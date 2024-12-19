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19 дек. 2024 г.
Blog – Brawl Stars

История игрушек — информация

Техническое обслуживание и изменения баланса — 18 декабря

Изменения баланса:

Базз Лайтер 🚀

  • Режим: меч

Очки здоровья: 4500 → 4200.Зарядка Супера от основных атак: 4 ➝ 5 попаданий.

  • Режим: лазер

    • Урон: 1160 ➝ 1080 (что также незначительно уменьшает зарядку Супера).

Исправления:

  • исправлено размещение горячей зоны на карте «Водный спорт»;

  • в «Скейт-парке» теперь играет правильная музыка;

  • турель Джесси теперь появляется на боевых картах и в победной анимации;

  • исправлены некоторые визуальные ошибки в анимации проигрыша Кэндзи;

  • исправлена ошибка, из-за которой Кэндзи выбивал мяч с карты в броулболе 5 на 5;

  • в описании гиперзаряда Базза Лайтера теперь отображается правильный значок для скорости (вместо значка здоровья);

  • при победе с Баззом Лайтером на главном экране больше не отображаются заработанные или потерянные трофеи. Количество трофеев остается неизменным;

  • устранена ошибка, из-за которой Базз Лайтер вылетал с карты;

  • Джанет больше не возвращается в начальную точку траектории первого Супера при использовании гиперзаряженного Супера прямо перед приземлением;

  • гаджет Грея «Трость» теперь заряжает его Супер;

  • первая лужа, которую оставляет Супер Берри, больше не наносит 3040 ед. урона при первом срабатывании;

  • исправлена анимация Мелоди во время и после использования гиперзаряда;

  • исправлены пометки для цветовых вариантов праздничных скинов Ниты и Динамайка;

  • исправлено размещение знаков пустынного скорпиона Чака на карте.

Необязательное обновление для Android и iOS

Исправлен сбой, возникавший при игре на арабском языке и иврите при выборе Базза Лайтера на экране выбора бойца.

Новый совместный проект: «История игрушек»!

Представляем новый совместный проект Brawl Stars c «Историей игрушек» Disney и Pixar! В игре появятся скины по мотивам мультфильма «История игрушек»: Вуди Кольт, Бо Пип Биби, Джесси Джесси и Вольт Лайтер. Но это еще не все: Базз Лайтер станет первым временным бойцом в истории Brawl Stars!

БАЗЗ ЛАЙТЕР — временный боец

Базз Лайтер прибыл в Brawl Stars! С 12 декабря 2024 г. по 4 февраля 2025 г. вы сможете БЕСПЛАТНО играть Баззом Лайтером, используя три разных режима сражения!

Основная атака

  • Лазер: «КОСМОБЛАСТЕР»

    • Базз Лайтер стреляет лазером, который наносит урон и поджигает противников.

  • Меч: «АСТРОМЕЧ»

    • Базз Лайтер делает удар мечом, нанося большой урон в ближнем бою.

  • Крылья: «ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЗАЛП»

    • Базз Лайтер делает два выстрела, урон от которых больше, если цель находится рядом.

Супер

  • Лазер: «ЛАЗЕРНОЕ БЕЗУМИЕ»

    • Базз Лайтер делает лазерный залп, который наносит урон и поджигает противников.

  • Меч: «СПЕШУ НА ПОМОЩЬ!»

    • Базз Лайтер взмывает в воздух и делает рывок вперед, отбрасывая всех задетых врагов.

  • Крылья: «СТИЛЬНЫЙ ПОЛЕТ»

    • Базз Лайтер взмывает в воздух и пикирует вниз, атакуя противников во время движения.

Гаджет

  • Все режимы: «ТУРБОУСКОРИТЕЛИ»

    • Базз Лайтер активирует турбоускорители и делает рывок вперед.

Гиперзаряд

  • Все режимы: «БРАВАДА»

    • Основные характеристики Базза Лайтера, включая силу и скорость, увеличиваются, но Супер остается без изменений.

Титул за мастерство: «БЕСКОНЕЧНОСТЬ — НЕ ПРЕДЕЛ!»

