Техническое обслуживание 13/02/2023

Обслуживание серверов

Исправление ошибки, при которой некоторые особые режимы не были записаны в разделе Данные Боя

Техническое обслуживание 26/01/2023

Исправление Супера Гриффа, который функционировал станно при использовании по краю карты

Исправлены странности с определенными предложениями в магазине

Удалена слава у профилей, которые получили ее, не имея еще всех бойцов

Техническое обслуживание 12/01/2023



Изменения Баланса:



Честер



Оглушение - Урон существенно уменьшен (1400 to 200)



Оглушение - Уменьшена скорость полета снаряда на 25%



Оглушение - Длительность уменьшена с 2 до 1 секунды



Основная атака - урон уменьшен ( с 720 до 640)



Бастер



Уменьшена длительность супера на половину



Уменьшен урон основной атаки (с 1480 до 1320)



Уменьшена эффективность кевларового жилета (20% до 10%)



Гром



Основная атака: уменьшена скорость полета снаряда (880 мс to 840 мс - до декабря было 800 мс)



Грей



Радиус разрушения гаджета рояль уменьшена на 50%



Исправление ошибок



Исправлена ошибка застревания на экране загрузки на 24 часа



Исправлена ошибка, когда хитбокс супера Мэнди вел себя некорректно за пределами видимости



Техническое обслуживание 21/12



Увеличение вознаграждения за прохождение Brawl Pass Конфетная Страна и всех последующих Brawl Pass (начиная с января)

Ознакомившись с некоторыми отзывами сообщества, мы еще раз рассмотрели вознаграждения за прогрессию и приняли решение улучшить Brawl Pass на следующий сезон и на последующие сезоны. Цель состоит в том, чтобы игроки получали немного больше монет, чем раньше, а также больше очков силы.

Тем не менее, имейте в виду, что больше наград можно получить в Клубном магазине, за специальные квесты и задания.

Изменения:

Бесплатный Brawl Pass

Количество очков силы увеличено на 15,6%

Количество монет увеличено на 9,4%

Количество кредитов увеличено на 11,7%

Премиум Brawl Pass

Количество очков силы увеличено на 6,7%

Награда после прохождения Brawl Pass

Количество очков силы увеличено на 5%

Удалена слава, полученная некоторыми игроками в результате эксплойта

Опциональное обновление (доступно сегодня для iOS и Android)

Исправлена проблема, из-за которой в пользовательском интерфейсе выбора скинов отображались уже не используемые валюты

iOS: Исправлена проблема, из-за которой бесплатные предметы в магазине некорректно отображались в пользовательском интерфейсе, если игрок владел всеми бойцами

Исправлено перекрытие имени игроков в некоторых сценариях в пользовательском интерфейсе (визуальное исправление)





Техническое обслуживание 16/12

Исправлена ошибка, из-за которой таймер смены квеста был дольше, чем предполагалось.

Исправлена ошибка, из-за которой Целебный ветер Сэнди в сочетании с новым мифическим снаяржением Сэнди с наносил врагам 1 единицу урона.

Исправлена ошибка, из-за которой суперзамедление Честера не работало, если его убили после его активации.

Компенсация в настоящее время в - Она должна быть получена в течение 2 недель. Игроки, которые снова получили свои награды Trophy Road, не получат компенсацию (потому что они уже получили дополнительные награды из-за этой ошибки)*

Исправлены некоторые опечатки локализации

Исправлена ошибка, из-за которой кнопка отказа отображалась для игроков, которым нужно было разблокировать только одного бойца.

Исправлена ошибка, из-за которой дополнительные очки силы, которые вы могли получить, не конвертировались в монеты, если вы достигли предела очков силы.

Некоторые примечания о компенсации:

Компенсация будет запущена примерно в 13:00 UTC.

Компенсация основана на том, сколько трофеев у вас есть в настоящее время, и разделена на разные уровни трофеев (на каждом этапе в 2500 трофеев).

