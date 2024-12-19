Изменения баланса:
Базз Лайтер 🚀
Режим: меч
Очки здоровья: 4500 → 4200.Зарядка Супера от основных атак: 4 ➝ 5 попаданий.
Режим: лазер
Урон: 1160 ➝ 1080 (что также незначительно уменьшает зарядку Супера).
Исправления:
исправлено размещение горячей зоны на карте «Водный спорт»;
в «Скейт-парке» теперь играет правильная музыка;
турель Джесси теперь появляется на боевых картах и в победной анимации;
исправлены некоторые визуальные ошибки в анимации проигрыша Кэндзи;
исправлена ошибка, из-за которой Кэндзи выбивал мяч с карты в броулболе 5 на 5;
в описании гиперзаряда Базза Лайтера теперь отображается правильный значок для скорости (вместо значка здоровья);
при победе с Баззом Лайтером на главном экране больше не отображаются заработанные или потерянные трофеи. Количество трофеев остается неизменным;
устранена ошибка, из-за которой Базз Лайтер вылетал с карты;
Джанет больше не возвращается в начальную точку траектории первого Супера при использовании гиперзаряженного Супера прямо перед приземлением;
гаджет Грея «Трость» теперь заряжает его Супер;
первая лужа, которую оставляет Супер Берри, больше не наносит 3040 ед. урона при первом срабатывании;
исправлена анимация Мелоди во время и после использования гиперзаряда;
исправлены пометки для цветовых вариантов праздничных скинов Ниты и Динамайка;
исправлено размещение знаков пустынного скорпиона Чака на карте.
Исправлен сбой, возникавший при игре на арабском языке и иврите при выборе Базза Лайтера на экране выбора бойца.
Представляем новый совместный проект Brawl Stars c «Историей игрушек» Disney и Pixar! В игре появятся скины по мотивам мультфильма «История игрушек»: Вуди Кольт, Бо Пип Биби, Джесси Джесси и Вольт Лайтер. Но это еще не все: Базз Лайтер станет первым временным бойцом в истории Brawl Stars!
Базз Лайтер прибыл в Brawl Stars! С 12 декабря 2024 г. по 4 февраля 2025 г. вы сможете БЕСПЛАТНО играть Баззом Лайтером, используя три разных режима сражения!
Основная атака
Лазер: «КОСМОБЛАСТЕР»
Базз Лайтер стреляет лазером, который наносит урон и поджигает противников.
Меч: «АСТРОМЕЧ»
Базз Лайтер делает удар мечом, нанося большой урон в ближнем бою.
Крылья: «ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЗАЛП»
Базз Лайтер делает два выстрела, урон от которых больше, если цель находится рядом.
Супер
Лазер: «ЛАЗЕРНОЕ БЕЗУМИЕ»
Базз Лайтер делает лазерный залп, который наносит урон и поджигает противников.
Меч: «СПЕШУ НА ПОМОЩЬ!»
Базз Лайтер взмывает в воздух и делает рывок вперед, отбрасывая всех задетых врагов.
Крылья: «СТИЛЬНЫЙ ПОЛЕТ»
Базз Лайтер взмывает в воздух и пикирует вниз, атакуя противников во время движения.
Гаджет
Все режимы: «ТУРБОУСКОРИТЕЛИ»
Базз Лайтер активирует турбоускорители и делает рывок вперед.
Гиперзаряд
Все режимы: «БРАВАДА»
Основные характеристики Базза Лайтера, включая силу и скорость, увеличиваются, но Супер остается без изменений.
Титул за мастерство: «БЕСКОНЕЧНОСТЬ — НЕ ПРЕДЕЛ!»
Базза можно будет бесплатно разблокировать в качестве первой награды праздничного календаря;
вы сможете выбрать режим сражения на экране выбора бойца после того, как коснетесь Базза;
Базз Лайтер НЕ БУДЕТ доступен в ранговом бою;
вы сможете зарабатывать трофеи с помощью Базза Лайтера так же, как и с помощью других бойцов, НО все трофеи, заработанные Баззом Лайтером, пойдут в зачет трофейного ящика. Более того, при сбросе сезона все его трофеи меньше 1000 автоматически пойдут в счет трофейного ящика нового сезона;
несмотря на то, что Базз Лайтер покинет игру до конца январского сезона, его сезонные трофеи пойдут в зачет трофейного ящика этого сезона.
