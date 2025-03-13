ИСПРАВЛЕНИЯ
Исправлена ошибка, из-за которой после обмена бойцами в ранговых матчах у игроков загружались скины, эмодзи, снаряжение и т. д., выбранные товарищем по команде.
Количество звезд на ранговой боевой карте теперь отображается правильно (в этот раз точно).
Исправлен сбой при победе Сэма над противником со способностью отбрасывания.
Исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала, когда Финкс использовал гаджет «Никому не сбежать» на гаджетах «Бочка соли» Пенни, «В укрытие!» Гавса или «Кактус жизни» Спайка. Для этого нам пришлось временно отключить действие стазиса на эти объекты. После следующего обновления игры все будет исправлено окончательно и действие стазиса вернется.
Профили игроков рангов «Мастер» и «Профессиональный» теперь отображаются как следует.
ИСПРАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕРЫВА
Исправлена визуальная ошибка, из-за которой игрок мог увидеть анимацию получения награды при переходе на ранее достигнутый ранг.
Исправлена ошибка, из-за которой в ранговых матчах все бойцы отображались как избранные или как бойцы максимального уровня.
Исправлено некорректное отображение количества звезд на боевых картах 2024 года (большинство игроков получили свои 10 бронзовых звезд обратно, ура).
Исправлена ошибка, из-за которой снаряды от основной атаки скина «Калавера Пайпер» исчезали во время полета, когда была активна звездная сила «Засада».
Исправлено инвертированное отображение визуальных эффектов гиперзаряда Ниты.
Исправлена ошибка, из-за которой основные атаки скинов «Цербер Тик» и «Скорпион Виллоу» иногда выглядели больше обычного.
ИСПРАВЛЕНИЯ В НЕОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБНОВЛЕНИИ Не забудьте обновить игру!
Исправлена ошибка, из-за которой в режиме «Броулбол» соперник не лишался мяча, если к нему применялись эффекты отбрасывания, притягивания или обездвиживания.
Исправлена ошибка, из-за которой Супер Джуджу не появлялся на воде.
Исправлена ошибка, из-за которой Лили могла телепортироваться к врагам, задетым ее Супером, когда она находилась в царстве теней.
Исправлена ошибка, из-за которой в ранговых матчах алмазной лиги заранее выбранный, а затем заблокированный вражеской командой боец все равно мог быть выбран для игры в матче.
Прочие исправления локализации и визуальных эффектов.
МИФИЧЕСКИЙ БОЕЦ (КОНТРОЛЬ)
Финксу принадлежит квест-комната парка Старр, но вместо того, чтобы помогать посетителям с заданиями, он использует свою способность управлять временем, чтобы устраивать пакости.
А ещё он обожает кошек.
Финкс выпускает 3 дальнобойных снаряда. Урон внешних снарядов составляет 50 % от урона центрального.
Финкс изменяет течение времени в области действия Супера: снаряды врагов замедляются, а скорость снарядов союзников и самого Финкса увеличивается. Урон от снарядов Финкса также увеличивается.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ДОБАВОЧНОЕ ВРЕМЯ
Урон от снарядов Финкса, ускоренных его же Супером, увеличивает время действия Супера.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ЗАМЕДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Основная атака Финкса снижает скорость перезарядки задетых противников на некоторое время.
ГАДЖЕТ: ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Финкс отправляется в прошлое, возвращаясь в то место, где он был несколько секунд назад, и получая соответствующее количество боеприпасов.
ГАДЖЕТ: НИКОМУ НЕ СБЕЖАТЬ
Следующий центральный снаряд основной атаки Финкса на некоторое время вводит врага в состояние стазиса. В этом состоянии противник не может совершать никаких действий и не получает урон.
МИФИЧЕСКИЙ БОЕЦ (УРОН)
Тру-металлистка и талантливая барабанщица Луми сменила палочки на пару булав, когда устроилась в парк Старр. Ей подвластны стихии льда и пламени, символизирующие её застенчивую натуру и страсть к музыке.
Луми бросает одну булаву, затем вторую, а третьей атакой возвращает их обратно, и они наносят урон всем противникам на пути.
