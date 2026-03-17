2025 Özeti - Frank'in Blog Gönderisi
2025 Özeti
Yeni bir şey denemenin ilginç olacağını düşündük. Geliştirici ekibi için 2025 nasıl geçti? Topluluğumuz bu soruyu merak ediyor mu? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var!
2024 Aralık ayında 59.0 güncellemesiyle birlikte Disney™ Oyuncak Hikayesi ortaklığımızı yayınladık ve böylece Brawl Stars'daki ilk geçici savaşçı olan Buzz Işıkyılı'nı oyuncularımıza sunduk! Bu güncelleme ile 2025'e girdik ve yeni yıl için sağlam bir temel attık. En azından biz öyle olduğunu düşündük.
Disney™ ile yaptığımız ortaklık bizim için bir hayali gerçekleştirmek gibiydi. Çok sevilen serilerin ardındaki ekiplerle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduk; Disney™ ve Pixar™ ile olan ortaklığımız ise baştan itibaren sorunsuz ilerledi. Süreç boyunca iki taraf da birbirinden çok ilham aldı.
Buzz Işıkyılı, bu noktaya kadar yarattığımız en iddialı karakterlerden biriydi ve bu boyutta bir projeyi gerçekleştirmek için çok çaba harcamamız gerekti. İstediğimiz özelliklere ulaşabilmek için üç savaşçı yaratmanın gerektireceği kadar çaba sarf ettik, özel kullanıcı arayüzü ve deneyimi konusunda da yenilikler yaptık.
Buzz Işıkyılı'nın yanı sıra Oyuncak Hikayesi serisi temalı kostümler oluşturduk ve 2025 yılının Ocak ayında Pizza Gezegeni Oyun Salonu temalı, 2'ye 2 oyun modu varyasyonlarına ve tartışmaya yol açan Brawl Hokeyi gibi yeni oyun modlarına odaklanan bir geçici etkinlik düzenledik. Ocak sezonunda oynayan oyuncular yeni kostümleri, yeni savaşçı Meeple'ı ve son olarak da Surge için Buzz Işıkyılı kostümünü ÜCRETSİZ olarak açtı. Tüm bunların yanında Buzz Işıkyılı'nın ve birçok Brawl Stars karakterinin bulunduğu videolar yayınlandı ve sadece bu animasyonlar toplam 40.000.000'dan fazla kez görüntülendi. Oyun içinde de dışında da ürettiğimiz içeriklerle gerçekten çok gurur duyduk (hâlâ da duymaya devam ediyoruz).
Kağıt üstünde bunlar harika duruyor. Peki gerçekte nasıldı?
Maalesef çok da harika değildi. Buzz Işıkyılı'nın Brawl Stars'a gelişiyle ilgili heyecan yaratmış olsak da bu olay, oyunun genelini birkaç farklı yönden olumsuz etkiledi. Buzz Işıkyılı fazla güçlüydü ve bir süre boyunca hiçbir oyundan eksik olmadı, bu da eşleştirmeyi ve normal oyun akışını kötü etkiledi. Buzz'ın topluluktakilerin canını sıktığı belliydi ama onunla oynamaktan keyif alıp onu sık kullanan birçok oyuncu da vardı. Bunun etkisi de Buzz'ı oyundan kaldırdığımızda belli oldu, ciddi bir etkinlik düşüşü gördük.
Ama bu durum burada son bulmadı. Meeple'ı önceki savaşçılar gibi ay sonunda (Aralık 2024) yayınlamak yerine onu Pizza Gezegeni Oyun Salonu etkinliğinin bir parçası olarak tüm oyuncular için ÜCRETSİZ yapmanın güzel olacağını düşündük. Ama bunun bir hata olduğu ortaya çıktı ve bu durum istenmedik sonuçlar doğurdu. Sezon sona ermeden önce tüm savaşçıları açmış olan oyuncuların Brawl Pass'te birikmiş kredileri savaşçı yerine şöhrete gitti, bu da pek hoş olmadı.