Уровни компенсации начинаются с 5000 трофеев и заканчиваются на 25000 трофеях. Люди находящиеся до нижней границы и за высшей границей получат награду в размере ближайшего уровня.(Например, если у вас 27000 трофеев, вы получите аналогичную награду уровня в 25000 трофеев)

Соберите компенсацию в течение 2 недель, или вы ее пропустите!

Эта компенсация ДОСТУПНА ТОЛЬКО игрокам, которые не получили свои награды На Пути Славы повторно, в рамках бага.

Вы можете получить эту компенсацию только ОДИН РАЗ

Часто задаваемые вопросы:

Где мои награды Пути Славы?

Это была ошибка. Никто не должен был снова получить награды Пути Славы. Те, кто смог забрать свои награды, смогут сохранить их. Вместо этого те, кто этого не сделал, получат компенсацию.

Почему бы вам не раздать всем награды Пути Славы?

Ошибка непоследовательно влияла на людей, а это означало, что она давала набор случайных наград в зависимости от того, сколько трофеев было у игроков. Так что вполне возможно, что некоторые игроки с меньшим количеством трофеев получили больше наград, чем игроки с большим количеством трофеев. Компенсация будет вознаграждать людей в зависимости от их собственного прогресса. Чем больше у вас трофеев, тем больше вы получите (в зависимости от уровня трофеев, за каждые 2500 трофеев, начиная с 5000 трофеев).

Почему это заняло неделю?

Помимо многочисленных обсуждений и расчетов того, какой должна быть компенсация и кто ее должен получить, нам пришлось разработать новый функционал, который позволил бы нам нацеливаться ТОЛЬКО на игроков, не затронутых этой ошибкой. Решения, разработка, тестирование и внедрение занимают много времени.



Техническое обслуживание 12/12

Исправление проблемы, связанной с "Путем к Славе" так как некоторые награди снова стали доступны после обновления.

Новые Бойцы



Мэнди - Хроматический - генеральный директор Конфетной страны в Парке Старр. Она кажется милой, но это только притворство для клиентов. Когда она одна, она всегда раздражена, либо потому что Честер ее раздражает, либо потому что клиенты продолжают вести себя как... клиенты.



Атака: Конфетный Автомат

Мэнди стреляет по врагам из конфетного автомата. Стоя на месте, она фокусируется лучше, и радиус ее атаки увеличивается.



Супер: Сахарный луч

Мэнди стреляет дальнобойным сахарным лучом, который пронзает врагов и препятствия и наносит огромный урон.



Гаджет: Карамелизация

Следующий выстрел из конфетного автомата замедляет врагов на 2,5 секунды.



Гаджет: Крошки от печенья

Следующий выстрел из конфетного автомата пронзает врагов и препятствия.



Звездная сила: В поле зрения

Сфокусировавшись, Мэнди стреляет на 20% быстрее.



Звездная сила: Леденец

Сфокусировавшись, Мэнди получает щит, снижающий урон на 20%.





Грей - Мифический боец



Наравне с Лолой, Грей - второй боец из трио Brawlywood! Он мало говорит, но использует свое тело и жесты, чтобы выразить себя.



Атака: Пальцы Пистолетом

Он стреляет по линии, которая при попадании наносит урон врагам.



Супер: Дверь в другое измерение

Грей создаёт двери для себя и своих товарищей по команде для быстрых побегов и подлых атак!



Гаджет: Трость

Следующий удар Грея из пальца-пистолета стреляет тростью, которая отбрасывает врагов немного назад.



Гаджет: Рояль

Следующий удар Грея из Пальца-пистолета также оставит цель на земле, куда приземлится рояль и ранит врагов. Неплохо было бы, если бы кто-то пострадал, верно?



Звездная сила: Симуляция травмы

Когда Грей имеет полное здоровье, следующий полученный урон уменьшается на 25%.



Звездная сила: Свежий Взгляд

При использовании Дверей союзники восстанавливают 1000 очков здоровья.





