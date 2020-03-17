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17 мар. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Обновление #BrawlGadgets

Новый Боец - Джеки! Она работает с отбойным молотком, чтобы встряхнуть землю и близлежащих врагов. Её Супер притягивает близких врагов, оставляя их в пыли!

  • Главная Атака - Ямобур: Джеки запрыгивает на свой отбойный молоток, как на пого-стик, чтобы потрясти землю вокруг. Враги, пойманные слишком близко, получат хороший удар!

  • Супер - Копать-Колотить! Джекки просверливает дыру в земле, втягивая врагов. Она частично защищена во время Суперспособности.


    Гаджет - Пневмоусилитель: Джекки получает прилив энергии и движется быстрее!

  • Звездная Сила 1: Отражает урон, полученный от противников, которые близки к Джекки.

  • Звездная Сила 2: Пассивно уменьшает все входящее повреждение.

Новый Бравлер - Спраут ( Будет в Апреле)

Новые Скины!

  • Переделка Дэррила.

  • Талисман Дэррил - 80 кристаллов.

  • ПСЖ Шелли - 80 кристаллов.

  • Злая Зайка Пенни - 10 000 Звёздных очков.

  • Студентка ЕМЗ - 500 звездных очков.

Апрельские Скины:

  • Тренер Динамайк - 150 кристаллов.

  • Тануки Джесси - 150 кристаллов.

  • БО-Гор - 150 кристаллов.

Кубок ПСЖ! Март 19: Играйте в это новое испытание ради наград, славы, И если вам удастся получить 9 побед, вы откроете ПСЖ Шелли раньше всех!

  • Это испытание будет доступно для игроков с 800+ трофеев.

Гаджеты!!! У каждого Бойца теперь есть уникальный гаджет, который разблокирует активированную способность для Бойца.

  • Гаджеты можно найти в сундуках для, а также в магазине на 7-м уровне силы для каждого бойца.

  • Гаджеты, имеющие дело с повреждениями, не заряжают Супер (похоже на Звездные Силы).

  • Силовая Гонка не потребует гаджетов для игры

  • Дружеские комнаты имеют настройки для отключения использования гаджета на матче

Система "Андердог"! Это улучшение системы подбора противника и помогает в играх с неравным количеством трофеев между командами.

  • Только в режимах 3v3 и не влияет на Одиноке/Парное ШД.

  • Предоставляет бонус к полученным трофеям или уменьшение к потерянным трофеям при срабатывании.

  • Статус отображается при входе в матч, а также после его окончания.

  • Статус “Андердога” срабатывает при выполнении одного из двух следующих условий:

  • Игрок сопоставляется с двумя другими игроками, которые играют вместе в команде и имеют разницу в 200 трофеев между ними в зачетах Бойца.

  • Игрок сопоставляется с вражеской командой, у которой средний трофей Бойцов на 200+ трофеев выше, чем у команды игрока.

  • Бонус недоступен при использовании “ Играть Снова".

Изменения в ротации событий

  • Добавлены новые и некоторые возвращающиеся карты, а также удалены карты с наихудшими статистиками.

  • Билеты были удалены из сундуков и из магазина. В следующем обновлении билеты будут удалены полностью. Используйте их, пока можете!

  • Увеличение количества бесплатных билетов, выданных в "Роборубка" и "Большую игру" с 2 до 5

Supercell ID

  • В некоторых странах добавлена функция Supercell ID Friends

Другое

  • Безопасная игра - с безопасными аккаунтами для молодых игроков, мы разрешаем Brawl Stars для игроков меньше 13 лет.

  • Добавлена частота смены кадров 120 Гц для большего количества вариантов Asus ROG Phone II.

Исправление ошибок.

  • Броубол: Наземные эффекты, такие как Супер Барли, больше не наносят урон после забитого гола (визуальный эффект все еще остается).

  • Мортис: Исправлена ошибка, которая позволяла Мортису проникать внутрь стен.

  • 8-BIT: Исправлена ошибка, которая не позволяла 8-BIT использовать основную атаку сразу после перезагрузки в ШД.

Изменения баланса!

Карл

  • Уменьшение повреждений от Волчка с 400 до 360 за размах.