Луми трижды бьет по земле, нанося взрывной урон по области. Третий взрыв на время сковывает врагов, и они не могут двигаться, но по-прежнему способны атаковать.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ПУСТЬ ВСЕ ГОРИТ
Взрывы от Супера Луми ненадолго поджигают область взрыва. Урон от огня тем больше, чем больше урон от взрыва.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: АНТРАКТ
Возвращаясь к Луми, булавы временно замедляют задетых противников.
ГАДЖЕТ: ОГНЕННОЕ ШОУ
Лежащие на земле булавы воспламеняются, нанося урон ближайшим врагам.
ГАДЖЕТ: КАТОК
Область вокруг лежащих на земле булав Луми покрывается скользкой коркой льда.
PRO PASS: НОВАЯ СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ В РАНГОВОМ РЕЖИМЕ
Ранговый режим переходит на новую систему продвижения, схожую с Brawl Pass, которая называется Pro Pass.
Pro Pass включает бесплатный и платный уровни, но, в отличие от Brawl Pass, длится 4 месяца!
Почему Pro Pass длится 4 месяца? Такая продолжительность объясняется тем, что каждый сезон Pro Pass будет привязан к крупным киберспортивным событиям года. В 2024 году вас ждут: Кубок Brawl в мае, дополнительный отбор в сентябре и мировой финал в ноябре. Текущий план предусматривает 3 сезона Pro Pass в год.
Награды бесплатного уровня лучше и доступнее, чем были в старой ранговой системе, и даже включают легендарный приз Старр в качестве финальной награды.
Сейчас мы расскажем обо всем подробнее.
ИГРАЙТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ НАГРАДЫ...
Зарабатывая опыт Pro Pass!
Для продвижения в Pro Pass необходимо набирать опыт Pro Pass, который можно получить за:
победы в ранговых боях (аналогично ежедневному опыту Brawl Pass для Brawl Pass, только опыт Pro Pass обновляется еженедельно, и вам нужно выиграть матч);
повышение ранга;
просмотр и взаимодействие с киберспортивными трансляциями на https://event.supercell.com/brawlstars/ru в течение года;
покупку Pro Pass, который обеспечивает мгновенный прогресс и удвоенный опыт Pro Pass (а также удваивает недельный лимит).
Платный уровень стоит 24,99 $* за 4-месячный период (6,25 $ в месяц) и включает все вышеупомянутые награды.
* Цена может отличаться в зависимости от вашей страны/региона.
В Pro Pass вас ждет уникальный скин новой редкости Pro, который вы сможете улучшать.
Скины Pro Pass — это скины, которые можно улучшать по мере продвижения в Pro Pass.
Скины уровня Pro можно улучшить до 11 раз, разблокируя улучшения в Pro Pass (или получая их из ранговых призов по истечении 8 месяцев после выхода скина).
Каждое улучшение даст вам либо визуальное улучшение скина, включая новый визуальный эффект появления, либо другие элементы оформления, например новую анимированную боевую карту.
В каждом сезоне вы сможете получить легендарный скин на бесплатном уровне Pro Pass!
Первым скином Pro Pass будет «Астральный Кольт»!
РАНГОВЫЙ БОЙ СТАЛ БОЛЕЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫМ
1. Мы добавили новый ранг для самого высокого уровня игры — «Профессиональную лигу».
2. Мы рассматриваем проблему инфляции эло комплексно.
3. Улучшенный подбор противников.
4. Удаление модификаторов.
Новые ранговые игровые режимы
Для поддержания разнообразия мы каждый месяц будем экспериментировать с новым ранговым игровым режимом. Но перед появлением в ранговых матчах соревновательность этих режимов будет протестирована в игровых режимах с трофеями.
Переработка рангового боя привнесет в игру ОЧЕНЬ много изменений.
Так много, что мы выпустили об этом отдельную статью. В ней вы сможете узнать все подробности о грядущей переработке рангового боя (изменений очень много).
В этом обновлении еще 12 бойцов получат свои гиперзаряды!
Мы выпустим их в два этапа, по шесть гиперзарядов за раз.
КАРЛ: ПЛАМЕННЫЙ УРАГАН
Супер Карла оставляет за собой шлейф горячих камней, которые наносят урон прикоснувшимся к ним врагам.
МЭНДИ: СЛАДКОЕ ДЛЯ ВСЕХ!
Супер Мэнди стреляет в трёх разных направлениях.