Встречаем праздники! В этом году вас ждет новый календарь ежедневных подарков, клубное событие с мегаелкой и ПОДАРКИ!
Подарки похожи на призы Старр, но в них можно будет найти новые игрушечные скины (не путать со скинами «История игрушек»!), разные праздничные скины прошлых лет, игровую валюту и кристаллы!
Мы будет отмечать праздники в игре с 12 декабря по 25 декабря!
в праздничном календаре вы КАЖДЫЙ ДЕНЬ будете находить что-то бесплатное, начиная с бесплатного временного бойца из «Истории игрушек» — Базза Лайтера;
кроме того, в календаре будут новые игрушечные скины, праздничные элементы оформления, предметы, помогающие продвигаться в игре, и новые подарки;
даже если вы пропустите день, то все равно сможете получить все содержимое календаря до 1 января 2025 г.
мегакопилка превратилась в мегаелку!
это событие идет дольше, и количество возможных наград не ограничено;
каждый день вы будете получать билеты для участия. Даже если вы пропустите какой-то день, билеты не пропадут, так что их можно будет использовать в любое время, пока идет событие;
эти билеты позволяют играть за свой клуб, и каждая победа идет в зачет всему клубу. Чем больше счет, тем больше наград ваш клуб получит по окончании события «Мегаелка»;
в «Мегаелке» также будет больше игровых режимов и модификаторов;
клубное событие «Мегаелка» закончится 25 декабря. В этот день все участники клуба смогут открыть все свои подарки.
Событие «Планета Пиццы» пройдет в январе и позволит вам БЕСПЛАТНО получить такие награды, как скин «Вольт Лайтер» и нового бойца по имени Мипл!
ваша главная цель в этом событии — зарабатывать куски пиццы и использовать их в новом магазине — игровом автомате;
в этом магазине вы можете потратить куски пиццы на особые акции, включающие новые скины «Космоопера Старр», особые элементы оформления, валюту, подарки и бойцов. А если вы накопите достаточно кусков пиццы, то вам совершенно БЕСПЛАТНО станет доступен новый боец — Мипл!
кроме того, каждый день вам будет доступна 1 бесплатная акция, которую выберет для вас кран-машина;
куски пиццы можно заработать, проходя особые квесты или играя в новом событии со списком лидеров;
по формату оно напоминает соревнования из события «Ангелы против демонов». Каждый список лидеров действует 3 дня;
каждый день вы получаете билеты, которые можно использовать для участия в матчах. Победа в матче принесет вам очки, которые пойдут в общий зачет в списке лидеров;
вдобавок вы можете заработать дополнительные очки за быструю победу, нанесение большого количества урона, исцеление, выполнение целей и победу над бойцами;
итоговое количество очков за весь матч пойдет в зачет всей команде, а если команда выиграет, то к этому количеству будет применен дополнительный множитель;
в этом событии будут варианты 2 на 2 для некоторых из стандартных игровых режимов, а также новые режимы «Аэробой» и «Особая доставка»;
некоторые из этих режимов также будут использоваться для матчей с трофеями вне события.
Кроме того, вы сможете каждый день забирать куски пиццы в обычном магазине, а в конце календаря вас ждет бесплатный скин «Вольт Лайтер»!
Событие «Планета Пиццы» начинается 2 января и заканчивается 5 февраля вместе с сезоном Brawl Pass «Космоопера Старр»!
Мипл знает правила всех настольных игр во Вселенной, и тому, кто их нарушит, не поздоровится. Мипл терпеть не может читеров и тех, кто не следует правилам. Нет никого и ничего выше правил... Разве что Мипл собственной персоной!
Основная атака: «ОСОБОЕ ПРАВИЛО»
Мипл стреляет снарядами, которые слегка притягиваются к ближайшему противнику.
Супер: «КРИТИЧЕСКИЙ УСПЕХ»
Мипл читерит и каким-то образом выкидывает 21 на кубике с 20 гранями. В результате этого все снаряды союзников в области действия Супера пронизывают препятствия насквозь.
Звездная сила: «БРОСОК КУБИКА»
Выстрелы сквозь препятствие наносят больше урона.
Звездная сила: «ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ»
Супер также увеличивает скорость перезарядки союзников в области действия на 20 %.
Гаджет: «ЗАМКИ И ДРАКОНЫ»
Следующая основная атака создает стену из кубиков вокруг области поражения и наносит урон.
