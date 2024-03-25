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25 мар. 2024 г.
Blog – Brawl Stars

Пески времени — информация

Техническое обслуживание - 25 марта


Изменения баланса

Усиления

  • Сэм
    Железные перчатки - урон - 1200 → 1400
    Немного увеличен урон супера от удара перчаткой

  • Беа
    Увеличен запас здоровья - 2400 → 2500

  • Макс
    Увеличен запас здоровья - 3000 → 3300

  • Карл
    Кирка - Увеличен урон - 660 → 740

  • Поко
    Гаджет - Камертон - Увеличенное исцеление - 8 → 10 % максимального здоровья /сек
    Гаджет - Катарсис - Увеличение продолжительности действия - 2 → 4 сек.

  • Бонни
    Увеличен урон - 1000 → 1120
    Немного увеличен суперзаряд

  • Байрон
    Увеличен урон и исцеление - 340 → 380

Ослабления

  • Ларри и Лори
    Увеличение скорости разгрузки - 150 → 300
    Гаджет - Отступление - Уменьшено исцеление - 33 → 25%
    Лори - Уменьшен урон от дробовика - 300 → 150
    Лори - Уменьшен суперзаряд, получаемый от снарядов, на 50%

  • Перл
    Гаджет - Некондиция - Уменьшен урон - 33 → 25%

  • Пайпер
    Уменьшено здоровье - 2400 → 2300

  • Колетт
    Снижена скорость зарядки гиперзаряда - 40 → 30%

  • Леон
    Урон от близости - уменьшен урон на максимальном расстоянии 40 → 30%

Изменения в рейтинге

  • Игроки-одиночки, встречающиеся с командами, теперь получают очки рейтинга, как при игре против игроков с одинаковым рейтингом

  • Победы теперь всегда дают минимальное количество очков рейтинга, а максимальное количество очков рейтинга, получаемое за поражения, было уменьшено

  • Внесены общие изменения в распределение очков рейтинга для снижения инфляции

Дополнительное обновление

  • Исправлена проблема, приводящая к сбоям в матчах дружеского ранга

  • Исправлена визуальная ошибка, касающаяся нескольких пинов

  • Исправлена проблема с каталогом, вызывающая крах игры

  • Исправлено несколько проблем с физическими эффектами некоторых бойцов.

Это дополнительное обновление уже доступно для устройств iOS и Android, поэтому не забудьте загрузить последнюю версию игры, чтобы применить эти исправления.

Техническое обслуживание - 4 марта

  • Внесены изменения на сервере для улучшения подбора игроков в ранговых матчах

  • Исправлена проблема с Дагом, из-за которой его базовые атаки исцеляли вдвое больше положенного.

Техническое обслуживание - 29 февраля

  • Исправлена проблема с подбором игроков для события Гиперзарядный хаос, из-за которой игроки не могли вступить в матч

  • Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли переключиться на разблокировку Кита на Дороге Старр

  • Исправлена ошибка, вследствие которой игроки были неверно размещены на ранговых уровнях перед началом сезона рангов

  • Исправлена проблема с Виллоу, из-за которой Мико, находящийся под контролем разума, не мог двигаться

  • Исправлена проблема с неправильным определением масштаба исцеления Дага

Гиперзарядный хаос также вернется после технического обслуживания, и мы продлим продолжительность события и квеста на несколько дополнительных дней!




Новый боец: Анджело (эпический)

Тип: стрелок

  • Особенность: может передвигаться по воде

  • Атака: «На мушке»

    • Анджело требуется время для того, чтобы зарядить атаку; при отпускании кнопки он выпускает стрелу. Чем дольше атака заряжается, тем больше урона наносит.

  • Супер: «Ядовитое болото»

    • Анджело создает ядовитую лужу, которая наносит урон находящимся в ней противникам и отравляет его стрелы, благодаря чему они наносят урон с течением времени.

  • Гаджет: «Полёт шмеля»

    • Анджело взмывает в воздух, отнимая при взлёте 660 очков здоровья у ближайших противников.

  • Гаджет: «Виртуозная стрельба»

    • Следующая основная атака Анджело пронзает стены и врагов.

  • Звёздная сила: «Ингаляция»

    • Находясь внутри ядовитого болота, Анджело также восстанавливает здоровье.

  • Звёздная сила: «Водомерка»

    • Анджело движется на 25 % быстрее после входа в воду.