Важная информация о Баззе Лайтере

  • Базза можно будет бесплатно разблокировать в качестве первой награды праздничного календаря;

  • вы сможете выбрать режим сражения на экране выбора бойца после того, как коснетесь Базза;

  • Базз Лайтер НЕ БУДЕТ доступен в ранговом бою;

  • вы сможете зарабатывать трофеи с помощью Базза Лайтера так же, как и с помощью других бойцов, НО все трофеи, заработанные Баззом Лайтером, пойдут в зачет трофейного ящика. Более того, при сбросе сезона все его трофеи меньше 1000 автоматически пойдут в счет трофейного ящика нового сезона;

  • несмотря на то, что Базз Лайтер покинет игру до конца январского сезона, его сезонные трофеи пойдут в зачет трофейного ящика этого сезона.

Праздники

Встречаем праздники! В этом году вас ждет новый календарь ежедневных подарков, клубное событие с мегаелкой и ПОДАРКИ!

Подарки похожи на призы Старр, но в них можно будет найти новые игрушечные скины (не путать со скинами «История игрушек»!), разные праздничные скины прошлых лет, игровую валюту и кристаллы!

Мы будет отмечать праздники в игре с 12 декабря по 25 декабря!

Праздничный календарь

  • в праздничном календаре вы КАЖДЫЙ ДЕНЬ будете находить что-то бесплатное, начиная с бесплатного временного бойца из «Истории игрушек» — Базза Лайтера;

  • кроме того, в календаре будут новые игрушечные скины, праздничные элементы оформления, предметы, помогающие продвигаться в игре, и новые подарки;

  • даже если вы пропустите день, то все равно сможете получить все содержимое календаря до 1 января 2025 г.

Клубное событие «Мегаелка»

  • мегакопилка превратилась в мегаелку!

  • это событие идет дольше, и количество возможных наград не ограничено;

  • каждый день вы будете получать билеты для участия. Даже если вы пропустите какой-то день, билеты не пропадут, так что их можно будет использовать в любое время, пока идет событие;

  • эти билеты позволяют играть за свой клуб, и каждая победа идет в зачет всему клубу. Чем больше счет, тем больше наград ваш клуб получит по окончании события «Мегаелка»;

  • в «Мегаелке» также будет больше игровых режимов и модификаторов;

  • клубное событие «Мегаелка» закончится 25 декабря. В этот день все участники клуба смогут открыть все свои подарки.

Событие «Планета Пиццы»

Событие «Планета Пиццы» пройдет в январе и позволит вам БЕСПЛАТНО получить такие награды, как скин «Вольт Лайтер» и нового бойца по имени Мипл!

  • ваша главная цель в этом событии — зарабатывать куски пиццы и использовать их в новом магазине — игровом автомате;

  • в этом магазине вы можете потратить куски пиццы на особые акции, включающие новые скины «Космоопера Старр», особые элементы оформления, валюту, подарки и бойцов. А если вы накопите достаточно кусков пиццы, то вам совершенно БЕСПЛАТНО станет доступен новый боец — Мипл!

  • кроме того, каждый день вам будет доступна 1 бесплатная акция, которую выберет для вас кран-машина;

  • куски пиццы можно заработать, проходя особые квесты или играя в новом событии со списком лидеров;

  • по формату оно напоминает соревнования из события «Ангелы против демонов». Каждый список лидеров действует 3 дня;

  • каждый день вы получаете билеты, которые можно использовать для участия в матчах. Победа в матче принесет вам очки, которые пойдут в общий зачет в списке лидеров;

  • вдобавок вы можете заработать дополнительные очки за быструю победу, нанесение большого количества урона, исцеление, выполнение целей и победу над бойцами;

  • итоговое количество очков за весь матч пойдет в зачет всей команде, а если команда выиграет, то к этому количеству будет применен дополнительный множитель;

  • в этом событии будут варианты 2 на 2 для некоторых из стандартных игровых режимов, а также новые режимы «Аэробой» и «Особая доставка»;

    • некоторые из этих режимов также будут использоваться для матчей с трофеями вне события.

