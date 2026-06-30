Общая заметка про бойцов, у которых изменяется урон основной атаки: если не указано иное, для заряда их Супера требуется то же количество атак, что и раньше.

Усиления

Пайпер

Запас здоровья увеличен с 2500 до 2800.

Максимальный урон от основной атаки увеличен с 1700 до 1800.

Уже некоторое время Пайпер уступает другим стрелкам. Увеличенный запас здоровья поможет ей выгоднее размениваться, а повышенный урон от основной атаки позволит ей быстрее расправляться с большим количеством бойцов.

Мэнди

Урон от основной атаки увеличен с 1300 до 1400.

Звездная сила «Леденец»: щит увеличен с 40 % до 50 %.

После изменений, затронувших урон Супера и гиперзаряда Мэнди, она, как и Пайпер, стала намного менее популярным стрелком. Мы не хотим, чтобы она могла одним выстрелом устранить любого хрупкого бойца, но при этом хотим, чтобы она быть достойным конкурентом другим стрелкам.

Гэйл

Урон от Супера увеличен с 600 до 800.

Гейл мог бы отлично проявить себя в такой агрессивной мете, но он пока недостаточно силен. Дополнительный урон от Супера должен помочь ему легче останавливать агрессивных бойцов и активнее контролировать карту.



Тара

Время перезарядки основной атаки уменьшено с 2000 до 1800.

Базовый набор умений Тары по-прежнему крайне мощный, но чтобы проявить себя в полной мере, ей не хватает стабильности. Мы хотим, чтобы она чаще могла наносить урон, и усиливаем ее возможности контроля и давления.



Шелли

Звездная сила «Контузия»: коэффициент замедления изменен с 35 % до 55 %.

Гаджет «Перемотка»: время перезарядки сокращено с 20 до 16 секунд.

Как и Гэйл, Шелли отлично противостоит агрессивным бойцам, однако ей немного сложно справляться со столь мощным натиском. Чтобы немного увеличить исходящую от нее угрозу и повысить ее маневренность, мы повышаем частоту ее рывков и усиливаем возможности контроля «Контузией».



Динамайк

Время перезарядки боеприпасов уменьшено с 1600 до 1400.

Метатели, как и стрелки, испытывают трудности в мете, где преобладает агрессивная игра. C этими новыми изменениями Динамайку будет проще оказывать давление на врагов и контролировать карту.

Ларри и Лори

Урон от Супера увеличен с 150 до 200.

Супер — запас здоровья Лори увеличен с 3000 до 3300.

Как и в случае с Динамайком, мы хотим немного увеличить силу метателей. Близнеца Ларри мы делаем сильнее, увеличивая урон и выживаемость, чтобы он мог оказывать большее давление, как только накопит заряд Супера.



Спраут

Время перезарядки основной атаки уменьшено с 1700 до 1500.

Урон от основной атаки увеличен с 1040 до 1100.

Спрауту нужно больше стабильности и базового урона, чтобы он мог лучше проявить себя, когда его выбирают. Повышенная скорость перезарядки позволит ему чаще устраивать грозные взрывы, и они будут мощнее при попадании.



Барли

Скорость снаряда Супера увеличена с 1504 до 1700.

Скорость снаряда Супера с гиперзарядом увеличена с 2104 до 2300.

Сейчас Барли, который может наносить урон или лечить союзников, довольно эффективно используется в режимах наподобие «Горячей зоны». Мы считаем, что для него главным сдерживающим фактором является скорость, с которой он может наносить урон и контролировать поле боя, так что мы повышаем скорость полета снарядов для обеих форм его Супера.



Джуджу

Супер —запас здоровья Гри-Гри увеличен с 3600 до 4000.

Основная атака Джуджу работает просто великолепно, а вот Гри-Гри слабоват, чтобы стать конкурентоспособным питомцем. Дополнительное здоровье поможет Гри-Гри удерживать позицию и позволит Джуджу эффективнее контролировать карту.

Грей

Гаджет «Рояль»: скорость рояля уменьшена с 2500 до 1500.

Урон от основной атаки увеличен с 1160 до 1280.

Базовый набор умений Грея все еще отлично подходит для определенных комбинаций бойцов, но ему не хватает огневой мощи, чтобы достойно сражаться без союзника, который сможет использовать его порталы на полную. Прибавка к базовому урону и выравнивание силы гаджетов должны помочь ему чувствовать себя стабильнее и универсальнее.



Вольт

Скорость передвижения на нулевом уровне увеличена с 650 до 680.

Бонус к скорости на первом уровне уменьшен с 170 до 140.

