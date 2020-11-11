После того как игрок доволен картой, ему необходимо "Отправить" карту на одобрение, а создателю карты необходимо пригласить игроков в товарищескую игровую комнату. В конце игры игроки в комнате получат всплывающее окно для утверждения карты. Карта должна получить одобрение более 50% (из 10 голосов), чтобы иметь право на ее публикацию.

Если игрок решит отредактировать карту после её публикации, то она вернётся в состояние Черновик и потребует нового одобрения путём голосования в дружеской игры.

