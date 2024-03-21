Topluluk etkinliklerini sevdiğinizi duyduk. Yeni bir etkinlik için Frank'e biraz yalvarmamız gerekti ama sonunda ikna edebildik!

100 Starr hediyesi topluluk etkinliği başlıyor!

İlk olarak artık alaşağı saymıyoruz. Bu sefer hedefimiz topluluk olarak bir araya gelerek 1,5 milyar ender Starr hediyesi toplamak!

Evet, doğru duydunuz. Artık kazandığınız Starr hediyelerinin ender çıkması için can atacaksınız! Çünkü topluluğumuz etkinliği tamamlamayı başarırsa HERKES 100 RASTGELE STARR HEDİYESİ KAZANACAK! jndfsnjdfsnddndsndsnjdgijngsd!!!!

Etkinliği tamamlamak için 25 Mart'a kadar süreniz var!

Eşikler ve Ödüller

Etkinlik her gün ender Starr hediyesi veren bir günlük giriş takvimiyle başlayacak.

300 milyon ender Starr hediyesine ulaşıldığında iki kat günlük Starr hediyesi ,

600 milyona ulaşıldığında 1 rastgele Starr hediyesi ,

900 milyona ulaşıldığında 3 rastgele Starr hediyesi ,

1,2 milyara ulaşıldığında 5 rastgele Starr hediyesi ,

1,5 milyara ulaşıldığında 100 rastgele Starr hediyesi alacaksınız.

Eşiklere ulaştıktan kısa süre sonra ilgili Starr hediyesi ödülleri dükkandan alınabilecek. Ancak ödülleri alabilmek için hesabınızın en az 400 kupaya ulaşmış olması gerekir!

Mega Ödül

Son eşiğe ulaştıktan sonra herkes 100 rastgele Starr hediyesi alacak. Bunun ardından, en fazla sayıda ender Starr hediyesi toplayan ilk 100 oyuncu bir de mega ödül olan 100 EFSANEVİ STARR HEDİYESİ kazanacak!

Yani etkinlikte ne kadar şanssız olursanız mega ödülü kazanma şansınız o kadar artacak!

100 Starr hediyesi topluluk etkinliği başladı ve 25 Mart'a kadar devam edecek. Bir an önce ender hediyeleri toplamaya başlayın!