Кроме того, вы сможете каждый день забирать куски пиццы в обычном магазине, а в конце календаря вас ждет бесплатный скин «Вольт Лайтер»!

Событие «Планета Пиццы» начинается 2 января и заканчивается 5 февраля вместе с сезоном Brawl Pass «Космоопера Старр»!

Новые бойцы

МИПЛ — контроль (эпический)

Мипл знает правила всех настольных игр во Вселенной, и тому, кто их нарушит, не поздоровится. Мипл терпеть не может читеров и тех, кто не следует правилам. Нет никого и ничего выше правил... Разве что Мипл собственной персоной!

  • Основная атака: «ОСОБОЕ ПРАВИЛО»

    • Мипл стреляет снарядами, которые слегка притягиваются к ближайшему противнику.

  • Супер: «КРИТИЧЕСКИЙ УСПЕХ»

    • Мипл читерит и каким-то образом выкидывает 21 на кубике с 20 гранями. В результате этого все снаряды союзников в области действия Супера пронизывают препятствия насквозь.

  • Звездная сила: «БРОСОК КУБИКА»

    • Выстрелы сквозь препятствие наносят больше урона.

  • Звездная сила: «ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ»

    • Супер также увеличивает скорость перезарядки союзников в области действия на 20 %.

  • Гаджет: «ЗАМКИ И ДРАКОНЫ»

    • Следующая основная атака создает стену из кубиков вокруг области поражения и наносит урон.

  • Гаджет: «ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ»

    • Мипл выплескивает накопленную ярость на ближайших врагов, оглушая их на время, которое тем больше, чем меньше очков здоровья имеет Мипл.

  • Титул за мастерство: «ЧИТЕР».

ОЛЛИ — танк (мифический)

Олли катается по парку Старр на ховерборде, испытывая трюки и мешая посетителям. Он обожает олдскульный хип-хоп и включает его везде, где бы ни находился. Заслышав его, другие бойцы по непонятным причинам невольно начинают танцевать.

  • Основная атака: «НА ПОЛНОЙ ГРОМКОСТИ»

    • Ховерборд Олли испускает звуковые волны, которые наносят урон и проходят сквозь врагов.

  • Супер: «ГИПНОЗ»

    • Олли делает рывок на ховерборде и атакует противников музыкой, нанося урон и гипнотизируя ближайших врагов. Во время музыкальной атаки Олли не может использовать обычную. Противники под действием гипноза двигаются в сторону Олли, и ими нельзя управлять.

  • Звездная сила: «УСКОРЕНИЕ»

    • Приближаясь к стене, Олли отталкивается от нее ховербордом и получает 20-процентную прибавку к скорости.

  • Звездная сила «БУНТАРЬ»

    • Сделав рывок при использовании Супера, Олли получает щит, который разрушается со временем.

  • Гаджет: «ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ»

    • Олли прыгает и делает кикфлип, гипнотизируя всех врагов в месте приземления.

  • Гаджет: «ЦЕНТР ВНИМАНИЯ»

    • Следующая атака Олли гипнотизирует всех задетых врагов.

  • Титул за мастерство: «ЭТО БАЗА!»

Новые гиперзаряды

  • Грей— «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

    • Создает новую пару дверей, при прохождении через которые союзники получают щит.

  • Джанет — «ШЕДЕВР»

    • Дает полный контроль над движением Джанет во время действия ее Супера (теперь она даже может зависать в воздухе).

  • Эш — «КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»

    • Супер призывает вдвое больше крыс!

  • Ева — «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

    • Откладывает яйцо, из которого постоянно появляются детеныши, пока яйцо не исчезнет само или не будет уничтожено.

  • Берри — «БОЛЬШЕ МОРОЖЕНОГО»

    • Мороженое разливается по более широкой области и дальше точки, в которой Берри оказывается после использования Супера.

  • Мелоди — «ФЛЭШМОБ»

    • Добавляет до 3 гиперзаряженных нот при использовании Супера, так что максимальное количество нот увеличивается до 6 (3 обычных и 3 гиперзаряженных).