Новый боец: Мелоди (мифический)

Тип: убийца

  • Атака: «Чудовищные ноты»

    • Мелоди бросает в противникасвой микрофон. Если он попадает в цель, появляется нота, которая вращается вокруг Мелоди в течение некоторого времени. Одновременно может быть активно до трёх нот.

  • Супер: «Приставучий припев»

    • Мелоди делает рывок вперёд по прямой. В течение действия Супера можно сделать три рывка.

  • Гаджет: «Интерлюдия»

    • Мелоди получает щит в размере 15 % от её максимального запаса здоровья за каждую активную ноту.

  • Гаджет: «Идеальный слух»

    • В течение 5 секунд ноты Мелоди вращаются на 25 % быстрее по увеличенной на 60 % орбите.

  • Звёздная сила: «Быстрый ритм»

    • Скорость передвижения Мелоди увеличивается на 8 % за каждую ноту.

  • Звёздная сила: «Заевшая пластинка»

    • Ноты Мелоди держатся на25 % дольше, прежде чем исчезнуть.

Новые гиперзаряды

  • Корделиус: «Кромешная тьма»

    • Находясь в Царстве теней, Корделиус также замедляет противников.

  • Базз: «Торпеда до обеда»

    • Супер Базза сбрасывается после каждого попадания в часть окружения во время гиперзаряда

  • Эль Примо: «Притягивающий прыжок»

    • Область действия Супера существенно увеличивается и теперь притягивает противников, а не отбрасывает их.

  • Белль: «Магнит»

    • Супер Белль теперь наводится на противников.

  • Спраут: «Колючки»

    • Супер Спраута теперь наносит урон по области возле куста.

  • Биби: «Врассыпную»

    • Попав в бойца, Супер Биби разделяется на две части.

Новые скины

Мартовский сезон Brawl Pass «Пески времени»

  • «Танцовщица Шелли» | Эпический (Brawl Pass),

  • цветовые вариации скина — «Бирюзовая танцовщица Шелли» и «Сиреневая танцовщица Шелли» | Эпические (Brawl Pass Plus),

  • «Султан Майк» | Эпический (ранговый бой),

  • «Пустынный скорпион Чак» | Легендарный,

  • «Вор Эдгар» | Мифический,

  • «Джинн Вольт» | Эпический.

Апрельский сезон Brawl Pass «Рагнарёк»

  • «Фенрир Базз» | Эпический (Brawl Pass),

  • цветовые вариации скина — «Тёмный Фенрир Базз» и «Красный Фенрир Базз» | Эпические (Brawl Pass Plus),

  • «Тор Биби» | Легендарный,

  • «Один Корделиус» | Эпический,

  • «Локи Честер» | Эпический (ранговый бой),

  • «Скади Джесси» | Мифический,

  • «Сиф Мелоди» | Редкий.

Мини-тема LINE FRIENDS

  • «Колетт Cony» | Сверхредкий,

  • «Гас Sally» | Сверхредкий,

  • «Брок Brown» | Эпический.

Скины Line Friends появятся в игре в начале марта.

Мини-тема «МЕХА-ОТРЯД»

  • «Кольт-меха» | Легендарный,

  • цветовые вариации скина — «Образцовый Кольт-меха» и «Отступник Кольт-меха» | Легендарные,

  • «Леон-меха» | Легендарный,

  • цветовые вариации скина — «Теневой Леон-меха» и «Сияющий Леон-меха» | Легендарные.

Скины «Меха-отряд» появятся в игре в середине апреля.

Прочие

  • «Какашка Спайк» | Мифический,

  • «Эль Акулёнок» | Эпический,

  • «Канцелярский Скуик» | Редкий,

  • «Красный питчер Фэнг» и «Синий питчер Фэнг» | Эпические,

  • «Эльф Анджело» | Редкий.

Серебряные и золотые скины

  • Мэйси,

  • R-T,

  • Корделиус,

  • Даг,

  • Перл.

Титулы

  • «Жажда крови» — титул за мастерство Анджело,

  • «Бесстрашие» — титул за мастерство Мелоди,

  • «Бессрочный» — титул Brawl Pass Plus сезона «Пески времени»,

  • «Жажда крови»: титул Brawl Pass Plus сезона «Рагнарёк».

