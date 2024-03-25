Техническое обслуживание - 25 марта



Изменения баланса

Усиления

Сэм

Железные перчатки - урон - 1200 → 1400

Немного увеличен урон супера от удара перчаткой

Беа

Увеличен запас здоровья - 2400 → 2500

Макс

Увеличен запас здоровья - 3000 → 3300

Карл

Кирка - Увеличен урон - 660 → 740

Поко

Гаджет - Камертон - Увеличенное исцеление - 8 → 10 % максимального здоровья /сек

Гаджет - Катарсис - Увеличение продолжительности действия - 2 → 4 сек.

Бонни

Увеличен урон - 1000 → 1120

Немного увеличен суперзаряд

Байрон

Увеличен урон и исцеление - 340 → 380

Ослабления

Ларри и Лори

Увеличение скорости разгрузки - 150 → 300

Гаджет - Отступление - Уменьшено исцеление - 33 → 25%

Лори - Уменьшен урон от дробовика - 300 → 150

Лори - Уменьшен суперзаряд, получаемый от снарядов, на 50%

Перл

Гаджет - Некондиция - Уменьшен урон - 33 → 25%

Пайпер

Уменьшено здоровье - 2400 → 2300

Колетт

Снижена скорость зарядки гиперзаряда - 40 → 30%

Леон

Урон от близости - уменьшен урон на максимальном расстоянии 40 → 30%

Изменения в рейтинге

Игроки-одиночки, встречающиеся с командами, теперь получают очки рейтинга, как при игре против игроков с одинаковым рейтингом

Победы теперь всегда дают минимальное количество очков рейтинга, а максимальное количество очков рейтинга, получаемое за поражения, было уменьшено

Внесены общие изменения в распределение очков рейтинга для снижения инфляции

Дополнительное обновление

Исправлена проблема, приводящая к сбоям в матчах дружеского ранга

Исправлена визуальная ошибка, касающаяся нескольких пинов

Исправлена проблема с каталогом, вызывающая крах игры

Исправлено несколько проблем с физическими эффектами некоторых бойцов.

Это дополнительное обновление уже доступно для устройств iOS и Android, поэтому не забудьте загрузить последнюю версию игры, чтобы применить эти исправления.

Техническое обслуживание - 4 марта

Внесены изменения на сервере для улучшения подбора игроков в ранговых матчах

Исправлена проблема с Дагом, из-за которой его базовые атаки исцеляли вдвое больше положенного.

Техническое обслуживание - 29 февраля

Исправлена проблема с подбором игроков для события Гиперзарядный хаос, из-за которой игроки не могли вступить в матч

Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли переключиться на разблокировку Кита на Дороге Старр

Исправлена ошибка, вследствие которой игроки были неверно размещены на ранговых уровнях перед началом сезона рангов

Исправлена проблема с Виллоу, из-за которой Мико, находящийся под контролем разума, не мог двигаться

Исправлена проблема с неправильным определением масштаба исцеления Дага

Гиперзарядный хаос также вернется после технического обслуживания, и мы продлим продолжительность события и квеста на несколько дополнительных дней!









Новый боец: Анджело (эпический)

Тип: стрелок

Особенность: может передвигаться по воде

Атака: «На мушке» Анджело требуется время для того, чтобы зарядить атаку; при отпускании кнопки он выпускает стрелу. Чем дольше атака заряжается, тем больше урона наносит.

Супер: «Ядовитое болото» Анджело создает ядовитую лужу, которая наносит урон находящимся в ней противникам и отравляет его стрелы, благодаря чему они наносят урон с течением времени.

Гаджет: «Полёт шмеля» Анджело взмывает в воздух, отнимая при взлёте 660 очков здоровья у ближайших противников.

Гаджет: «Виртуозная стрельба» Следующая основная атака Анджело пронзает стены и врагов.

Звёздная сила: «Ингаляция» Находясь внутри ядовитого болота, Анджело также восстанавливает здоровье.

