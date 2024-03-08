Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için #BrawlLikeAGirl topluluk etkinliği geldi!

Bu sefer hedef SADECE kadın Savaşçıları kullanarak 1,5 Milyar Alaşağı elde etmek!

Eğer topluluk bu kilometre taşına ulaşırsa, herkes EFSANEVİ STARR HEDİYESİ kazanacak!

Ve her zamanki gibi, tüm oyun modlarındaki Alaşağılar çubuğu doldurmak için sayılacak!

Etkinlik ŞİMDİ başlıyor ve 11 Mart'ta sona eriyor.

Kilometre Taşları ve Ödüller:



Daha önce olduğu gibi, bu topluluk etkinliğinde de ulaşıldığında ekstra avantajlar sağlayan çeşitli kilometre taşları yer alacak: