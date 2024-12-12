Hepimize mutlu yıllar! Brawl Stars, dünya çapında yayınlanmasının altıncı yıl dönümünü kutluyor!

Her zamanki gibi bugünden itibaren Brawl yeni yılına kadar kutlamalar yapacağız! Bu da demek oluyor ki... HEDİYELER sizi bekliyor!

İşte bilmeniz gerekenler:

Buzz Işıkyılı dükkandaki Brawl yeni yılı takviminden şimdi ÜCRETSİZ alınabilir.

Buzz Işıkyılı oyundan ayrılmadan Uzay Korucusu ustalık yolunu tamamlamayı unutmayın!

Mega ağaç etkinliği! Bir kulübe katılın, biletlerinizi kullanın ve hediyeler toplayıp 25 Aralık'ta açın.

BUZZ IŞIKYILI BRAWL STARS'A İNİŞ YAPTI!

Buzz Işıkyılı'nı Brawl yeni yılı takviminden ÜCRETSİZ alabilirsiniz!

Buzz Işıkyılı, 12 Aralık'tan 4 Şubat'a kadar oyunda olacak geçici bir savaşçı.

Kendine ait Uzay Korucusu ustalık yolunda özgün ödüller sizi bekliyor. Buzz oyundan ayrılmadan tamamlayın!

Buzz Işıkyılı, SONSUZ seviyede başlar. Bir aksesuarı ve hiperşarjı vardır (yıldız gücü yok).

Üç farklı modu bulunur: kanat, lazer ve kılıç. Bunların her biri Buzz Işıkyılı'nın temel saldırısını ve süperini değiştirir.

Buzz Işıkyılı'yla topladığınız her kupa, kupa kutularına katkı sağlar.

BRAWL YENİ YILI TAKVİMİ!

Bugünden 25 Aralık'a kadar her gün bir hediye alacaksınız! Birinci günde Buzz Işıkyılı ile başlıyoruz! Liste şöyle:

1. GÜN - Buzz Işıkyılı

2. GÜN - Oyuncu Simgesi

3. GÜN - 1 Hediye

4. GÜN - Rozet

5. GÜN - 1 Hediye

6. GÜN - Oyuncu Simgesi

7. GÜN - 1 Hediye

8. GÜN - Rozet

9. GÜN - 1 Hediye

10. GÜN - Rozet

11. GÜN - 1 Hediye

12. GÜN - Oyuncu Simgesi

13. GÜN - Efsanevi Starr Hediyesi

14. GÜN - Sprey ve 1 Hiperşarj Hediyesi

Bu hediyeler 31 Aralık'a kadar alınabilecek, HEPSİNİ toplamayı unutmayın!

MEGA AĞAÇ KULÜP ETKİNLİĞİ

Kulübünüz yoksa BİR KULÜBE KATILIN!

12 - 25 Aralık tarihlerinde kulübünüzdeki herkes her gün üç bilet alacak.

Bu biletleri mega ağaç etkinliğinde kullanarak olabildiğince ZAFER kazanın!

Kulübünüzün her 25. zaferinde hem siz hem de kulübünüz 25 Aralık'ta açabileceğiniz bir hediye alacaksınız.

Mega ağaçta rastgele etkenlerle rastgele oyun modları oynayacaksınız (mega kumbarada olduğu gibi).

HEDİYELER VE KOSTÜMLER

Oyuncak Hikayesi kostümleri sadece dükkanda olacak!

Oyuncak kostümleri farklı bir kostüm grubu. Bunlar öncelikle hediyelerden alınacak.

Hediyelerden elmas, mücevher, kostüm, savaşçı, hiperşarj ve yeni oyuncak kostümleri çıkabilir!

Oyuncak kostümleri, 25 Aralık'ta dükkana da gelecek.

TEŞEKKÜR EDERİZ!

Brawl Stars'la bir yıl daha geçirdiğiniz için teşekkürler. Hediyelerin tadını çıkarın!