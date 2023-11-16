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16 нояб. 2023 г.
Blog – Brawl Stars

Странный цирк — информация

Техническое обслуживание - 16 ноября

В этом обновлении мы исправляем некоторые ошибки и вносим улучшения в Легендарные призы Старр

  • Легендарные призы Старр больше не будут давать гаджеты, значки, спреи или иконки профиля. Они переходят только к Мифическим  призам Старр
    Теперь в Легендарных призах Старр можно будет найти только Звездные силы, Гиперзаряды, Бойцов эпической и легендарной редкости, а также суперредкие и эпические Скины.

  • Вы по-прежнему сможете получать ресурсы из Легендарных  призы Старр, но только если они являются запасными наградами.

  • Чтобы сделать это изменение без увеличения общего распределения наград, нам пришлось изменить баланс ресурсов в других редкостях, поэтому Монеты и Удвоитель Жетонов были немного уменьшены, но Вероятность появления Гаджетов, Звездных Сил и Гиперзарядов была увеличена.

  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые лучшие участники события МегаКопилка получали вдвое больше призы Старр, чем предполагалось.


И если вам интересно, мы не уменьшили шансы получить Легендарные призы Старр в результате всех этих изменений!




Техническое обслуживание - 9 ноября

  • Исправлена проблема, из-за которой игроки могли выбирать запрещенных Бойцов в Силовой Лиге

  • Исправлена проблема, из-за которой новые игроки теряли монеты при авто создании клуба после разблокировки этой функции на Пути к Славе

  • Исправлена ошибка в Парном Столкновение, из-за которой игроки появлялись рядом с противниками на некоторых картах

  • Коконы теперь наносят урон или исцеление в начале действия, а не в конце

  • Исправлена проблема, из-за которой другие типы урона со временем продолжали действовать, пока игрок находился в коконе

  • Изменения баланса для Чарли:

    • Уменьшено время действия кокона с 10 → 7 с

    • Звездная сила - Пищеварение - уменьшен максимальный урон по очк. Здоровья с 50 → 25%

    • Теперь после выхода из кокона у вас остается столько же патронов, сколько было при входе в него

Дополнительное обновление (Android) - 2 ноября


Для устройств Android доступно новое дополнительное обновление. Обязательно загрузите его из магазина Google Play, чтобы применить следующее исправление:

  • Устранена проблема, из-за которой происходил сбой при входе в магазин



Техническое обслуживание - 27 октября

  • Исправлена проблема, из-за которой некоторые Звездные Силы и гаджеты приводили к сбою в игре

  • Исправлена проблема, из-за которой Супер Сэнди и гаджет Отиса выводили игру из строя

  • Исправлена ошибка, из-за которой урон от супера Перл не учитывал накопленный жар

  • Исправлена проблема, из-за которой календарь входа в прощания с Лигой Клубов не отображался у некоторых игроков

  • Вновь включено событие "Гиперзарядный Хаос"

Дополнительное обновление (iOS/Android)

Дополнительное обновление теперь доступно для устройств iOS и Android! Чтобы получить максимальное удовольствие от игры, обязательно загрузите последнюю версию игры из App Store/Google Play Store.

  • Исправлена проблема, связанная с тем, что некоторые Звездные очки и гаджеты приводили к краху игры

  • Исправлена проблема, из-за которой Супер Сэнди и гаджет Отиса выводили игру из строя

  • Исправлена ошибка, из-за которой урон супера Перл не учитывал накопленное количество тепла

Новый боец: Чарли (хроматический)

Тип: контроль

  • Атака: «Йо-йо»

    • Чарли бросает йо-йо, которое наносит урон первому, в кого попадёт, а затем возвращается назад.

  • Супер: «Кокон»

    • Чарли бросает прядь волос, которые обволакивают противника и обездвиживают его до тех пор, пока кокон из волос не будет уничтожен.

  • Гаджет: «Пауки»

    • Чарли выпускает 3 пауков, которые атакуют ближайших врагов.

