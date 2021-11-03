Обновление 03/11



Исправлена ошибка, из-за которой в специальных режимах игры не работала звездная сила Макс - "Суперзарядка"

Исправлена ошибка, из-за которой в магазине нельзя было выбрать старые Хэллоуинские скины



Исправлена анимация Графа Пингвула в магазине



Исправлен звук основной атаки Графа Пингвула



Исправлено лицо Мэг в игре



Дополнительное Обновление 03/11 (Скоро доступное)



Исправлена ошибка снарядов Рико, Поко и роботов Мистера Пи.



Исправлена возможность просмотра Лолы на экране Бойцов.



Исправлено быстрое вращение часов невидимости во время загрузки в событии Хэллоуин.



Исправлено отсутствие плиток в предварительном просмотре карт Броуливуда.



Исправлено отсутствие текстуры в окружение "Однажды в бою"



Добавлен новый портрет Джесси







Новый Бравлер: Лола



Лола - кинозвезда Броуливуда и гид на полставки. Она полностью поглощена собой и сделает все, чтобы получить свою минуту славы! У нее есть искусственная лисья горжетка с бриллиантовыми глазами. Горжетка стреляет блестящими звездами, яркими как сама Лола!



Хроматический боец



Основная атака - Глаз-Алмаз

Лола стреляет прямой очередью звезд из своей искусственной лисьей горжетки



Супер - Мегаломания

Лола создает своего клона, который копирует ее движения и атаку. (При повторном использовании супера, клон заменяется новым)



Гаджет - Стоп-Кадр

Эго-клон Лолы замирает, но получает 75% щит на 4 секунды

Звездная сила - Импровизация

Последний заряд Лолы наносит на 30% больше урона



Звездная сила - Воздушный поцелуй

Каждая звезда в очереди Эго-клона Лолы лечит союзных бойцов на 100 пунктов здоровья за попадание





Новые скины и визуальные улучшения



Новые скины



Чола (Уровень 70 Бравл Пасс)



Б-800 Булл (Уровень 1 Бравл Пасс)



Режиссер Базз (Для разблокировки предложения в магазине необходимо выиграть 60 раундов в Силовой Лиге. Цена в магазине - 25 000 Звездных очков)

Кошка-Воровка Джесси (Может быть разблокирована во время Мирового Финала Чемпионата Бравл Старс и, в этом случае, получена бесплатно. Более подробную информацию об условия ожидайте в ноябре, перед финалом)

Капитан Ворон (79 Кристаллов)



Охотник за Скуиками Гейл (149 Кристаллов)



Вольт-Конг (79 Кристаллов)



Всадник Без Головы СТУ (149 Кристаллов)



Болотный Джин (79 Кристаллов)



Граф Пингвула (79 Кристаллов)



Призрак Скуик (49 Кристаллов)



Серебряные/Золотые Скины

Биби

Карл

Амбер

Колетт

Динамайк





Ремодель



Джесси (Включая Серебряный и Золотой Скины, остальные - уже в работе!)



Новые и Анимированные Пины



Плохиш Базз



Лола (и Чола)



Хэллоунские пины (Тыква, Калавера Пайпер, Ведьма Шелли, Хэллоунская Роза, Оборотень Леон, Призрак Скуик, Всадник Без Головы СТУ, Охотник за Скуиками Гейл, Граф Пингвула)



Ретрополис пины (Стритрейсер Брок, Барли с Плюшками, Безумный Карл, Рокабильщик Мортис, V8-Бит)



Сезонные События



Хэллоуин



Игровые Режимы/Изменения в ротации режимов/Испытания



Хэллоунский модификатор: Прятки!

Бравлеры становятся невидимыми (как Леон) на 7 секунд каждые 7 секунд





Испытания



Хэллоуин

9 побед, 4 попытки (возможно докупать попытки по стандартной цене) - Эксклюзивные пины в качестве награды



День Холостяков

11 побед, 4 попытки (Дополнительные попытки по 1 кристаллу!) -

Эксклюзивные пины в качестве награды





Изменения в картах



Добавлено:



Окружение Броуливуд



Хэллоуинские декорации для окружений Морг Мортиса и Броуливуд

Удалено:



Базар Тары

Силовая Лига



Условия получения иконки изменены на 30 побед в раундах (раньше было 15 выигранных матчей) и условия разблокировки скина изменены на 60 побед в раундах (раньше было 30 выигранных матчей).