Звёздная сила: «Водомерка» Анджело движется на 25 % быстрее после входа в воду.



Новый боец: Мелоди (мифический)

Тип: убийца

Атака: «Чудовищные ноты» Мелоди бросает в противникасвой микрофон. Если он попадает в цель, появляется нота, которая вращается вокруг Мелоди в течение некоторого времени. Одновременно может быть активно до трёх нот.

Супер: «Приставучий припев» Мелоди делает рывок вперёд по прямой. В течение действия Супера можно сделать три рывка.

Гаджет: «Интерлюдия» Мелоди получает щит в размере 15 % от её максимального запаса здоровья за каждую активную ноту.

Гаджет: «Идеальный слух» В течение 5 секунд ноты Мелоди вращаются на 25 % быстрее по увеличенной на 60 % орбите.

Звёздная сила: «Быстрый ритм» Скорость передвижения Мелоди увеличивается на 8 % за каждую ноту.

Звёздная сила: «Заевшая пластинка» Ноты Мелоди держатся на25 % дольше, прежде чем исчезнуть.



Новые гиперзаряды

Корделиус: «Кромешная тьма» Находясь в Царстве теней, Корделиус также замедляет противников.

Базз: «Торпеда до обеда» Супер Базза сбрасывается после каждого попадания в часть окружения во время гиперзаряда

Эль Примо: «Притягивающий прыжок» Область действия Супера существенно увеличивается и теперь притягивает противников, а не отбрасывает их.

Белль: «Магнит» Супер Белль теперь наводится на противников.

Спраут: «Колючки» Супер Спраута теперь наносит урон по области возле куста.

Биби: «Врассыпную» Попав в бойца, Супер Биби разделяется на две части.



Новые скины

Мартовский сезон Brawl Pass «Пески времени»

«Танцовщица Шелли» | Эпический (Brawl Pass),

цветовые вариации скина — «Бирюзовая танцовщица Шелли» и «Сиреневая танцовщица Шелли» | Эпические (Brawl Pass Plus),

«Султан Майк» | Эпический (ранговый бой),

«Пустынный скорпион Чак» | Легендарный,

«Вор Эдгар» | Мифический,

«Джинн Вольт» | Эпический.

Апрельский сезон Brawl Pass «Рагнарёк»

«Фенрир Базз» | Эпический (Brawl Pass),

цветовые вариации скина — «Тёмный Фенрир Базз» и «Красный Фенрир Базз» | Эпические (Brawl Pass Plus),

«Тор Биби» | Легендарный,

«Один Корделиус» | Эпический,

«Локи Честер» | Эпический (ранговый бой),

«Скади Джесси» | Мифический,

«Сиф Мелоди» | Редкий.

Мини-тема LINE FRIENDS

«Колетт Cony» | Сверхредкий,

«Гас Sally» | Сверхредкий,

«Брок Brown» | Эпический.

Скины Line Friends появятся в игре в начале марта.

Мини-тема «МЕХА-ОТРЯД»

«Кольт-меха» | Легендарный,

цветовые вариации скина — «Образцовый Кольт-меха» и «Отступник Кольт-меха» | Легендарные,

«Леон-меха» | Легендарный,

цветовые вариации скина — «Теневой Леон-меха» и «Сияющий Леон-меха» | Легендарные.

Скины «Меха-отряд» появятся в игре в середине апреля.

Прочие

«Какашка Спайк» | Мифический,

«Эль Акулёнок» | Эпический,

«Канцелярский Скуик» | Редкий,

«Красный питчер Фэнг» и «Синий питчер Фэнг» | Эпические,

«Эльф Анджело» | Редкий.

Серебряные и золотые скины

Мэйси,

R-T,

Корделиус,

Даг,

Перл.

Титулы

«Жажда крови» — титул за мастерство Анджело,

«Бесстрашие» — титул за мастерство Мелоди,

«Бессрочный» — титул Brawl Pass Plus сезона «Пески времени»,

«Жажда крови»: титул Brawl Pass Plus сезона «Рагнарёк».

Изменения баланса

Усиления

Даг урон и эффективность исцеления больше не зависят от близости к цели.

Грифф урон от основной атаки увеличен с 260 до 280 очков, немного увеличена скорость зарядки Супера, урон от гаджета «Копилка» увеличен с 1300 до 1400 очков.

Нита запас здоровья Брюса увеличен с 4000 до 4300 очков.

Отис урон от основной атаки увеличен с 440 до 460 очков, урон от гаджета «Большой хлюп» увеличен с 1100 до 1150 очков.

Эш количество очков ярости, получаемых от базовых действий, увеличено со 130 до 150.

Гавс урон от основной атаки увеличен с 560 до 600 очков, урон от гаджета «Поддержка с воздуха» увеличен с 1120 до 1200 очков.

Эль Примо урон от основной атаки увеличен с 360 до 380 очков, урон от гаджета «Пояс астероидов» увеличен с 2880 до 3040 очков, урон от звёздной силы «Эль Фуэго» увеличен с 1692 до 1786 очков.

Гэйл урон от Супера увеличен с 420 до 500 очков, немного увеличен заряд Супера, получаемый при использовании Супера.

Барли урон от Супера увеличен с 680 до 760 очков, немного увеличен заряд Супера, получаемый при использовании Супера.

Джин урон от основной атаки увеличен с 960 до 1000 очков, урон от гаджета «Мстительный дух» увеличен с 1536 до 1600 очков.

Пенни урон от основной атаки увеличен с 940 до 980 очков, урон от звёздной силы «Мегабластер» увеличен с 1316 до 1372 очков.



Ослабления

Гиперзаряды время действия гиперзаряда больше не продлевается зарядкой Супера во время действия гиперзаряда.

Фэнг звёздная сила «Свежий старт» больше не пополняет шкалу гиперзаряда при уничтожении противника, гиперзарядный попкорн больше не заряжает Супер, урон от гиперзарядного попкорна уменьшен со 100 % до 50 % от урона от Супера. урон от гиперзаряда уменьшен с 20 % до 15 %.

Перл запас здоровья уменьшен с 4200 до 3900 очков, урон от гиперзаряда увеличен с 20 % до 25 %, скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %, гиперзарядный щит уменьшен с 20 % до 5 %.

Ларри и Лори урон от основной атаки снижен с 840 до 700 очков, дальность броска снижена с 24 до 22.

Амбер урон от основной атаки уменьшен с 220 до 210 очков, урон от гаджета «Пляшущее пламя» уменьшен с 2200 до 2100 очков.

Бастер урон от основной атаки снижен с 1400 до 1380 очков.

Корделиус гаджет «Пересадка» больше нельзя использовать в Царстве теней.

Колетт скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %, гиперзарядный щит уменьшен с 15 % до 5 %.

Мэйси скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %, гиперзарядный щит уменьшен с 15 % до 5 %.

Лу скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %, гиперзарядный щит уменьшен с 15 % до 5 %.

Кольт гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 35 %, урон от гиперзаряда уменьшен с 30 % до 25 %, скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %, гиперзарядный щит уменьшен с 10 % до 5 %.

Булл гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 35 %, урон от гиперзаряда уменьшен с 10 % до 5 %, гиперзарядный щит уменьшен с 30 % до 25 %.

Динамайк гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 30 %, урон от гиперзаряда уменьшен с 30 % до 25 %, гиперзарядный щит уменьшен с 15 % до 5 %.



Изменения

Чарли скорость снаряда Супера уменьшена с 4200 до 3300, скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 40 % до 60 %, урон от гиперзаряда уменьшен с 30 % до 25 %, скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %, гиперзарядный щит уменьшен с 10 % до 5 %.