  • Гаджет: «Личное пространство»

    • Чарли заворачивается в кокон, восстанавливая 50 % своего запаса здоровья.

  • Звёздная сила: «Пищеварение»

    • Находящийся в коконе противник теряет 50 % своего запаса здоровья.

  • Звёздная сила: «Слизь»

    • Кокон оставляет за собой слизь, которая замедляет наступивших на неё врагов и исчезает через 5 секунд.

  • Гиперзаряд: «Паразиты»

    • Из кокона появляются 3 паука, которые атакуют ближайших врагов.

Новые гиперзаряды

  • Роза: «Прополка»

    • Роза замедляет ближайших противников, пока действует её Супер.

  • Мэйси: «После драки»

    • При использовании Супера Мэйси дополнительно стреляет во все стороны такими же ракетами, что и при основной атаке.

  • Лу: «Ледяная буря»

    • Супер Лу мгновенно замораживает противников в зоне действия.

  • Джесси: «Скраппи 2.0»

    • Турель Джесси получает дополнительные 50 % здоровья и наносит на 20 % больше урона.

  • Колетт: «Я и моя тень»

    • Когда Колетт делает рывок вперёд, за ней следует её тень, нанося урон врагам по пути.

  • Чарли: «Паразиты»

    • Из кокона появляются 3 паука, которые атакуют ближайших врагов.

Новые скины

Событие: ХЕЛЛОУИН

  • Белый волк Леон (199 кристаллов).

  • Колдунья Шелли (199 кристаллов).

  • Фэнг с тыквой (149 кристаллов / 5000 блингов) | Скин MAKE, созданный GlowingShark.

Скины к Хеллоуину этого года можно будет купить в магазине в конце октября.

Сезон: СТРАННЫЙ ЦИРК

  • Злой клоун Сэм (79 кристаллов / 2750 блингов).

  • Кобра Лола (149 кристаллов / 5000 блингов) | Скин силовой лиги.

  • Нита с бивнями (299 кристаллов).

  • Директор цирка Байрон (199 кристаллов).

Скины «Странный цирк» выйдут с началом сезона Brawl Pass в начале ноября.

Мини-тема: ДОРОГА ВОИНА

  • Равана Гром (199 кристаллов).

  • Ванара Фрэнк (199 кристаллов).

  • Арджуна Бо (199 кристаллов) и верховный Бо (49 кристаллов), вариант в другом цвете | Требуется скин «Арджуна Бо».

Скины «Дорога воина» можно будет купить в магазине в середине ноября.

Скины «СТАНЦИЯ ПРИЗРАКОВ» возвращаются!

  • Кондуктор Колетт (149 кристаллов / 5000 блингов).

  • Хозяйка енотов Пенни (149 кристаллов / 5000 блингов).

  • Бастер с бензопилой (149 кристаллов / 5000 блингов).

Эти скины станут доступны в конце октября!

Переработка

  • Основная модель Кольта.

Другие скины

  • Эдгар-меха модель 00 (49 кристаллов) и Эдгар-меха модель 01 (49 кристаллов) | Появятся после выхода обновления (для получения этих цветовых вариантов требуется скин «Эдгар-меха»).

  • Бойскаут Гас (29 кристаллов) | Появится в магазине в конце октября.

  • Цветочная Чарли | Доступна на 70-м уровне Brawl Pass.

  • Паучиха Чарли (29 кристаллов) | Появится в магазине в начале ноября.

  • Хоккеист Мортис (149 кристаллов) | Появится в магазине в начале ноября.

  • Модная Лола (149 кристаллов / 5000 блингов) | Появится в конце ноября.

Новые элементы оформления

Значки

  • Набор значков для Чарли, цветочная Чарли.

  • Набор «МЕГАКОПИЛКА».

  • Колдунья Шелли, белый волк Леон, Фэнг с тыквой.

  • Клоун странного цирка, сладкая вата, директор цирка Байрон, кобра Лола, набор значков «Нита с бивнями».

  • Гиперзаряженные Чарли, Мэйси, Колетт, Лу, Роза и Джесси.

  • Киберспортивный набор.