Вольт часто испытывает трудности с переходом на второй этап, поэтому мы немного выравниваем получаемые на первом этапе бонусы и переносим их в нулевой, чтобы обеспечить более быстрый прирост мощи.

Старр Нова

Супер — урон от основной атаки увеличен с 1000 до 1100.

Запас здоровья увеличен с 3700 до 4000.

Звездная сила «Мистическая техника Старр»: эффективность исцеления увеличена с 162 до 216.

Старр Нова заметно уступала другим убийцам, у которых больше возможностей для нанесения взрывного урона. Кроме того, небольшая дальность атаки в сочетании со средним запасом здоровья не позволяла ей совершать выгодные для себя размены. Кроме того, «Мистическая техника Старр» не оправдывала ожиданий, так что дополнительное исцеление должно сделать ее более привлекательным вариантом среди звездных сил.

Базз

Скорость зарядки Супера увеличена с 96 до 100.

Скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 25 до 30.

Мету сейчас определяют убийцы и агрессия, но почему-то Базза забыли пригласить на эту вечеринку. Он уже довольно близок к тому уровню, которого мы добиваемся, поэтому небольшое повышение доступности Супера и гиперзаряда поможет ему чаще бывать в бою.

Лу

Размер снаряда основной атаки увеличен с 50 до 60.

Добиться максимальной эффективности от основной атаки Лу зачастую бывает сложно. Мы не хотим слишком его усиливать, потому что тогда он станет чрезвычайно агрессивным. Однако это усиление должно помочь игрокам стабильнее попадать его основной атакой и проявить себя за этого бойца, не доминируя при этом на карте.

Карл

Урон от основной атаки увеличен с 740 до 820.

Карл — просто олицетворение слова стабильность: он редко бывает слабым или бесполезным, но на данный момент его эффективность недостаточна, чтобы его можно было ставить в один ряд с другими бойцами класса «Урон» или антитанками. Немного больше базового урона должно помочь ему чаще проявлять себя.



Перл

Расход жара при основной атаке уменьшен с 450 до 380.

В результате недавних изменений в системе жара у Перл ее звездным силам стало сложнее блистать. Мы снижаем базовый расход жара при основной атаке, чтобы Перл было немного проще оставаться выше порога в 80 %.

R-T

Основная атака «Белый шум» — урон увеличен с 740 до 1240.

После недавнего исправления ошибок, связанных с метками R-T, мы смело можем вернуть его урон от Супера к прежнему уровню!

Ослабления

Мортис

Гаджет «Комбо-спиннер»: время перезарядки увеличено с 15 до 18 секунд.

Гаджет «Комбо-спиннер»: бонусный урон врагам с низким запасом здоровья уменьшен с 50 % до 30 %.

Гаджет «Порождение ночи»: урон и исцеление уменьшены с 760 до 700.

Мортис уже давно стал одним из самых популярных убийц. У него крайне высокий потенциал взрывного урона благодаря гаджетам, и эти изменения призваны снизить как этот урон, так и частоту, с которой он может ими пользоваться. С уменьшением урона от «Комбо-спиннера» Мортису будет намного сложнее полностью вывести из строя бойца, использовав всего две основные атаки и гаджет.



Колетт

Гаджет «Н-на!»: время перезарядки увеличено с 17 до 22 секунд.

Звездная сила «Массовые поборы»: снижение урона во время использования Супера уменьшено с 75 % до 60 %.

Скорость зарядки Супера уменьшена со 100 до 90.

Благодаря своим баффи Колетт стала одним из самых сильных бойцов в большинстве режимов и на многих картах. Поскольку она получилась слишком универсальной, мы хотим ограничить частоту использования ее Супера и гаджета «Н-на!», а также снизить дополнительную выживаемость, которую дают «Массовые поборы». Эти изменения должны помочь ей оставаться сильной, но при этом не выглядеть столь непобедимой.



Ворон

Длительность действия яда от основной атаки сокращена с 4 до 3 секунд.

Время перезарядки основной атаки увеличено с 1400 до 1600.

Урон от основной атаки увеличен с 320 до 420.

Здоровье уменьшено с 3000 до 2800.

Гиперзаряд — урон от основной атаки при возвращении снижен с -30 % до -40 %.

Ворон, как и Колетт, невероятно надежен в большинстве режимов и на многих картах. Чтобы снизить общую мощь Ворона, мы уменьшаем его постоянный урон при атаках на расстоянии и снижаем обзор за счет сокращения времени действия яда. Кроме того, мы делаем его более уязвимым, уменьшая запас здоровья, а также сокращаем время, в течение которого он наносит урон, за счет увеличения скорости перезарядки. Нам также кажется, что его гиперзаряд наносит слишком большой взрывной урон в сочетании с баффи, поэтому мы немного уменьшаем бонус к урону.

