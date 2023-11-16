Техническое обслуживание - 16 ноября



В этом обновлении мы исправляем некоторые ошибки и вносим улучшения в Легендарные призы Старр



Легендарные призы Старр больше не будут давать гаджеты, значки, спреи или иконки профиля. Они переходят только к Мифическим призам Старр

Теперь в Легендарных призах Старр можно будет найти только Звездные силы, Гиперзаряды, Бойцов эпической и легендарной редкости, а также суперредкие и эпические Скины.

Вы по-прежнему сможете получать ресурсы из Легендарных призы Старр, но только если они являются запасными наградами.

Чтобы сделать это изменение без увеличения общего распределения наград, нам пришлось изменить баланс ресурсов в других редкостях, поэтому Монеты и Удвоитель Жетонов были немного уменьшены, но Вероятность появления Гаджетов, Звездных Сил и Гиперзарядов была увеличена.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые лучшие участники события МегаКопилка получали вдвое больше призы Старр, чем предполагалось.





И если вам интересно, мы не уменьшили шансы получить Легендарные призы Старр в результате всех этих изменений!









Техническое обслуживание - 9 ноября





Исправлена проблема, из-за которой игроки могли выбирать запрещенных Бойцов в Силовой Лиге

Исправлена проблема, из-за которой новые игроки теряли монеты при авто создании клуба после разблокировки этой функции на Пути к Славе

Исправлена ошибка в Парном Столкновение, из-за которой игроки появлялись рядом с противниками на некоторых картах

Коконы теперь наносят урон или исцеление в начале действия, а не в конце

Исправлена проблема, из-за которой другие типы урона со временем продолжали действовать, пока игрок находился в коконе

Изменения баланса для Чарли: Уменьшено время действия кокона с 10 → 7 с Звездная сила - Пищеварение - уменьшен максимальный урон по очк. Здоровья с 50 → 25% Теперь после выхода из кокона у вас остается столько же патронов, сколько было при входе в него



Дополнительное обновление (Android) - 2 ноября



Для устройств Android доступно новое дополнительное обновление. Обязательно загрузите его из магазина Google Play, чтобы применить следующее исправление:

Устранена проблема, из-за которой происходил сбой при входе в магазин





Техническое обслуживание - 27 октября

Исправлена проблема, из-за которой некоторые Звездные Силы и гаджеты приводили к сбою в игре

Исправлена проблема, из-за которой Супер Сэнди и гаджет Отиса выводили игру из строя

Исправлена ошибка, из-за которой урон от супера Перл не учитывал накопленный жар

Исправлена проблема, из-за которой календарь входа в прощания с Лигой Клубов не отображался у некоторых игроков

Вновь включено событие "Гиперзарядный Хаос"

Дополнительное обновление (iOS/Android)

Дополнительное обновление теперь доступно для устройств iOS и Android! Чтобы получить максимальное удовольствие от игры, обязательно загрузите последнюю версию игры из App Store/Google Play Store.

Исправлена проблема, связанная с тем, что некоторые Звездные очки и гаджеты приводили к краху игры

Исправлена проблема, из-за которой Супер Сэнди и гаджет Отиса выводили игру из строя

Исправлена ошибка, из-за которой урон супера Перл не учитывал накопленное количество тепла

Новый боец: Чарли (хроматический)

Тип: контроль

Атака: «Йо-йо» Чарли бросает йо-йо, которое наносит урон первому, в кого попадёт, а затем возвращается назад.

Супер: «Кокон» Чарли бросает прядь волос, которые обволакивают противника и обездвиживают его до тех пор, пока кокон из волос не будет уничтожен.

Гаджет: «Пауки» Чарли выпускает 3 пауков, которые атакуют ближайших врагов.

Гаджет: «Личное пространство» Чарли заворачивается в кокон, восстанавливая 50 % своего запаса здоровья.

Звёздная сила: «Пищеварение» Находящийся в коконе противник теряет 50 % своего запаса здоровья.

Звёздная сила: «Слизь» Кокон оставляет за собой слизь, которая замедляет наступивших на неё врагов и исчезает через 5 секунд.

Гиперзаряд: «Паразиты» Из кокона появляются 3 паука, которые атакуют ближайших врагов.



Новые гиперзаряды

Роза: «Прополка» Роза замедляет ближайших противников, пока действует её Супер.

Мэйси: «После драки» При использовании Супера Мэйси дополнительно стреляет во все стороны такими же ракетами, что и при основной атаке.

Лу: «Ледяная буря» Супер Лу мгновенно замораживает противников в зоне действия.

