Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için #BrawlLikeAGirl topluluk etkinliği geldi!
Bu sefer hedef SADECE kadın Savaşçıları kullanarak 1,5 Milyar Alaşağı elde etmek!
Eğer topluluk bu kilometre taşına ulaşırsa, herkes EFSANEVİ STARR HEDİYESİ kazanacak!
Ve her zamanki gibi, tüm oyun modlarındaki Alaşağılar çubuğu doldurmak için sayılacak!
Etkinlik ŞİMDİ başlıyor ve 11 Mart'ta sona eriyor.
Daha önce olduğu gibi, bu topluluk etkinliğinde de ulaşıldığında ekstra avantajlar sağlayan çeşitli kilometre taşları yer alacak:
300 Milyon Alaşağı - Ustalık Çılgınlığı: Galibiyet başına %50 daha fazla Ustalık Puanı
600 Milyon Alaşağı - Ustalık Çılgınlığı: Galibiyet başına %100 daha fazla Ustalık Puanı
900 Milyon - Ustalık Çılgınlığı: Galibiyet başına %150 daha fazla Ustalık Puanı
1.2 Milyar - Ustalık Çılgınlığı: Galibiyet başına %200 daha fazla Ustalık Puanı
1.5 Milyar - 1 Efsanevi Starr Hediyesi
Kutlamanın bir parçası olarak, dünyanın dört bir yanındaki kız çocukları ve kadınlar için eğitim ve insani yardıma odaklanan kar amacı gütmeyen 3 kuruluşa 150.000 USD bağışta bulunacağız!
Aşağıda bu kuruluşların her biri, çalışmaları ve isterseniz onları nasıl destekleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:
Malala Fund - https://malala.org/
Room to Read - https://www.roomtoread.org/
International Rescue Committee - https://www.rescue.org/
Bir hediyemiz daha olacak!
Eğer topluluk etkinliğin son kilometre taşına ulaşmayı başarırsa, etkinliğe katılan rastgele 10 oyuncu seçeceğiz ve bu oyuncular oyundaki TÜM kadın Savaşçılar elde edecek!
Kazananlarla etkinlik sona erdikten sonra 11 Mart'ta oyun içi mesaj yoluyla iletişime geçilecek.
İşte bu kadar! Haydi #BrawlLikeAGirl başlasın!