Daha da kötüsü, etkinlik mağazasından açılabilen kostümler Oyuncak Hikayesi temalı değildi. Bu da tutarsızlık ve alakasızlık hissi yarattı. Üstüne üstlük de etkinlik para biriminde bir hataya sebep olarak ortalığı iyice karıştırdık. Genel olarak Ocak 2025'teki etkinlik birçok açıdan beklentilerin altında kaldı. Bunun sonuçları da kazanca yansıdı ve aylık etkin oyuncu oranı Aralık 2024'ten Şubat 2025'e kadar %20 düştü.
Sezona bağlı değişiklikler normaldir; oyuncular tatil sonrasında okula veya işe döndükçe alışkanlıklarında veya etkinliklerinde değişiklikler olabilir ama Ocak/Şubat 2025'te beklenenden çok daha fazla günlük etkin oyuncu kaybettik. Net bir değişiklik. Bu eğilimi Ocak ayında fark ettik ama bir sonraki güncellemede değişiklik yapmaya hazır değildik.
60. güncelleme Şubat 2025'in sonunda yayınlandı. Bu güncelleme oyun sonu merkezliydi ve Aşamalı sistemin yenilenmesine odaklanmıştı. Ayrıca bu güncellemeyle oyuncularımızın çok sevdiği iki yeni savaşçı olan Finx ile Lumi'nin yanı sıra kart oyunu UNO™ ile daha küçük bir ortaklık oyuna eklendi.
Aşamalı sistem yenilemesi; savaşçılar için daha yüksek seviye gereksinimleri, sezonluk ücretsiz savaşçı rotasyonu (maksimum seviyede), sıraların birleştirilmesi ve yeni Pro Pass ve ilerleme kostümleriyle gelen Brawl Stars Şampiyonası e-spor ligini merkeze koyuyordu. Amacımız en etkin oyuncularımız için bir şeyler yapmak ve Aşamalıda oynayanların sayısını artırarak genel olarak e-spora daha fazla ilgi çekmekti.
Aşamalı 3.0'ın ilk ayı iyi geçti: Orta kupa seviyesindeki oyuncu sayısı Mart 2024'te gerçekleşen bir önceki zirvenin %27 üstüne çıktı ve oyun süresi önceki sezona göre üç kattan fazla arttı. Ancak yüksek kupa seviyesindeki oyuncuların (25.000+) katılımı sezondan sezona yaklaşık %180 artmış olsa da önceki zirve döneme kıyasla %50 azaldı. Ne yazık ki bunu takip eden aylarda katılım oranı ve oyun süresi çok geçmeden önceki sezonlardaki haline döndü.
Bu değişiklikler oyunu yeni oyuncular için daha erişilebilir kıldı: 5.000 kupa altı oyuncular önceki zirveye kıyasla %90, sezondan sezona ise %300 arttı. Diğer gruplar gibi bu grupta da rakamlar normale dönse de oyun süresi öncekine kıyasla daha yüksek kaldı.
Genel olarak Aşamalının günümüzdeki halinden memnunduk (şimdi değiliz). Bu değişiklikler çok geliştirme kaynağı kullandı ve hedeflerimize ulaşmadı. Daha da kötüsü Aşamalı, topluluğumuzun en temel ve en azimli kısımına odaklanan bir özellik. Bunun da iki anlamı var: Güncelleme oyunu "genel" oyuncular için daha iyi hale getirmedi ve oyuncu kaybını durduramadı ama aynı zamanda en azimli oyuncularımızın Aşamalı deneyimini de geliştirmedi. Öf!
61. güncelleme Nisan sonunda yayınlandı ve büyük oranda geçen sene Kenji'nin lansmanıyla başlayan Katana Krallığı Savaşı etkinliğine odaklıydı. Bu etkinlikte kendini kanıtlamış bir çok konsept ve yeni fikir vardı, etkinlik "merkezi" de bunlardan biriydi. Wasabi güçleri, suşi ruloları, yeni PvE boss savaşları, birçok harika kostüm, oyun içi bir manga, iki dakikalık bir animasyonla devam eden hikaye ve son olarak da ilk ultra efsanevi savaşçımız olan Kaze'nin lansmanı.
