Yeni oyuncu topluluğu etkinliğimizde rahatsız edici davranışların kökünü kazıyoruz: #ThumbsUpForBrawl!

Amacımız basit: Beğenme rozetinin olabildiğince fazla kullanılması!

Oyuncularımız beğenme rozetini her kullandığında sayaç artacak ve ödüller kazanacaksınız.

Topluluk sayacı 10 milyar beğenme sayısına ulaşırsa herkes beş efsanevi Starr hediyesi kazanacak!

Eşikler ve Ödüller

İlk üç eşikte oyun içi etkinlikler açılır, ama 500 milyon beğenme sayısına ulaştığınızda efsanevi Starr hediyeleri kazanmaya başlarsınız. Bu hediyeler, 20 Haziran'da etkinlik sona erdiğinde açılacak bir kumbaraya eklenir!

Başlangıç olarak: İki kat günlük Starr hediyesi

100 milyon beğenme: İki kat DP

200 milyon beğenme: İki kat ustalık çılgınlığı

500 milyon beğenme: Efsanevi Starr hediyesi

1 milyar beğenme: Efsanevi Starr hediyesi

2 milyar beğenme: Efsanevi Starr hediyesi

5 milyar beğenme: Efsanevi Starr hediyesi

10 milyar beğenme: Efsanevi Starr hediyesi

Bu ödülleri almak için en az 400 kupaya sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

Hediyeler

BİR MİLYON ELMAS veriyoruz!

Hediye etkinliğine katılmak için oyun içinde pozitif olduğunuz bir anınızı #ThumbsUpForBrawl ve #BrawlStars etiketlerini kullanarak sosyal medyada paylaşmanız ve bize göstermeniz gerekir!

Etkinlik sona erdikten sonra rastgele 10 kazanan belirleyip onlara sosyal medya üzerinden ulaşacağız!

Ayrıca gerçekten iyi biriyseniz kazandığınızda ödülünüzü bir arkadaşınızla da paylaşabileceksiniz!

Brawl Stars Beğenme Etkinliği (#ThumbsUpForBrawl) ŞİMDİ başlıyor ve on gün sonra, 20 Haziran'da sona erecek.