Yeni topluluk etkinliğimiz #BrawlTogether için güçlerimizi birleştirme vakti!

Hedefimiz 14 günde 16 milyar alaşağıya ulaşmak, ama bu sefer Tekrar Oyna'ya basarak veya arkadaşlarınızla bir araya gelerek oluşturduğunuz gruplarda elde ettiğiniz alaşağılar iki kat sayılıyor!

VE etkinlik boyunca oynayabileceğiniz 5'e 5 de dahil tüm oyun modlarındaki alaşağılar hedefe katkı sağlıyor.

Eşikler ve Ödüller

#BrawlTogether etkinliği, Brawl Pass'i tamamlamanızı veya birkaç ekstra Starr hediyesi kazanmanızı sağlayacak bir iki kat DP etkinliği ve özel görev ile başlıyor. Bunun ardından eşiklerde sizi şu ödüller bekliyor:

2 milyar alaşağı: Destansı Starr hediyesi

4 milyar alaşağı: İki kat günlük Starr hediyesi

6 milyar alaşağı: Destansı Starr hediyesi

8 milyar alaşağı: Ustalık Çılgınlığı - Zafer başına %50 daha fazla ustalık puanı

10 milyar alaşağı: Gizemli Starr Hediyesi

12 milyar alaşağı: Ustalık Çılgınlığı - Zafer başına %100 daha fazla ustalık puanı

14 milyar alaşağı: Altın Yağmuru - Topladığınız her bir günlük DP için 1 altın alırsınız. Topladığınız DP miktarı, iki kat DP etkinliği ile ikiye katlanır; etkin bir DP katlayıcınız varsa bir kez daha ikiye katlanır!

16 milyar alaşağı- Efsanevi Starr hediyesi

Hediyeler

Önceki etkinliklerde olduğu gibi, bu etkinlikte de hediyeler olacak. Katılım ise çok kolay. Tek yapmanız gereken her gün etkinlikte oynamak!

Oynayan herkesin, etkinliğe katıldıkları gün sayısıyla birlikte yer aldığı bir listeden rastgele 1000 oyuncu seçeceğiz, bu oyunculardan biri olursanız 150 elmas kazanacaksınız! Bu da demek oluyor ki ne kadar çok oynarsanız kazanma şansınız o kadar artacak!

Henüz bitmedi.

Ayrıca rastgele seçeceğimiz beş oyuncu arkadaşlık bileti kazanacak!

Arkadaşlık bileti kazanana ve birlikte en çok oynadığı dört arkadaşına BİR MİLYON ELMAS verecek!

Hediye kazananlar 9 Şubat günü oyun içinde bir bildirim alacak, bu tarihte gelen kutunuza göz atmayı unutmayın.

Şimdilik bu kadar! Zorlu olacak ama bunu hep birlikte başarabiliriz!

Arkadaşlarına haber vermeyi unutma! #BrawlTogether zamanı!