Новые скины

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

  • Вольт Лайтер,

  • Вуди Кольт,

  • Бо Пип Биби,

  • Джесси Джесси.

ИГРУШЕЧНЫЕ СКИНЫ

  • фигурка Пенни,

  • плюшевый Кит,

  • чокнутая кукла Лола,

  • складной Дэррил.

ПРАЗДНИКИ

  • олененок Бонни,

  • праздничная Джанет,

  • олененок Нита,

  • Динамайк со сладостями.

КОСМООПЕРА СТАРР

  • астрозмей Кэндзи,

  • астроудав Кэндзи (цветовой вариант 1),

  • астрокобра Кэндзи (цветовой вариант 2),

  • лунокоп Мо,

  • звездный адмирал Грей,

  • сверхбыстрая Нита,

  • звездная лошадка Берри,

  • внеземная Ева.

ГУД РЭНДОМС

  • поп-звезда Мелоди,

  • красно-белая Мелоди (цветовой вариант 1),

  • черно-зеленая Мелоди (цветовой вариант 2),

  • Поко из поп-группы,

  • музыкант Базз,

  • рок-н-ролльный Сту.

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

  • романтик Динамайк,

  • купидон Бо.

ПРОЧИЕ

  • Джин из джунглей,

  • галактический Гэйл,

  • летчик Ворон,

  • Робопенни,

  • рэпер Олли,

  • чемпион по боулингу Мипл,

  • финалист Леон.

Изменения баланса

Усиления

  • Эль Примо:

    • запас здоровья увеличен (6000 → 6300).

Эль Примо получает дополнительные очки здоровья, делающие его еще более выносливым.

  • Лу:

    • время перезарядки уменьшено (1300 → 1100).

Играя Лу, не так-то легко попасть в цель, так что ускорение перезарядки призвано увеличить его эффективность и компенсировать недостаток точности.

  • Виллоу:

    • размер снарядов Супера увеличен (50 → 150).

Увеличение размера снарядов повысит их надежность и будет лучше сочетаться со способностью контроля. Если после этого изменения вы продолжите часто мазать, то проблема не в Виллоу.

  • Грифф:

    • урон от Супера увеличен (660 → 720).

Вообще-то Грифф просил повысить ему зарплату, но наши возможности ограничены.

  • Мэйси:

    • урон от основной атаки увеличен (1400 → 1500).

Это усиление должно повысить эффект и удовольствие от попадания в цель! Если, конечно, вы не промажете.

  • Чарли:

    • запас здоровья увеличен (3300 → 3500).

Дополнительное здоровье поможет повысить эффективность Чарли в рукопашном бою.

  • Мико:

    • запас здоровья увеличен (3000 → 3300).

Больше здоровья обезьянкам!

  • Нани:

    • усиление гиперзаряда:* гиперзаряд увеличивает урон на 25 % вместо 15 %;* гиперзаряд увеличивает скорость передвижения на 25 % вместо 15 %.

Нани?! Теперь ее гиперзаряд должен ощущаться особенно гиперзарядно!

Ослабления

  • Мо:

    • время перезарядки основной атаки увеличено (1500 → 2000);

    • урон от Супера уменьшен (800 → 600).

Несмотря на предыдущие ослабления, основная атака и Супер этого крысеныша оставались слишком сильны. После этих изменений играть им должно стать посложнее.

  • Кэндзи:

    • время перезарядки увеличено (800 → 1000).

Кэндзи тоже оставался слишком мощным даже после предыдущих ослаблений, так что мы увеличили его время перезарядки в противовес показателям урона в секунду, зарядки Супера и живучести в целом.

  • Фрэнк:

    • звездная сила «Похищение силы» теперь увеличивает урон только на 25 % вместо 50 %.

Воровать надо меньше!

  • Вольт:

    • запас здоровья уменьшен (3300 → 3000).

Вольт стал слишком танковым танком, и его здоровье необходимо было уменьшить, чтобы поощрить игроков искать более хитрые стратегии и уменьшить доминирование этого бойца.

  • Мелоди:

    • скорость зарядки Супера уменьшена (4 → 5 единиц).