Джесси: «Скраппи 2.0» Турель Джесси получает дополнительные 50 % здоровья и наносит на 20 % больше урона.

Колетт: «Я и моя тень» Когда Колетт делает рывок вперёд, за ней следует её тень, нанося урон врагам по пути.

Чарли: «Паразиты» Из кокона появляются 3 паука, которые атакуют ближайших врагов.



Новые скины

Событие: ХЕЛЛОУИН

Белый волк Леон (199 кристаллов).

Колдунья Шелли (199 кристаллов).

Фэнг с тыквой (149 кристаллов / 5000 блингов) | Скин MAKE, созданный GlowingShark.

Скины к Хеллоуину этого года можно будет купить в магазине в конце октября.

Сезон: СТРАННЫЙ ЦИРК

Злой клоун Сэм (79 кристаллов / 2750 блингов).

Кобра Лола (149 кристаллов / 5000 блингов) | Скин силовой лиги.

Нита с бивнями (299 кристаллов).

Директор цирка Байрон (199 кристаллов).

Скины «Странный цирк» выйдут с началом сезона Brawl Pass в начале ноября.

Мини-тема: ДОРОГА ВОИНА

Равана Гром (199 кристаллов).

Ванара Фрэнк (199 кристаллов).

Арджуна Бо (199 кристаллов) и верховный Бо (49 кристаллов), вариант в другом цвете | Требуется скин «Арджуна Бо».

Скины «Дорога воина» можно будет купить в магазине в середине ноября.

Скины «СТАНЦИЯ ПРИЗРАКОВ» возвращаются!

Кондуктор Колетт (149 кристаллов / 5000 блингов).

Хозяйка енотов Пенни (149 кристаллов / 5000 блингов).

Бастер с бензопилой (149 кристаллов / 5000 блингов).

Эти скины станут доступны в конце октября!

Переработка

Основная модель Кольта.

Другие скины

Эдгар-меха модель 00 (49 кристаллов) и Эдгар-меха модель 01 (49 кристаллов) | Появятся после выхода обновления (для получения этих цветовых вариантов требуется скин «Эдгар-меха»).

Бойскаут Гас (29 кристаллов) | Появится в магазине в конце октября.

Цветочная Чарли | Доступна на 70-м уровне Brawl Pass.

Паучиха Чарли (29 кристаллов) | Появится в магазине в начале ноября.

Хоккеист Мортис (149 кристаллов) | Появится в магазине в начале ноября.

Модная Лола (149 кристаллов / 5000 блингов) | Появится в конце ноября.

Новые элементы оформления

Значки

Набор значков для Чарли, цветочная Чарли.

Набор «МЕГАКОПИЛКА».

Колдунья Шелли, белый волк Леон, Фэнг с тыквой.

Клоун странного цирка, сладкая вата, директор цирка Байрон, кобра Лола, набор значков «Нита с бивнями».

Гиперзаряженные Чарли, Мэйси, Колетт, Лу, Роза и Джесси.

Киберспортивный набор.

Хоккеист Мортис.

Набор «Дорога воина», Равана Гром, верховный Бо, Арджуна Бо, Ванара Фрэнк.

Стритрейсер Брок, безумный Карл, Барли с плюшками, лихая Лола, рокабильщик Мортис, V8-БИТ.

Набор «Злая королева Пэм», набор «Робомайк».

Эдгар-меха модель 00, Эдгар-меха модель 01, светлый Мортис-меха, тёмный Мортис-меха.

Набор для Джесси (переработанный).

Складное устройство.

Спреи

Чарли.

Колдунья Шелли, белый волк Леон, Фэнг с тыквой.

Клоун странного цирка, набор с волшебной пилой, директор цирка Байрон, кобра Лола, Нита с бивнями.

Гиперзаряженные Чарли, Мэйси, Колетт, Лу, Роза и Джесси.

Равана Гром, верховный Бо, Арджуна Бо, Ванара Фрэнк.

Злая королева Пэм, Робомайк.

Иконки профиля

Чарли.

Колдунья Шелли, белый волк Леон, Фэнг с тыквой.

Камера.

Логотип странного цирка, директор цирка Байрон, кобра Лола, Нита с бивнями.

Гиперзаряженные Чарли, Мэйси, Колетт, Лу, Роза и Джесси.

Хоккеист Мортис.

Дорога воина, Равана Гром, верховный Бо, Арджуна Бо, Ванара Фрэнк.

Стритрейсер Брок, Барли с плюшками, лихая Лола, рокабильщик Мортис.

Злая королева Пэм, Робомайк.

Титулы

Удивительная (Чарли).

