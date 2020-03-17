Новый Боец - Джеки! Она работает с отбойным молотком, чтобы встряхнуть землю и близлежащих врагов. Её Супер притягивает близких врагов, оставляя их в пыли!





Главная Атака - Ямобур: Джеки запрыгивает на свой отбойный молоток, как на пого-стик, чтобы потрясти землю вокруг. Враги, пойманные слишком близко, получат хороший удар!

Супер - Копать-Колотить! Джекки просверливает дыру в земле, втягивая врагов. Она частично защищена во время Суперспособности.

Гаджет - Пневмоусилитель: Джекки получает прилив энергии и движется быстрее!

Звездная Сила 1: Отражает урон, полученный от противников, которые близки к Джекки.

Звездная Сила 2: Пассивно уменьшает все входящее повреждение.

Новый Бравлер - Спраут ( Будет в Апреле)



Новые Скины!

Переделка Дэррила.

Талисман Дэррил - 80 кристаллов.

ПСЖ Шелли - 80 кристаллов.

Злая Зайка Пенни - 10 000 Звёздных очков.

Студентка ЕМЗ - 500 звездных очков.

Апрельские Скины:

Тренер Динамайк - 150 кристаллов.

Тануки Джесси - 150 кристаллов.

БО-Гор - 150 кристаллов.

Кубок ПСЖ! Март 19: Играйте в это новое испытание ради наград, славы, И если вам удастся получить 9 побед, вы откроете ПСЖ Шелли раньше всех!



Это испытание будет доступно для игроков с 800+ трофеев.

Гаджеты!!! У каждого Бойца теперь есть уникальный гаджет, который разблокирует активированную способность для Бойца.

Гаджеты можно найти в сундуках для, а также в магазине на 7-м уровне силы для каждого бойца.

Гаджеты, имеющие дело с повреждениями, не заряжают Супер (похоже на Звездные Силы).

Силовая Гонка не потребует гаджетов для игры

Дружеские комнаты имеют настройки для отключения использования гаджета на матче

Система "Андердог"! Это улучшение системы подбора противника и помогает в играх с неравным количеством трофеев между командами.

Только в режимах 3v3 и не влияет на Одиноке/Парное ШД.

Предоставляет бонус к полученным трофеям или уменьшение к потерянным трофеям при срабатывании.

Статус отображается при входе в матч, а также после его окончания.

Статус “Андердога” срабатывает при выполнении одного из двух следующих условий:

Игрок сопоставляется с двумя другими игроками, которые играют вместе в команде и имеют разницу в 200 трофеев между ними в зачетах Бойца.



Игрок сопоставляется с вражеской командой, у которой средний трофей Бойцов на 200+ трофеев выше, чем у команды игрока.



Бонус недоступен при использовании “ Играть Снова".

Изменения в ротации событий

Добавлены новые и некоторые возвращающиеся карты, а также удалены карты с наихудшими статистиками.

Билеты были удалены из сундуков и из магазина. В следующем обновлении билеты будут удалены полностью. Используйте их, пока можете!

Увеличение количества бесплатных билетов, выданных в "Роборубка" и "Большую игру" с 2 до 5

Supercell ID

В некоторых странах добавлена функция Supercell ID Friends

Другое

Безопасная игра - с безопасными аккаунтами для молодых игроков, мы разрешаем Brawl Stars для игроков меньше 13 лет.

Добавлена частота смены кадров 120 Гц для большего количества вариантов Asus ROG Phone II.

Исправление ошибок.

Броубол: Наземные эффекты, такие как Супер Барли, больше не наносят урон после забитого гола (визуальный эффект все еще остается).

Мортис: Исправлена ошибка, которая позволяла Мортису проникать внутрь стен.

8-BIT: Исправлена ошибка, которая не позволяла 8-BIT использовать основную атаку сразу после перезагрузки в ШД.

Изменения баланса!

Карл

Уменьшение повреждений от Волчка с 400 до 360 за размах.

Макс

Уменьшение здоровья с 3500 до 3400

Уменьшение коэффициента полезного действия “Стрельба на бегу" на 17%.

