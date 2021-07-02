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2 июл. 2021 г.
Blog – Brawl Stars

#ЛетоЮрскогоПериода: Обновления! + Обслуживание

Дополнительное обновление и Техническое Обслуживание 02.07

Дополнительное обновление - (скоро появится!) Исправление ошибок

  • Исправлена ошибка, из-за которой логотип скинов Мастер Лига Латинской Америки были неправильными

  • Исправлена ошибка, из-за которой загрузка ресурсов могла привести к сбою игры

  • Исправлена ошибка, из-за которой при выборе скина иногда выделялось несколько точек

(Изменения после обновления)

Исправления ошибок

  • Исправлена редкая проблема, из-за которой прогресс мог быть потерян при сохранении данных

Другое

  • Установлено ограничение на количество очков в Баскетбой до 5 (было 10)


17/06

Исправление ошибок

  • Исправлена ошибка, при которой в информации ящиков отображались шансы на легендарных Бойцов, несмотря на их отсутствие

  • Исправлена ошибка, из-за которой боты могли использовать Базза в дружеских боях

  • Исправлена ошибка, которая позволяла получать Очки Силы для отсутствующих Бойцов

  • Исправлена ошибка с новыми замедляющими плитами в Создателе Карт, из-за которой Бойцы иногда набирали большую скорость или приводили к сбою игры.

  • Исправлена ошибка, из-за которой эффект пассивного урона от модификатора "Ночной Дозор/Пиявка" постоянно активировал звездную силу Джеки, Контрдробилку.

  • Исправлена ошибка, которая позволяла Карлу одновременно иметь две активных кирки.

Геймплей & Баланс

Изменения респауна

  • Количество патронов у Бойцов после возрождения увеличено с 0% до 33%.

Булл, Эль Примо, Фрэнк и Джеки

  • Уменьшение зарядки супера от получаемого урона с 30% до 20%.

Байрон

  • Увеличена скорость заряда супера от основной атаки с 10 до 9 ударов. Это было непреднамеренное ухудшение при предыдущем изменении баланса.

Новый Боец - Базз

Базз - спасатель с Велоциратопляажа и Хроматический боец этого сезона! Он не очень хорош в своей работе из-за своего роста и коротких рук, но он относится к ней очень серьезно, и ему нравится обеспечивать соблюдение правил и указывать людям, что делать или... скорее, что НЕ делать.

  • Хроматический боец нового сезона - Лето Юрского Периода!

  • Оснавная Атака - Отвали

    • Базз наносит пять быстрых ударов

  • Супер - Бросок Торпеды

    • Базз бросает торпеду-поплавок в противника или в стену. Если попадает, то он подтянет себя к цели.

    • При приземлении, Базз оглушает противников, которые находятся близко.

    • Базз пассивно заряжает свой супер от ближайших вражеских Бойцов, диапазон отображается в виде круга вокруг Базза.

  • Гаджет - Запасной Поплавок

    • Мгновенно заряжает Супер, однако при этом следующий “Бросок торпеды” не сможет оглушить противников.

  • Звездная Сила #1 - Усиленная Торпеда

    • Минимальная продолжительность оглушения от Супера Базза увеличена на 0,5 секунд.

  • Звездная Сила #2 - Зоркий Глаз

    • Радиус зарядки Супера Базза увеличивается 33%.

Новый Боец - Грифф

  • Эпический Боец

  • Атака - Бросок монеты

    • Грифф бросает 9 монет в противников и они разлетаются по конусообразной области.

  • Супер - Кешбэк

    • Грифф стреляет купюрами, которые возвращаются его на местоположение через короткое время, нанося урон при передвижении в обе стороны.

    • Чем дальше находится противник, тем больше урона получает.

  • Гаджет - Копилка

    • Бомба, которая взрывается с задержкой, разрушая стены и нанося урон врагам в зоне поражения.

  • Звездная Сила #1 - Сдачу оставь себе!

    • Увеличивает скорострельность основной атаки

  • Звездная Сила #2 - Деловая Хватка

    • Каждые 2 секунды, Грифф восстанавливает до 7% недостающего здоровья

Новые скины & Улучшения Визуаллов

Новые скины

  • Бургер Лу

  • Сёрфер Карл - Brawl Pass Tier

  • Плохиш Базз - Brawl Pass Tier 70

  • Коко-Роза

  • Динозавр Леон

  • Пляжный Мортис

  • Аквабайкер Джеки - Экзлюзивный скин Силовой Лиги

  • Китовая Нита - Скин Supercell MAKE

  • Макс-Гермес

  • Мегаящик Дэррил - Бесплатный скин в честь 1 года Brawl Stars в Китае

  • Золотой/Серебянный Кольт

  • Золотой/Серебянный Мистер П.