Etkinlik büyük başarı yakaladı. Yeni oyuncular da geri dönen oyuncular da Mayıs 2025'te en yüksek noktayı gördü ve Japonya gibi bazı ülkelerde günlük etkin kullanıcı rekorlarımızı kırdık. Meta önceki etkinliklerimize göre çok daha çeşitliydi, tema da çok sevildi. Bizim açımızdan 2025'in en iyi etkinliklerinden biriydi. Katana Krallığı Savaşı etkinliğinin, başlangıçta başka bir seri ortaklığı planlarken yaşanan bir değişiklikten dolayı ortaya çıktığını düşününce bu durum çok daha havalıydı.
Aynı ayda ABD'de ilk Brawl Stars Şampiyonası etkinliğimizi de gerçekleştirdik: Sezon ortası etkinliğimiz olan Brawl Kupası dünyanın dört bir yanından gelen en iyi sekiz takımla DreamHack Dallas'ta gerçekleştirildi. 2024 Dünya Şampiyonları HMBL(EMEA) zafere ulaşarak kendi bölgeleri için Dünya Finaline bir katılım hakkı daha kazandı ve Symantec etkinliğin MVP ödülünü aldı. Toxic Lotus da etkinlikte herkesin sevgisini kazanarak resmi Brawl Stars yarışmalarında en yüksek sıralamaya yerleşen Çin Anakarasıtakımı oldu.
Ama her şey böyle mükemmel devam etmedi. Nisan sonlarına doğru Jae-yong'un olaysız lansmanının ardından, Kaze lansmanı ve oyun mekaniklerinin topladığı olumlu tepki... 50$ fiyat etiketinin gölgesinde kaldı. Teknik olarak bu mantıksız değildi. Fiyat farklılığı normal fiyatlandırma stratejimizle uyumluydu ama eninde sonunda bu, bize oyuncularımızın kabul edilebilir bulduğu fiyatın ne olduğunu gösterdi. Bu fiyatın, topluluğumuzun çoğuna göre bir savaşçı için kabul edilemez olduğu belliydi. Sorun fiyatın kendisi değildi. Asıl sorun Kaze'ye erişimin tek yolunun bu olmasıydı.
Bu güncellemenin son parçası, daha uzun bir oyun modunu oyun içi güç artışı ve MOBA mekanikleriyle test etme amaçlı bir deneyim olan Savaş Arenasıydı. Oyun modu genel oynanma süresini biraz artırdı ama bu artış kısa sürede normale döndü ve bu özellik de oyuncuların dikkatini uzun süre oyunda tutamadı. Tüm kupa seviyelerinde popülerlik Soygun ve Sıcak Bölge ile benzer seviyelere düştü.
Sırada 62. güncelleme vardı. Uzun zamandır planladığımız Kupa Yolu değişikliklerini yaptık ve savaşçı ustalıklarını kayıtlarla değiştirdik. Kupa Yolu değişiklikleri yeni oyuncuların ilerlemesi için ciddi güçlendirmeler içeriyordu, bu da özellikle yeni oyuncuların oyunda kalmasına olumlu etki sağladı. Kayıtlar bambaşka bir hikaye. İşin özü, beklediğimiz gibi daha fazla kişinin sistemle etkileşim kurmasını sağlamadı. Bununla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız en yeni Time To Explain bölümümüzü izlemenizi tavsiye ederim. Bu bölümde Quinn, Dani, Adrian ve Gonzalo özellikle bu özelliği tartıştı.
Çok bahsetmediğimiz bir şey, kayıtların geliştirilmesinin ne kadar zorlu bir süreç olduğuydu. "Geliştirici cehennemi" terimini canlı hizmet oyunları için pek kullanmayız ama kayıtların geliştirme döngüsü bu terimden çok uzak sayılmazdı. Farklı tasarım vizyonlarına sahip paydaşlar değişip durdu, zaman kısıtlamaları yaşandı, kapsam daraltıldı ve çok fazla taviz verildi; ekibe yeni katılan kişiler ise kendilerini bu kargaşanın ortasında buldu. Kayıtlar ile sadece sizi değil, tüm Brawl Stars ekibini yarı yolda bıraktık. Bundan aldığımız dersler belki de 2025'in en önemli dersleriydi.
