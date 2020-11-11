Новый Хроматический Боец - Лу
Основная атака - Закидывает снежками в вафельных стаканчиках, которые оставляют снежную метку. Когда цель накопит достаточно снежных меток, она будет оглушена на 1 секунду.
Супер - Бросает холодный сироп, который создает скользкую поверхность на земле.
Гаджет - Лу замораживает себя, становясь неуязвимым и не может выполнять никакие действия в течение 1 секунды.
Звездная Сила #1 - Враги в зоне действия Супера постепенно замерзают - как от его основной атаки.
Новые скины и VFX/SFX
Король Лу (Brawl Pass, 70 Уровень)
Портье Майк (Brawl Pass, 1 Уровень)
Макс Cony (LINE FRIENDS) | 150 Кристалов - декабрь
Нани Sally (LINE FRIENDS) | 150 Кристалов - конец ноября
Пайпер Choco (LINE FRIENDS) | 80 Кристалов - декабрь
Другие скины & Изменения персонажей
8-Бит: Улучшение анимации лица
Серебряные/Золотые скины: Улучшение визуальных эффектов
Теперь у них более блестящий эффект!
Brawl Pass
Brawl Pass Сезон 4: "Весёлые каникулы".
Эксклюзивные бойцы Brawl Pass доступны в ящиках после достижении 30-го уровня Brawl Pass.
Выпадение Хроматического бойца с Обычного ящика сбрасывает ваши шансы, как и любой другой Эпический Боец.
Награды 1-го сезона будут автоматически собраны при старте 4-го сезона.
Изменение игровых режимов
Жетоны за новое игровое событие уменьшены с 10 до 5
Добавлено возможность получить 30 новых Жетонов. Их можно получить голосованием за карты созданные игроками, в тестовом слоте (10 Жетонов на каждый голос до 3-х раз в день).
Окружение Snowtel Мистера Пи
Два новых слота в Событиях, которые разблокируются на 1000 трофеев (вместе с функцией Создание карт).
Конкурсная карта
Этот слот вращает карты, созданные и опубликованные игроками, и позволяет другим игрокам голосовать после боя
Каждый день будет отличаться режимом игры
Каждые 10 секунд в этом слоте будет доступна новая карта.
Игроки получают Жетоны за голосование, но никакие трофеи не могут быть получены за игру в этом слоте.
Слот победителя конкурса
В этом слоте отображается карта "победителя" предыдущего дня, получившая наибольшее количество голосов при тестировании.
Игроки получают нормальные Жетоны и Трофеи, играя на этом слоте.
Улучшение многих карт “Горячая Зона"
Создание карт - (еще в процессе)
Карты, которые вы делаете теперь могут быть опубликованы, для всех игроков мира!
Есть 4 различных этапа для ваших карт: Черновик → Отправлено → Зеленая подсветка → Опубликовано
На этапе "Черновик" игрок может продолжать редактировать карту столько, сколько он хочет.
После того как игрок доволен картой, ему необходимо "Отправить" карту на одобрение, а создателю карты необходимо пригласить игроков в товарищескую игровую комнату. В конце игры игроки в комнате получат всплывающее окно для утверждения карты. Карта должна получить одобрение более 50% (из 10 голосов), чтобы иметь право на ее публикацию.
Если игрок решит отредактировать карту после её публикации, то она вернётся в состояние Черновик и потребует нового одобрения путём голосования в дружеской игры.
После того как игрок опубликует карту, она отправляется в список потенциальных карт, которые будут появляться каждый день в Тестовом слоте. Редактирование карты больше невозможно.
Баланс Бойцов
Амбер
Скорость передвижения снижена с очень высокой до нормальной.
Урон от основной атаки в секунду снижен с 2400 до 2000.
Другое
"Домашние питомцы", например Медведь Ниты, теперь следуют за своим хозяином, если на карте нет живых врагов.
Исправление ошибок
Исправлена ошибка связана с визуальными эффектами Основной атаки Малефисента Колетт.
Исправлена ошибка связана с визуальными эффектами Основной атаки Амбер.
Исправлена ошибка, связанная с исчезновением огневой жидкости Амбер во время "Наблюдение" или "Brawl TV".
Исправлен некорректный баннер режима игры “Бой с боссом”, на котором вместо правильного баннера отображался баннер локации.