Мы замедляем зарядку Супера, чтобы сбалансировать слишком высокий процент побед Мелоди и сделать ее немного более уязвимой (хотя это вряд ли).

  • Пайпер:

    • гаджет «Автоматический прицел» теперь не замедляет врагов.

Гаджет Пайпер сохранит свое защитное действие, но перестанет ранить чувства противников.

  • Клэнси:

    • скорость передвижения на 3-м этапе атаки уменьшена (170 → 100).

На таких коротких ножках нельзя так быстро бегать!

  • Рико:

    • урон от шаромета уменьшен (140 → 120).

Мы уменьшили урон, чтобы сбалансировать высокую эффективность этого гаджета. Теперь это как наступить на деталь LEGO вместо гвоздя.

Изменения карт, игровых режимов и очередности появления

Сезонные игровые режимы

  • новый трофейный режим 3 на 3: аэробой (в рамках события «Планета Пиццы»):

    • аэробой похож на броулбол, только с шайбой, которую можно запустить, чтобы она скользила;

    • побеждает команда, первой забившая 3 шайбы.

  • новый трофейный режим 3 на 3: особая доставка (в рамках события «Планета Пиццы»):

    • вариант погрузки с одним путем. Побеждает команда, доставившая груз до цели;

    • чтобы толкать груз, нужно находиться рядом с ним. Два союзника нейтрализуют присутствие одного противника, так что если вас больше, вы по-прежнему сможете толкать груз;

    • груз движется быстрее по участкам, через которые он уже проходил;

    • дополнительное время значительно ускоряет движение груза.

  • Новые игровые режимы 2 на 2 для события «Планета Пиццы» с игровым автоматом:

    • «Броулбол»,

    • «Нокаут»,

    • «Захват кристаллов»,

    • «Горячая зона»,

    • «Баскетбой»,

    • «Аэробой»,

    • «Особая доставка».

  • В игру возвращаются следующие игровые режимы для клубного события «Мегаелка»:

    • «Кража подарков»,

    • «Удержи подарок»,

    • «Ботобойня»,

    • «Пейнтбой»,

    • «Праздничный беспредел» (переработка режима «Ловля медуз»),

    • «Пожиратели душ»,

    • «Война призраков».

    • Модификаторы: «Суперкусты», «Бесконечная сила», «Ледниковый период», «Отложенная детонация», «Быстрый огонь», «Старший товарищ», «Наповал», «Пора бежать» и «Изобилие гаджетов».

Оформление:

  • Убрано

    • «Морг Мортиса»,

    • «Сцена Поко»,

    • «Призрачное метро»,

    • «Кошмарное поместье»,

    • «Лавка странностей».

  • Добавлено

    • «Cкейт-парк» (новое),

    • «Аэробой» (новое),

    • «Студия анимации Старр»,

    • «Файтинг»,

    • «Космоопера Старр»,

    • «Зимний отель мистера П.»,

    • «Игровой автомат»,

    • «Магазин сувениров».

Ротация режимов

  • Ячейка: броулбол 5 на 5 / нокаут 5 на 5;

  • Нокаут 5 на 5 уйдет из ротации и будет заменен на зачистку 5 на 5;

  • Ячейка: нокаут 3 на 3 и дуэли;

    • Мы снова введем в игру режимы «Зачистка 3 на 3» и «Награда за поимку 3 на 3», которые будут чередоваться с дуэлями в этой ячейке.

Карты

  • Награда за поимку

    • «Без отговорок» (переработка карты «Багряный рай»),

    • «Гранд-канал»,

    • «Падающая звезда».

    • «Змеиные степи»,

    • «Кремовый торт»,

    • «Укрытие».

  • Броулбол

    • «Вторая попытка» (новая),

    • «Непростая задача» (новая),

    • «Игольное ушко»,

    • «В центре внимания»,

    • «Зловредные поля»,

    • «Пинбол»,

    • «Трипл-дрибл»,

    • «Пляжный волейбол»,

    • «Дворовой чемпионат»,

    • «Солнечный футбол»,

    • «Суперпляж»,

    • «Пенальти».