Честер - Легендарный боец



Честер - хаотичный проказник, который чрезвычайно раздражает, особенно Мэнди. Он находит это забавным, но только потому, что таким образом он выражает свою привязанность.



Атака: Шутовский колпак

Честер выстреливает из своей шапки последовательность колокольчиков, сначала один, затем два и, наконец, три колокольчика.



Особенность: Чёрт из Табакерки

Этот боец начинает игру со случайным Супером, который меняется после каждого использования.



Супер: Морские камешки

Честер бросает упаковку взрывного драже, которое уничтожает укрытия, отбрасывает врагов и наносит им урон.



Супер: Зуболом

Честер стреляет огромным леденцом, который оглушает врагов при попадании.



Супер: Соленая лакрица

Честер распыляет пудру из соленой лакрицы, которая отравляет врагов и наносит урон с течением времени.



Супер: Взрывная карамель

Честер рассыпает по земле шипучку, которая постепенно наносит урон стоящим на ней врагам.



Супер: Морозная мята

Честер съедает мятную конфету, которая постепенно восстанавливает его здоровье.



Гаджет:Меченая карта

Честер получает новый Супер, Отличающийся от того, который он использует.



Гаджет: Желейные бобы

Честер съедает желейный боб и получает случайное преимущество на 5 с.

Увеличение скорости

Увеличение урона

Исцеление с течением времени



Звездная сила 1: BELL'O'MANIA

Атака Честера имеет дополнительный шаг с 4 погремушками



Звездная сила 2: Подсказка

Честер всегда знает, какой Супер будет следующим





Новые Скины



Сезон Конфетная Страна



Магмовая Мэнди (Brawl Pass, Уровень 70, 149 Кристаллов)



Мармеладная Нита (Brawl Pass, Уровень 1, 79 Кристаллов)



Пиньята Эш (Силовая Лига, 25,000 Star Points or 149 Кристаллов)



Базетта (149 Кристаллов)



Кекс Дэррил(149 Кристаллов)



Dark Brawlidays



Скины Dark Brawlidays не являются сезонными и будут появляться в обычной ротации магазина.



Снежная Королева Амбер(149 Кристаллов)



Йети Сэм (149 Кристаллов)



Крампус Эш (79 Кристаллов)



Lunar Brawl 2023



Скины Lunar Brawl 2023 не являются сезонными и будут появляться в обычной ротации магазина.



Байкерша Ева (149 Кристаллов)



Игровой Автомат Грифф (79 Кристаллов)



Другие

Классическая Шелли (Бравлидейс, 25го декабря, бесплатный!)



Чемпион Мира Гас (149 Кристаллов)



Мишка Сэм (Brawlentines, 29 Кристаллов)



MC Мэнди (29 Кристаллов)



Тёмный Честер (29 Кристаллов)



Беглец Грей (29 Кристаллов)



Дорога Старр



Это новый способ разблокировать бойцов!



В Старр вы разблокируете всех не хроматических бойцов



В зависимости от вашего опыта и прогресса в разблокировке бойцов, у вас будет либо заранее определенный боец для разблокировки, либо возможность выбрать бойца определенной редкости из заранее определенного списка бойцов.



Собирая кредиты (см. ниже), вы будете продвигаться к разблокировке этого бойца.



Если у вас есть выбор между несколькими бойцами для данного уровня разблокировки, вы можете переключаться между этими вариантами в любой момент, и у вас будет последний шанс переключиться, когда вы соберете все необходимые кредиты для этой редкости бойца.



При выпуске нового бойца вы можете перейти к его разблокировке, если будете соответствовать требованиям (см. ниже).



Если вы собрали всех не хроматических бойцов, все собранные кредиты с этого момента пойдут в ваш прогресс славы .

Вы можете ускорить процесс разблокировки бойца используя кристаллы в любой точке дороги Старр или на экране бойца.