Эдгар гаджет «Летим!» больше не пополняет шкалу гиперзаряда, отменено предыдущее ослабление гиперзаряда (25 % вновь стали 40 %), скорость гиперзаряда увеличена с 20 % до 24 %, урон от гиперзаряда уменьшен с 25 % до 15 %, гиперзарядный щит уменьшен с 25 % до 15 %.

Шелли гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 30 %, урон от гиперзаряда уменьшен с 25 % до 5 %, гиперзарядный щит увеличен с 15 % до 25 %.

Спайк гиперзарядный множитель уменьшен с 40 % до 35 %, урон от гиперзаряда увеличен с 20 % до 25 %, скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %, гиперзарядный щит уменьшен с 20 % до 5 %.

Джесси гиперзарядный множитель увеличен с 40 % до 60 %, урон от гиперзаряда увеличен с 20 % до 25 %, скорость гиперзаряда уменьшена с 30 % до 26 %, гиперзарядный щит уменьшен с 20 % до 5 %.

Мико скорость гиперзаряда увеличена с 20 % до 24 %, гиперзарядный щит уменьшен с 25 % до 5 %.

Ворон гиперзарядный множитель увеличен с 40 % до 60 %, урон от гиперзаряда уменьшен с 30 % до 25 %, скорость гиперзаряда увеличена с 20 % до 24 %, гиперзарядный щит уменьшен с 25 % до 5 %.

Джеки урон от гиперзаряда уменьшен с 25 % до 5 %, гиперзарядный щит увеличен с 15 % до 25 %.

Роза урон от гиперзаряда уменьшен с 20 % до 5 %, скорость гиперзаряда увеличена с 20 % до 25 %.



Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

Новые сезонные игровые режимы

Побег с трофеями

Гиперзарядный хаос

Отныне это событие будет исключительно одиночным столкновением, но все бойцы по-прежнему будут получать в нём гиперзаряд.

Ячейка сообщества

«Охотники» были убраны, а «Баскетбой» возвращается по просьбе общественности!

Оформление

Убрано : «Фабрика роботов» (в том числе в «Столкновении»), «Зимний отель мистера П.», «Файтинг».

Добавлено : «Игровой автомат» (в том числе для «Крыши» в «Баскетбое»), «Игровой автомат» для «Столкновения» (новое), «Базар Тары», «Базар Тары» для «Столкновения» (новое), «Болото любви».



Карты

Баскетбой (4) «Танцы на крыше», «Форт с корзиной», «Пик-н-ролл», «Зелёные луга».

Награда за поимку (4) | Не входят в число обычных карт. Доступны только в дружеских и ранговых боях «Царь горы», «Укрытие», «Падающая звезда», «Кремовый торт».

Броулбол (8) «Пляжный волейбол», «В центре внимания», «Пинбол», «В окружении», «Галактическая арена», «Выход за линию», «Сетчатка», «Мечта вратаря» (новое).

Захват кристаллов (8) «Затопленная шахта», «Подрыв», «Сельский клуб», «Острый угол», «Вжух-вжух», «Роковая шахта», «Вагонетка без тормозов», «Открытая местность».

Ограбление (4) «Взятие моста», «Надёжное укрытие», «Пит-стоп», «Морг GG».

Горячая зона (4) «Огненное кольцо», «Открытая зона», «Разрыв», «Муравьиные бега».

Нокаут (8) «Омут», «Бурные ключи», «Живописный утёс» (с изменениями), «Пылающий феникс», «Ущелье Золотой руки», «Разумный компромисс», «В чистом поле», «Новые горизонты» (новое).

Столкновение (8) «Опалённый камень», «Всё или ничего», «Вторжение на остров», «Двойная проблема», «Убежище», «Озеро мертвецов», «Ветреная долина», «Рай для стрелка» (новое).

Зачистка (4) «Неумолимый рок», «Рай для злодея», «Падающая звезда», «Змеиные степи».



Ранговые бои (и чемпионат Brawl Stars)

Награда за поимку «Падающая звезда», «Укрытие», «Царь горы».

