ШЕЙД Обнимая противника, оказавшегося в центре области поражения, на короткое время активирует Супер и заряжает его быстрее.

МОРТИС Длинный прыжок также активирует Супер.

МО Форма дырокопа активна дольше, а рывок становится быстрее.

ПОКО При получении урона активирует лечащий гаджет «Камертон».

МИСТЕР П. После второго отскока снаряд основной атаки распадается на большее количество чемоданов.

ГАВС Основная атака выпускает дополнительный луч, а сами лучи отражаются дольше.

ТИК При использовании Супера бросает 3 головы. Не спрашивайте, как это вообще возможно.

КАРЛ При использовании Супера двигается намного быстрее.

ПАЙПЕР При использовании основной атаки стреляет двумя пулями.

ФРЭНК Запас здоровья и скорость передвижения увеличиваются. Каждая атака уничтожает укрытия!

БЕА При получении урона призывает сердитую пчелу.

ЭШ Супер заряжается быстрее и призывает больше крыс.

СТУ При каждом ускорении во время использования Супера Сту стреляет во все стороны.

МАКС Бесконечные боеприпасы. Да, вот так просто.

БАЙРОН Основная атака выпускает больше снарядов.

ДЖЕССИ Скраппи увеличивается в размерах, стреляет чаще и становится прочнее.

БЕЛЛЬ Снаряд основной атаки разделяется при попадании.

БАЗЗ Дальность Супера «Бросок торпеды», скорость его зарядки, а также запас здоровья Базза увеличиваются.

ГРЕЙ Когда Грей проходит сквозь двери в другое измерение, они притягивают врагов.

ОЛЛИ Запас здоровья увеличен, а эффект гипноза длится дольше.

ЛЕОН При использовании Супера создаёт иллюзию, которая может атаковать противника.

НИТА Призывает двух Брюсов за раз.

ЭЛЬ ПРИМО При использовании Супера прыгает быстрее. Супер также заряжается быстрее.

БАРЛИ Лужи от основной атаки держатся дольше.

ПЕННИ При использовании Супера ставит 2 турели.

БО Может ставить неограниченное количество мин.

ЛОЛА При использовании Супера призывает ещё одно эго. Или это её ид?

ХЭНК При получении урона стреляет рыбами-торпедами.

ВОРОН Снаряды основной атаки возвращаются обратно.

БЕРРИ Оставляет за собой след из мороженого.

КОЛЕТТ При использовании Супера делает выстрелы в сторону.

ВОЛЬТ Достигает 3-го этапа одним (!) Супером. Скорость перезарядки увеличена.

РИКО Пули, отскакивающие ещё больше? Пули, отскакивающие ещё больше.

ФЭНГ Супер бьёт дальше и заряжается быстрее, а сам Фэнг получает увеличенный запас здоровья.

ДЖУДЖУ Гри-Гри становится больше и прочнее. Просто жуть.

АМБЕР При использовании основной атаки выпускает два потока огня. При движении оставляет лужи масла.

МЭГ Радиус основной атаки увеличивается.

ДРАКО Активировав Супер, Драко остаётся верхом на драконе, пока его не победят.

КЭНДЗИ Сверхбыстрая перезарядка.

ФИНКС Супер активируется вокруг Финкса и движется вместе с ним.

АНДЖЕЛО Стреляет тремя стрелами во время основной атаки.

ШЕЛЛИ При использовании Супера стреляет вокруг себя большим количеством дроби.

РОЗА При использовании основной атаки появляется куст. Вся команда может видеть сквозь кусты.

ЭДГАР Супер с увеличенной дальностью и ускоренным прыжком.

МИПЛ Во время основной атаки выпускает больше снарядов с улучшенным самонаведением.

СПРАУТ При каждом отскоке снаряд основной атаки наносит урон по области.

ДЖЭ ЁН Оставляет след, ускоряющий союзников. Заряжает Супер быстрее.

8-БИТ 8-БИТ может установить несколько турелей, а запас его здоровья увеличивается.

ПЭМ Лечебная турель Пэм исцеляет больше, чем положено.

ТАРА При использовании Супера появляется больше теней.

ДЖИН Теперь Супер сам находит цель.

ЧАРЛИ Выпускает пауков во время движения.

ЛИЛИ Супер отскакивает несколько раз.

СПАЙК Колючки от кактусной гранаты летят дальше и закручиваются сильнее.

КОЛЬТ Дальность основной атаки увеличивается, и она уничтожает препятствия.

БУЛЛ Заряжает Супер с увеличенной скоростью и с течением времени.

БРОК Ракеты оставляют большие огненные следы.

ГАС При каждом попадании основной атаки появляется призрак.

ЕВА При получении урона призывает детёныша.