Теперь всех бойцов можно купить за кристаллы в любой момент на экране бойца



Хроматический магазин



Вы можете приобрести хроматических бойцов по своему выбору, используя Хромакредиты или Кристаллы

Чтобы приобрести бойца за Хромакредиты, вы должны выполнить минимальные требования для этого бойца, которые зависят от количества других хроматических бойцов, которыми вы владеете на тот момент.



Если все бойцы собраны, Хромакредиты можно использовать для приобретения прогресса славы .



Стоимость Хроматических бойцов (в Хромакредитах и Кристаллах) соответствует обычной формуле снижения редкости Хроматических бойцов за сезон, т.е. в течение сезона стоимость бойца становится Легендарной, затем Мифической и, наконец, Эпической. Чтобы приобрести Хроматического бойца текущего сезона, вы также должны достичь 30-го уровня в Brawl Pass. Последний Хроматический боец не может быть непосредственно куплен за кристаллы, так как в данном конкретном случае его лучше разблокировать из Premium Brawl Pass.



Новые выпуски Бойцов на Дороге Старр



Каждый раз, когда мы выпускаем нового Бойца на Дорогу Старра, вы можете переключить текущую прогрессию разблокировки на нового Бойца. Однако мы установили некоторые правила, чтобы защитить новых и существующих игроков от слишком долгого "застревания" в разблокировке Бойца.



Чтобы получить право на разблокировку только что выпущенного бойца, вы должны разблокировать бойца этой редкости до выпуска .



Срок принятия решения о смене, чтобы разблокировать недавно выпущенного Бойца, составляет 7 дней , после чего Боец будет перемещен в конец Дороги Старра.



Приняв решение разблокировать только что выпущенного Бравлера, вы можете отказаться от процесса разблокировки и вернуться к разблокировке предыдущего Бравлера, над которым вы работали - если вы сделаете это, вы не сможете вернуться к разблокировке только что выпущенного Бравлера, и он будет перемещен в конец Дороги Старра.



Изменения в игровой валюте



Изменено:



Очки Силы

Очки силы, специфичные для Бойца , и очки силы для всех Бойцов , теперь превращаются в Очки Силы Очки Силы (ОС) теперь являются валютой, которую можно накапливать по всему аккаунту

Максимальное количество: 4,000





Добавлено:



Кредиты Используется для разблокировки всех нехроматических Бойцов на новой Дороге Старр

Можно получить из большинства источников (Brawl Pass, Путь к Славе, Магазин, Квесты и Испытание).



Хромакредиты

Получается на бесплатной дорожке Brawl Pass или в магазине

Используется для покупки хроматических Бойцов в Хроматическом магазине

Максимальное количество: 5,000





Brawl Pass



Награды за Brawl Pass были значительно изменены после удаления ящиков из игры



Учитывая изменения, теперь вы можете "сохранить" только один предыдущий сезон Brawl Pass (по сравнению с двумя) - старые сезоны будут автоматически приняты, когда вы достигните лимита.



"Хвостовая" награда за Brawl Pass изменилась с Большого Ящика за каждые 500 жетонов на конкретные награды:

Кредиты x 27

Монеты x 145

Очки Силы x 38





Автоматическая компенсация и исключительная компенсация для владельцев Premium Brawl Pass



12 декабря 2022 г. Все невостребованные Ящики (Brawl Боксы) в вашем инвентаре будут автоматически использованы. Это касается Brawl Pass (предыдущего и текущего сезонов), Путь к Славе, и старых сохраненных Ящиков до введения Brawl Pass. Бравлеры, выпущенные с 12 декабря 2022 года и далее, больше не могут выпадать из Ящиков, но вы все еще можете разблокировать старых Бравлеров из этих ящиков.



Игроки, которые приобрели Premium Brawl Pass до выхода обновления 12-2022 декабря, получат дополнительный стартовый грант кредитов, основанный на вашем текущем сезонном прогрессе, т.е. чем дальше вы находитесь в сезоне Brawl Pass до выхода обновления, тем больше Кредитов вы получите!