Броулбол «В центре внимания», «Пинбол», «Мечта вратаря».

Захват кристаллов «Вагонетка без тормозов», «Вжух-вжух», «Сельский клуб».

Ограбление «Надёжное укрытие», «Взятие моста», «Пит-стоп».

Горячая зона «Муравьиные бега», «Огненное кольцо», «Разрыв».

Нокаут «Живописный утёс», «В чистом поле», «Новые горизонты».



Мегакопилка

Броулбол «В окружении», «Мечта вратаря», «Пляжный волейбол».

Захват кристаллов «Роковая шахта», «Открытая местность», «Затопленная шахта».

Нокаут «Новые горизонты», «В чистом поле», «Живописный утёс».

Горячая зона «Огненное кольцо», «Муравьиные бега», «Открытая зона».



Награды за славу

Теперь за достижение нового уровня славы можно получить особые награды: значки, иконки игрока и уникальный фон для боевой карты, который выглядит по-разному для каждого уровня славы.

Отображаться будет фон, соответствующий вашему наивысшему уровню славы. Его можно включить или отключить на экране боевой карты.

Новый режим: ранговый бой!

Силовой лиги больше нет. Представляем ранговый бой!

В нём смогут принять участие только бойцы 9-го уровня силы или выше.

Для рангов с «Бронзового» по «Золотой III» бои будут проходить в формате до первой победы без этапа запрета.

Формат боёв для рангов начиная с «Алмазного I» останется прежним — игра до трёх побед с этапом запрета.

Для игры в ранге «Алмазный I» и выше необходимо иметь по меньшей мере 12 бойцов 9-го уровня силы.

Игроки рангов «Алмазный I» и выше не смогут играть в команде с игроками рангов «Золотой III» и ниже, а также сражаться против них.

Сезоны теперь будут длиться месяц и совпадать с сезонами Brawl Pass. В начале каждого нового сезона ранги всех игроков будут сброшены до «Бронзового I». Все игроки также получат усиление вплоть до ранга прошлого сезона.

В игру были добавлены новые квесты, доступные только в ранговых боях!

Ранговый счёт и уровни

Ранги по-прежнему организованы так же, как и в силовой лиге, но теперь вы будете видеть, сколько очков заработали или потеряли после каждого матча. Сумма заработанных очков определяет ваш ранг.

Количество заработанных или потерянных очков зависит от рангового счёта ваших противников. Соответственно, чем выше ранг ваших противников, тем больше очков вы получите в случае выигрыша (и тем меньше потеряете в случае проигрыша). При победе в бою с противниками более низкого ранга вы получите меньше очков. При ничьей матч больше не понадобится переигрывать; вместо этого очки будут поделены между всеми игроками в зависимости от разницы в их ранговом счёте.

Каждый глобальный ранговый уровень — это порог, ниже которого ваш ранг больше не опустится. Например, игрок, достигший ранга «Мифический I», больше не упадёт до ранга «Алмазный III», но с «Мифического II» обратно на «Мифический I» — запросто!

Когда вы достигнете ранга «Мастер», то получите абсолютный ранговый номер, основанный на вашем ранговом счёте, а ваше имя отобразится в глобальном списке лидеров текущего сезона, куда входят все игроки с рангом «Мастер».

Подбор противников для рангового боя

Теперь в команде из двух игроков разница между партнёрами не может составлять более трёх промежуточных рангов. Например, игрок с рангом «Мифический I» может пригласить в команду только обладателя ранга в промежутке от «Алмазного I» до «Легендарного I».

А команды могут сойтись в бою, только если разница между ними составляет не более двух промежуточных рангов.

Одиночный и командный режимы были убраны из игры, так что теперь вы можете играть в одиночку, вдвоём или в команде из трёх человек. Однако если вам придётся в одиночку сражаться против команды, система подбора противников постарается сделать матч более сбалансированным.



