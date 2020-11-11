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11 нояб. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Обновление: Snowtel Мистера Пи!

Информация о обновление!

Новый Хроматический Боец - Лу

  • Основная атака - Закидывает снежками в вафельных стаканчиках, которые оставляют снежную метку. Когда цель накопит достаточно снежных меток, она будет оглушена на 1 секунду.

  • Супер - Бросает холодный сироп, который создает скользкую поверхность на земле.

  • Гаджет - Лу замораживает себя, становясь неуязвимым и не может выполнять никакие действия в течение 1 секунды.

  • Звездная Сила #1 - Враги в зоне действия Супера постепенно замерзают - как от его основной атаки.

Новые скины и VFX/SFX

  • Король Лу (Brawl Pass, 70 Уровень)

  • Портье Майк (Brawl Pass, 1 Уровень)

  • Макс Cony (LINE FRIENDS) | 150 Кристалов - декабрь

  • Нани Sally (LINE FRIENDS) | 150 Кристалов - конец ноября

  • Пайпер Choco (LINE FRIENDS) | 80 Кристалов - декабрь


Другие скины & Изменения персонажей

  • 8-Бит: Улучшение анимации лица

  • Серебряные/Золотые скины: Улучшение визуальных эффектов

    • Теперь у них более блестящий эффект!

Brawl Pass

  • Brawl Pass Сезон 4: "Весёлые каникулы".

  • Эксклюзивные бойцы Brawl Pass доступны в ящиках после достижении 30-го уровня Brawl Pass.

  • Выпадение Хроматического бойца с Обычного ящика сбрасывает ваши шансы, как и любой другой Эпический Боец. 

  • Награды 1-го сезона будут автоматически собраны при старте 4-го сезона.

Изменение игровых режимов

  • Жетоны за новое игровое событие уменьшены с 10 до 5

  • Добавлено возможность получить 30 новых Жетонов. Их можно получить голосованием за карты созданные игроками, в тестовом слоте (10 Жетонов на каждый голос до 3-х раз в день).

  • Окружение Snowtel Мистера Пи


  • Два новых слота в Событиях, которые разблокируются на 1000 трофеев (вместе с функцией Создание карт).

  • Конкурсная карта

    • Этот слот вращает карты, созданные и опубликованные игроками, и позволяет другим игрокам голосовать после боя

    • Каждый день будет отличаться режимом игры

    • Каждые 10 секунд в этом слоте будет доступна новая карта.

    • Игроки получают Жетоны за голосование, но никакие трофеи не могут быть получены за игру в этом слоте.

  • Слот победителя конкурса

    • В этом слоте отображается карта "победителя" предыдущего дня, получившая наибольшее количество голосов при тестировании.

    • Игроки получают нормальные Жетоны и Трофеи, играя на этом слоте.

  • Улучшение многих карт “Горячая Зона"

Создание карт - (еще в процессе)

Карты, которые вы делаете теперь могут быть опубликованы, для всех игроков мира!

  • Есть 4 различных этапа для ваших карт: Черновик → Отправлено → Зеленая подсветка → Опубликовано

    • На этапе "Черновик" игрок может продолжать редактировать карту столько, сколько он хочет.

    • После того как игрок доволен картой, ему необходимо "Отправить" карту на одобрение, а создателю карты необходимо пригласить игроков в товарищескую игровую комнату. В конце игры игроки в комнате получат всплывающее окно для утверждения карты. Карта должна получить одобрение более 50% (из 10 голосов), чтобы иметь право на ее публикацию.
      Если игрок решит отредактировать карту после её публикации, то она вернётся в состояние Черновик и потребует нового одобрения путём голосования в дружеской игры.

    • После того как игрок опубликует карту, она отправляется в список потенциальных карт, которые будут появляться каждый день в Тестовом слоте. Редактирование карты больше невозможно.


Баланс Бойцов

  • Амбер

    • Скорость передвижения снижена с очень высокой до нормальной.

    • Урон от основной атаки в секунду снижен с 2400 до 2000.

Другое

  • "Домашние питомцы", например Медведь Ниты, теперь следуют за своим хозяином, если на карте нет живых врагов.

Исправление ошибок

  • Исправлена ошибка связана с визуальными эффектами Основной атаки Малефисента Колетт.

  • Исправлена ошибка связана с визуальными эффектами Основной атаки Амбер.

  • Исправлена ошибка, связанная с исчезновением огневой жидкости Амбер во время "Наблюдение" или "Brawl TV".

  • Исправлен некорректный баннер режима игры “Бой с боссом”, на котором вместо правильного баннера отображался баннер локации.