Изменения баланса

Усиления

Снаряжение Сила компаньона: сила увеличена с 20 % до 25 %. Сэнди: эффект снижения урона «Изнурительной бури» увеличен с 10 % до 20 %. Щит: прочность увеличена с 600 до 900 единиц. Леон: время действия «Тяжëлого дыма» увеличено с 1 до 2 секунд.

Даг Дальность Супера увеличена с 20 до 28. Ширина Супера увеличена с 50 до 200.



Ослабления

Снаряжение Скорость: скорость передвижения уменьшена с 20 % до 15 %.

Ворон Время действия гаджета «Замедляющий токсин» уменьшено с 3 до 2 секунд.

Шелли Зарядка Супера при использовании Супера уменьшена с 112 до 60.

Гас Убран эффект отбрасывания у гаджета «Лопнувший шар».

Перл Дополнительный урон от гаджета «Некондиция» уменьшен с 60 % до 40 %.

Скуик Время действия гаджета «Осадок» уменьшено с 8 до 6 секунд.

Фэнг Урон от основной атаки уменьшен с 1400 до 1360.

Бастер Урон от основной атаки уменьшен с 1440 до 1400.



Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

Общее

По итогам голосования в сообществе мы убрали режим «Осада» из ротации и вернули режим «Дуэли», который теперь будет чередоваться с «Зачисткой» в ячейке сообщества.

Награда за поимку Без изменений

Броулбол Убрано* Пенальти* Пинбол Добавлено* Арматура (новое)* Рискованный рикошет (новое)

Захват кристаллов Убрано* Поганковая западня* Подрыв Добавлено* Укладка штабелями (новое)* Склад (новое)

Ограбление Убрано* Пит-стоп Добавлено* Голодные бегемоты (новое)

Горячая зона Убрано* Открыто! Добавлено* В поезде (новое)

Нокаут Убрано* Бурные ключи* Свежий взгляд Добавлено* Бесконечность (новое)* Роковое озеро (новое)

Столкновение Убрано* Штольня* Вторжение на остров Добавлено* Воронка зла (новое)* Фрактальные измерения (новое)

Зачистка Без изменений

Осада Убрано* Всё

Дуэли Добавлено* Смотри под ноги* Дьявольский путь* Узкое место* Изрытое поле



Ранговый (силовая лига)

Награда за поимку Падающая звезда, Гранд-канал Засуха

Броулбол Филдгол, Игольное ушко Суперпляж

Захват кристаллов Роковая шахта Вжух-вжух Конечная станция

Ограбление Пороховой каньон, Надёжное укрытие Горячая кукуруза

Горячая зона Огненное кольцо, Муравьиные бега Разрыв

Нокаут Ущелье Золотой руки Живописный утёс В чистом поле



Изменения в оформлении карт

Убраны темы Фабрика роботов Зачарованный лес Барахолка

Добавленные темы Странный цирк (новое) Морг Мортиса Закусочная Булла Мегакопилка



Изменения в Лиге клубов

Недель Лиги клубов и недель квестов клуба больше не будет.

Магазин клуба тоже исчезнет, а неиспользованные монеты клуба будут конвертированы в монеты и очки силы. Половина превратится в очки силы, а другая — в монеты.



Новое клубное событие: МЕГАКОПИЛКА

Новое ежемесячное событие, которое придёт на смену Лиге клубов!

Наполните МЕГАКОПИЛКУ доверху, чтобы разбить её в конце события и получить множество наград!

В начале каждого ежемесячного события все участники клуба получат 18 билетов, которые можно использовать для игры в матчах.

Каждая победа добавляет в МЕГАКОПИЛКУ монеты, очки силы, блинги и призы Старр, которые будут распределены между всеми участниками клуба в конце события.

Достижение каждого нового рубежа МЕГАКОПИЛКИ увеличивает размер награды, которую вы получите.

Чем полнее будет МЕГАКОПИЛКА, тем больше наград вы получите! Поэтому в большом и активном клубе ваши шансы заполнить МЕГАКОПИЛКУ значительно выше!



Награды!

Награды всегда делятся на количество участников Вашего Клуба. Существует ограничение на максимальное вознаграждение, которое вы можете получить, если вам удастся заполнить МЕГАКОПИЛКУ меньшим количеством участников. Это позволяет небольшим клубам также получить выгоду от мероприятия, но при этом предотвращает возможность использования системы, если у вас меньше участников

Чтобы получить вознаграждение, необходимо выиграть хотя бы одну игру

Игры «МЕГАКОПИЛКИ»

Вместе с событием МЕГАКОПИЛКА мы вводим новый формат со случайными игровыми режимами, картами и модификаторами (новыми)!