Новые ранговые призы Старр!

Ранговые призы Старр — это новый тип наград, который появится вместе с ранговым режимом!

В них попадаются блинги, элементы оформления, скины из прошлых сезонов силовой лиги, а также скины из будущих ранговых сезонов!

С каждым новым сезоном список наград будет пополняться новыми скинами и элементами оформления.

В изначальный список наградных скинов войдут скины силовой лиги прошлого года начиная с «Бабочки Пайпер».

Ранговые призы Старр можно будет получить на новом экране ранговых наград. Вас также ждут эпические, мифические и легендарные призы Старр.

Новые ранговые фоны боевых карт

Похвастаться своим ранговым уровнем можно будет с помощью новых ранговых фонов.

Ранговые фоны отображаются на вашей боевой карте, а его вид зависит от вашего текущего рангового уровня.

Ранговые фоны переходят в следующий сезон, но только один раз! Чтобы сохранить свой ранговый фон, вам придётся продолжать сражаться в ранговых боях каждого сезона.

Каждый сезон ранговые фоны можно улучшать, если вы до семи раз завершите сезон с одним и тем же рангом.

Если вы не хотите показывать свой ранг другим игрокам, фон можно скрыть на экране боевой карты.

Модификаторы ранговых боёв

В ранговых боях теперь можно использовать модификаторы!

Ранговые модификаторы призваны оживить процесс соревновательной игры, сохраняя при этом принцип справедливости: именно поэтому в модификаторах будет отсутствовать элемент случайности, а все вызванные ими изменения будут в равной степени влиять на обе команды.

В каждом сезоне ранговых боёв будет четыре модификатора, меняющихся из сезона в сезон. Начало будет таким:

Мартовский сезон Быстрый огонь : при поражении цели бойцы перезаряжают 10 % своих боеприпасов. Старший товарищ : запас здоровья каждого бойца равен запасу здоровья участника команды с самым большим количеством очков здоровья. Отложенная детонация : карта постепенно разрушается.

Апрельский сезон Колючие снаряды : при получении любого урона игрок также получает периодический урон в размере 10 % от нанесённого ему урона. Иммунитет : бойцы невосприимчивы к любым формам контроля. Один из модификаторов перейдёт в апрельский сезон из мартовского.

Постоянный модификатор Классика : стандартный матч без модификаторов.



Отправка жалоб и штрафные меры в ранговом бою

В ранговом бою будет новая система отправки жалоб! В конце каждого матча игроки смогут отправить жалобу на тех игроков, которые недостойно вели себя в течение матча.

Всего можно отправить три типа жалоб: «Гриферство», «Мошенничество» и «Союзник плохо играет».

Чтобы избежать злоупотребления этой системой, в день каждый игрок сможет отправлять не более 10 жалоб.

Когда игрок, на которого вы пожаловались, будет наказан, вы получите об этом уведомление по внутриигровой почте.

И на что же повлияет новая система жалоб? Во-первых, теперь у каждого игрока будет своя шкала репутации:

При получении жалобы репутации снизится.

Когда репутация упадёт достаточно сильно, вы получите желтую карточку — предупреждение о том, что новые штрафы могут закрыть для вас дорогу в ранговые матчи.

Если репутация упадёт слишком низко, вы получите красную карточку и какое-то время не сможете участвовать в ранговых матчах.

Репутация будет восстанавливаться за каждый ранговый бой, в котором на вас никто не пожаловался.

Шкала репутации находится на экране профиля и видна только вам; другим игрокам она не доступна.

Прочие изменения

В анимацию бойца в лобби были добавлены эффекты физики: попробуйте покрутить его и посмотрите, что случится!

Базовая стоимость удвоителей опыта была уменьшена с 40 до 25 кристаллов за 1000 удвоителей.

В конце матча было добавлено голосование «Понравилось» / «Не понравилось».

Путь к славе был увеличен с 50 000 до 70 000 трофеев.

Исправление ошибок