Леон

Гаджет «Упавший леденец»: прочность уменьшена с 1500 до 1000.

Со времен появления баффи Леон является одним из столпов существующей меты, а его главный козырь — гаджет «Упавший леденец». Этот гаджет часто используется в случаях, когда остальные способности бойца не подходят под ситуацию. Все благодаря его невероятной эффективности. Снижение прочности должно помочь игрокам быстрее справляться с ним и в результате снизить его присутствие в игре.

Честер

Урон взрыва от Супера уменьшен с 1880 до 1600.

Урон взрыва от Супера с гиперзрядом уменьшен с 1880 до 1600.

Гаджет «Желейные бобы»: прибавка к урону снижена с 25 % до 20 %.

Гаджет «Желейные бобы»: время перезарядки боеприпасов уменьшено с 200 до 150.

Честер — невероятно универсальный и стабильный боец. Он является идеальным выбором для противостояния большинству бойцов нынешней меты, поэтому мы не хотим обходиться с ним слишком строго. Так или иначе, смена меты, скорее всего, приведет к тому, что он растеряет часть своей ценности. Тем не менее мы хотим немного снизить его эффективность гаджета «Желейные бобы», а также уменьшить взрывной урон, наносимый его разрушающими стены Суперами.



Эдгар

Гаджет «Летим!»: время перезарядки увеличено с 14 до 18 секунд.

Звездная сила «Кулачный бой»: восстановление здоровья при устранении врага уменьшено с 30 % до 20 %.

Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 до 33.

Благодаря обновленному гаджету «Летим!» и своим баффи Эдгар может с легкостью устранить хрупких бойцов и выйти из боя практически невредимым. Мы хотим уменьшить частоту применения гаджета «Летим!», а также увеличить его уязвимость при прыжках в гущу сражения ради устранения хрупких бойцов. Теперь правильно выбирать момент для вступления в бой станет действительно важно, и делать это получится реже, но эффективность останется прежней. Кроме того, Эдгар может активировать свой гиперзаряд слишком часто для той огромной мощи, которой он обладает.

Мина

Урон от третьей атаки уменьшен с 2000 до 1800.

Гаджет «Мельница»: время действия сокращено с 1,5 с. до 1 с.

Мина невероятно сложна в использовании, и это нам очень нравится: она — боец, требующий высокого уровня мастерства, но обладающий невероятной эффективностью в умелых руках. Однако нам кажется, что заключительный удар ее основной атаки слишком силен, особенно в сочетании с удачно примененным Супером. Соперники часто не успевали среагировать на такую атаку. Кроме того, «Мельница» делала ее слишком сильной в режимах, где у нее не должно было быть преимущества, например в «Горячей зоне». Поэтому мы немного снизили эффективность этого гаджета.

Гавс

Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 до 35.

Гавс похож на Честера — это боец, который удачно пользуется текущим состоянием меты. Поэтому мы не хотим слишком сильно ослаблять его: наша главная цель — уменьшить частоту, с которой он может применять гиперзаряд.

Мипл

Гаджет «Горечь поражения»: время перезарядки увеличено с 18 до 20 секунд.

Гаджет «Горечь поражения»: радиус уменьшен с 2000 до 1600.

Мипл постепенно стал отличным противовесом агрессивной мете — в основном благодаря контролю поля боя и безопасности, которую ему обеспечивает «Горечь поражения», когда на него набрасывается убийца. Эти изменения позволят ему сохранить большую часть своей мощи, но при этом ослабят его способность эффективно противостоять многим убийцам.

Шейд

Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 до 34.

Шейд — еще один боец, который стал значительно сильнее благодаря последним изменениям баланса. Он сейчас в довольно удачном положении: это отличный выбор на поздних этапах драфта, а на определенных картах и в ряде режимов он чрезвычайно силен. Однако в данный момент он получает гиперзаряд чуть чаще, чем следовало бы, и мы хотим уменьшить эту частоту.



Луми

Гаджет «Каток»: время действия сокращено с 3,9 с. до 3 с.

Гаджет «Каток»: размер уменьшен с 700 до 600.

В умелых руках Луми может быть одним из самых сильных, если не самым сильным из всех бойцов. Мы не хотим допустить ситуации, когда ее снова будет невозможно использовать, но все же намерены ослабить давление, которое она может оказывать по всей карте с помощью гаджета «Каток».



Наджия

Заряд Супера от атаки Супером уменьшен с 80 до 50.

Гиперзаряд — здоровье змей уменьшено с 2000 до 1500.

