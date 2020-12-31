Merhaba, YAZI DUVARINA hoşgeldiniz!



Fakat endişelenmeyin, sonunda özet versiyonu sizinle olacak. Ancak bu bölümü atlarsanız tüm sevgiye erişemeyeceksiniz!



Kulağa klişe gelebilir ancak, biz Brawl topluluğunun EN İYİ topluluk olduğunu düşünüyoruz. Başka kim bir fotoğrafı en ince ayrıntısına kadar inceleyerek yeni güncelleme ile ilgili ipucu arar ki? Yada kim Mr P.nin takım elbise giymiş Gene mi yoksa normal bir penguen mi olduğunu tartışır? Yada kim Starr Park’taki yenilikleri öğrenen ilk kişi olmak için 7/24 bozuk bir radyo dinler? Öyle ki zavallı Jessie’nin zarar görmesini engellemek için bile mücadele ettiniz! Bu toplulukta herkesin benzersiz bir sesi var. Bir araya geldiğinizde bizi her gün hayretlere düşüren özel bir grupsunuz!

Biz de, sizin gibi, kelimenin tam anlamıyla Brawl Stars’ı ÇOK SEVİYORUZ! Kendi ekip gruplarımızda sizin yapmış olduğunuz tasarımları paylaşmadığımız bir günümüz geçmiyor. Tasarımcılarımız Kairos’un 100% açık sözlü incelemesini izleyip bunun üzerine tartışıyor. Lex’in (gayri)resmi Brawlidays müziğini her gün dinliyoruz. Meme’leriniz bize kahkahalar attırıyor. Oyunda sakladığımız mors kodu veya 8-Bit'in yaşadığı kişilik krizi gibi şeyleri keşfetme hızınız bizleri hayrete düşürüyor! Brawl Talk zamanı geldiğinde SİZİN vereceğiniz tepkileri merakla ve heyecanla bekliyoruz! Ve biliyor musunuz? Muazzam sayıdaki pozitif yorumlarınızla günlerimizin daha güzel geçmesini sağlıyorsunuz. Bu geri dönüşler bizim için dünyalara bedel, özellikle bazen internette işlerin ne kadar kötüye gidebileceğini bildiğimiz için. Size sahip olduğumuz için GERÇEKTEN minnettarız.

Elbette, her zaman düzgün şekilde yapamadık…(!) Kendi payımıza düşen hatalarımız var (Leon ve Rosa’nın ‘’Merhaba’’ dediği gün gibi). Ancak, oyunu olabildiğince iyi hale getireceğimize ve geliştireceğimize güvenebileceğiniz güçlü bir bağ kurduğumuza inanıyoruz. Oyunu çok sevdiğinizi ve bunun için daha fazlasını istediğinizi biliyoruz - bu yüzden bazen, beklentilerinizi karşılayamayacağımızı düşündüğümüz durumlarda, bunları yönetmeye çalışıyoruz… (Ryan küçük bir güncelleme olacak dediğinde en uzun Brawl Talk’u yaptığımız gibi! 😅 Ama dürüst olalım, Hediye Dükkanı küçük olmasına rağmen oldukça iyiydi!). Hediye Dükkanı demişken… ne yolculuktu ama! Sevgili u/aIfajor bütün parçaları bir araya getirince Brawl Stars’ın bir tema parkı olabileceğini fark etti! Baya tuhaf bir park.



2020 zor bir yıldı. Ekibimiz, dünya finalleri ve sizler üzerinde büyük etkisi oldu. Topluluğumuzun evde yüksek kaliteli eğlenceye sahip olmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ve sizler oyunu (ÇOK) oynayarak buna en güzel geri bildirimi verdiniz (Tekrar teşekkürler!).



ÖZET: Şimdi, 11 Savaşçı, 45 kostüm, 7 yeni ortam, esport ve özel mücadeleler, Brawl Pass, Günlük Görevler, Harita (zıplama alanı) Oluşturucu, oyunun Çin’de yayınlanması, aksesuarlar, rozetler ve daha fazlası ile burdayız… Geriye baktığımızda birlikte başardıklarımızla gurur duyabiliriz. Önerileriniz, geri bildirimleriniz, hata raporlarınız olmasaydı bu mümkün olmazdı. Ayrıca, detaylara olan dikkatiniz ve tabi ki en önemlisi Brawl Stars’ı sevmeniz ve oynamanız!



Bu yılı daha iyi bir şekilde bitiremezdik. Son güncellememizde harika bir geri dönüş aldık ve Brawl Talk'u aynı anda canlı izleyen neredeyse 1 MİLYON (veya YouTube verilerine göre 996.150) kişi elde etmeyi başardık. Kulağa komik gelebilir ama bunun bu yıl kıracağımız son rekor olacağını düşünüyorduk.. ta ki Edgar'ı ücretsiz olarak yayınlayana kadar (ve bunun bedelini sunucularımız ödedi). Edgar-Kıyameti günü, Brawl Stars, gördüğümüz en yüksek çevrimiçi oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.



Bu yüzden, bu yıl bizim için yaptığınız her şey ve hayatlarımızı sonsuza dek değiştirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Size her zaman minnettar olacağız.



HER NEYSE…



Bugün, paskalya yumurtaları ve gizli bilgilerle dolu gizemli resimler yayınlamıyoruz. Bugün Brawl Stars oynadığınız için SİZE teşekkür etmek istiyoruz.



Her birinize ayrı ayrı teşekkür edebilmeyi dilerdik (umarız hediyeler bunu sağlamıştır!). Bu yıl geçirdiğimiz yolculuk hakkında sizinle içten bir görüşme yapmanın tam zamanı olduğunu hissettik.



Şimdi nefes alıp rahatlama zamanı ... çünkü 2021 için hazırladığımız şeyi beğeneceğinizi düşünüyoruz. :)







Brawl Stars Ekibi,



Teşekkürler!