Новые модификаторы:

Суперкусты

В начале матча кусты будут самые обычные, но потом начнут разрастаться в разных направлениях каждую секунду.

Мгновенное дополнительное время

Все объекты исчезают с карты (включая неразрушимые стены).

Бесконечная сила

При уничтожении бойцов появляются кубики усилений, которые может подобрать любой другой боец.

Классика Старый добрый матч без модификаторов.



Игры в событии «МЕГАКОПИЛКА» проходят упрощенном формате:

Нет этапа запрета.

Нет этапа подготовки.

Команды одновременно выбирают бойцов (вслепую).

Дубликаты в команде противника разрешены.

Цель этих изменений — сократить время подготовки к матчу, не лишая вас возможности подобрать оптимальную команду для карты, режима и модификатора.

Награды за вход по случаю прощания с Лигой клубов!

После выхода обновления вы будете получать награды за вход в течение 25 дней, и таким образом мы хотим отпраздновать появление «МЕГАКОПИЛКИ» и компенсировать уменьшение количества наград. Календарь наград за вход будет отсчитывать дни до начала первого события «МЕГАКОПИЛКА»!

В награды входят призы Старр, новые значки, а конечные награды зависят от наивысшей достигнутой вами лиги:

Бронзовая, серебряная, Золотая — эпический приз Старр.

Алмазная,Мифическая — мифический приз Старр.

Легендарная и Лига мастеров — легендарный приз Старр в предпоследний день

Скины Лиги клубов

Старые скины Лиги клубов теперь будут доступны в магазине и каталоге по следующим ценам:

Печь для пиццы Эш: 149 кристаллов / 5000 блингов.

Цыплёнок Рико: 149 кристаллов / 5000 блингов.

Картофельный Скуик: 79 кристаллов / 2750 блингов.

Лев Булл: 149 кристаллов / 5000 блингов.

Майк с плесенью: 199 кристаллов.

Другие улучшения клубов

Создание клуба теперь стоит 1000 монет.

Клубы теперь становятся доступны после достижения отметки в 400 трофеев.

Поиск клубов должен стать лучше — верхние строчки поиска будут занимать клубы с не менее чем 22 активными участниками, остальные будут отсортированы в порядке убывания активных участников.

Повторами теперь можно делиться в чате клуба.

Улучшена возможность приглашения игроков в клубы.

Изменения в выходе гиперзарядов

5 гиперзарядов появятся вместе с выходом обновления.

Гиперзаряд для Чарли выйдет позже, после начала сезона Brawl Pass.

Гиперзаряды будут доступны в магазине со скидкой за 79 кристаллов после выхода обновления.

Коллекционные наборы с гиперзарядом можно будет купить в магазине со скидкой за 144 кристалла.

Гиперзаряды также можно будет купить за 5000 монет через две недели.

Изменения в событии «Гиперзарядный хаос»

Теперь после прохождения квеста вы получаете случайный гиперзаряд!

Цель квеста изменилась с победы на активацию гиперзаряда в матчах.

Если на момент завершения квеста у вас уже будут все гиперзаряды, то вместо гиперзаряда вы получите 1000 монет.

Монеты

Изменено соотношение кристаллов и монет по умолчанию :

Прежнее: 1 кристалл = 9,3 монеты.

Новое: 1 кристалл = 10 монет (+7,5 %).

Снова появятся стандартные наборы монет с учетом нового курса:

30 кристаллов = 300 монет (бонус 0 %).

80 кристаллов = 880 монет (бонус 10 %).

170 кристаллов = 2040 монет (бонус 20 %).

360 кристаллов = 4680 монет (бонус 30 %).

Исправление ошибок

Исправлена проблема, из-за которой родео Хэнк наносил больше урона, чем должен был.

Исправлена проблема с подсказками по улучшению Джеки.

Исправлена визуальная ошибка во время прыжков Корделиуса.

Исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала при отображении визуального эффекта во время победы над противником при наблюдении или просмотре повторов.

Исправлен ряд дрожащих анимаций.

Исправлено отображение невыпущенных бойцов.

Исправлена проблема с областью действия гиперзаряда Перл.

Исправлена неточность индикатора прицеливания для некоторых бойцов.

Исправлены другие проблемы, связанные с индикатором прицеливания.

Исправлены некоторые проблемы со способностью Виллоу «Наговор».

Исправлена проблема с отсутствием у «Бубенцов» Честера усиления урона.

Исправлена проблема с Супером Честера после возрождения.

Исправлена проблема с анимацией Гаса при победе.

Прочее