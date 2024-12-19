ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

Усиления

Эль Примо: запас здоровья увеличен (6000 → 6300).



Эль Примо получает дополнительные очки здоровья, делающие его еще более выносливым.

Лу: время перезарядки уменьшено (1300 → 1100).



Играя Лу, не так-то легко попасть в цель, так что ускорение перезарядки призвано увеличить его эффективность и компенсировать недостаток точности.

Виллоу: размер снарядов Супера увеличен (50 → 150).



Увеличение размера снарядов повысит их надежность и будет лучше сочетаться со способностью контроля. Если после этого изменения вы продолжите часто мазать, то проблема не в Виллоу.

Грифф: урон от Супера увеличен (660 → 720).



Вообще-то Грифф просил повысить ему зарплату, но наши возможности ограничены.

Мэйси: урон от основной атаки увеличен (1400 → 1500).



Это усиление должно повысить эффект и удовольствие от попадания в цель! Если, конечно, вы не промажете.

Чарли: запас здоровья увеличен (3300 → 3500).



Дополнительное здоровье поможет повысить эффективность Чарли в рукопашном бою.

Мико: запас здоровья увеличен (3000 → 3300).



Больше здоровья обезьянкам!

Нани: усиление гиперзаряда:* гиперзаряд увеличивает урон на 25 % вместо 15 %;* гиперзаряд увеличивает скорость передвижения на 25 % вместо 15 %.



Нани?! Теперь ее гиперзаряд должен ощущаться особенно гиперзарядно!

Ослабления

Мо: время перезарядки основной атаки увеличено (1500 → 2000); урон от Супера уменьшен (800 → 600).



Несмотря на предыдущие ослабления, основная атака и Супер этого крысеныша оставались слишком сильны. После этих изменений играть им должно стать посложнее.

Кэндзи: время перезарядки увеличено (800 → 1000).



Кэндзи тоже оставался слишком мощным даже после предыдущих ослаблений, так что мы увеличили его время перезарядки в противовес показателям урона в секунду, зарядки Супера и живучести в целом.

Фрэнк: звездная сила «Похищение силы» теперь увеличивает урон только на 25 % вместо 50 %.



Воровать надо меньше!

Вольт: запас здоровья уменьшен (3300 → 3000).



Вольт стал слишком танковым танком, и его здоровье необходимо было уменьшить, чтобы поощрить игроков искать более хитрые стратегии и уменьшить доминирование этого бойца.

Мелоди: скорость зарядки Супера уменьшена (4 → 5 единиц).



Мы замедляем зарядку Супера, чтобы сбалансировать слишком высокий процент побед Мелоди и сделать ее немного более уязвимой (хотя это вряд ли).

Пайпер: гаджет «Автоматический прицел» теперь не замедляет врагов.



Гаджет Пайпер сохранит свое защитное действие, но перестанет ранить чувства противников.

Клэнси: скорость передвижения на 3-м этапе атаки уменьшена (170 → 100).



На таких коротких ножках нельзя так быстро бегать!

Рико: урон от шаромета уменьшен (140 → 120).



Мы уменьшили урон, чтобы сбалансировать высокую эффективность этого гаджета. Теперь это как наступить на деталь LEGO вместо гвоздя.