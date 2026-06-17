Adidas Starr Kupası, oyuncuların kendi Savaş Topu takımlarını kurup eksiksiz bir turnuvada yarışmak için bir araya geldiği ilk futbol temalı topluluk etkinliğidir. Büyük ödül ne mi? Tabii ki adidas Şampiyonu ünvanı! Bu ünvanın yanı sıra ayrıca ücretsiz bir savaşçı, kostüm, kaos hediyesi ve daha fazlası sizi bekliyor!

NPC Savaşçı takımları, iki gerçek topluluk takımı ve her şeyin sonucunu belirleyecek bir büyük final rövanşı içerecek olan etkinlik şimdi başlıyor ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek (son ödüller 2 Temmuz'da verilecek)! Hadi başlayalım 🔥