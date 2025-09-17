Наш новый совместный проект переносит вас под землю! Ну, что-то вроде того...

В этом событии вы отправитесь в путешествие по четырём разным городам — вас ждут новые временные Суперы Subway, новый режим «Subway-забег», награды Subway Surfers (в том числе скин «Олли Jake») и другие интересные вещи!

Для всего этого вам понадобится продвигаться на пути наград, собирая рельсы. Источники получения рельсов:

победы дня (рельсы заменят призы Старр);

наборы квестов, которые появляются каждую неделю;

клубное событие «Мегапоезд»;

соревнования;

призы от авторов контента — следите за новостями вашего любимого автора.

Источник Рельсы (максимально возможное количество) Соревнование 100 (если очень сильно постараться) Победы дня 189 Особые квесты 150 Мегапоезд — клубное событие 160 Магазин Supercell 5 Подарки от авторов контента 20 Всего 624

Бумбоксы

Продвигаясь на пути наград, вы также будете получать бумбоксы!

В каждом из них полно разных крутых вещей, в том числе особые награды события вроде скинов Subway Surfers, уличной и граффити-серий, а также другие элементы оформления. Кроме того, в каждом обязательно будет Супер Subway!

Обратите внимание: некоторых скинов, относящихся к событию, в бумбоксах не будет. Например: Олли Jake (можно получить на пути наград события); стритстайл Эмз, хайпбист Эмз и теквир Эмз (скины Brawl Pass и Brawl Pass Plus); художник граффити Леон (скин клубного события); художница граффити Мина (входит в состав ящика Мины).



Суперы Subway

Существует 8 разных Суперов Subway, для каждого из которых есть 3 уровня улучшения.

В матчах эти способности можно применить с помощью дополнительного джойстика — так же, как и обычные Суперы.

Суперы Subway можно будет использовать во всех режимах с соответствующим модификатором.

В событии будут доступны следующие Суперы Subway: суперкроссовки: позволяет перепрыгивать через любые препятствия. При приземлении даёт временное ускорение и щит; магнит для бойцов: притягивает любого бойца; зарядка для доски: позволяет проходить сквозь препятствия и врагов, нанося урон. В конце пути оглушает врагов; шлагбаум: устанавливает шлагбаум-ловушку; ранец: позволяет летать, атакуя врагов сверху. Оставляет следы краски, которые замедляют противников; скоростные пути: выпускает снаряд, который наносит урон и оставляет после себя железнодорожные пути, ускоряющие движение по ним; стереосистема: выпускает музыкальную волну, которая отбрасывает врагов и лечит союзников; кузнечик: позволяет притянуться к врагу или препятствию.



Subway-забег

Гонка для десяти игроков по разным картам! Побеждает игрок, первым прошедший 10 контрольных точек.

При поражении вы возвращаетесь на последнюю пройденную контрольную точку.

Победа над другими игроками даёт временное ускорение.

На каждой карте есть охранник, который вас преследует.

Через карту ходят поезда — если поезд вас заденет, то вы получите урон.

Расписание события

1-я неделя: Нью-Йорк

Игровой режим «Subway-забег».

2-я неделя: Берлин

Клубное событие «Мегапоезд» — собирайте рельсы всем клубом и продвигайтесь по общему пути наград, в конце которого вас ждёт скин «Художник граффити Леон».

3-я неделя: Рио-де-Жанейро

Событие в честь выхода Мины — подробности ниже.

4-я неделя: Токио

Ежедневные соревнования — выберите один из трёх игровых режимов и постарайтесь набрать как можно больше очков в каждом матче. Чем выше ваше место, тем больше рельсов вы получите!

Каждые выходные в течение события вас также ждёт режим с новым модификатором «Дождь из монет»:

во время матча будут появляться монеты — собирайте их, чтобы получить бонусные награды в конце матча;

вы также получите монеты, собранные вашими товарищами по команде;

монеты останутся у вас, только если вы победите;

в событии с этим модификатором можно собрать не больше определённого количества монет в день.

Событие Subway Surfers начнётся 4 сентября и закончится 30 сентября.