Гаджет: «ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ»
Мипл выплескивает накопленную ярость на ближайших врагов, оглушая их на время, которое тем больше, чем меньше очков здоровья имеет Мипл.
Титул за мастерство: «ЧИТЕР».
Олли катается по парку Старр на ховерборде, испытывая трюки и мешая посетителям. Он обожает олдскульный хип-хоп и включает его везде, где бы ни находился. Заслышав его, другие бойцы по непонятным причинам невольно начинают танцевать.
Основная атака: «НА ПОЛНОЙ ГРОМКОСТИ»
Ховерборд Олли испускает звуковые волны, которые наносят урон и проходят сквозь врагов.
Супер: «ГИПНОЗ»
Олли делает рывок на ховерборде и атакует противников музыкой, нанося урон и гипнотизируя ближайших врагов. Во время музыкальной атаки Олли не может использовать обычную. Противники под действием гипноза двигаются в сторону Олли, и ими нельзя управлять.
Звездная сила: «УСКОРЕНИЕ»
Приближаясь к стене, Олли отталкивается от нее ховербордом и получает 20-процентную прибавку к скорости.
Звездная сила «БУНТАРЬ»
Сделав рывок при использовании Супера, Олли получает щит, который разрушается со временем.
Гаджет: «ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ»
Олли прыгает и делает кикфлип, гипнотизируя всех врагов в месте приземления.
Гаджет: «ЦЕНТР ВНИМАНИЯ»
Следующая атака Олли гипнотизирует всех задетых врагов.
Титул за мастерство: «ЭТО БАЗА!»
Грей— «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Создает новую пару дверей, при прохождении через которые союзники получают щит.
Джанет — «ШЕДЕВР»
Дает полный контроль над движением Джанет во время действия ее Супера (теперь она даже может зависать в воздухе).
Эш — «КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»
Супер призывает вдвое больше крыс!
Ева — «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Откладывает яйцо, из которого постоянно появляются детеныши, пока яйцо не исчезнет само или не будет уничтожено.
Берри — «БОЛЬШЕ МОРОЖЕНОГО»
Мороженое разливается по более широкой области и дальше точки, в которой Берри оказывается после использования Супера.
Мелоди — «ФЛЭШМОБ»
Добавляет до 3 гиперзаряженных нот при использовании Супера, так что максимальное количество нот увеличивается до 6 (3 обычных и 3 гиперзаряженных).
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК
Вольт Лайтер,
Вуди Кольт,
Бо Пип Биби,
Джесси Джесси.
ИГРУШЕЧНЫЕ СКИНЫ
фигурка Пенни,
плюшевый Кит,
чокнутая кукла Лола,
складной Дэррил.
ПРАЗДНИКИ
олененок Бонни,
праздничная Джанет,
олененок Нита,
Динамайк со сладостями.
КОСМООПЕРА СТАРР
астрозмей Кэндзи,
астроудав Кэндзи (цветовой вариант 1),
астрокобра Кэндзи (цветовой вариант 2),
лунокоп Мо,
звездный адмирал Грей,
сверхбыстрая Нита,
звездная лошадка Берри,
внеземная Ева.
ГУД РЭНДОМС
поп-звезда Мелоди,
красно-белая Мелоди (цветовой вариант 1),
черно-зеленая Мелоди (цветовой вариант 2),
Поко из поп-группы,
музыкант Базз,
рок-н-ролльный Сту.
ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
романтик Динамайк,
купидон Бо.
ПРОЧИЕ
Джин из джунглей,
галактический Гэйл,
летчик Ворон,
Робопенни,
рэпер Олли,
чемпион по боулингу Мипл,
финалист Леон.
Эль Примо:
запас здоровья увеличен (6000 → 6300).
Эль Примо получает дополнительные очки здоровья, делающие его еще более выносливым.
Лу:
время перезарядки уменьшено (1300 → 1100).
Играя Лу, не так-то легко попасть в цель, так что ускорение перезарядки призвано увеличить его эффективность и компенсировать недостаток точности.
Виллоу:
размер снарядов Супера увеличен (50 → 150).
Увеличение размера снарядов повысит их надежность и будет лучше сочетаться со способностью контроля. Если после этого изменения вы продолжите часто мазать, то проблема не в Виллоу.
Грифф:
урон от Супера увеличен (660 → 720).
Вообще-то Грифф просил повысить ему зарплату, но наши возможности ограничены.
Мэйси:
урон от основной атаки увеличен (1400 → 1500).