Изменения баланса

Усиления

  • Даг

    • урон и эффективность исцеления больше не зависят от близости к цели.

  • Грифф

    • урон от основной атаки увеличен с 260 до 280 очков,

    • немного увеличена скорость зарядки Супера,

    • урон от гаджета «Копилка» увеличен с 1300 до 1400 очков.

  • Нита

    • запас здоровья Брюса увеличен с 4000 до 4300 очков.

  • Отис

    • урон от основной атаки увеличен с 440 до 460 очков,

    • урон от гаджета «Большой хлюп» увеличен с 1100 до 1150 очков.

  • Эш

    • количество очков ярости, получаемых от базовых действий, увеличено со 130 до 150.

  • Гавс

    • урон от основной атаки увеличен с 560 до 600 очков,

    • урон от гаджета «Поддержка с воздуха» увеличен с 1120 до 1200 очков.

  • Эль Примо

    • урон от основной атаки увеличен с 360 до 380 очков,

    • урон от гаджета «Пояс астероидов» увеличен с 2880 до 3040 очков,

    • урон от звёздной силы «Эль Фуэго» увеличен с 1692 до 1786 очков.

  • Гэйл

    • урон от Супера увеличен с 420 до 500 очков,

    • немного увеличен заряд Супера, получаемый при использовании Супера.

  • Барли

    • урон от Супера увеличен с 680 до 760 очков,

    • немного увеличен заряд Супера, получаемый при использовании Супера.

  • Джин

    • урон от основной атаки увеличен с 960 до 1000 очков,

    • урон от гаджета «Мстительный дух» увеличен с 1536 до 1600 очков.

  • Пенни

    • урон от основной атаки увеличен с 940 до 980 очков,

    • урон от звёздной силы «Мегабластер» увеличен с 1316 до 1372 очков.

Ослабления

  • Гиперзаряды

    • время действия гиперзаряда больше не продлевается зарядкой Супера во время действия гиперзаряда.

  • Фэнг

    • звёздная сила «Свежий старт» больше не пополняет шкалу гиперзаряда при уничтожении противника,

    • гиперзарядный попкорн больше не заряжает Супер,

    • урон от гиперзарядного попкорна уменьшен со 100 % до 50 % от урона от Супера.

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 20 % до 15 %.

  • Перл

    • запас здоровья уменьшен с 4200 до 3900 очков,

    • урон от гиперзаряда увеличен с 20 % до 25 %,

    • скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 20 % до 5 %.

  • Ларри и Лори

    • урон от основной атаки снижен с 840 до 700 очков,

    • дальность броска снижена с 24 до 22.

  • Амбер

    • урон от основной атаки уменьшен с 220 до 210 очков,

    • урон от гаджета «Пляшущее пламя» уменьшен с 2200 до 2100 очков.

  • Бастер

    • урон от основной атаки снижен с 1400 до 1380 очков.

  • Корделиус

    • гаджет «Пересадка» больше нельзя использовать в Царстве теней.

  • Колетт

    • скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 15 % до 5 %.

  • Мэйси

    • скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 15 % до 5 %.

  • Лу

    • скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 15 % до 5 %.

  • Кольт

    • гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 35 %,

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 30 % до 25 %,

    • скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 10 % до 5 %.

  • Булл

    • гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 35 %,

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 10 % до 5 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 30 % до 25 %.

  • Динамайк

    • гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 30 %,

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 30 % до 25 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 15 % до 5 %.

Изменения

  • Чарли

    • скорость снаряда Супера уменьшена с 4200 до 3300,

    • скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 40 % до 60 %,

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 30 % до 25 %,

    • скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 10 % до 5 %.

  • Эдгар

    • гаджет «Летим!» больше не пополняет шкалу гиперзаряда,

    • отменено предыдущее ослабление гиперзаряда (25 % вновь стали 40 %),

    • скорость гиперзаряда увеличена с 20 % до 24 %,

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 25 % до 15 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 25 % до 15 %.

  • Шелли

    • гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 30 %,

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 25 % до 5 %,

    • гиперзарядный щит увеличен с 15 % до 25 %.

  • Спайк

    • гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 35 %,

    • урон от гиперзаряда увеличен с 20 % до 25 %,

    • скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 20 % до 5 %.