Игроки, купившие Premium Brawl Pass до выхода обновления , и игроки, купившие Premium Brawl Pass в текущем сезоне (который заканчивается 2 января 2023 года), получат исключительную одноразовую компенсацию в размере 80 кристаллов (стоимость US$ 4.99). Компенсация появится в Магазине!



Fallback Rewards/ Забытые награды



Все места, где Ящики выдавались в качестве запасных наград, были заменены



При получении Очков Силы вы теперь получаете Монеты в соотношении 1 Очко Силы к 2 Монетам.



Набор значков в Brawl Pass имеет резервную награду в 275 Кредитов



Акция Дня



Поскольку мы убрали Ящики и Очки Силы для Бравлеров, а также позволили вам покупать Звездные Силы и Гаджеты прямо на странице Бравлера, мы приняли решение убрать ежедневный магазин в его нынешнем виде, однако мы будем продолжать предлагать вам БЕСПЛАТНОЕ ежедневное вознаграждение. Возможно, в будущем мы снова введем Повседневный магазин



Акция Дня - полностью удален с магазина



В Магазин добавлена новая ежедневная БЕСПЛАТНАЯ награда



Возможные награды:

Монеты

Очки силы

Кредиты

Хромакредиты





Снаряжение



Новые мифические Снаряжение:



Ворон - Увеличивает урон от эффектов яда на 10%



Леон - Увеличивает длительность действия супера на 1 с



Сэнди - Снижает урон противника на 10% во время шторма (супер).



Спайк - Супер теперь замедляет на 50% эффективнее



Новые косметические предметы



Значки x 64



Честер x 9 (анимированные)



Мэнди + Магмовая Мэнди x 18 (анимированные)



Грей x 9 (анимированные)



Новые скины x 11



Страрые скины x 9



Сезонные x 8 (анимированные)



Новые спреи x 16



Легендарные бравлеры x 7



4-летняя годовщина Brawl Stars x 2



Конфетная Страна (Сезон Brawl Pass) x 2



ко Дню святого Валентина x 2



Brawlidays Freebies x 2



Lunar Brawl x 1



Значки профиля x 21



Игровой стаж x 4 (юбилейный)



Сезонные + Темы обновления x 17



Испытание

Испытание Бравлидейс (Заработайте иконку профиля на основе предыдущих пинов Бравлидэйс)



Аркадное Испытание (Заработайте иконку профиля на основе новых Аркадных скинов)



Испытание набора значков Шелли (Все стандартные значки Шелли - как в предыдущем испытании с набором значков Ниты)



Испытание ко Дню святого Валентина (Испытание "Парное Столкновение" - Получите две половинки сердца)



Квесты



Бравлеры теперь могут быть определены как награда за квест



Карты, игровые режимы и изменения ротации



7 новых карт для "Дуэлей"" в рамках подготовки к тому, что " Дуэли" станут постоянным игровым режимом

Hamilton's End

Black River

Petticoat Duel

Swallow Cut

No excuses

Gladiators

Hotheaded



Кража Подарков AKA Похитители трофеев ... возвращается!



Изменения в окружении карт



Добавлено:



Конфетная страна (Новое)



Fighting Game



Snowtel Мистера Пи



Удалено:



Ретрополис



Изменения баланса



Баффы



Мистер Пи

Увеличение базового урона 720 → 760 (+5%)

Мистер П. ощутил на себе последствия экономического кризиса, но, к счастью, вложил деньги в правильные акции и вернул часть своей силы!

Эль Примо

Увеличение урон супера 800 → 960 (+20%)

Эльььььь Бафф! Если добавить ему еще немного урона в Супер, то он станет более опасным и будет иметь больше силы для бурста!

Кольт

Увеличение скорости снаряда базовой атаки 3804 → 4000 (+5%)

Бафф Кольта?! Да, вы все правильно поняли. Наш местный стрелок отстает от более новых и блестящих бойцов, использующих снаряды. Добавление скорости снаряда немного облегчает попадание в цель, но все равно награждает за правильное прицеливание и делает его более высококвалифицированным бойцом.

