
Фрэнк
Коэффициент увеличения здоровья повышен с 750 до 850.
Сэнди
Коэффициент увеличения урона повышен с 4 до 5.
Бастер
Коэффициент увеличения здоровья повышен с 650 до 750.
Коэффициент увеличения урона повышен с 3 до 4.
Даг
Коэффициент увеличения здоровья повышен с 450 до 550.
Изменения карт, игровых режимов, оформления и очередности появления
В этом обновлении появятся новые сезонные игровые режимы, в том числе два режима на кулинарную тематику и совершенно новый режим PvE!
Кулинарные режимы (PvE + PvP)
Два новых режима игры, в которых вы будете сражаться, пока готовите еду! У каждой команды есть набор заказов, которые необходимо выполнить, чтобы победить.
Каждый заказ сопровождается рецептом, в котором указано от 3 до 5 ингредиентов: их необходимо собрать и поместить в вок. Ингредиенты находятся у роботов-доставщиков, перемещающихся по карте.
Существует 10 различных ингредиентов:
лапша,
чили,
грибы,
морковь,
бок-чой,
чеснок,
рыба,
креветки,
яйца,
соевый соус.
В вок нельзя класть «неправильные» ингредиенты — кладите только то, что указано в рецептах.
Боевая готовка (PvE)
В игре участвует одна команда из 3 игроков! Игрокам предстоит выполнить 3 заказа, пока не истечет время.
Роботов-доставщиков защищают могучие роботы-охранники, которые бывают 3 типов.
Кулинарная битва (PvP)
Играют 2 команды из 3 игроков! Обе команды соревнуются друг с другом, сражаясь за ингредиенты, и должны выполнить одни и те же 3 заказа.
Побеждает команда, которая первой выполнит все заказы. Если время истечет, побеждает команда, выполнившая больше заказов. Если заказов у команд поровну, начинается дополнительное время, и побеждает та команда, которая первой закончит рецепт.
Оборона мехи
«Оборона мехи» — это новый PvE-режим, который появится в Brawl Stars позже в рамках этого обновления! Игроки должны действовать сообща, чтобы зарядить и доставить аккумулятор для мехи Мэг, отбиваясь от полчищ врагов и собирая усиления по пути. Когда они дойдут до конца, к ним присоединится полностью заряженная меха, и вместе они вступят в эпическую битву против случайного гигантского босса (увеличенной версии одного из врагов).
Оформление
Убрано:
Биокупол
Магазин сувениров
Студия анимации Старр
Добавлено:
Царство Катаны
Инфоцентр (столкновение)
Виндсток
Карты
Боевая готовка
Квантовая кухня
Вок-н-ролл
Недожарка
Станция перемешивания
Кулинарная битва
Вок-утопия
Небесная кухня
На измельчилле
Турботерраса
Ранговый бой
Сезон 1
Избранный игровой режим — «Захват кристаллов»
Сельский клуб
Кристальная аркада
Ротация бесплатных бойцов:
Берри
Тара
Мэг
Сезон 2
Избранный игровой режим — «Броулбол»
Спираль наружу
Пляжный волейбол
Ротация бесплатных бойцов:
Транк
Виллоу
Кадзэ
Постоянные и общие улучшения
Теперь у мифических скинов звуковые эффекты устранения всегда будут синхронизированы с соответствующими визуальными эффектами. Скины мифической редкости и ниже будут сопровождаться дополнительными звуковыми эффектами, если базовые звуки бойца недостаточно хорошо сочетаются с новыми визуальными эффектами.
68 новых звуков специально для скинов.
По просьбам сообщества звуковое сопровождение гаджета Фрэнка «Шумоподавитель» заменено на музыку и напевание Фрэнка.
Улучшения магазина
Только для Бразилии: кран-машина теперь показывает, какой баффи выпадет следующим.
Только для Бразилии: во время события в честь выхода бойца вместо ящиков бойца можно покупать билеты.
Только для Бразилии: в конце Brawl Pass больше не будет ящиков за кристаллы.
Прочее
У рывков, не наносящих урона, теперь более точный индикатор точки прибытия (раньше рывок отображался чуть дальше фактической точки прибытия).
Увеличения скорости больше не суммируются. Если одновременно действуют несколько эффектов увеличения скорости, будет применяться только самый мощный из них.
В конце Brawl Pass больше нет дополнительных ящиков за кристаллы.
Игроки, досрочно покидающие матчи в событии в честь выхода бойца, теперь будут получать предупреждение, а при повторных нарушениях — временное ограничение на участие.
Для авторов контента были добавлены новые значки, спреи, иконки и титулы, чтобы их было проще узнавать в игре.
Кнопка события-гонки теперь также показывает время до его окончания.
В каталог добавлены описания, указывающие на доступность скинов в «Лавке странностей»:
Может появиться в «Лавке странностей».
Появится в «Лавке странностей» позже.
Никогда не появится в «Лавке странностей».
Переработка внешнего вида Спраута
Спраут получил небольшое обновление дизайна!
Базовая модель Спраута слегка обновлена — например, ему добавлен новый рюкзак для переноски семян.
Обновлены соответствующие скины: «Мутант Спраут», «Золотой Спраут» и «Серебряный Спраут».
Портрет Спраута обновлен с учетом изменений в его модели.
В 70-м обновлении значки Спраута также немного обновятся, чтобы учесть эти изменения.
Исправления ошибок
Общие ошибки
Исправлена ошибка, из-за которой «Трофейная гонка» иногда закрывала баннер режима игры.
Исправлена ошибка, из-за которой при отключении значков в матчах также отключались сообщения в командном чате для других игроков.
Исправлена уязвимость в режиме «Дуэли», позволявшая игрокам манипулировать матчами с ботами, чтобы быстрее достичь 5-го уровня прайма.
Исправление ошибок, связанных с бойцами
Исправлена ошибка, из-за которой индикатор прицеливания Нани проходил сквозь стены.
Исправлена ошибка, из-за которой перезарядка второго гаджета Старр Новы не начиналась, если его действие прерывалось отталкиванием.
Исправлена ошибка, связанная с гиперзарядом «Я и моя тень» с баффи и возникавшая после устранения Колетт.
Исправлена ошибка, из-за которой при использовании «Воздушного превосходства» Гавса неправильно рассчитывался бонус к урону.
Исправлена ошибка, из-за которой морская звезда от Супера Отиса могла привязываться к бойцам с иммунитетом после возрождения.
Исправлена ошибка, из-за которой «Симуляция травмы» Грея не работала должным образом, если его максимальное здоровье превышало базовое значение.
Исправлена ошибка, из-за которой способность Мортиса «Жуткая жатва» восстанавливала здоровье в зависимости от уровня побежденного бойца, а не от уровня самого Мортиса.
Исправлена ошибка, из-за которой базовый урон Лолы составлял 150 %.
Исправлена ошибка, из-за которой индикатор прицеливания Супера Колетт не соответствовал фактической дальности его действия.