Это усиление должно повысить эффект и удовольствие от попадания в цель! Если, конечно, вы не промажете.
Чарли:
запас здоровья увеличен (3300 → 3500).
Дополнительное здоровье поможет повысить эффективность Чарли в рукопашном бою.
Мико:
запас здоровья увеличен (3000 → 3300).
Больше здоровья обезьянкам!
Нани:
усиление гиперзаряда:* гиперзаряд увеличивает урон на 25 % вместо 15 %;* гиперзаряд увеличивает скорость передвижения на 25 % вместо 15 %.
Нани?! Теперь ее гиперзаряд должен ощущаться особенно гиперзарядно!
Мо:
время перезарядки основной атаки увеличено (1500 → 2000);
урон от Супера уменьшен (800 → 600).
Несмотря на предыдущие ослабления, основная атака и Супер этого крысеныша оставались слишком сильны. После этих изменений играть им должно стать посложнее.
Кэндзи:
время перезарядки увеличено (800 → 1000).
Кэндзи тоже оставался слишком мощным даже после предыдущих ослаблений, так что мы увеличили его время перезарядки в противовес показателям урона в секунду, зарядки Супера и живучести в целом.
Фрэнк:
звездная сила «Похищение силы» теперь увеличивает урон только на 25 % вместо 50 %.
Воровать надо меньше!
Вольт:
запас здоровья уменьшен (3300 → 3000).
Вольт стал слишком танковым танком, и его здоровье необходимо было уменьшить, чтобы поощрить игроков искать более хитрые стратегии и уменьшить доминирование этого бойца.
Мелоди:
скорость зарядки Супера уменьшена (4 → 5 единиц).
Мы замедляем зарядку Супера, чтобы сбалансировать слишком высокий процент побед Мелоди и сделать ее немного более уязвимой (хотя это вряд ли).
Пайпер:
гаджет «Автоматический прицел» теперь не замедляет врагов.
Гаджет Пайпер сохранит свое защитное действие, но перестанет ранить чувства противников.
Клэнси:
скорость передвижения на 3-м этапе атаки уменьшена (170 → 100).
На таких коротких ножках нельзя так быстро бегать!
Рико:
урон от шаромета уменьшен (140 → 120).
Мы уменьшили урон, чтобы сбалансировать высокую эффективность этого гаджета. Теперь это как наступить на деталь LEGO вместо гвоздя.
Сезонные игровые режимы
новый трофейный режим 3 на 3: аэробой (в рамках события «Планета Пиццы»):
аэробой похож на броулбол, только с шайбой, которую можно запустить, чтобы она скользила;
побеждает команда, первой забившая 3 шайбы.
новый трофейный режим 3 на 3: особая доставка (в рамках события «Планета Пиццы»):
вариант погрузки с одним путем. Побеждает команда, доставившая груз до цели;
чтобы толкать груз, нужно находиться рядом с ним. Два союзника нейтрализуют присутствие одного противника, так что если вас больше, вы по-прежнему сможете толкать груз;
груз движется быстрее по участкам, через которые он уже проходил;
дополнительное время значительно ускоряет движение груза.
Новые игровые режимы 2 на 2 для события «Планета Пиццы» с игровым автоматом:
«Броулбол»,
«Нокаут»,
«Захват кристаллов»,
«Горячая зона»,
«Баскетбой»,
«Аэробой»,
«Особая доставка».
В игру возвращаются следующие игровые режимы для клубного события «Мегаелка»:
«Кража подарков»,
«Удержи подарок»,
«Ботобойня»,
«Пейнтбой»,
«Праздничный беспредел» (переработка режима «Ловля медуз»),
«Пожиратели душ»,
«Война призраков».
Модификаторы: «Суперкусты», «Бесконечная сила», «Ледниковый период», «Отложенная детонация», «Быстрый огонь», «Старший товарищ», «Наповал», «Пора бежать» и «Изобилие гаджетов».
Оформление:
Убрано
«Морг Мортиса»,
«Сцена Поко»,
«Призрачное метро»,
«Кошмарное поместье»,
«Лавка странностей».
Добавлено
«Cкейт-парк» (новое),
«Аэробой» (новое),
«Студия анимации Старр»,
«Файтинг»,
«Космоопера Старр»,
«Зимний отель мистера П.»,
«Игровой автомат»,
«Магазин сувениров».
