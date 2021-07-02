Дополнительное обновление и Техническое Обслуживание 02.07



Дополнительное обновление - (скоро появится!) Исправление ошибок



Исправлена ошибка, из-за которой логотип скинов Мастер Лига Латинской Америки были неправильными

Исправлена ошибка, из-за которой загрузка ресурсов могла привести к сбою игры



Исправлена ошибка, из-за которой при выборе скина иногда выделялось несколько точек

(Изменения после обновления)



Исправления ошибок



Исправлена редкая проблема, из-за которой прогресс мог быть потерян при сохранении данных



Другое



Установлено ограничение на количество очков в Баскетбой до 5 (было 10)



17/06



Исправление ошибок



Исправлена ошибка, при которой в информации ящиков отображались шансы на легендарных Бойцов, несмотря на их отсутствие



Исправлена ошибка, из-за которой боты могли использовать Базза в дружеских боях



Исправлена ошибка, которая позволяла получать Очки Силы для отсутствующих Бойцов



Исправлена ошибка с новыми замедляющими плитами в Создателе Карт, из-за которой Бойцы иногда набирали большую скорость или приводили к сбою игры.



Исправлена ошибка, из-за которой эффект пассивного урона от модификатора "Ночной Дозор/Пиявка" постоянно активировал звездную силу Джеки, Контрдробилку.



Исправлена ошибка, которая позволяла Карлу одновременно иметь две активных кирки.



Геймплей & Баланс



Изменения респауна



Количество патронов у Бойцов после возрождения увеличено с 0% до 33%.



Булл, Эль Примо, Фрэнк и Джеки



Уменьшение зарядки супера от получаемого урона с 30% до 20%.



Байрон

Увеличена скорость заряда супера от основной атаки с 10 до 9 ударов. Это было непреднамеренное ухудшение при предыдущем изменении баланса.



Новый Боец - Базз



Базз - спасатель с Велоциратопляажа и Хроматический боец этого сезона! Он не очень хорош в своей работе из-за своего роста и коротких рук, но он относится к ней очень серьезно, и ему нравится обеспечивать соблюдение правил и указывать людям, что делать или... скорее, что НЕ делать.



Хроматический боец нового сезона - Лето Юрского Периода!



Оснавная Атака - Отвали

Базз наносит пять быстрых ударов



Супер - Бросок Торпеды

Базз бросает торпеду-поплавок в противника или в стену. Если попадает, то он подтянет себя к цели.

При приземлении, Базз оглушает противников, которые находятся близко.

Базз пассивно заряжает свой супер от ближайших вражеских Бойцов, диапазон отображается в виде круга вокруг Базза.



Гаджет - Запасной Поплавок

Мгновенно заряжает Супер, однако при этом следующий “Бросок торпеды” не сможет оглушить противников.



Звездная Сила #1 - Усиленная Торпеда

Минимальная продолжительность оглушения от Супера Базза увеличена на 0,5 секунд.



Звездная Сила #2 - Зоркий Глаз

Радиус зарядки Супера Базза увеличивается 33%.





Новый Боец - Грифф



Эпический Боец



Атака - Бросок монеты

Грифф бросает 9 монет в противников и они разлетаются по конусообразной области.



Супер - Кешбэк

Грифф стреляет купюрами, которые возвращаются его на местоположение через короткое время, нанося урон при передвижении в обе стороны.

Чем дальше находится противник, тем больше урона получает.



Гаджет - Копилка

Бомба, которая взрывается с задержкой, разрушая стены и нанося урон врагам в зоне поражения.



Звездная Сила #1 - Сдачу оставь себе!

