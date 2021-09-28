ОБСЛУЖИВАНИЕ 06/10
Дополнительное обновление - скоро будет доступным для Android и iOS
Исправлено анти-алиасинг на iOS 15
Исправлено лицо Мэг, когда она находится в форме Меха
Исправлен выбор звездной силы/гаджета в Силовой Лиги и в Дружеских Боях
Исправлена анимация вагонетки на карте Вагонетка без Тормозов
Исправлены некоторые проблемы с переполнением на небольших iPad
Исправлены некоторые проблемы локализации
Исправления в Техническом обслуживании:
Исправлена ошибка, из-за которой Супер 8-Бит не давал постоянного увеличения урона для различных скинов
Исправлена ошибка, из-за которой был увеличен радиус атаки у некоторых скинов Бо
Опциональное Обновление 30 Сентября 2021
Изменения Баланса
Джеки
Количество здоровья уменьшено с 5000 до 4600
Урон уменьшен с 1280 до 1160
Защитная каска: Снижение повреждений увеличено с 10 до 15%
Мэг
Супер способность теряется, если Мэг побеждена во время ее активации
Количество боеприпасов уменьшается до 0 после уничтожения Мехи
Очки здоровья начинают восстанавливаться медленнее после выхода из Мехи
Другое
Исправления в выборе скина
Исправление перевернутых названий карт
Добавлено упоминание о создателях новых карт
Новый Бравлер - Мэг
Мэг - третий член трио Макс и Вольта, умная девушка, занимающаяся ремонтом торговых автоматов, которая хочет стать героем, как Макс и Вольт, и хотя они считают, что она еще не готова сражаться, Мэг все равно всегда вступает в бой!
Легендарный Бравлер
Основная Атака (Стандартный режим)
Слабый (но смелый!) удар со средней дистанции!
Супер Атака (Стандартный режим)
Превращается в меху!
В форме Меха, Мег получает две разные атаки, гораздо больше здоровья, но ее здоровье уменьшается со временем.
Как только здоровье ее Меха достигает 0, она возвращается в свою обычную форму
Основная атака (Меха режим)
Мощный шквал пуль (8 выстрелов, по 4 из каждой пушки)
Супер Атака (Меха режим)
Ее кнопка Супера становится дополнительной атакой! Это атака ближнего боя, наносящая большой урон по широкой траектории.
Эта атака заряжается автоматически и не заряжается при обычных атаках.
Гаджет - Источник Питания
Исцеляет меха на 450 здоровья в секунду в течение 5 секунд
Звездная Сила #1 - Силовое Поле
Ее обычная форма получает щит 35% на 30 секунд после уничтожения меха-костюма.
Звездная Сила #2 - Самоликвидация
По истечении срока действия меха-костюма он взрывается, нанося 1000 урона ближайшим противникам и отталкивая их.
Новые скины & Визуальные улучшения
Новые скины
SC MAKE - Гладиатор Колетт - 149 кристаллов
V8-Bit - Награда в Испытании - 79 кристаллов - Доступен после испытания
Золотой/Серебряный
Брок, Поко, 8-Бит, Пэм, Макс
Анимированные значки
Хеллоуинская Роза
Новогодние значки
Темный Лорд Спайк - Разблокировано для владельцев скина
Значки В честь Лунного Нового года
Игровые режимы
Добавлены анимированные баннеры для Столкновения, Броулбол и Награда за поимку!
Столкновение+
Победа над противником теперь дает +2 трофея и поражение отнимает тоже 2
Улучшения системы выбора скинов
Теперь стало проще выбирать скин!
Также добавлена возможность выбора случайного скина для каждого матча (из тех, что у Вас в наличии)
Сезонные события
Возвращение в Ретрополис
Собери все скины Ретрополиса и получи эксклюзивный пин для каждого бравлера!
Скины Ретрополиса теперь являются сезонными
Испытания
Возвращение в Ретрополис
2 карты на каждый этап
5 этапов
Покупка дополнительных попыток
Награда за испытание - скин V8-Bit
Все карты выполнены в окружении Ретрополиса
Клуб
Пины теперь можно использовать в чате клуба!
Окно “Друзья”/Меню
Окно приглашений теперь показывает текущий выбранный режим
Теперь существует два статуса. Вы можете сообщать что ищете команду для себя или что вы УЖЕ в команде и ищете последнего игрока
Баланс Бравлеров
Бафф
Брок
Увеличен радиус взрыва от основной атаки на 50%. Для того чтобы все стрелковые персонажи имели собственную нишу. Способности Брока теперь более сконцентрированы на нанесении урона по области. Нерф дальности и урона его основной атаки должен сбалансировать этот бафф.
Джеки
Убрана задержка активации супера
Джеки способна двигаться и атаковать быстрее после активации своего супера
Супер Джеки был слишком слаб и не выполнял задуманной роли. В основном из-за задержки. Без задержки Джеки теперь сможет стать более мобильной и более серьезной угрозой при активации ее супера
Нерф
Брок
Уменьшен урон от основной атаки с 1220 до 1160
Ракетное топливо - Убран бонусный урон от гаджета.
Основная атака - Дальность уменьшена (30->27), чтобы компенсировать увеличение взрыва.
Белль
Уменьшен урон от основной атаки с 1100 до 1040
Уменьшен урон отскока основной атаки с 550 до 520
Несмотря на предыдущие изменения, Белль по-прежнему доминировала в нескольких игровых режимах и картах. Снижение ее урона от основной атаки (и косвенно урона отскока) должно привести ее в соответствие с другими стрелками и сделать менее определенным выбором.
Изменения
Карл
Клапан сброса - Следующий бросок кирки оставляет за собой шлейф горячих камней.
Гаджет Карла "Клапан сброса" был полезен только при выходе из боя или в сочетании с его Супером. Это изменение сделает гаджет более универсальным, позволит создавать более интересные моменты и даст ему больше возможностей по контролю территории, что соответствует остальному набору.
Исправления ошибок
Исправлена ошибка, из-за которой анимации Волшебника Байрона обрывались при перемещении в воздухе
Исправлена ошибка, из-за которой Звездная Сила “Кулачный Бой” Эдгара увеличивал таймер увеличения скорости передвижения после прыжка.
Исправлена ошибка, из-за которой гаджет Спайка "Кактус Жизни" не запускался прыжковыми площадками
Исправлена ошибка, из-за которой скин Лунная Пайпер вызывал незначительное дрожание экрана при начале движения