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28 сент. 2021 г.
Blog – Brawl Stars

Обновление Мэг+ Опциональное Обновление!

Описание обновления!

ОБСЛУЖИВАНИЕ 06/10

Дополнительное обновление - скоро будет доступным для Android и iOS

  • Исправлено анти-алиасинг на iOS 15

  • Исправлено лицо Мэг, когда она находится в форме Меха

  • Исправлен выбор звездной силы/гаджета в Силовой Лиги и в Дружеских Боях

  • Исправлена анимация вагонетки на карте Вагонетка без Тормозов

  • Исправлены некоторые проблемы с переполнением на небольших iPad

  • Исправлены некоторые проблемы локализации

Исправления в Техническом обслуживании:

  • Исправлена ошибка, из-за которой Супер 8-Бит не давал постоянного увеличения урона для различных скинов

  • Исправлена ошибка, из-за которой был увеличен радиус атаки у некоторых скинов Бо


Опциональное Обновление 30 Сентября 2021

Изменения Баланса

Джеки

  • Количество здоровья уменьшено с 5000 до 4600

  • Урон уменьшен с 1280 до 1160

  • Защитная каска: Снижение повреждений увеличено с 10 до 15%

Мэг

  • Супер способность теряется, если Мэг побеждена во время ее активации

  • Количество боеприпасов уменьшается до 0 после уничтожения Мехи

  • Очки здоровья начинают восстанавливаться медленнее после выхода из Мехи

Другое

  • Исправления в выборе скина

  • Исправление перевернутых названий карт

  • Добавлено упоминание о создателях новых карт


Новый Бравлер - Мэг

Мэг - третий член трио Макс и Вольта, умная девушка, занимающаяся ремонтом торговых автоматов, которая хочет стать героем, как Макс и Вольт, и хотя они считают, что она еще не готова сражаться, Мэг все равно всегда вступает в бой!

  • Легендарный Бравлер

  • Основная Атака (Стандартный режим)

    • Слабый (но смелый!) удар со средней дистанции!

  • Супер Атака (Стандартный режим)

    • Превращается в меху!

    • В форме Меха, Мег получает две разные атаки, гораздо больше здоровья, но ее здоровье уменьшается со временем.

    • Как только здоровье ее Меха достигает 0, она возвращается в свою обычную форму

  • Основная атака (Меха режим)

    • Мощный шквал пуль (8 выстрелов, по 4 из каждой пушки)

  • Супер Атака (Меха режим)

    • Ее кнопка Супера становится дополнительной атакой! Это атака ближнего боя, наносящая большой урон по широкой траектории.

    • Эта атака заряжается автоматически и не заряжается при обычных атаках.

  • Гаджет - Источник Питания

    • Исцеляет меха на 450 здоровья в секунду в течение 5 секунд

  • Звездная Сила #1 - Силовое Поле

    • Ее обычная форма получает щит 35% на 30 секунд после уничтожения меха-костюма.

  • Звездная Сила #2 - Самоликвидация

    • По истечении срока действия меха-костюма он взрывается, нанося 1000 урона ближайшим противникам и отталкивая их.

Новые скины & Визуальные улучшения

Новые скины

  • SC MAKE - Гладиатор Колетт - 149 кристаллов

  • V8-Bit - Награда в Испытании - 79 кристаллов - Доступен после испытания

  • Золотой/Серебряный

    • Брок, Поко, 8-Бит, Пэм, Макс

Анимированные значки

  • Хеллоуинская Роза

  • Новогодние значки

  • Темный Лорд Спайк - Разблокировано для владельцев скина

  • Значки В честь Лунного Нового года

Игровые режимы

  • Добавлены анимированные баннеры для Столкновения, Броулбол и Награда за поимку!

  • Столкновение+

    • Победа над противником теперь дает +2 трофея и поражение отнимает тоже 2

Улучшения системы выбора скинов

  • Теперь стало проще выбирать скин!

  • Также добавлена возможность выбора случайного скина для каждого матча (из тех, что у Вас в наличии)

Сезонные события

  • Возвращение в Ретрополис

    • Собери все скины Ретрополиса и получи эксклюзивный пин для каждого бравлера!

    • Скины Ретрополиса теперь являются сезонными

Испытания

  • Возвращение в Ретрополис

    • 2 карты на каждый этап

    • 5 этапов

    • Покупка дополнительных попыток

    • Награда за испытание - скин V8-Bit

    • Все карты выполнены в окружении Ретрополиса

Клуб

  • Пины теперь можно использовать в чате клуба!

Окно “Друзья”/Меню

  • Окно приглашений теперь показывает текущий выбранный режим

  • Теперь существует два статуса. Вы можете сообщать что ищете команду для себя или что вы УЖЕ в команде и ищете последнего игрока

Баланс Бравлеров

Бафф

  • Брок

    • Увеличен радиус взрыва от основной атаки на 50%. Для того чтобы все стрелковые персонажи имели собственную нишу. Способности Брока теперь более сконцентрированы на нанесении урона по области. Нерф дальности и урона его основной атаки должен сбалансировать этот бафф.

  • Джеки

    • Убрана задержка активации супера

    • Джеки способна двигаться и атаковать быстрее после активации своего супера
      Супер Джеки был слишком слаб и не выполнял задуманной роли. В основном из-за задержки. Без задержки Джеки теперь сможет стать более мобильной и более серьезной угрозой при активации ее супера

Нерф

  • Брок

    • Уменьшен урон от основной атаки с 1220 до 1160

    • Ракетное топливо - Убран бонусный урон от гаджета.

    • Основная атака - Дальность уменьшена (30->27), чтобы компенсировать увеличение взрыва.

  • Белль

    • Уменьшен урон от основной атаки с 1100 до 1040

    • Уменьшен урон отскока основной атаки с 550 до 520
      Несмотря на предыдущие изменения, Белль по-прежнему доминировала в нескольких игровых режимах и картах. Снижение ее урона от основной атаки (и косвенно урона отскока) должно привести ее в соответствие с другими стрелками и сделать менее определенным выбором.

Изменения

  • Карл

    • Клапан сброса - Следующий бросок кирки оставляет за собой шлейф горячих камней.
      Гаджет Карла "Клапан сброса" был полезен только при выходе из боя или в сочетании с его Супером. Это изменение сделает гаджет более универсальным, позволит создавать более интересные моменты и даст ему больше возможностей по контролю территории, что соответствует остальному набору.

Исправления ошибок

  • Исправлена ошибка, из-за которой анимации Волшебника Байрона обрывались при перемещении в воздухе

  • Исправлена ошибка, из-за которой Звездная Сила “Кулачный Бой” Эдгара увеличивал таймер увеличения скорости передвижения после прыжка.

  • Исправлена ошибка, из-за которой гаджет Спайка "Кактус Жизни" не запускался прыжковыми площадками

  • Исправлена ошибка, из-за которой скин Лунная Пайпер вызывал незначительное дрожание экрана при начале движения