  • Хоккеист Мортис.

  • Набор «Дорога воина», Равана Гром, верховный Бо, Арджуна Бо, Ванара Фрэнк.

  • Стритрейсер Брок, безумный Карл, Барли с плюшками, лихая Лола, рокабильщик Мортис, V8-БИТ.

  • Набор «Злая королева Пэм», набор «Робомайк».

  • Эдгар-меха модель 00, Эдгар-меха модель 01, светлый Мортис-меха, тёмный Мортис-меха.

  • Набор для Джесси (переработанный).

  • Складное устройство.

Спреи

  • Чарли.

  • Колдунья Шелли, белый волк Леон, Фэнг с тыквой.

  • Клоун странного цирка, набор с волшебной пилой, директор цирка Байрон, кобра Лола, Нита с бивнями.

  • Гиперзаряженные Чарли, Мэйси, Колетт, Лу, Роза и Джесси.

  • Равана Гром, верховный Бо, Арджуна Бо, Ванара Фрэнк.

  • Злая королева Пэм, Робомайк.

Иконки профиля

  • Чарли.

  • Колдунья Шелли, белый волк Леон, Фэнг с тыквой.

  • Камера.

  • Логотип странного цирка, директор цирка Байрон, кобра Лола, Нита с бивнями.

  • Гиперзаряженные Чарли, Мэйси, Колетт, Лу, Роза и Джесси.

  • Хоккеист Мортис.

  • Дорога воина, Равана Гром, верховный Бо, Арджуна Бо, Ванара Фрэнк.

  • Стритрейсер Брок, Барли с плюшками, лихая Лола, рокабильщик Мортис.

  • Злая королева Пэм, Робомайк.

Титулы

  • Удивительная (Чарли).

Изменения баланса

Усиления

  • Снаряжение

    • Сила компаньона: сила увеличена с 20 % до 25 %.

    • Сэнди: эффект снижения урона «Изнурительной бури» увеличен с 10 % до 20 %.

    • Щит: прочность увеличена с 600 до 900 единиц.

    • Леон: время действия «Тяжëлого дыма» увеличено с 1 до 2 секунд.

  • Даг

    • Дальность Супера увеличена с 20 до 28.

    • Ширина Супера увеличена с 50 до 200.

Ослабления

  • Снаряжение

    • Скорость: скорость передвижения уменьшена с 20 % до 15 %.

  • Ворон

    • Время действия гаджета «Замедляющий токсин» уменьшено с 3 до 2 секунд.

  • Шелли

    • Зарядка Супера при использовании Супера уменьшена с 112 до 60.

  • Гас

    • Убран эффект отбрасывания у гаджета «Лопнувший шар».

  • Перл

    • Дополнительный урон от гаджета «Некондиция» уменьшен с 60 % до 40 %.

  • Скуик

    • Время действия гаджета «Осадок» уменьшено с 8 до 6 секунд.

  • Фэнг

    • Урон от основной атаки уменьшен с 1400 до 1360.

  • Бастер

    • Урон от основной атаки уменьшен с 1440 до 1400.

Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления

Общее

По итогам голосования в сообществе мы убрали режим «Осада» из ротации и вернули режим «Дуэли», который теперь будет чередоваться с «Зачисткой» в ячейке сообщества.

  • Награда за поимку

    • Без изменений

  • Броулбол

    • Убрано* Пенальти* Пинбол

    • Добавлено* Арматура (новое)* Рискованный рикошет (новое)

  • Захват кристаллов

    • Убрано* Поганковая западня* Подрыв

    • Добавлено* Укладка штабелями (новое)* Склад (новое)

  • Ограбление

    • Убрано* Пит-стоп

    • Добавлено* Голодные бегемоты (новое)

  • Горячая зона

    • Убрано* Открыто!