Ama olumlu açıdan bakarsak yeni savaşçılarımız Trunk ve Alli kendi kitlelerini buldu. Alli hayran çizerlerin gönlüne taht kurarken Trunk'ın geçmişi kalpleri kırıp koca koca adamları ağlattı.
63. güncelleme Eylül ayı başlarında yayınlandı ve bununla birlikte üzerinde birçok deneme yaptığımız Subway Surfers ortaklığımız da oyuncularla kavuştu. Bu denemeler şunlardı:
Kendi özel ödül yolu olan yeni bir etkinlik para birimi
Kendi düğmesi olan kontrol edilebilir güçlendirmeler
Oynama düğmesi değişiklikleriyle oyuncuları sekiz yerine üç zaferde ödüllendirmek
Bu sırada SYBO Games'deki dostlarımız da Subway Surfers'a Brawl Stars'ı ekledi ve ilk kez dünya çapındaki oyuncularına oyunun üç kişilik bir versiyonunu sundu.
Bu ortaklıktan çok şey öğrendik ve sıradaki güncellemeler için önemli notlar aldık. Etkinlikler bize genel olarak oyuncularımızla ilgili daha fazlasını öğrenme fırsatı sundu.
Ama güncellemede çok daha fazla içerik vardı. Benim dikkatimi en çok çekenler neydi? Ekim ayındaki Cadılar Bayramı etkinliğindeki yeni boss savaşları ve yeni savaşçı lansman etkinlikleri! Yeni lansman etkinlikleriyle ilgili hâlâ bir şeyler öğrensek de, lansmanların hemen ardından daha çok oyuncuya yeni içerik erişimi sunmak bizim için önemli bir adımdı. Bu şekilde yayınlanan ilk karakterler Mina (çok güçlü değil mi?) ve Ziggy (ona kıyasla daha zayıf) oldu. Alakasız bir şey de öğrendik: Mina'nın Starr Park dünyasındaki rolü yerine Brezilya kültüründen ilham alışına fazla odaklandık. Mina lansmanı, São Paulo'daki Brawl E-spor SŞE ve Rayssa Leal ortaklığımızla birlikte Brezilya'daki kitlemizi geliştirme çabalarımızın bir parçasıydı. Daha önce de sık sık benzer lansmanlar yaptığımızdan (örneğin: Kenji, Kaze, Melodie vb.), bunu daha iyi dengeleyebilirdik (ve dengelemeliydik). Yine gelecek lansmanlar için çok şey öğrendik.
São Paulo'daki BSŞ Son Şans Elemeleri, Güney Amerika'daki ilk Brawl Stars e-spor etkinliğimizdi. İzleyici kitlesi bizi hayal kırıklığına uğratmadı ve dünyanın dört bir yanından 16 takıma kucak açtı. Rekabet çok zorluydu ve izleyiciler, çok sevilen yerel takım Casa Brawl E-Sports'un elenişine tanık oldu. Günün sonunda dört takım başarıya ulaştı ve birkaç ay sonra gerçekleşecek olan Brawl Stars Şampiyonası Dünya Finali etkinliğindeki yerini garantiledi: Revenant XSpark, Totem Esports, Crazy Raccoon ve Papara SuperMassive. Bu ayrıca bana ve küçük bir grup Brawl Stars ekibi üyesine, yerel içerik üreticileriyle tanışarak bölge ekosistemini ve orada karşılaştıkları zorlukları tartışma imkanı sağladı. Etkinliğe katkıda bulunup bizimle özellikle tartışma oturumlarında vakit geçiren içerik üreticilerine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Muito obrigado! O carinho e a paixão de vocês é contagiante!
Zor yoldan öğrendiğimiz bir ders daha vardı: Kimsenin bizden talep etmediği bir değişiklik yapmıştık. Oyun deneyimi iyileştirmesi amacıyla kupa simgelerini yenilemeye karar verdik. Bu değişikliğin birçok oyuncumuzun hoşuna gitmediği barizdi ve bu durumu iyileştirmek için bu güncellemede başka bir değişiklik yaptığımızı fark etmiş olabilirsiniz.
