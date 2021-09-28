ОБСЛУЖИВАНИЕ 06/10



Дополнительное обновление - скоро будет доступным для Android и iOS



Исправлено анти-алиасинг на iOS 15



Исправлено лицо Мэг, когда она находится в форме Меха



Исправлен выбор звездной силы/гаджета в Силовой Лиги и в Дружеских Боях



Исправлена анимация вагонетки на карте Вагонетка без Тормозов



Исправлены некоторые проблемы с переполнением на небольших iPad



Исправлены некоторые проблемы локализации



Исправления в Техническом обслуживании:



Исправлена ошибка, из-за которой Супер 8-Бит не давал постоянного увеличения урона для различных скинов



Исправлена ошибка, из-за которой был увеличен радиус атаки у некоторых скинов Бо





Опциональное Обновление 30 Сентября 2021



Изменения Баланса



Джеки



Количество здоровья уменьшено с 5000 до 4600



Урон уменьшен с 1280 до 1160



Защитная каска: Снижение повреждений увеличено с 10 до 15%



Мэг



Супер способность теряется, если Мэг побеждена во время ее активации



Количество боеприпасов уменьшается до 0 после уничтожения Мехи



Очки здоровья начинают восстанавливаться медленнее после выхода из Мехи



Другое



Исправления в выборе скина



Исправление перевернутых названий карт



Добавлено упоминание о создателях новых карт







Новый Бравлер - Мэг



Мэг - третий член трио Макс и Вольта, умная девушка, занимающаяся ремонтом торговых автоматов, которая хочет стать героем, как Макс и Вольт, и хотя они считают, что она еще не готова сражаться, Мэг все равно всегда вступает в бой!



Легендарный Бравлер



Основная Атака (Стандартный режим)

Слабый (но смелый!) удар со средней дистанции!



Супер Атака (Стандартный режим)

Превращается в меху!

В форме Меха, Мег получает две разные атаки, гораздо больше здоровья, но ее здоровье уменьшается со временем.

Как только здоровье ее Меха достигает 0, она возвращается в свою обычную форму



Основная атака (Меха режим)

Мощный шквал пуль (8 выстрелов, по 4 из каждой пушки)



Супер Атака (Меха режим)

Ее кнопка Супера становится дополнительной атакой! Это атака ближнего боя, наносящая большой урон по широкой траектории.

Эта атака заряжается автоматически и не заряжается при обычных атаках.



Гаджет - Источник Питания

Исцеляет меха на 450 здоровья в секунду в течение 5 секунд



Звездная Сила #1 - Силовое Поле

Ее обычная форма получает щит 35% на 30 секунд после уничтожения меха-костюма.



Звездная Сила #2 - Самоликвидация

По истечении срока действия меха-костюма он взрывается, нанося 1000 урона ближайшим противникам и отталкивая их.



Новые скины & Визуальные улучшения



Новые скины



SC MAKE - Гладиатор Колетт - 149 кристаллов



V8-Bit - Награда в Испытании - 79 кристаллов - Доступен после испытания



Золотой/Серебряный

Брок, Поко, 8-Бит, Пэм, Макс





Анимированные значки



Хеллоуинская Роза



Новогодние значки



Темный Лорд Спайк - Разблокировано для владельцев скина

Значки В честь Лунного Нового года



Игровые режимы



Добавлены анимированные баннеры для Столкновения, Броулбол и Награда за поимку!



Столкновение+

Победа над противником теперь дает +2 трофея и поражение отнимает тоже 2



Улучшения системы выбора скинов



Теперь стало проще выбирать скин!



Также добавлена возможность выбора случайного скина для каждого матча (из тех, что у Вас в наличии)



Сезонные события



Возвращение в Ретрополис

Собери все скины Ретрополиса и получи эксклюзивный пин для каждого бравлера!

Скины Ретрополиса теперь являются сезонными





Испытания



Возвращение в Ретрополис

2 карты на каждый этап

5 этапов

Покупка дополнительных попыток

Награда за испытание - скин V8-Bit

Все карты выполнены в окружении Ретрополиса





Клуб

Пины теперь можно использовать в чате клуба!

Окно “Друзья”/Меню



Окно приглашений теперь показывает текущий выбранный режим



Теперь существует два статуса. Вы можете сообщать что ищете команду для себя или что вы УЖЕ в команде и ищете последнего игрока

Баланс Бравлеров



Бафф

Брок

Увеличен радиус взрыва от основной атаки на 50%. Для того чтобы все стрелковые персонажи имели собственную нишу. Способности Брока теперь более сконцентрированы на нанесении урона по области. Нерф дальности и урона его основной атаки должен сбалансировать этот бафф.



Джеки

Убрана задержка активации супера

Джеки способна двигаться и атаковать быстрее после активации своего супера

Супер Джеки был слишком слаб и не выполнял задуманной роли. В основном из-за задержки. Без задержки Джеки теперь сможет стать более мобильной и более серьезной угрозой при активации ее супера



Нерф

Брок

Уменьшен урон от основной атаки с 1220 до 1160

Ракетное топливо - Убран бонусный урон от гаджета.

Основная атака - Дальность уменьшена (30->27), чтобы компенсировать увеличение взрыва.



Белль

Уменьшен урон от основной атаки с 1100 до 1040

Уменьшен урон отскока основной атаки с 550 до 520

Несмотря на предыдущие изменения, Белль по-прежнему доминировала в нескольких игровых режимах и картах. Снижение ее урона от основной атаки (и косвенно урона отскока) должно привести ее в соответствие с другими стрелками и сделать менее определенным выбором.





Изменения

Карл

Клапан сброса - Следующий бросок кирки оставляет за собой шлейф горячих камней.

Гаджет Карла "Клапан сброса" был полезен только при выходе из боя или в сочетании с его Супером. Это изменение сделает гаджет более универсальным, позволит создавать более интересные моменты и даст ему больше возможностей по контролю территории, что соответствует остальному набору.





Исправления ошибок



Исправлена ошибка, из-за которой анимации Волшебника Байрона обрывались при перемещении в воздухе



Исправлена ошибка, из-за которой Звездная Сила “Кулачный Бой” Эдгара увеличивал таймер увеличения скорости передвижения после прыжка.



Исправлена ошибка, из-за которой гаджет Спайка "Кактус Жизни" не запускался прыжковыми площадками



Исправлена ошибка, из-за которой скин Лунная Пайпер вызывал незначительное дрожание экрана при начале движения