  • Джесси

    • гиперзарядный множитель увеличен с 40 % до 60 %,

    • урон от гиперзаряда увеличен с 20 % до 25 %,

    • скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 20 % до 5 %.

  • Мико

    • скорость гиперзаряда увеличена с 20 % до 24 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 25 % до 5 %.

  • Ворон

    • гиперзарядный множитель увеличен с 40 % до 60 %,

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 30 % до 25 %,

    • скорость гиперзаряда увеличена с 20 % до 24 %,

    • гиперзарядный щит уменьшен с 25 % до 5 %.

  • Джеки

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 25 % до 5 %,

    • гиперзарядный щит увеличен с 15 % до 25 %.

  • Роза

    • урон от гиперзаряда уменьшен с 20 % до 5 %,

    • скорость гиперзаряда увеличена с 20 % до 25 %.

Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

Новые сезонные игровые режимы

  • Побег с трофеями

Гиперзарядный хаос

  • Отныне это событие будет исключительно одиночным столкновением, но все бойцы по-прежнему будут получать в нём гиперзаряд.

Ячейка сообщества

  • «Охотники» были убраны, а «Баскетбой» возвращается по просьбе общественности!

Оформление

  • Убрано:

    • «Фабрика роботов» (в том числе в «Столкновении»),

    • «Зимний отель мистера П.»,

    • «Файтинг».

  • Добавлено:

    • «Игровой автомат» (в том числе для «Крыши» в «Баскетбое»),

    • «Игровой автомат» для «Столкновения» (новое),

    • «Базар Тары»,

    • «Базар Тары» для «Столкновения» (новое),

    • «Болото любви».

Карты

  • Баскетбой (4)

    • «Танцы на крыше»,

    • «Форт с корзиной»,

    • «Пик-н-ролл»,

    • «Зелёные луга».

  • Награда за поимку (4) | Не входят в число обычных карт. Доступны только в дружеских и ранговых боях

    • «Царь горы»,

    • «Укрытие»,

    • «Падающая звезда»,

    • «Кремовый торт».

  • Броулбол (8)

    • «Пляжный волейбол»,

    • «В центре внимания»,

    • «Пинбол»,

    • «В окружении»,

    • «Галактическая арена»,

    • «Выход за линию»,

    • «Сетчатка»,

    • «Мечта вратаря» (новое).

  • Захват кристаллов (8)

    • «Затопленная шахта»,

    • «Подрыв»,

    • «Сельский клуб»,

    • «Острый угол»,

    • «Вжух-вжух»,

    • «Роковая шахта»,

    • «Вагонетка без тормозов»,

    • «Открытая местность».

  • Ограбление (4)

    • «Взятие моста»,

    • «Надёжное укрытие»,

    • «Пит-стоп»,

    • «Морг GG».

  • Горячая зона (4)

    • «Огненное кольцо»,

    • «Открытая зона»,

    • «Разрыв»,

    • «Муравьиные бега».

  • Нокаут (8)

    • «Омут»,

    • «Бурные ключи»,

    • «Живописный утёс» (с изменениями),

    • «Пылающий феникс»,

    • «Ущелье Золотой руки»,

    • «Разумный компромисс»,

    • «В чистом поле»,

    • «Новые горизонты» (новое).

  • Столкновение (8)

    • «Опалённый камень»,

    • «Всё или ничего»,

    • «Вторжение на остров»,

    • «Двойная проблема»,

    • «Убежище»,

    • «Озеро мертвецов»,

    • «Ветреная долина»,

    • «Рай для стрелка» (новое).

  • Зачистка (4)

    • «Неумолимый рок»,

    • «Рай для злодея»,

    • «Падающая звезда»,

    • «Змеиные степи».

Ранговые бои (и чемпионат Brawl Stars)

  • Награда за поимку

    • «Падающая звезда»,

    • «Укрытие»,

    • «Царь горы».

  • Броулбол

    • «В центре внимания»,

    • «Пинбол»,

    • «Мечта вратаря».

  • Захват кристаллов

    • «Вагонетка без тормозов»,

    • «Вжух-вжух»,

    • «Сельский клуб».

  • Ограбление

    • «Надёжное укрытие»,

    • «Взятие моста»,

    • «Пит-стоп».

  • Горячая зона

    • «Муравьиные бега»,

    • «Огненное кольцо»,

    • «Разрыв».

  • Нокаут

    • «Живописный утёс»,

    • «В чистом поле»,

    • «Новые горизонты».