  • Дикий Сту

  • Трешер Поко

Боевые Значки

  • Каждый боец получил новый, редкий Боевой Значок. В этом обновлении они еще не будут анимированны.

  • Новые анимированные значки

    • 8-Бит

    • Эдгар

    • Макс

    • Байрон

    • Сэнди

    • Амбер

    • Гэйл

    • Вольт

    • Колетт

    • Лу

    • Генерал Гавс

    • Белль

    • Гэйл - Brawl Pass

    • Вольт - Brawl Pass

    • Колетт - Brawl Pass

    • Генерал Гавс - Brawl Pass

    • Белль - Brawl Pass

    • Лу - Brawl Pass

    • Brawl Киберспорт 2020 Значки Champie (для чемпионов) (first 8 trophy Pins in the list of player Pins)

  • Мастер Лига Латинской Америки

    • Множество скинов футбольных клубов

    • Шелли

      • “Бока Хуниорс”, “Америка”, “Универсидад де Чили”.

    • Эль Примо

      • “Университарио”, “Насьональ”, “Коринтианс”.

    • Кольт

      • “Ривер Плейт”, “Серро Портеньо”, “Атлетико Насьональ”, “Клуб Америка”.

    • Диномайк (Майк)

      • “Фламенго”, “Лига де Кито”, “Гвадалахара”

Сезонные события

  • Brawl Pass 7-й Сезон: Лето Юрского Периода

    • Новая загрузка экрана

    • Фон главного меню

    • Музыка главного меню

  • "Bad Randoms" событие панк-музыки

    • Фон главного меню

    • Музыка главного меню

Игровые режимы и изменения ротаций

Общие изменения

  • Изменения респауна

    • Бойцы теперь возрождаются без боеприпасов после поражения

    • Места возрождения теперь отмечены на земле

  • Активные модификаторы карты теперь отображаются во время вступления в бой

Захват Кристалов

  • Кристаллы теперь появляются в фиксированном порядке вокруг шахты

Нокаут

  • Нокаут был добавлен в качестве постоянного игрового режима в игру

  • Нокаут теперь имеет модификатор яда, аналогичный Столкновение, чтобы довести матч до конца. Измеритель урона был удален.

Столкновение

  • Урон от яда теперь рассчитывается индивидуально для каждого игрока с момента, когда его браулер попадает в яд, а не наносится одновременно каждому браулеру, находящемуся в яде

Слоты для командных событий

  • Награды в виде жетонов за новые события были удалены из этих двух слотов

  • Слоты командных событий теперь имеют 2-часовую ротацию на каждую карту

    • Слот командных событий #1: Ограбление, Горячая зона, Осада

    • Слот командных событий #2: Награда за Поимку, Нокаут

События на выходных

  • Добавлена награда в 50 жетонов в начале события на выходных

Испытание

  • Испытания в рамках 7-го сезона Brawl Pass

    • Испытание Гриффа - Пройдите испытание, чтобы разблокировать Гриффа на неделю раньше!

    • Испытание на скин Ужасная Биби - Пройдите испытание, чтобы разблокировать скин Ужасная Биби

    • Мастер Лига Латинской Америки - Пройдите испытание, чтобы разблокировать Мегаящик

Силовая лига сезон 3

  • 2 иконки профайла в качестве награды

  • Скин Аквабайкер Джеки

  • Бан игрока сокращен с 72 часов до одного часа для улучшения матчмейкинга на высоких кубках

  • Добавлена поддержка квестов “Одержи победу в N матчах”


Карты

  • Ротация карт была расширена для многих игровых режимов

  • Некоторые архивированные карты, которые очень любят игроки, вернуться в ротацию

Новые Летние Режимы станут доступны на ограниченное время

  • Волейбой

  • Баскетбой

  • Удержи трофей

  • Похитители трофеев (в прошлом кража подарков)

Создатель карт

  • Добавлены модификаторы для создателя карт

    • Энергетический напиток

    • Злые роботы

    • Метеоритный дождь

    • Ночная смена

    • Новый модификатор: Быстрый супер (Значительно ускоряет зарядку супера)

    • Новый модификатор: Быстрые игроки (Все ускоряются)

  • Новые элементы карт

    • Шипы, которые наносят урон

    • Лечащие плиты

    • Ускоряющие плиты

    • Замедляющие плиты

    • Газовое облако

  • Добавлен хештег карты (#) к меню превью карты

Баланс Бойцов

Новые гаджеты

  • Рико: Во время следующей основной атаки каждый отскок пули будет лечить Рико на 300 единиц здоровья.