    • Добавлено* В поезде (новое)

  • Нокаут

    • Убрано* Бурные ключи* Свежий взгляд

    • Добавлено* Бесконечность (новое)* Роковое озеро (новое)

  • Столкновение

    • Убрано* Штольня* Вторжение на остров

    • Добавлено* Воронка зла (новое)* Фрактальные измерения (новое)

  • Зачистка

    • Без изменений

  • Осада

    • Убрано* Всё

  • Дуэли

    • Добавлено* Смотри под ноги* Дьявольский путь* Узкое место* Изрытое поле

Ранговый (силовая лига)

  • Награда за поимку

    • Падающая звезда,

    • Гранд-канал

    • Засуха

  • Броулбол

    • Филдгол,

    • Игольное ушко

    • Суперпляж

  • Захват кристаллов

    • Роковая шахта

    • Вжух-вжух

    • Конечная станция

  • Ограбление

    • Пороховой каньон,

    • Надёжное укрытие

    • Горячая кукуруза

  • Горячая зона

    • Огненное кольцо,

    • Муравьиные бега

    • Разрыв

  • Нокаут

    • Ущелье Золотой руки

    • Живописный утёс

    • В чистом поле

Изменения в оформлении карт

  • Убраны темы

    • Фабрика роботов

    • Зачарованный лес

    • Барахолка

  • Добавленные темы

    • Странный цирк (новое)

    • Морг Мортиса

    • Закусочная Булла

    • Мегакопилка

Изменения в Лиге клубов

  • Недель Лиги клубов и недель квестов клуба больше не будет.

  • Магазин клуба тоже исчезнет, а неиспользованные монеты клуба будут конвертированы в монеты и очки силы.

    • Половина превратится в очки силы, а другая — в монеты.

Новое клубное событие: МЕГАКОПИЛКА

Новое ежемесячное событие, которое придёт на смену Лиге клубов!

  • Наполните МЕГАКОПИЛКУ доверху, чтобы разбить её в конце события и получить множество наград!

  • В начале каждого ежемесячного события все участники клуба получат 18 билетов, которые можно использовать для игры в матчах.

  • Каждая победа добавляет в МЕГАКОПИЛКУ монеты, очки силы, блинги и призы Старр, которые будут распределены между всеми участниками клуба в конце события.

  • Достижение каждого нового рубежа МЕГАКОПИЛКИ увеличивает размер награды, которую вы получите.

  • Чем полнее будет МЕГАКОПИЛКА, тем больше наград вы получите! Поэтому в большом и активном клубе ваши шансы заполнить МЕГАКОПИЛКУ значительно выше!

    Награды!

  • Награды всегда делятся на количество участников Вашего Клуба.

    • Существует ограничение на максимальное вознаграждение, которое вы можете получить, если вам удастся заполнить МЕГАКОПИЛКУ меньшим количеством участников.

    • Это позволяет небольшим клубам также получить выгоду от мероприятия, но при этом предотвращает возможность использования системы, если у вас меньше участников

  • Чтобы получить вознаграждение, необходимо выиграть хотя бы одну игру

Игры «МЕГАКОПИЛКИ»

Вместе с событием МЕГАКОПИЛКА мы вводим новый формат со случайными игровыми режимами, картами и модификаторами (новыми)!

Новые модификаторы:

  • Суперкусты

  • В начале матча кусты будут самые обычные, но потом начнут разрастаться в разных направлениях каждую секунду.

  • Мгновенное дополнительное время

  • Все объекты исчезают с карты (включая неразрушимые стены).

  • Бесконечная сила

  • При уничтожении бойцов появляются кубики усилений, которые может подобрать любой другой боец.

  • Классика

    • Старый добрый матч без модификаторов.

Игры в событии «МЕГАКОПИЛКА» проходят упрощенном формате:

  • Нет этапа запрета.

  • Нет этапа подготовки.

  • Команды одновременно выбирают бойцов (вслепую).

  • Дубликаты в команде противника разрешены.

Цель этих изменений — сократить время подготовки к матчу, не лишая вас возможности подобрать оптимальную команду для карты, режима и модификатора.

Награды за вход по случаю прощания с Лигой клубов!