Ancak 63. güncelleme, birçok kişinin görmediği bir şeyi daha başardı: Oyuncuların oyunda kalma oranını stabilize edip günlük etkin oyuncu sayısı azalışını durdurdu.
Kasım ortasında 64. güncellemeyi yayınlayarak günlük zaferlerin ve mega görevlerin ayarlanması gibi çok etkili oyun deneyimi iyileştirme özellikleriyle birlikte Stranger Things ortaklığımızı da Netflix'teki son sezonla aynı zamanda oyuna ekledik.
Kostümler bir miktar tartışma yaratsa da (hayranlar kostümleri sevse de diğer oyuncular pek heyecanlanmadı) güncellemenin oynanış unsurları topluluğun beğenisini topladı ve oyuncular Baş Aşağı Hesaplaşma ile savaşçı destelerini oynamayı sürdürdü! Bu, aynı zamanda yeni bir oyun modunun Brawl Stars oynama süresini anlamlı bir şekilde artırdığı nadir anlardan biriydi.
Hâlâ bu oyun modunu gelecekte nasıl geri getirebileceğimizi düşünüyoruz.
Stranger Things ortaklığımızın dışında Gigi'nin de lansmanını yaptık (Evet, bir suikastçı daha). Stranger Things kostümlerinden daha tartışmalı bir hamle? Brawl Yeni Yılı sezonunu meka odaklı yapma kararımız. Meka teması hep çok güçlüydü ve Brawl Pass için yazdan beri en iyi performans gösteren sezon oldu ama yılbaşı sezonu bize bir ders daha verdi: Robotlar gerçekten bu sezona uygun bir seçim miydi?
28 Kasım'da Brawl Stars topluluğuyla birçok içerik üreticimiz Brawl Stars Şampiyonası Dünya Finalini kutlamak için Stokholm'deki DreamHack Winter'da bir araya geldi. Takımlar 1.000.000 Amerikan doları değerindeki ödül havuzundan pay alıp sonsuz övünme hakkı kazanmak için kıyasıya yarıştı.
Brawl Stars'a özel "My Only Trophy"nin canlı performansının ardından eski Dünya Şampiyonları HMBLE (EMEA), Crazy Raccoon (DOĞU ASYA) ile yüzleşti. 2024 Büyük Finalinin tekrarı olan bu karşılaşmada Crazy Raccoon rolleri tersine çevirerek HMBLE'ı 3-0 alt etti ve 400.000 dolar kazandı. Bu zaferle birlikte e-spor programımızdaki en eski oyunculardan biri olan Milkreo da MVP ünvanı aldı. Geçen yılın en iyi anlarını yeniden yaşamak için YouTube'daki 4 bölümlük "Chasing Glory" belgeselimize göz atabilirsiniz!
Çoğu kişinin haberi olmasa da perde arkasında Brawl Stars ekibinin neredeyse tamamı Stokholm'e seyahat ederek Dünya Finaline fiziksel olarak katıldı. Dünyanın dört bir yanındaki en büyük 20 içerik üreticimizi de etkinliğe davet ederek herkesin bir arada olmasını, oyunun durumunu onlarla tartışıp 2026 planlarımızdan biraz bahsetme fırsatı olarak kullandık.
Yılın son güncellemesi olan 65. güncelleme ile Brawl Stars'da ciddi değişiklikler yaptık:
Buffie'ler!
Brawl Pass 3.0
Kaos Hediyeleri
Bu güncelleme ile ilgili çok yorum yapıldı, Reddit ve X'te de heyecan dolu tartışmalara tanık olduk. Ekibimiz, son Time To Explain'de bu konulardaki soruların çoğunu yanıtladı ve özellikle buffie'lerdeki iyileştirmelerle ilgili konuştu.
Performans açısından ise 65. güncelleme yılın en başarılı güncellemesi oldu. Önceki iki güncellemenin stabilizasyonunun ardından oyuncu etkileşim oranları yeni güncellemenin ilk gününden itibaren önemli ölçüde artmaya başladı, bu da bize 2026 için iyi bir başlangıç noktası sundu. Gidişata dair ufak bir ipucu vereyim, ocak ayında ve şubatın şimdiye kadarki kısmında bu pozitif momentum devam etti ve yıla güzel bir başlangıç yaptık.
