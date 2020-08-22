Uluslararası Cosplay Günü! Çeşitli içerik üreticileri Brawl Stars karakterlerinin kostümlerini canlı olarak hazırlayacak!
Program Detayları:
Saat - İçerik Üreticisi - Dil - Kanal URL
09:00 - Csuszy Gaming (Macarca) -
10:00 - Ark (İngilizce) -
https://twitch.tv/arkbrawlstar...
- 24 Hour Stream
10:00 - Skiller Gaming (Rusça) -
12:00 - Falcone (İngilizce) -
13:00 - SpenLC (İngilizce) -
14:00 - Tom Brawl Stars (İngilizce) -
15:00 - PdePaula (İspanyolca) -
15:00 - Power Couple Gaming (Portekizce) -
15:00 - FullFrontage (İngilizce) -
16:00 - Arran1904 (İngilizce) -
17:00 - Bentimm1 (İngilizce) -
17:00 - BroCast (Almanca) -
18:00 - Garotas No Controle (Portekizce) -
19:00 - GizmoSpike Gaming (İngilizce) -
20:00 - Edhy Ghellen (Portekizce) -
21:00 - Rey (İngilizce) -
22:00 - OG Brawl Stars (İngilizce) -
22:00 - Dinhuu Gamers (Portekizce) -
23:00 - AshlynS (İngilizce) -
23:00 - BobbyBS (İngilizce) -
23:00 - ReddySet (İngilizce) -
- 24 Hour Stream
00:00 - Gustovow (İngilizce) -