Увеличивает скорострельность основной атаки



Звездная Сила #2 - Деловая Хватка

Каждые 2 секунды, Грифф восстанавливает до 7% недостающего здоровья





Новые скины & Улучшения Визуаллов



Новые скины



Бургер Лу



Сёрфер Карл - Brawl Pass Tier



Плохиш Базз - Brawl Pass Tier 70



Коко-Роза



Динозавр Леон



Пляжный Мортис



Аквабайкер Джеки - Экзлюзивный скин Силовой Лиги



Китовая Нита - Скин Supercell MAKE



Макс-Гермес



Мегаящик Дэррил - Бесплатный скин в честь 1 года Brawl Stars в Китае



Золотой/Серебянный Кольт



Золотой/Серебянный Мистер П.



Дикий Сту



Трешер Поко



Боевые Значки



Каждый боец получил новый, редкий Боевой Значок. В этом обновлении они еще не будут анимированны.



Новые анимированные значки

8-Бит

Эдгар

Макс

Байрон

Сэнди

Амбер

Гэйл

Вольт

Колетт

Лу

Генерал Гавс

Белль

Гэйл - Brawl Pass

Вольт - Brawl Pass

Колетт - Brawl Pass

Генерал Гавс - Brawl Pass

Белль - Brawl Pass

Лу - Brawl Pass

Brawl Киберспорт 2020 Значки Champie (для чемпионов) (first 8 trophy Pins in the list of player Pins)





Мастер Лига Латинской Америки

Множество скинов футбольных клубов

Шелли

“Бока Хуниорс”, “Америка”, “Универсидад де Чили”.

Эль Примо

“Университарио”, “Насьональ”, “Коринтианс”.

Кольт

“Ривер Плейт”, “Серро Портеньо”, “Атлетико Насьональ”, “Клуб Америка”.

Диномайк (Майк)

“Фламенго”, “Лига де Кито”, “Гвадалахара”





Сезонные события



Brawl Pass 7-й Сезон: Лето Юрского Периода

Новая загрузка экрана

Фон главного меню

Музыка главного меню



"Bad Randoms" событие панк-музыки

Фон главного меню

Музыка главного меню





Игровые режимы и изменения ротаций



Общие изменения



Изменения респауна

Бойцы теперь возрождаются без боеприпасов после поражения

Места возрождения теперь отмечены на земле



Активные модификаторы карты теперь отображаются во время вступления в бой



Захват Кристалов



Кристаллы теперь появляются в фиксированном порядке вокруг шахты



Нокаут



Нокаут был добавлен в качестве постоянного игрового режима в игру



Нокаут теперь имеет модификатор яда, аналогичный Столкновение, чтобы довести матч до конца. Измеритель урона был удален.



Столкновение



Урон от яда теперь рассчитывается индивидуально для каждого игрока с момента, когда его браулер попадает в яд, а не наносится одновременно каждому браулеру, находящемуся в яде



Слоты для командных событий



Награды в виде жетонов за новые события были удалены из этих двух слотов



Слоты командных событий теперь имеют 2-часовую ротацию на каждую карту

Слот командных событий #1: Ограбление, Горячая зона, Осада

Слот командных событий #2: Награда за Поимку, Нокаут





События на выходных



Добавлена награда в 50 жетонов в начале события на выходных



Испытание



Испытания в рамках 7-го сезона Brawl Pass

Испытание Гриффа - Пройдите испытание, чтобы разблокировать Гриффа на неделю раньше!

Испытание на скин Ужасная Биби - Пройдите испытание, чтобы разблокировать скин Ужасная Биби

Мастер Лига Латинской Америки - Пройдите испытание, чтобы разблокировать Мегаящик





Силовая лига сезон 3



2 иконки профайла в качестве награды



Скин Аквабайкер Джеки



Бан игрока сокращен с 72 часов до одного часа для улучшения матчмейкинга на высоких кубках



Добавлена поддержка квестов “Одержи победу в N матчах”





Карты



Ротация карт была расширена для многих игровых режимов



Некоторые архивированные карты, которые очень любят игроки, вернуться в ротацию



Новые Летние Режимы станут доступны на ограниченное время



Волейбой



Баскетбой



Удержи трофей



Похитители трофеев (в прошлом кража подарков)



Создатель карт



Добавлены модификаторы для создателя карт

Энергетический напиток

Злые роботы

Метеоритный дождь

Ночная смена

Новый модификатор: Быстрый супер (Значительно ускоряет зарядку супера)

Новый модификатор: Быстрые игроки (Все ускоряются)



Новые элементы карт

Шипы, которые наносят урон

Лечащие плиты

Ускоряющие плиты

Замедляющие плиты

Газовое облако



Добавлен хештег карты (#) к меню превью карты



Баланс Бойцов



Новые гаджеты



Рико: Во время следующей основной атаки каждый отскок пули будет лечить Рико на 300 единиц здоровья.