Макс

  • Уменьшение здоровья с 3500 до 3400

  • Уменьшение коэффициента полезного действия “Стрельба на бегу" на 17%.

Мистер П.

  • Увеличенная задержка порождения Роботов с 2 до 4 секунд.

Сэнди

  • Уменьшение урона от основной атаки с 900 до 840.

  • Уменьшил урона от “Вредный песок” со 120 до 100.

Роза
; Роза удобряет землю вокруг нее и кусты мгновенно растут, обеспечивая прекрасное укрытие.

Ворон
; Ворон получает щит на 60% входящего урона на 3 секунды.

Брок
; Брок взрывает землю под ним и поднимает себя в воздух. Взрыв наносит 500 урона близлежащим врагам.

Дайнамайк
; Дайнамайк яростно кружится и бросает вокруг себя несколько динамитных палочек. Каждый динамит наносит 700 урона врагам.

Пенни
; Пенни взрывает свою пушку, создавая мощный взрыв, который разрушает стены и наносит 1500 урона близлежащим врагам.

8-Бит
; 8-бит мгновенно телепортируется к его турелки, который затем уничтожается.

Тик
; Тик делает быстрый рывок, оставляя одну шахту на земле.

Пэм
; Пэм мгновенно запускает свою исцеляющую башню, чтобы создать единый исцеляющий всплеск, который оживляет себя и близких союзников на 1200 здоровья.

Бо
; Бо бросает тотем, который перезаряжает его и любых союзников Супер в зоне действия.

Рико
; Рико стреляет во все направления.

Нита
; Нита приказывает своему медведю стукнуть по земле, оглушая всех врагов в пределах досягаемости.

Карл
; Карл бросает за своей тележкой след горячих камней, которые наносят урон врагам, к которым они прикасаются. Нанося 300 урона в секунду.

Макс
; Макс бежит вперёд и становится неприкосновенным от врагов.

Дэррил
; Дэррил кружится и разбрызгивает шквал выстрелов во все стороны.

Барли
; Барли сбрасывает липкую смесь, которая оставляет лужу, замедляя всех врагов, вступающих с ней в контакт.

Фрэнк; Фрэнк способен нарушить способность быть оглушенным и мгновенно становится иммунным к любым оглушениям, замедлениям и ударам.

Эль Примо
; Эль Примо хватает ближайшего врага в пределах досягаемости и перекидывает его, как блин, на широкие плечи.

Булл; Булл мгновенно омолаживает себя на 1500 здоровья.

Джесси
; Джесси запускает ударную волну из своей башни, замедляя всех врагов в ее зоне действия.

Мортис
; Мортис крутит лопату, поражая всех врагов вокруг себя на 1300 урона.

Тара
; Тара и ее союзники могут видеть всех врагов, даже в кустах, в течение 5 секунд.

Спайк
; Спайк стреляет 3 волны игл во всех направлениях, нанося 520 урона за удар.

Джин
; Все враги, близкие к Джину, мгновенно отталкиваются. Джин также восстанавливает 1000 здоровья.

Поко
; Поко и все близлежащие союзники исцеляют 500 здоровья в секунду в течение 5 секунд.

Джекки
; Джекки получает прилив энергии и движется на 38% быстрее в течение 3 секунд.

Пайпер; Пайпер производит 4 быстрых выстрела по ближайшему врагу. Каждый выстрел наносит 400 единиц урона.

Мистер П.; Мистер П. укрепляет своего живого робота-пингвина, увеличивая его ущерб на 150, а здоровье - на 1000.

Беа; Беа роняет медовый горшок, который замедляет всех врагов, которые подбираются слишком близко.

Шелли
; Шелли бросается вперед с помощью крюка и линии.

Кольт
; Кольт мгновенно перезаряжает 2 пули в свой револьвер.

ЕМЗ
; ЕМЗ отталкивает всех врагов вокруг нее, нанося при этом 500 урона.

Биби
; Биби заживает 600 здоровья в секунду за 4 секунды.

Леон
; Леон создает клон себя, чтобы запутать своих врагов.

Сэнди
; Сэнди засыпает на 2 секунды, и ее здоровье полностью восстанавливается.