После выхода обновления вы будете получать награды за вход в течение 25 дней, и таким образом мы хотим отпраздновать появление «МЕГАКОПИЛКИ» и компенсировать уменьшение количества наград. Календарь наград за вход будет отсчитывать дни до начала первого события «МЕГАКОПИЛКА»!

В награды входят призы Старр, новые значки, а конечные награды зависят от наивысшей достигнутой вами лиги:

  • Бронзовая, серебряная, Золотая — эпический приз Старр.

  • Алмазная,Мифическая — мифический приз Старр.

  • Легендарная и Лига мастеров — легендарный приз Старр в предпоследний день

Скины Лиги клубов

Старые скины Лиги клубов теперь будут доступны в магазине и каталоге по следующим ценам:

  • Печь для пиццы Эш: 149 кристаллов / 5000 блингов.

  • Цыплёнок Рико: 149 кристаллов / 5000 блингов.

  • Картофельный Скуик: 79 кристаллов / 2750 блингов.

  • Лев Булл: 149 кристаллов / 5000 блингов.

  • Майк с плесенью: 199 кристаллов.

Другие улучшения клубов

  • Создание клуба теперь стоит 1000 монет.

  • Клубы теперь становятся доступны после достижения отметки в 400 трофеев.

  • Поиск клубов должен стать лучше — верхние строчки поиска будут занимать клубы с не менее чем 22 активными участниками, остальные будут отсортированы в порядке убывания активных участников.

  • Повторами теперь можно делиться в чате клуба.

  • Улучшена возможность приглашения игроков в клубы.

Изменения в выходе гиперзарядов

  • 5 гиперзарядов появятся вместе с выходом обновления.

  • Гиперзаряд для Чарли выйдет позже, после начала сезона Brawl Pass.

  • Гиперзаряды будут доступны в магазине со скидкой за 79 кристаллов после выхода обновления.

  • Коллекционные наборы с гиперзарядом можно будет купить в магазине со скидкой за 144 кристалла.

  • Гиперзаряды также можно будет купить за 5000 монет через две недели.

Изменения в событии «Гиперзарядный хаос»

  • Теперь после прохождения квеста вы получаете случайный гиперзаряд!

  • Цель квеста изменилась с победы на активацию гиперзаряда в матчах.

  • Если на момент завершения квеста у вас уже будут все гиперзаряды, то вместо гиперзаряда вы получите 1000 монет.

Монеты

  • Изменено соотношение кристаллов и монет по умолчанию:

  • Прежнее: 1 кристалл = 9,3 монеты.

  • Новое: 1 кристалл = 10 монет (+7,5 %).

Снова появятся стандартные наборы монет с учетом нового курса:

  • 30 кристаллов = 300 монет (бонус 0 %).

  • 80 кристаллов = 880 монет (бонус 10 %).

  • 170 кристаллов = 2040 монет (бонус 20 %).

  • 360 кристаллов = 4680 монет (бонус 30 %).

Исправление ошибок

  • Исправлена проблема, из-за которой родео Хэнк наносил больше урона, чем должен был.

  • Исправлена проблема с подсказками по улучшению Джеки.

  • Исправлена визуальная ошибка во время прыжков Корделиуса.

  • Исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала при отображении визуального эффекта во время победы над противником при наблюдении или просмотре повторов.

  • Исправлен ряд дрожащих анимаций.

  • Исправлено отображение невыпущенных бойцов.

  • Исправлена проблема с областью действия гиперзаряда Перл.

  • Исправлена неточность индикатора прицеливания для некоторых бойцов.

  • Исправлены другие проблемы, связанные с индикатором прицеливания.

  • Исправлены некоторые проблемы со способностью Виллоу «Наговор».

  • Исправлена проблема с отсутствием у «Бубенцов» Честера усиления урона.

  • Исправлена проблема с Супером Честера после возрождения.

  • Исправлена проблема с анимацией Гаса при победе.

Прочее

  • Предела очков силы больше нет.

  • Мастерский титул Перл теперь называется «Шеф-повар».

  • Сокращено время загрузки при открывании призов Старр.

  • Скины за 199 и 299 кристаллов теперь автоматически включают все связанные элементы оформления.