Джесси

Увеличение Здоровья турели 3000 → 3300 (10%)

На более высоких уровнях игры Джесси в значительной степени уступает, поскольку ее турель обычно можно уничтожить без лишних хлопот. Если дать ей еще немного Здоровья, это изменит несколько взаимодействий, а также станет псевдо-баффом к ее способности восстанавливать здоровья с помощью Звездной Силы. Скраппи, я выбираю тебя!

Булл

Увеличение урон супера 800 → 960 (+20%)

Булл оказался в той же лодке, что и Примо, и поэтому ему не помешали бы аналогичные изменения, так как его супер очень часто оказываются неэффективными. Теперь у него должен быть лучший заход и финишер.

Биби

Увеличение Базового Здоровья 4400 → 4600 (+5%)

Несмотря на то, что в последнее время у Биби было не так много хоумранов, она все еще лучше, чем раньше! Немного Здоровья должно помочь ей противостоять некоторым более скользким и надоедливым бойцам и реально использовать свой и впечатляющий урон.

Гром

Увеличение Базового Урона 1100 → 1160 (+5%)

Увеличение скорости снаряда базовой атаки 800 → 880 (+10%)

Более быстрые бомбы! Должно помочь ему немного лучше попадать в цель, но при этом оставлять время на уклонение для тех, кто правильно прочитал схему.

Дайнамайк

Уменьшение времени вооружения базовых атак на 10%

Проблема нашего любимого взрывного Бравлера заключается в том, что чем лучше вы умеете наносить удары, тем лучше ваши противники умеют уворачиваться. Задержка при взрыве динамитов означает, что большинство игроков легко успевают увернуться от них до активации. Уменьшение этого окна немного усложнит попытки уклониться и наградит игроков с хорошим прицеливанием. Это также означает, что мы улучшаем Dyna-Jumps (Прыжки), но вы больше не сможете совершать двойной Dyna-Jump. Мы понимаем, что это может расстроить некоторых Dyna-Jumpers, но прежде чем делать то, что вы делаете лучше всего в социальных сетях, пожалуйста, дайте нам знать, сработал ли бафф для него! Позже мы сможем скорректировать прыжок.



Нерфы

Отис

Уменьшение базового урона 460 → 440 (-5%)

Его универсальность вместе с его уроном сделали его действительно хорошим выбором в большинстве случаев после предыдущего баффа, поэтому снижение его урона должно позволить ему по-прежнему быть очень хорошим, но также позволит другим Бравлерам достойно выполнять его роль.

Грифф

Уменьшение суперзаряда, полученного от Супер атаки 102 → 92 (-10%) Как бы иронично это ни звучало, Грифф слишком долго находился в плюсе. Ему просто было слишком легко получить свой супер и зациклить его, теперь игрокам придется быть немного более внимательными к тому, когда использовать его супер

Бастер

Уменьшение скорости разряда базовой атаки на 200 → 250 мс (+25%)

Бастер, хотя и не был суперсильным, был слишком силен, особенно в умелых руках. Уменьшение урона и базового хп облегчает бойцам борьбу с ним. Однако он по-прежнему остается лучшим братом, которого можно найти в Парке Старр.

Гэйл

Уменьшение заряда супера от базовых атак 120 → 90 (-25%)

Уменьшение заряда от Супера 170 → 100 (-40%)

Уменьшена продолжительность действия гаджета Вихры 200 → 100 (-50%)

Гэйл был королем контроля и является самым популярным игроком на большинстве карт Brawl Ball благодаря своей великолепной защите, а также способен в одиночку противостоять почти всем танкам в игре. Как и Мистер Пи, мы тоже не хотим отправлять его на пенсию, но очевидно, что он мог циклировать супер и способен отключать подавляющее большинство Бравлеров, и не только танков. Небольшое снижение контроля означает, что теперь вам придется наносить больше ударов, чтобы получить доступ к этому контролю и бурсту.



Исправления ошибок