Мегакопилка

  • Броулбол

    • «В окружении»,

    • «Мечта вратаря»,

    • «Пляжный волейбол».

  • Захват кристаллов

    • «Роковая шахта»,

    • «Открытая местность»,

    • «Затопленная шахта».

  • Нокаут

    • «Новые горизонты»,

    • «В чистом поле»,

    • «Живописный утёс».

  • Горячая зона

    • «Огненное кольцо»,

    • «Муравьиные бега»,

    • «Открытая зона».

Награды за славу

  • Теперь за достижение нового уровня славы можно получить особые награды: значки, иконки игрока и уникальный фон для боевой карты, который выглядит по-разному для каждого уровня славы.

  • Отображаться будет фон, соответствующий вашему наивысшему уровню славы. Его можно включить или отключить на экране боевой карты.

Новый режим: ранговый бой!

Силовой лиги больше нет. Представляем ранговый бой!

  • В нём смогут принять участие только бойцы 9-го уровня силы или выше.

  • Для рангов с «Бронзового» по «Золотой III» бои будут проходить в формате до первой победы без этапа запрета.

  • Формат боёв для рангов начиная с «Алмазного I» останется прежним — игра до трёх побед с этапом запрета.

  • Для игры в ранге «Алмазный I» и выше необходимо иметь по меньшей мере 12 бойцов 9-го уровня силы.

  • Игроки рангов «Алмазный I» и выше не смогут играть в команде с игроками рангов «Золотой III» и ниже, а также сражаться против них.

  • Сезоны теперь будут длиться месяц и совпадать с сезонами Brawl Pass.

    • В начале каждого нового сезона ранги всех игроков будут сброшены до «Бронзового I».

    • Все игроки также получат усиление вплоть до ранга прошлого сезона.

  • В игру были добавлены новые квесты, доступные только в ранговых боях!

Ранговый счёт и уровни

Ранги по-прежнему организованы так же, как и в силовой лиге, но теперь вы будете видеть, сколько очков заработали или потеряли после каждого матча. Сумма заработанных очков определяет ваш ранг.

  • Количество заработанных или потерянных очков зависит от рангового счёта ваших противников.

    • Соответственно, чем выше ранг ваших противников, тем больше очков вы получите в случае выигрыша (и тем меньше потеряете в случае проигрыша). При победе в бою с противниками более низкого ранга вы получите меньше очков.

    • При ничьей матч больше не понадобится переигрывать; вместо этого очки будут поделены между всеми игроками в зависимости от разницы в их ранговом счёте.

  • Каждый глобальный ранговый уровень — это порог, ниже которого ваш ранг больше не опустится.

    • Например, игрок, достигший ранга «Мифический I», больше не упадёт до ранга «Алмазный III», но с «Мифического II» обратно на «Мифический I» — запросто!

  • Когда вы достигнете ранга «Мастер», то получите абсолютный ранговый номер, основанный на вашем ранговом счёте, а ваше имя отобразится в глобальном списке лидеров текущего сезона, куда входят все игроки с рангом «Мастер».

Подбор противников для рангового боя

  • Теперь в команде из двух игроков разница между партнёрами не может составлять более трёх промежуточных рангов.

    • Например, игрок с рангом «Мифический I» может пригласить в команду только обладателя ранга в промежутке от «Алмазного I» до «Легендарного I».

  • А команды могут сойтись в бою, только если разница между ними составляет не более двух промежуточных рангов.

  • Одиночный и командный режимы были убраны из игры, так что теперь вы можете играть в одиночку, вдвоём или в команде из трёх человек.

    • Однако если вам придётся в одиночку сражаться против команды, система подбора противников постарается сделать матч более сбалансированным.

Новые ранговые призы Старр!

Ранговые призы Старр — это новый тип наград, который появится вместе с ранговым режимом!

В них попадаются блинги, элементы оформления, скины из прошлых сезонов силовой лиги, а также скины из будущих ранговых сезонов!

  • С каждым новым сезоном список наград будет пополняться новыми скинами и элементами оформления.

  • В изначальный список наградных скинов войдут скины силовой лиги прошлого года начиная с «Бабочки Пайпер».

  • Ранговые призы Старр можно будет получить на новом экране ранговых наград. Вас также ждут эпические, мифические и легендарные призы Старр.