Ротация режимов
Ячейка: броулбол 5 на 5 / нокаут 5 на 5;
Нокаут 5 на 5 уйдет из ротации и будет заменен на зачистку 5 на 5;
Ячейка: нокаут 3 на 3 и дуэли;
Мы снова введем в игру режимы «Зачистка 3 на 3» и «Награда за поимку 3 на 3», которые будут чередоваться с дуэлями в этой ячейке.
Карты
Награда за поимку
«Без отговорок» (переработка карты «Багряный рай»),
«Гранд-канал»,
«Падающая звезда».
«Змеиные степи»,
«Кремовый торт»,
«Укрытие».
Броулбол
«Вторая попытка» (новая),
«Непростая задача» (новая),
«Игольное ушко»,
«В центре внимания»,
«Зловредные поля»,
«Пинбол»,
«Трипл-дрибл»,
«Пляжный волейбол»,
«Дворовой чемпионат»,
«Солнечный футбол»,
«Суперпляж»,
«Пенальти».
Дуэли
«Дуэль в юбках»,
«Никогда не сдавайся»,
«Змеиные кольца»,
«Путь воина»,
«Обезьяний лабиринт»,
«Сад тишины».
Захват кристаллов
«Поляна» (новая),
«Крутая шахта» (новая),
«Кристальная аркада»,
«Поганковая западня»,
«Конечная станция»,
«Роковая шахта»,
«Вжух-вжух»,
«Кристальный форт»,
«Сельский клуб»,
«Открытая местность»,
«Подрыв»,
«Вагонетка без тормозов».
Ограбление
«Безопасная зона» (новая),
«Большое озеро» (новая),
«Хорошая игра 2.0» (переработка карты «Морг GG»),
«Пороховой каньон»,
«Надежное укрытие»,
«Горячая кукуруза».
Горячая зона
«Водный спорт» (новая),
«Шумные соседи» (новая),
«Открыто!»,
«Муравьиные бега»,
«Огненное кольцо»,
«Параллельная игра».
Нокаут
“«Х» означает...” (новая),
«Две реки» (новая),
«Дремучий лес» (новая),
«Крошечные острова» (новая),
«Грохочущий храм» (новая),
«Заросшие руины» (новая),
«Ущелье Золотой руки»,
«В чистом поле»,
«Живописный утес»,
«Новые горизонты»,
«Пылающий феникс»,
«Четыре уровня».
Зачистка
«Слоеный торт»,
«Четверной урон»,
«Родные просторы».
«Неумолимый рок»,
«Производство специй»,
«Рай для злодея».
Столкновение:
«Кислотные озера»,
«Вторжение на остров»,
«Озеро мертвецов»,
«Темный проход»,
«Полет фантазии»,
«Потасовка в Рокуолле»,
«Убежище»,
«Все или ничего»,
«Штольня»,
«Двойная проблема»,
«Пересохшее русло»,
«Рай для стрелка».
теперь обычный Brawl Pass можно приобрести в магазине Supercell;
игроки могут менять громкость музыки и эффектов в настройках;
у сезонных и уникальных скинов в магазине появились соответствующие пометки;
игроки, состоящие в неактивных клубах, будут время от времени получать предложения вступить в более активный клуб;
мы заменили кнопку с большим пальцем вверх/вниз, появлявшуюся в конце матча, на функцию, позволяющую поделиться повтором матча с клубом.
кусты на картах «Зловредные поля» (броулбол) и «Надежное укрытие» (ограбление) размещены симметрично по обе стороны карты;
исправлено расположение точек появления на карте «Пинбол»;
улучшено качество отображения текстур для некоторых устройств iOS;
выполнены очередные улучшения работы магазина на устройствах низкой производительности, чтобы сократить частоту сбоев и ускорить загрузку магазина;
исправлена ошибка, из-за которой звездная сила Отиса не действовала после использования гиперзаряда (теперь с ней Отис выпускает 4 снаряда вместо 3, как и должно быть);
исправлена ошибка, связанная с камерой, из-за которой командам были видны разные по размеру области карты;
исправлена ошибка анимации для основной атаки Лили;
исправлена ошибка, из-за которой в режиме «Броулбол» невидимые бойцы становились видимыми, приблизившись к мячу;
исправлена текстура скина «Бродячий Леон»;
исправлена ошибка, из-за которой после использования гиперзаряда Отис выпускал больше снарядов, чем полагается;
исправлена ошибка, из-за которой связанные с ранговым боем квесты не отображались у некоторых игроков после начала нового сезона Brawl Pass.