ХЭНК: САМОНАВОДЯЩИЕСЯ РЫБЫ
Рыбы-торпеды из Супера Хэнка теперь автоматически наводятся на цель.
БО: ОХОТА НА МЕДВЕДЯ
Супер Бо устанавливает 5 ловушек вместо 3. При этом ловушки, установленные раньше, не исчезают, так что на карте может быть больше 3 ловушек.
БЕА: ЗАЩИЩАЙТЕ КОРОЛЕВУ
Снаряды Супера Беа разделяются на 2 части на максимальной дистанции или при попадании, увеличивая дальность и разброс Супера.
МИСТЕР П.: СУПЕРНОСИЛЬЩИКИ
Роботы-носильщики с базы мистера П. становятся намного сильнее, и одновременно на карте может быть два активных суперносильщика.
МЭГ: ВОЛЬФРАМОВАЯ ПРОЧНОСТЬ
Активация Супера увеличивает диапазон удара мехи. Находясь вне мехи, Мэг получает щит.
ЧЕСТЕР: СЛАДКОЕ АССОРТИ
Несколько Суперов Честера объединяются в один. Честер бросает взрывающуюся конфету, которая наносит урон, выпускает ядовитое облако и на несколько секунд оставляет после себя замедляющую противников область.
ЛОЛА: РАЗДУТОЕ ЭГО
Лола призывает на помощь очень раздутое эго с увеличенным уроном и запасом здоровья.
ГРОМ: СЕЙЧАС РВАНЕТ!
За первым взрывом от Супера Грома следует второй, который поражает крестообразную область, нанося урон, ломая стены и отбрасывая врагов.
БАСТЕР: СЮЖЕТНАЯ БРОНЯ
Щит Бастера теперь окружает его со всех сторон, а отраженные снаряды наносят больше урона.
СЭМ: ГИПЕРКУЛАК
Железные перчатки Сэма летят быстрее и полностью заряжают Супер, когда попадают во врага во время действия гиперзаряда.
Финкс поразил пески времени своей магией и заменил их на черные пески, пробудившие древнее зло!
Мумия Фрэнк | Brawl Pass
Угольный Фрэнк | цветовой вариант 1 | Brawl Pass Plus
Папирусовый Фрэнк | цветовой вариант 2 | Brawl Pass Plus
Фараон Гавс | сверхредкий
Царица Джуджу | сверхредкий
Фараолли | эпический
Мистик Мипл | эпический
Скарабей Скуик | эпический
Злобный жук Карл и его подельник электроник Чак выбрали парк Старр для реализации своих преступных замыслов.
Справятся ли театральный Сэм и другие герои с этой угрозой? Или им придется прибегнуть к помощи загадочного мстителя...
Безбашенная Биби | Brawl Pass
Справедливая Биби | цветовой вариант 1 | Brawl Pass Plus
Бесчестная Биби | цветовой вариант 2 | Brawl Pass Plus
Следующие скины были созданы участниками сообщества, которые выиграли конкурс Supercell Make «Бойцы-супергерои»!
Театральный Сэм | эпический
Автор: FinnyShow
Огнекрылая Джанет | эпический
Автор: WarpWave
Защитник Гром | эпический
Автор: J-Y Jacky
Жук Карл | эпический
Автор: Artho_Max
Электроник Чак | эпический
Автор: Gedi-Kor
Хаотичный Бастер | эпический
Автор: Vinuui
Вам никогда не хотелось поиграть в UNO, пока вы играете в Brawl Stars? Теперь это возможно!
НОВЫЙ ИГРОВОЙ РЕЖИМ
В игре появился новый игровой режим, вдохновленный настольной игрой UNO!
В нем каждая команда начинает игру с определенным набором карт UNO, которые необходимо разыграть, чтобы избавиться от них и выиграть матч.
Побеждает команда, которая первой избавится от всех своих карт.
РАЗЫГРАННЫЕ КАРТЫ ДАЮТ ОСОБЫЕ ЭФФЕКТЫ
Разыгрывайте карты UNO, чтобы получить преимущество в бою:
«Возьми два»:
все бойцы вашей команды получают по два кубика усиления;
«Пропуск хода»:
заглушает всю вражескую команду;
«Смена направления»:
переносит все карты команды противника к ней на базу.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
бойцы могут блокировать летящие карты противника своим телом;
карты можно переносить при помощи трамплинов.
ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ UNO
Вместе с новым режимом в игре появится уникальный скин «Уно Честер», с помощью которого вы точно сможете избавиться от всех своих карт.
Кроме того, вас ждет и множество других элементов оформления в тематике UNO — не пропустите!
Вместо зарядов у гаджетов теперь будет перезарядка!
Это означает, что вы можете использовать гаджеты неограниченное количество раз за время матча. Вам всего лишь нужно подождать, пока гаджет перезарядится!
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Время перезарядки гаджетов зависит от их силы. Например, гаджет Лили «Исчезновение» перезаряжается 22 секунды, а гаджет Розы «Фитолампа» — 10 секунд.
Снаряжение, которое добавляло дополнительный заряд для гаджетов, теперь снижает их время перезарядки на 15 %.
(ВНИМАНИЕ: функция с ежедневной серией станет доступна не в день выхода обновления, а спустя несколько дней!)
Заходите в игру каждый день и получайте награды! Продолжайте серию, чтобы посмотреть, как число на счетчике становится больше и его охватывает настоящее пламя!
Кстати, не забудьте про печеньку с предсказаниями. Что же внутри?
Редкие скины:
темный рыцарь Луми,
юрский Финкс,
дьявольская Амбер,
пляжная Белль,
первый помощник Фэнг,
яблочная Ева.
Серебряные и золотые скины:
Джуджу,
Мипл,
Шейд,
Олли.
Прочие:
карнавальная Мэнди (мифический),
П.Е.К.К.А.Ш. (награды Supercell ID).
ОЛЛИ
Урон от основной атаки увеличен: 850 → 1000.
Супер: Олли больше не заглушает самого себя и теперь использует 50 % максимального количества боеприпасов.
МИПЛ
Скорость перезарядки основной атаки увеличена: 2 → 1,9 секунды.
ГАВС
Щит и урон от гиперзаряда увеличены: 10 % → 15 %.
ГАС
Урон от основной атаки уменьшен: 1120 → 1080.
Урон от гаджета «Лопнувший шар» уменьшен: 2240 → 2160.
СТУ
Максимальное здоровье от звездной силы «Глоток бензина» уменьшено: 10% → 8%.
ПЕННИ
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 35 → 30.
ДЖУДЖУ
Скорость зарядки Супера уменьшена: 90 → 72
(5 → 6 атак на земле, 6 → 7 атак на траве/воде).
МАКС
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 40 → 35.
РИКО
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 40 → 35.
ЛУ
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена: 40 → 30.
КЭНДЗИ
Теперь при использовании Супера область возвращения отображается корректно.
Этот режим очень понравился игрокам и мы решили добавить его в игру на постоянной основе. Потому что почему бы и нет?
Однако, чтобы режим оставался как можно более сбалансированным и справедливым, мы решили внести некоторые изменения в текущий набор карт для «Тройного столкновения». Мы улучшили ряд классических карт, а также добавили совершенно новые карты, созданные сообществом, выбрав лишь те, которые соответствуют нашему видению режима.
Ранговые игровые режимы и карты:
1-й сезон (по 3 карты):
«Броулбол»;
«Нокаут»;
«Захват кристаллов»;
«Горячая зона»;
«Аэробой»;
2-й сезон (по 3 карты):
«Броулбол»;
«Нокаут»;
«Захват кристаллов»;
«Ограбление»;
«Уборка».
Оформление:
убрано:
«Зимний отель»;
«Космоопера Старр»;
«Магазин сувениров»;
«Мультяшки»;
«Файтинг»;
добавлено:
«Драконья пасть»;
«Ретрополис»;
«Базар Тары»;
«Египет».
