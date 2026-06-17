ADIDAS STARR KUPASI BAŞLADI!
Adidas Starr Kupası, oyuncuların kendi Savaş Topu takımlarını kurup eksiksiz bir turnuvada yarışmak için bir araya geldiği ilk futbol temalı topluluk etkinliğidir. Büyük ödül ne mi? Tabii ki adidas Şampiyonu ünvanı! Bu ünvanın yanı sıra ayrıca ücretsiz bir savaşçı, kostüm, kaos hediyesi ve daha fazlası sizi bekliyor!
NPC Savaşçı takımları, iki gerçek topluluk takımı ve her şeyin sonucunu belirleyecek bir büyük final rövanşı içerecek olan etkinlik şimdi başlıyor ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek (son ödüller 2 Temmuz'da verilecek)! Hadi başlayalım 🔥
NASIL OLACAK?
Brawl Stars topluluğu 2 takım oluşturacak ve maçlar başlamadan önce topluluk üyeleri bu takımlarla ilgili bilgilere (logolara, isimlere vb.) karar verecek.
İlk 2 gün boyunca her iki takım da takım oluşturma sürecinde oy verecek:
1. Gün | İsim Seçme:
Sıfat ve isim olmak üzere iki farklı havuzdan sözcük seçerek takımınızın adına karar vereceksiniz.
2. Gün | Rozet Tasarımı:
Turnuvada takımınızı temsil edecek rozet için armanın şeklini, rengini ve simgesini seçeceksiniz.
TURNUVA
Takımlar oluşturulduktan sonra 2 aşamalı ve 12 gün sürecek olan adidas Starr Kupası Turnuvası başlayacak.
1. AŞAMA | GRUP AŞAMASI (20 - 25 Haziran)
Turnuva, 3 grup maçıyla başlayacak. Bu maçlardan bazıları; Çiftliğe Dönüş, Şeker Tezgahı ve daha fazlasından savaşçıların yer alacağı NPC savaşçı takımlarına karşı yapılacak. Yine de gardınızı indirmeyin, takımlar hayali olsa da rekabet gerçek!
Maçlar nasıl işleyecek?
Her maç 2 gün sürecek. Bu dönemde takımınız, rakip takımdan önce topluluk çubuğunu doldurmaya çalışacak. Bunu yapmanın yolu da yeni oyun modu Süper Savaş Topu maçlarını kazanmaktan geçecek. NPC takımlar zaman içinde kendi çubuklarını doldurur, takımınızın önde olduğundan emin olun.
3. GRUP MAÇI (24-25 Haziran)
Bu ilk gerçek hesaplaşma maçı olacak. 1. Topluluk Takımı ile 2. Topluluk Takımı karşılaşacak ve ilk hesap burada görülecek!
2. AŞAMA | ELEME AŞAMASI (26 Haziran - 1 Temmuz)
Grup aşamasından sonra:
Çeyrek Finaller
(26 - 27 Haziran)
Yarı Finaller
(28 - 29 Haziran)
Büyük Final
(30 Haziran - 1 Temmuz)
1. Topluluk Takımına karşı 2. Topluluk TakımıRövanş maçı!
Büyük finalde her iki takım da çubuğu ilk dolduran olmak için yarışacak. Sürenin dolmasını beklemek yok, çubuğu ilk dolduran takım adidas Starr Kupası Turnuvasını kazanacak!
adidas Devre Arası Mücadeleleri
Heyecanı dorukta tutmak için, her maçın ikinci gününde bonus ödül kazanabileceğiniz bir adidas Devre Arası Mücadelesi düzenlenecek. Her 2 günde bir saat 08.00'da (UTC) daha fazla bilgi içeren bir kısa video yayınlayacağız. Gözünüz etkinlik ekranında ve sosyal medya hesaplarımızda olsun!
ÖDÜLLER
Etkinlik boyunca kazanabileceğiniz ödüllerin ve topluluğun adidas Devre Arası Mücadelelerini tamamlaması durumunda verilecek yükseltilmiş versiyonlarının listesi şöyle:
1000 DP katlayıcı veya savaşçı Jae-yong (alternatif: 1000 kredi)
3000 mücevher veya Saha Otis kostümü
Mega kupa kutusu veya ultra kupa kutusu
5 kaos hediyesi veya 10 kaos hediyesi
1000 altın veya 2000 altın
1000 güç puanı veya 2000 güç puanı
ÖZEL ÇEKİLİŞ
Toplam 10 oyuncuya 1 MİLYON ALTIN ve 1 MİLYON GÜÇ PUANI vereceğiz!
Nasıl katılacaksınız?
Sosyal medyada (Instagram, X, Reddit veya TikTok) günlük olarak video paylaşıp en iyi Süper Top golünüzü gösterin!
Ve #adidas #BrawlStars etiketlerini kullanın.
Etkinlik sona erdikten sonra kazananlarla iletişim kuracağız. Bu, birkaç günü bulabilir.
Herkese iyi şanslar!