Лу: все враги в зоне супера получают +50 % уровня заморозки.



Пэм: во время следующий основной атаки каждое попадание по врагу понижает их амуницию на 25 %. Пэм получит 50 % от украденной амуниции.



Эдгар: Эдгар получает щит, который блокирует следующие 2000 урона нанесённые ему. Щит ослабевает с течением времени.



Сэнди: следующая основная атака усыпляет врагов на полторы секунды. Однако враги проснутся, если им будет нанесён урон.



Леон: Леон роняет леденец, который создает невидимую зону для него и его команды.



Спайк: Спайк создает большой кактус с 3500 очков жизни, как преграду для него и его команды. После разрушения кактус взрывается и лечит всех союзников вокруг него на 1000 единиц здоровья



Гавс: Гавс вызывает авиа поддержку. Которая нацеливается на большую зону возле ближайшего врага и наносит 700 единиц урона с каждым ударом



Гэйл: Гэйл использует свой раздуватель, чтобы создать небольшое торнадо, которое отталкивает любого оппонента, пытающегося приблизиться



СТУ: следующий супер СТУ может пробить стену, заставляя её кусочки лететь во врага с обратной стороны. Каждый кусочек наносит 500 единиц урона оппоненту



Изменения



8-Бит

Снижено усиление, которое дает супер с 50% до 35%

Усиленный усилитель теперь добавляет 15% к усилению урона (усилителем хе-хе) в придачу к увеличенному радиусу



Белль

Основная атака теперь лимитирована тремя отскоками

Отскоки основной атаки теперь заряжают супер Белль

Дальность супера увеличена на 6.7%



Бо

Тотем теперь постепенно теряет запас здоровья

Тотем больше не теряет эффективность заряда супера



Колетт



Переработан гаджет Н-на!. Теперь он добавляет дополнительные 1000 единиц урона к базовой атаке Колетт, вместо того, чтобы основываться на максимальном здоровье оппонента



Нани

Урон супера понижен с 2000 до 1800

Автофокус теперь наносит 1600 урона вместо 2500

Зарядка супера от основной атаки увеличена на 33% (теперь достаточно две атаки, при условии, что попали все снаряды)





Следующие бравлеры теперь заряжают супер от любого урона, нанесенного им оппонентами, турелями или питомцами. Это пассивная способность добавлена им в описание.



Булл



Эль Примо



Фрэнк



Джеки



Бафф

Байрон

Эффективность Лëгкого недомогания увеличена с 50% до 75%



Гэйл

Ледяной снег теперь замедляет на 0.5 секунды вместо 0.3



Пенни

Основная атака теперь наносит 940 вместо 900



Шелли

Стрельба по тарелочкам ускорена. Теперь дробь летит на 20% быстрее



Лу

При звездной силе Обморожение - замедление перезарядки увеличено с 50% до 75%





Нерф



Карл

Слегка понижена скорость атаки



Джеки

Понижение урона от Защитной каски снижено с 15% до 10%



Тик

Последнее ура теперь блокирует 50% урона, вместо 100%



СТУ

Азотный ускоритель больше не сбивает оппонентов при ударе



Макс

Зарядки Суперзарядки понижена на 50%

Урон от основной атаки понижен с 320 до 300 за попадание





Другое



Улучшены скины в меню выбора Бравлеров

Бо & Ворон Меха скины

Футбольнык скины LATAM

Мортис в цилиндре и без





Исправление Багов