*Это значит что, если ваша команда выиграла первый раунд, потом команда соперников выиграла второй и третий раунды подряд - то матч вами проигран. Но ваша победа в первом раунде будет зачислена в счет выполнения условия получения награды

Ротация карт: Захват Кристаллов Вагонетка без тормозов, Роковая шахта, Кристальный форт Награда за Поимку Падающая звезда, Кремовый торт, Засух Ограбление Горячая кукуруза, Пит-стоп, Надёжное укрытие Горячая Зона Муравьиные бега, Огненное кольцо, Разрыв Броулбол Зловредные поля, Дворовый чемпионат, Солнечный футбол



Изменения Баланса



Эш

Первый Удар - Теперь ярость от первой атаки увеличивается на 200% (раньше было на 100%)

Уменьшена скорость накопления ярости от получения урона. Теперь для полной шкалы ярости необходимо получить 125% урона от максимального здоровья (раньше было 75%)





Эш был достаточно сбалансированным. Но накопление ярости от получения урона было диспропорциональным к накоплению ярости от собственных попаданий по врагу. Звездная сила Чертовски Зол была намного эффективнее, чем Первый Удар. Так что усиление Первого Удара, но при этом уменьшение накопления ярости при получении урона означает, что Рыцарь Мусора теперь должен нанести больше ударов, чтобы стать очень злым.



Фрэнк

Непреодолимое Притяжение теперь удваивает урон атаки, и также притягивает врагов к себе

Шумоподавитель теперь дает иммунитет броску (гаджет) Эль Примо





Шумоподавитель отличный гаджет, кроме как против броска Эль Примо. Мы исправили это для единообразия, что привело к небольшому баффу. Эль Примо не понравилось это изменение.

Непреодолимое Притяжение был менее популярным выбором. Мы надеемся, что если дать ему немного мощи, то это станет приемлемым вариантом.



Грифф

Деловая Хватка - Увеличение исцеления с 7% до 10% от недостающего здоровья





Деловая Хватка не такая деловая (хехе) по сравнению с “Сдачу оставь себе”. У хороших игроков на Гриффе теперь есть возможность постоянно оказывать давление на своих противников благодаря увеличенному количеству исцеления, что и было первоначальным замыслом.



Мэг

Мэг теперь получает 33% боеприпасов при уничтожении ее мехи (увеличено с 0)





Если дать Мэг немного зарядов, когда ее меха уничтожен, она сможет отбиваться и добивать противников с низким уровнем здоровья, и переход будет происходить значительно лучше.



Джеки

Увеличение базового здоровья до 5000 (было 4600)

Увеличена скорость зарядки супера, теперь он заряжается за 4 удара (было 5)

Убрали щит при активации супера



Джеки находится в хорошем положении после последнего раунда изменений. Мы хотели убрать остатки ее старого супера в щите и компенсировать это, вернув ей прежнее здоровье. Ее супер теперь заряжается за 4 удара, как это было до нёрфа.

Мортис Уменьшение исцеления от Жуткой Жатвы на 400 (1800->1400)



В общем и целом, переработка Мортиса огромный успех и обеспечила играбельность на всех диапазонах без необходимости в Звездной силе. В результате, однако, его жуткий урожай стал слишком... жутким, поэтому мы снизили его в надежде, что переработанная Свернувшаяся Змея станет более привлекательным выбором.



Брок

Снижена скорость снаряда основной атаки на 11%





После того как пыль осела, стало ясно, что новые более взрывные ракеты Брока очень эффективны. Если немного снизить скорость ракеты, то появится больше возможностей избежать попадания, а также улучшится прицеливание опытных игроков.



Леон

Упавший Леденец - Здоровье теперь уменьшается в течение 20 секунд





Популярность Леона возросла во многом благодаря тому, что его леденец приносит огромную пользу. Несмотря на то, что его можно достойно контрить метателями, у него была та же проблема, что и у Тотема Бо, который в некоторых матчах и комбинациях оказывался слишком полезным.

Если дать ему уменьшающееся здоровье (точно такое же, как у нынешнего Тотем Бо), то Леонам придется быть более осторожными в том, когда и где использовать гаджет.



Другое



Теперь во время матча можно узнать, владеет ли игрок гаджетом. Его можно увидеть под Бойцом, на том же круге, где отображается Звездная сила.



Количество членов в клубах, созданных в этом обновлении, уменьшено со 100 до 30 участников. Клубы, которые в настоящее время имеют более 30 участников - не будут уменьшены в этом обновлении. Это произойдет в обновлении, которое выйдет в ноябре.



Новый способ смотреть Мировой Финал и выигрывать награды - Больше информации в ноябре!



Исправление ошибок:



Исправлена ошибка, которая позволяла Мортису прыгать сквозь стены. Такое происходило в очень редких случаях, когда кусты уничтожались рядом со стенами



Исправлено зацикливание супера Базза



Исправлена ошибка, из-за которой Мэг могла повторно использовать телепорт после смены формы



Исправлена ошибка, из-за которой Супер Спраута удалял плитки с шипами



Исправлена ошибка, при которой Звездная Сила Скуика не активировалась, если Скуик был побежден до ее срабатывания.



Исправлен редкий случай, когда визуальный эффект ускоряющего баффа мог оставаться видимым слишком долго