  • Лу: все враги в зоне супера получают +50 % уровня заморозки.

  • Пэм: во время следующий основной атаки каждое попадание по врагу понижает их амуницию на 25 %. Пэм получит 50 % от украденной амуниции.

  • Эдгар: Эдгар получает щит, который блокирует следующие 2000 урона нанесённые ему. Щит ослабевает с течением времени.

  • Сэнди: следующая основная атака усыпляет врагов на полторы секунды. Однако враги проснутся, если им будет нанесён урон.

  • Леон: Леон роняет леденец, который создает невидимую зону для него и его команды.

  • Спайк: Спайк создает большой кактус с 3500 очков жизни, как преграду для него и его команды. После разрушения кактус взрывается и лечит всех союзников вокруг него на 1000 единиц здоровья

  • Гавс: Гавс вызывает авиа поддержку. Которая нацеливается на большую зону возле ближайшего врага и наносит 700 единиц урона с каждым ударом

  • Гэйл: Гэйл использует свой раздуватель, чтобы создать небольшое торнадо, которое отталкивает любого оппонента, пытающегося приблизиться

  • СТУ: следующий супер СТУ может пробить стену, заставляя её кусочки лететь во врага с обратной стороны. Каждый кусочек наносит 500 единиц урона оппоненту

Изменения

  • 8-Бит

    • Снижено усиление, которое дает супер с 50% до 35%

    • Усиленный усилитель теперь добавляет 15% к усилению урона (усилителем хе-хе) в придачу к увеличенному радиусу

  • Белль

    • Основная атака теперь лимитирована тремя отскоками

    • Отскоки основной атаки теперь заряжают супер Белль

    • Дальность супера увеличена на 6.7%

  • Бо

    • Тотем теперь постепенно теряет запас здоровья

    • Тотем больше не теряет эффективность заряда супера

  • Колетт

Переработан гаджет Н-на!. Теперь он добавляет дополнительные 1000 единиц урона к базовой атаке Колетт, вместо того, чтобы основываться на максимальном здоровье оппонента

  • Нани

    • Урон супера понижен с 2000 до 1800

    • Автофокус теперь наносит 1600 урона вместо 2500

    • Зарядка супера от основной атаки увеличена на 33% (теперь достаточно две атаки, при условии, что попали все снаряды)

Следующие бравлеры теперь заряжают супер от любого урона, нанесенного им оппонентами, турелями или питомцами. Это пассивная способность добавлена им в описание.

  • Булл

  • Эль Примо

  • Фрэнк

  • Джеки

Бафф

  • Байрон

    • Эффективность Лëгкого недомогания увеличена с 50% до 75%

  • Гэйл

    • Ледяной снег теперь замедляет на 0.5 секунды вместо 0.3

  • Пенни

    • Основная атака теперь наносит 940 вместо 900

  • Шелли

    • Стрельба по тарелочкам ускорена. Теперь дробь летит на 20% быстрее

  • Лу

    • При звездной силе Обморожение - замедление перезарядки увеличено с 50% до 75%

Нерф

  • Карл

    • Слегка понижена скорость атаки

  • Джеки

    • Понижение урона от Защитной каски снижено с 15% до 10%

  • Тик

    • Последнее ура теперь блокирует 50% урона, вместо 100%

  • СТУ

    • Азотный ускоритель больше не сбивает оппонентов при ударе

  • Макс

    • Зарядки Суперзарядки понижена на 50%

    • Урон от основной атаки понижен с 320 до 300 за попадание

Другое

  • Улучшены скины в меню выбора Бравлеров

    • Бо & Ворон Меха скины

    • Футбольнык скины LATAM

    • Мортис в цилиндре и без

Исправление Багов

  • Исправлен баг, при котором атаки по области не всегда наносили урон, будучи итспользованными на краю карты

  • Исправлен баг, не дающий Белль заряжать супер от основной атаки

  • Исправлен баг, не дающий Белль заряжать супер от отскоков основной атаки

  • Исправлен баг, при котором снаряд Скуика ставал невидимым при приземлении в кусты

  • Исправлен баг, при котором некоторые бравлеры моментально отбрасывали мяч, если он попал к ним во время их стрельбы