Карты:
режим «Столкновение»:
«Озеро мертвецов» (изменена);
«Потасовка в Рокуолле» (изменена);
«Все или ничего» (изменена);
«Штольня» (изменена);
«Кислотные озера» (изменена);
«Полет фантазии» (изменена);
«Вторжение на остров» (изменена);
«Двойная проблема» (изменена);
режим «Уно»:
«Зелёные оттенки» (новая);
«В другом направлении» (новая);
«Отдых не по своей воле» (новая);
режим «Броулбол 5 на 5» / «Нокаут 5 на 5»:
«Большая арена» (новая);
«Грустная арена» (новая);
«Выживает вреднейший» (новая);
«Безумные миражи» (новая);
«Дворовая ссора» (новая);
режим «Броулбол 5 на 5»:
«Полярный парк» (новая);
«Стадион боеприпасов» (новая);
«Сибирский тупик» (новая);
режим «Захват кристаллов 5 на 5»:
«Мерцающий лес» (новая);
«Арктическая засада» (новая);
«Остров сокровищ» (новая);
режим «Аэробой 3 на 3»:
«Ниже нуля»;
«Сумка-холодильник»;
«Сад Старр»;
режим «Уборка»:
«Мусорный мятеж»;
«Драка за хлам»;
«Дорога через свалку»;
«Сброс отходов»;
«В утиль»;
«Мусорный двор»;
«Помойный переулок»;
режим «Охота за сокровищами:
«Ловкость рук»;
«Место раскопок»;
«Звёздные врата».
Боевые карты и рамки славы теперь стали частью вашей коллекции, и вы можете сами выбирать, какую из них использовать.
Можно добавлять бойцов в список избранного, нажав на кнопку с сердечком.
Избранные бойцы будут отображаться впереди остальных на экране выбора бойца в ранговом бою и «Мегакопилке».
Избранных бойцов можно разместить в самом верху списка бойцов (точно так же, как и бойцов, для которых у вас есть квесты).
Теперь вы можете разместить наиболее используемые сообщения быстрого чата впереди остальных.
Гейл отполировал золотые и серебряные скины, и теперь они блестят еще ярче.
Добавлены недостающие эффекты для скина «Демон Эмз».
Супер Кэндзи — область возвращения теперь отображается точнее и выглядит заметнее.
Снижено количество потребляемой памяти, чтобы игроки на слабых устройствах сталкивались с меньшим количеством ошибок.
Снижено количество памяти, используемой для дороги Старр, а также улучшена отзывчивость и возвращена полная анимация бойцов.
Улучшена производительность на картах «Кошмарного поместья».
Исправлена ошибка, из-за которой перчатки Сэма и атаки Гаса иногда летели под странным углом при использовании над водой и некоторыми другими объектами.
Исправлена уязвимость, связанная с Китом.
Исправлена ошибка, из-за которой на мощных устройствах текстуры бойцов отображались в низком качестве.
Исправлена ошибка, из-за которой скин «Поп-звезда Мелоди» иногда проигрывал звук атаки Поко (она не крадет чужие песни, честно).
Исправлена ошибка, из-за которой гаджет Анджело «Виртуозная стрельба» отменял наносимый со временем урон от его Супера.
Исправлена ошибка, из-за которой основная атака Байрона не активировала вибрацию.
Исправлена ошибка, из-за которой во время действия гиперзаряда базовый скин Розы использовал визуальные эффекты основной атаки другого скина.
Исправлена ошибка, из-за которой звездная сила Виллоу «Любовь слепа» не уменьшала скорость перезарядки противников.
Исправлена ошибка в режиме «Аэробой», из-за которой шайба проходила сквозь некоторые препятствия на карте «Открытая арена».
Устранена ошибка, из-за которой игра иногда вылетала при получении наград за прошедшие события.
Исправлена ошибка, при которой бойцы не могли поднять шайбу в аэробое сразу после того, как она отлетала от пинбольного бампера.
Исправлена ошибка, ненадолго останавливавшая анимацию верхней части тела Сэма при активации его Супера во время движения (он уже немолод, и у него иногда прихватывает спину).
Исправлена ошибка, из-за которой 3 значка нельзя было отправить в чате клуба.
Мы стремимся к тому, чтобы поддерживать цены доступными в зависимости от региона, и начиная с этого обновления приступаем к изменению ценообразования по всему миру.
Нам осталось провести еще несколько тестов, поэтому вначале новые цены будут установлены лишь для нескольких стран, а изменения для остальных регионов будут постепенно вступать в силу в течение нескольких следующих месяцев.
Поскольку мы все еще тестируем нашу систему ценообразования, даже в пределах одного региона разным игрокам могут быть видны разные цены.
Кроме того, возможность дарить Brawl Pass будет временно отключена в регионах, где проводится тестирование, и будет восстановлена после его завершения.