Bahsetmem gereken son şey ise Pierce'ın lansman etkinliği. İlk efsanevi keskin nişancı oyuncularımız tarafından çok iyi karşılandı, etkinliğin oyuna entegrasyonu ve YouTube'daki kısa videolar çok işe yaradı. Önce şunu aradan çıkaralım: Etkinlik başarılı oldu.
Ama bunun bedeli neydi? Oyuncularımızın bazıları kaba mizah tarzından rahatsız oldu ve tema aslında yaz sezonuna daha uygundu. Zamanlamasını farklı yapmalıydık ve bu da bir kez daha bize iyi bir ders oldu. Teknik açıdan bakarsak yeni hikaye anlatımı becerileri geliştirdik ve gelecek etkinliklerde kullanacağımız bazı yeni araçlar edindik. Bu özelliklerin bir kısmını Sevgililer Günü etkinliğinde kullandık bile. Ekibin bu yeniliklerle ilerleyen zamanlarda neler yapacağını görmeyi de dört gözle bekliyorum.
2025'te başka neler oldu?
Ocak 2025'ten beri ekibimiz geçen yıla göre 20 kişiden fazla büyüdü ve 100 kişi olmak üzereyiz. Aralık 2018'de oyunu yayınladığımızda 19 kişi olduğumuz zamanı hatırlıyorum da...
En büyük değişiklik Brawl Stars içinde teknik ekip kurulması oldu. Supercell'de normalde tüm oyun ekipleri merkezi bir teknik ekipten destek alır. Ama yıllar içinde şirket büyüdükçe ve proje sayısı arttıkça bunları öncelik sıralamasına koymak gittikçe zor bir hal aldı. Bunun çözümü bazı becerileri kendi içimizde geliştirmek olduğundan biz de bu ekibi kurmuş olduk. Böylece hem istemci tarafında (yükleme hızları) hem de sanat ekibine yönelik üretim araçları konusunda şimdiden olumlu gelişmeler görmeye başladığımızı memnuniyetle belirtebilirim. Öngörülebilir gelecekte teknik ekibimizin öncelikleri şunlar:
İstemci performansı (hafıza kullanımı gibi)
Geliştiriciler için gelişmiş araçlar
Canlı ortamda çalışabilirlik (anlık dengeleme değişiklikleri gibi)
Yeni oynanış biçimleri geliştirmek
Sunucu altyapısında da yapmamız gerekenler var, bir yandan da bunlara odaklanıyoruz. Yeri gelmişken, sürekli olarak ekibimize katılacak yetenekli üye arayışında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Mevcut iş ilanlarımızı supercell.com'da bulabilirsiniz.
CEO'muz Ilkka, Supercell'in genel performansından daha önce yıllık blogunda bahsetti. Brawl Stars için 2025 derslerle dolu bir yıldı ve yılın ilk yarısı, özellikle de 2024'teki başarılarımıza kıyasla pek iyi gitmedi. Ancak işler 2025'in eylül ayında yeniden dengelenmeye başladı ve o zamandan beri de oyun her ay büyüyor. Genel olarak 2025, hem aylık etkin kullanıcı sayısı hem de kazanç bakımından en iyi ikinci yılımız oldu (Bu sıralamada üçüncü en iyi yıl ise 2020).
Gönderimi; her zaman hedeflerimize ulaşamasak bile iyi günde kötü günde yanımızda olan topluluğumuza ve profesyonel oyuncularımıza, içerik üreticilerimize, sunucularımıza ve ortaklarımıza teşekkür ederek sonlandırmak istiyorum. Siz olmadan buralara gelemezdik!
Harika bir 2026 geçirmeyi dört gözle bekliyoruz ve bundan mart 2026'da yayınlanacak olan bir sonraki YOL HARİTASI OLMAYAN videomuzda bahsedeceğiz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Frank
Brawl Stars Genel Müdürü