В последнее время Наджия нравится нам гораздо больше, но ей все же не помешает немного снизить силу Супера и гиперзаряда. С этими изменениями ей будет гораздо сложнее использовать Суперы один за другим, а со змеями от гиперзаряда будет куда проще справиться.

Пирс

Гаджет «Бездонные обоймы»: время перезарядки увеличено с 18 до 22 секунд.

Гаджет «Сражаешься только дважды»: время перезарядки увеличено с 12 до 18 секунд.

В большинстве случаев Пирс по-прежнему остается лучшим стрелком благодаря сочетанию невероятной защищенности от агрессивных бойцов и способности давить на врага, повторяя свои последние выстрелы. Мы хотим, чтобы он оставался отличным стрелком, и поощряем великолепную меткость, но при этом снижаем эффективность повторения последних выстрелов, ограничивая их доступность.



Болт

Основная атака — макс. урон уменьшен с 900 до 760.

Супер — урон увеличен с 550 до 700.

Заряд Супера от атаки Супером уменьшен со 100 до 90.

Звездная сила «Неудержимая сила»: эффект «Когда Болт использует Супер, на него не действуют эффекты контроля, а его максимальная скорость увеличивается на 15%» меняется на «После активации Супера на Болта не действуют эффекты контроля в течение 1 с.».

Болт мчится со скоростью звука, но наносит слишком много урона, а в сочетании со способностью «Неудержимая сила» его слишком сложно остановить. Мы сокращаем время невосприимчивости к эффектам контроля у «Неудержимой силы» , а также переносим часть урона от основной атаки на Супер, чтобы его урон сразу после появления на карте не приводил к столь сильному нарастанию преимущества.

Изменения

Спайк

Урон от основной атаки увеличен с 490 до 560.

Скорость зарядки Супера снижена со 106 до 90 (теперь 4 атаки вместо 3).

Звездная сила «Удобрение»: эффект исцеления увеличен с 50 % до 75 %.



Грифф

Гаджет «Лавина монет»: урон увеличен с 200 до 300.

Гаджет «Лавина монет»: перезарядка сокращена с 20 до 15 секунд.

Гаджет «Лавина монет»: длительность увеличена с 5 до 6 секунд.

Гаджет «Копилка»: максимальная дальность взрыва уменьшена с 1200 до 1000.

Звездная сила «Сдачу оставь себе»: теперь за то же время выпускает 4 залпа, а не 3.



Дамиан

Супер: теперь динамики ломаются, когда вражеский боец отскакивает от них.

Супер: урон от динамиков увеличен с 600 до 800.

Гиперзаряд: урон увеличен с 400 до 600.

Только для арены

Дамиан

Коэффициент увеличения урона уменьшен с 3 до 1.

Коэффициент увеличения здоровья уменьшен с 750 до 500.



Старр Нова

Коэффициент скорости перезарядки уменьшен с 200 до 120.

Коэффициент скорости передвижения уменьшен с 8 до 6.

Коэффициент увеличения здоровья уменьшен с 450 до 400.



Лола

Коэффициент увеличения урона уменьшен с 5 до 4.

Шейд

Коэффициент скорости перезарядки уменьшен со 150 до 125.

Честер

Коэффициент увеличения урона уменьшен с 6 до 5.

Джиджи

Коэффициент скорости перезарядки уменьшен с 200 до 150.

Пенни

Коэффициент скорости передвижения уменьшен с 8 до 6.

Коэффициент скорости перезарядки уменьшен с 200 до 150.

Джесси

Коэффициент скорости перезарядки уменьшен с 200 до 150.

Скуик

Коэффициент увеличения урона повышен с 2 до 3.

Амбер

Коэффициент увеличения урона повышен с 3 до 4.

Эль Примо

Коэффициент скорости перезарядки увеличен со 150 до 200.

Сэм

Коэффициент увеличения урона повышен с 4 до 5.

Коэффициент увеличения здоровья повышен с 450 до 500.

Чарли

Коэффициент увеличения урона повышен с 5 до 6.

R-T

Коэффициент увеличения урона повышен с 2 до 3.



Булл

Коэффициент увеличения здоровья повышен с 650 до 750.

Коэффициент увеличения урона повышен с 3 до 4.

Биби

Коэффициент увеличения здоровья повышен с 650 до 750.

Коэффициент увеличения урона повышен с 3 до 4.

Сириус

Коэффициент увеличения урона повышен с 2 до 3.

Фрэнк

Коэффициент увеличения здоровья повышен с 750 до 850.

Сэнди

Коэффициент увеличения урона повышен с 4 до 5.

Бастер

Коэффициент увеличения здоровья повышен с 650 до 750.

Коэффициент увеличения урона повышен с 3 до 4.

Даг