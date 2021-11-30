Опциональное обновление 30/11



Исправлена ошибка с переполнением золотых билетов



Золотые/Серебряные скины теперь появляются на 9-ом уровне силы, а не на 11.



Исправлены крайние ситуации участия в Лиги Клубов, когда игрок покидал клуб и вновь вступал в клуб в дни события



Оптимизирован процесс завершения сезона Лиги Клубов, чтобы избежать случаев, когда возникали пустые экраны.



Исправлена пустая страница рейтинга по итогам сезона



Исправлен экран Лиги Клубов, недоступный после окончания сезона







Опциональное обновление 25/11

Исправлен выбор друзей, когда в качестве активного режима игры выбраны Лига Клубов или Создатель Карт.



Изменена раскладка пользовательского интерфейса Бойцов, когда разблокированы “Звездные силы“, “Гаджеты” и “Снаряжение“.



Исправлена иконка Лиги Клубов в профиле игрока.



Исправлена анимация обучающего ролика о Снаряжениях.



Исправлены цены на скины Лиги Клубов

Исправлено редкое некорректное отображение ранга Клуба

Исправлена ошибка получения большего количества золотых билетов, чем предполагается за сезон

Исправлена ошибка сбоя на старых версиях iOS.

Исправлен хитбокс крайнего правого баннера игрового режима.

Исправлены звуковые эффекты Ниты.

Исправлено несколько текстов.

Тех. Обслуживание 22/11



Исправлено время начала Лиги Клубов.

Различные исправления для приглашений в Лигу Клубов, и улучшения пользовательского интерфейса.

Обновление 17/11

Уровень Силы



Теперь бравлеры могут быть улучшены до 11 уровня! С этого момента, каждое повышение уровня производится за монеты и очки силы(ОС). Это значит, что получая звездную силу на девятом уровне - бравлер не переходит на десятый (что было просто визуальным изменением).



Следующие ресурсы понадобятся для улучшения бравлеров на 9, 10, и 11 уровни:





Уровень 9: 550 ОС и 1250 Монет → Разблокировка слота для Звездной Силы



Уровень 10: 890 ОС и 1875 Монет → Разблокировка слота для первого элемента Снаряжения



Уровень 11: 1440 ОС и 2800 Монет → Разблокировка слота для второго элемента Снаряжения



Снаряжения

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Снаряжение - это новый предмет, который можно открыть для бравлеров 10 и 11 уровня. Эти предметы не только расширяют возможности развития бойцов, но и добавляют потенциал для новых стратегий. Существуют пять видов снаряжения с разными пассивными способностями.

Снаряжение создается в меню бравлеров с помощью двух типов новых ресурсов: Жетоны снаряжения и Деталь. Новые ресурсы можно получить из ящиков или купить в магазине.

Снаряжение можно улучшать до третьего уровня. Каждое улучшение повышает эффективность:



Ускорение: Дает увеличение скорости движения в кустах 15/20/25%



Здоровье: Восстанавливает 100/150/200, если бравлер неподвижен



Урон: Нанесение дополнительных 10/15/20% урона, когда у бравлера меньше 50% здоровья



Сопротивление: Понижение эффективности замедления и стана на 25/30/35%



Защита: Получение щита с запасом прочности в 300/450/600 очков здоровья. Щит восстанавливается на 5% каждые 0,5 секунд, при полном запасе здоровья бойца



Снаряжение нельзя передавать между бравлерами, так как при создании - эти предметы закрепляются за определенным бойцом.



Вы можете переключать предметы снаряжения также, как Звездные Силы или Гаджеты.



Клубы

Теперь клубы можно разблокировать на уровне 900 трофеев.



Новая функция для помощи в поиске клуба



В клубе теперь может быть только 30 участников



Лига Клубов



Лига Клубов - это новое еженедельное соревнование для клубов!



Каждую неделю ваш клуб будет соревноваться с 7 другими клубами в течение трех дней. В каждый из этих отдельных дней вы получаете четыре билета. Билеты используются для доступа в матчи Лиги Клубов и получения Трофеев для клуба. Трофеи для клуба можно будет обменять на награды!



Сезоны



Сезон длиться одну неделю



Соревнования проходят по средам, пятницам и воскресеньям



Каждый участник получает по 4 билета. Билеты обнуляются в конце дня



Золотой билет: Дает 4 дополнительных билета конкретному участнику для соревновательных матчей

Золотые билеты могут быть куплены за Звездные Очки или кристаллы





Игровые режимы и матчмейкинг



Матчмейкинг происходит на основе региона клуба



Как участник клуба, вы можете выбирать для игры стандартные матчи(До одной победы) или соревновательные (До двух побед, как в Силовой Лиге)



Для игры в стандартном матче понадобиться один билет. Для игры в соревновательном - два билета.



Стандартный режим включает в себя один игровой режим и одну карту в день



Соревновательный режим включает карты Силовой Лиги



Трофеи для клуба



Участники получают трофеи для клуба за участие в матчах. Играя с другими участниками своего клуба в команде дает дополнительные Трофеи для клуба. Количество получаемых трофеев для клуба также зависит от типа матча.



Трофеи для клуба в стандартных матчах:



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Трофеи для клуба в соревновательных матчах:



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Монеты Клуба



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В конце каждого из дней Событий, 8 Клубов в Лиге распределяются по рангу, основываясь на общем количестве Клубных Трофеев, заработанных всеми участниками каждого Клуба. Все клубы получают клубные очки в зависимости от их позиции в рейтинге:

Ранг 1 - 100 Монет клуба



Ранг 2 - 80 Монет клуба



Ранг 3 - 70 Монет клуба



Ранг 4 - 50 Монет клуба



Ранг 5 - 40 Монет клуба



Ранг 6 - 30 Монет клуба



Ранг 7 - 20 Монет клуба



Ранг 8 - 10 Монет клуба

Клубные Трофеи обнуляются в конце дня событий.



Конец Сезона & Рейтинг



Еженедельный сезон заканчивается в каждый понедельник, когда все клубы Лиги получают рейтинг, основанный на общем количестве клубных очков, заработанных за 3 соревновательных дня. Этот рейтинг определяет повышение или понижение клуба, а также количество наград!

Ранги клубов такие же, как и в Силовой Лиги: при запуске функции все клубы начинаются с ранга Бронзовый I.



Монеты Клуба & Магазин Клуба



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Каждый участник получает Монеты Клуба в конце еженедельного сезона на основании:



Дивизион, в котором играет их клуб



Еженедельный рейтинг



Уровень личной активности



Монеты Клуба можно использовать в Магазине Клуба, чтобы получить:



Эксклюзивные скины



Очки силы на любого бойца



Монеты



Жетоны снаряжения



Детали снаряжения



Скины & Значки



Скины Клубного магазина:



Цыплёнок Рико



Майк с Плесенью



Картофельный Скуик



Анимирование значки



Значок Бравлидейс



Изменения Баланса



Лола



Уменьшен урон от основной атаки с 280 → 260



Уменьшено базовое здоровья с 4000 → 3800



Лола оказалась слишком сильной, так как ей удавалось успешно обмениваться уроном со многими бойцами. Хотя она неплохо противостоит особенно метателям, она все еще слишком многофункциональна на большинстве карт. Если немного снизить ее показатели, это позволит большему количеству бойцов сражаться с ней.



Другое

Добавлена тактильная отдача (и возможность ее отключения) при нанесении урона



Незначительные изменения в визуальных эффектах Ниты



Незначительные изменения в портрете Джесси



Исправление ошибок