Новые ранговые фоны боевых карт

Похвастаться своим ранговым уровнем можно будет с помощью новых ранговых фонов.

  • Ранговые фоны отображаются на вашей боевой карте, а его вид зависит от вашего текущего рангового уровня.

  • Ранговые фоны переходят в следующий сезон, но только один раз!

    • Чтобы сохранить свой ранговый фон, вам придётся продолжать сражаться в ранговых боях каждого сезона.

  • Каждый сезон ранговые фоны можно улучшать, если вы до семи раз завершите сезон с одним и тем же рангом.

  • Если вы не хотите показывать свой ранг другим игрокам, фон можно скрыть на экране боевой карты.

Модификаторы ранговых боёв

В ранговых боях теперь можно использовать модификаторы!

Ранговые модификаторы призваны оживить процесс соревновательной игры, сохраняя при этом принцип справедливости: именно поэтому в модификаторах будет отсутствовать элемент случайности, а все вызванные ими изменения будут в равной степени влиять на обе команды.

В каждом сезоне ранговых боёв будет четыре модификатора, меняющихся из сезона в сезон. Начало будет таким:

  • Мартовский сезон

    • Быстрый огонь: при поражении цели бойцы перезаряжают 10 % своих боеприпасов.

    • Старший товарищ: запас здоровья каждого бойца равен запасу здоровья участника команды с самым большим количеством очков здоровья.

    • Отложенная детонация: карта постепенно разрушается.

  • Апрельский сезон

    • Колючие снаряды: при получении любого урона игрок также получает периодический урон в размере 10 % от нанесённого ему урона.

    • Иммунитет: бойцы невосприимчивы к любым формам контроля.

    • Один из модификаторов перейдёт в апрельский сезон из мартовского.

  • Постоянный модификатор

    • Классика: стандартный матч без модификаторов.

Отправка жалоб и штрафные меры в ранговом бою

В ранговом бою будет новая система отправки жалоб! В конце каждого матча игроки смогут отправить жалобу на тех игроков, которые недостойно вели себя в течение матча.

  • Всего можно отправить три типа жалоб: «Гриферство», «Мошенничество» и «Союзник плохо играет».

  • Чтобы избежать злоупотребления этой системой, в день каждый игрок сможет отправлять не более 10 жалоб.

  • Когда игрок, на которого вы пожаловались, будет наказан, вы получите об этом уведомление по внутриигровой почте.

И на что же повлияет новая система жалоб? Во-первых, теперь у каждого игрока будет своя шкала репутации:

  • При получении жалобы репутации снизится.

  • Когда репутация упадёт достаточно сильно, вы получите желтую карточку — предупреждение о том, что новые штрафы могут закрыть для вас дорогу в ранговые матчи.

  • Если репутация упадёт слишком низко, вы получите красную карточку и какое-то время не сможете участвовать в ранговых матчах.

  • Репутация будет восстанавливаться за каждый ранговый бой, в котором на вас никто не пожаловался.

  • Шкала репутации находится на экране профиля и видна только вам; другим игрокам она не доступна.

Прочие изменения

  • В анимацию бойца в лобби были добавлены эффекты физики: попробуйте покрутить его и посмотрите, что случится!

  • Базовая стоимость удвоителей опыта была уменьшена с 40 до 25 кристаллов за 1000 удвоителей.

  • В конце матча было добавлено голосование «Понравилось» / «Не понравилось».

  • Путь к славе был увеличен с 50 000 до 70 000 трофеев.

Исправление ошибок

  • Исправлена неполадка, не дававшая игрокам сменить бойцов на дороге Старр.

  • Вокруг клона Леона больше не будет отображаться иконка гиперзаряда.

  • Исправлена неполадка, в результате которой в меню создания карт не отображались точки появления.

  • Исправлена неполадка, в результате которой Мико мог получить урон, находясь в воздухе.

  • Исправлена визуальная неполадка, в результате которой скины Ларри и Лори накладывались друг на друга в каталоге.

  • Конец пытке! Теперь анимацию при получении очков силы можно пропускать.

  • Исправлена неполадка локализации, касающаяся показателей атаки Кита.

  • Исправлена ошибка в описании «Ограбления».

  • Исправлена ошибка, из-за которой скин Победитель Отис не позволял гаджету "Спящая звезда" заглушать врагов.