Мистер П.

Увеличенная задержка порождения Роботов с 2 до 4 секунд.

Сэнди

Уменьшение урона от основной атаки с 900 до 840.

Уменьшил урона от “Вредный песок” со 120 до 100.

Роза

; Роза удобряет землю вокруг нее и кусты мгновенно растут, обеспечивая прекрасное укрытие.



Ворон

; Ворон получает щит на 60% входящего урона на 3 секунды.



Брок

; Брок взрывает землю под ним и поднимает себя в воздух. Взрыв наносит 500 урона близлежащим врагам.



Дайнамайк

; Дайнамайк яростно кружится и бросает вокруг себя несколько динамитных палочек. Каждый динамит наносит 700 урона врагам.



Пенни

; Пенни взрывает свою пушку, создавая мощный взрыв, который разрушает стены и наносит 1500 урона близлежащим врагам.



8-Бит

; 8-бит мгновенно телепортируется к его турелки, который затем уничтожается.



Тик

; Тик делает быстрый рывок, оставляя одну шахту на земле.



Пэм

; Пэм мгновенно запускает свою исцеляющую башню, чтобы создать единый исцеляющий всплеск, который оживляет себя и близких союзников на 1200 здоровья.



Бо

; Бо бросает тотем, который перезаряжает его и любых союзников Супер в зоне действия.



Рико

; Рико стреляет во все направления.



Нита

; Нита приказывает своему медведю стукнуть по земле, оглушая всех врагов в пределах досягаемости.



Карл

; Карл бросает за своей тележкой след горячих камней, которые наносят урон врагам, к которым они прикасаются. Нанося 300 урона в секунду.



Макс

; Макс бежит вперёд и становится неприкосновенным от врагов.



Дэррил

; Дэррил кружится и разбрызгивает шквал выстрелов во все стороны.



Барли

; Барли сбрасывает липкую смесь, которая оставляет лужу, замедляя всех врагов, вступающих с ней в контакт.



Фрэнк; Фрэнк способен нарушить способность быть оглушенным и мгновенно становится иммунным к любым оглушениям, замедлениям и ударам.



Эль Примо

; Эль Примо хватает ближайшего врага в пределах досягаемости и перекидывает его, как блин, на широкие плечи.



Булл; Булл мгновенно омолаживает себя на 1500 здоровья.



Джесси

; Джесси запускает ударную волну из своей башни, замедляя всех врагов в ее зоне действия.



Мортис

; Мортис крутит лопату, поражая всех врагов вокруг себя на 1300 урона.



Тара

; Тара и ее союзники могут видеть всех врагов, даже в кустах, в течение 5 секунд.



Спайк

; Спайк стреляет 3 волны игл во всех направлениях, нанося 520 урона за удар.



Джин

; Все враги, близкие к Джину, мгновенно отталкиваются. Джин также восстанавливает 1000 здоровья.



Поко

; Поко и все близлежащие союзники исцеляют 500 здоровья в секунду в течение 5 секунд.



Джекки

; Джекки получает прилив энергии и движется на 38% быстрее в течение 3 секунд.



Пайпер; Пайпер производит 4 быстрых выстрела по ближайшему врагу. Каждый выстрел наносит 400 единиц урона.



Мистер П.; Мистер П. укрепляет своего живого робота-пингвина, увеличивая его ущерб на 150, а здоровье - на 1000.



Беа; Беа роняет медовый горшок, который замедляет всех врагов, которые подбираются слишком близко.



Шелли

; Шелли бросается вперед с помощью крюка и линии.



Кольт

; Кольт мгновенно перезаряжает 2 пули в свой револьвер.



ЕМЗ

; ЕМЗ отталкивает всех врагов вокруг нее, нанося при этом 500 урона.



Биби

; Биби заживает 600 здоровья в секунду за 4 секунды.



Леон

; Леон создает клон себя, чтобы запутать своих врагов.



Сэнди

; Сэнди засыпает на 2 секунды, и ее здоровье полностью восстанавливается.

