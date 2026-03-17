2025 Özeti

Buzz Işıkyılı'nın yanı sıra Oyuncak Hikayesi serisi temalı kostümler oluşturduk ve 2025 yılının Ocak ayında Pizza Gezegeni Oyun Salonu temalı, 2'ye 2 oyun modu varyasyonlarına ve tartışmaya yol açan Brawl Hokeyi gibi yeni oyun modlarına odaklanan bir geçici etkinlik düzenledik. Ocak sezonunda oynayan oyuncular yeni kostümleri, yeni savaşçı Meeple'ı ve son olarak da Surge için Buzz Işıkyılı kostümünü ÜCRETSİZ olarak açtı. Tüm bunların yanında Buzz Işıkyılı'nın ve birçok Brawl Stars karakterinin bulunduğu videolar yayınlandı ve sadece bu animasyonlar toplam 40.000.000'dan fazla kez görüntülendi. Oyun içinde de dışında da ürettiğimiz içeriklerle gerçekten çok gurur duyduk (hâlâ da duymaya devam ediyoruz).

Kağıt üstünde bunlar harika duruyor. Peki gerçekte nasıldı?

Maalesef çok da harika değildi. Buzz Işıkyılı'nın Brawl Stars'a gelişiyle ilgili heyecan yaratmış olsak da bu olay, oyunun genelini birkaç farklı yönden olumsuz etkiledi. Buzz Işıkyılı fazla güçlüydü ve bir süre boyunca hiçbir oyundan eksik olmadı, bu da eşleştirmeyi ve normal oyun akışını kötü etkiledi. Buzz'ın topluluktakilerin canını sıktığı belliydi ama onunla oynamaktan keyif alıp onu sık kullanan birçok oyuncu da vardı. Bunun etkisi de Buzz'ı oyundan kaldırdığımızda belli oldu, ciddi bir etkinlik düşüşü gördük.

Ama bu durum burada son bulmadı. Meeple'ı önceki savaşçılar gibi ay sonunda (Aralık 2024) yayınlamak yerine onu Pizza Gezegeni Oyun Salonu etkinliğinin bir parçası olarak tüm oyuncular için ÜCRETSİZ yapmanın güzel olacağını düşündük. Ama bunun bir hata olduğu ortaya çıktı ve bu durum istenmedik sonuçlar doğurdu. Sezon sona ermeden önce tüm savaşçıları açmış olan oyuncuların Brawl Pass'te birikmiş kredileri savaşçı yerine şöhrete gitti, bu da pek hoş olmadı.

Daha da kötüsü, etkinlik mağazasından açılabilen kostümler Oyuncak Hikayesi temalı değildi. Bu da tutarsızlık ve alakasızlık hissi yarattı. Üstüne üstlük de etkinlik para biriminde bir hataya sebep olarak ortalığı iyice karıştırdık. Genel olarak Ocak 2025'teki etkinlik birçok açıdan beklentilerin altında kaldı. Bunun sonuçları da kazanca yansıdı ve aylık etkin oyuncu oranı Aralık 2024'ten Şubat 2025'e kadar %20 düştü.

Sezona bağlı değişiklikler normaldir; oyuncular tatil sonrasında okula veya işe döndükçe alışkanlıklarında veya etkinliklerinde değişiklikler olabilir ama Ocak/Şubat 2025'te beklenenden çok daha fazla günlük etkin oyuncu kaybettik. Net bir değişiklik. Bu eğilimi Ocak ayında fark ettik ama bir sonraki güncellemede değişiklik yapmaya hazır değildik.

60. güncelleme Şubat 2025'in sonunda yayınlandı. Bu güncelleme oyun sonu merkezliydi ve Aşamalı sistemin yenilenmesine odaklanmıştı. Ayrıca bu güncellemeyle oyuncularımızın çok sevdiği iki yeni savaşçı olan Finx ile Lumi'nin yanı sıra kart oyunu UNO™ ile daha küçük bir ortaklık oyuna eklendi.