  • Дуэли

    • «Дуэль в юбках»,

    • «Никогда не сдавайся»,

    • «Змеиные кольца»,

    • «Путь воина»,

    • «Обезьяний лабиринт»,

    • «Сад тишины».

  • Захват кристаллов

    • «Поляна» (новая),

    • «Крутая шахта» (новая),

    • «Кристальная аркада»,

    • «Поганковая западня»,

    • «Конечная станция»,

    • «Роковая шахта»,

    • «Вжух-вжух»,

    • «Кристальный форт»,

    • «Сельский клуб»,

    • «Открытая местность»,

    • «Подрыв»,

    • «Вагонетка без тормозов».

  • Ограбление

    • «Безопасная зона» (новая),

    • «Большое озеро» (новая),

    • «Хорошая игра 2.0» (переработка карты «Морг GG»),

    • «Пороховой каньон»,

    • «Надежное укрытие»,

    • «Горячая кукуруза».

  • Горячая зона

    • «Водный спорт» (новая),

    • «Шумные соседи» (новая),

    • «Открыто!»,

    • «Муравьиные бега»,

    • «Огненное кольцо»,

    • «Параллельная игра».

  • Нокаут

    • “«Х» означает...” (новая),

    • «Две реки» (новая),

    • «Дремучий лес» (новая),

    • «Крошечные острова» (новая),

    • «Грохочущий храм» (новая),

    • «Заросшие руины» (новая),

    • «Ущелье Золотой руки»,

    • «В чистом поле»,

    • «Живописный утес»,

    • «Новые горизонты»,

    • «Пылающий феникс»,

    • «Четыре уровня».

  • Зачистка

    • «Слоеный торт»,

    • «Четверной урон»,

    • «Родные просторы».

    • «Неумолимый рок»,

    • «Производство специй»,

    • «Рай для злодея».

  • Столкновение:

    • «Кислотные озера»,

    • «Вторжение на остров»,

    • «Озеро мертвецов»,

    • «Темный проход»,

    • «Полет фантазии»,

    • «Потасовка в Рокуолле»,

    • «Убежище»,

    • «Все или ничего»,

    • «Штольня»,

    • «Двойная проблема»,

    • «Пересохшее русло»,

    • «Рай для стрелка».

Общие улучшения

  • теперь обычный Brawl Pass можно приобрести в магазине Supercell;

  • игроки могут менять громкость музыки и эффектов в настройках;

  • у сезонных и уникальных скинов в магазине появились соответствующие пометки;

  • игроки, состоящие в неактивных клубах, будут время от времени получать предложения вступить в более активный клуб;

  • мы заменили кнопку с большим пальцем вверх/вниз, появлявшуюся в конце матча, на функцию, позволяющую поделиться повтором матча с клубом.

Исправление ошибок

  • кусты на картах «Зловредные поля» (броулбол) и «Надежное укрытие» (ограбление) размещены симметрично по обе стороны карты;

  • исправлено расположение точек появления на карте «Пинбол»;

  • улучшено качество отображения текстур для некоторых устройств iOS;

  • выполнены очередные улучшения работы магазина на устройствах низкой производительности, чтобы сократить частоту сбоев и ускорить загрузку магазина;

  • исправлена ошибка, из-за которой звездная сила Отиса не действовала после использования гиперзаряда (теперь с ней Отис выпускает 4 снаряда вместо 3, как и должно быть);

  • исправлена ошибка, связанная с камерой, из-за которой командам были видны разные по размеру области карты;

  • исправлена ошибка анимации для основной атаки Лили;

  • исправлена ошибка, из-за которой в режиме «Броулбол» невидимые бойцы становились видимыми, приблизившись к мячу;

  • исправлена текстура скина «Бродячий Леон»;

  • исправлена ошибка, из-за которой после использования гиперзаряда Отис выпускал больше снарядов, чем полагается;

  • исправлена ошибка, из-за которой связанные с ранговым боем квесты не отображались у некоторых игроков после начала нового сезона Brawl Pass.