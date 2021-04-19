



Brawl Stars tutkunları için 30 gün boyunca toplamda 15 turnuva heyecanı başladı!

Turnuvalar 13 Nisan’da başladı ve 11 Mayıs’a kadar devam edecek. Her turnuvanın kazanan ilk üç Brawl Stars tutkunu özel hediyelerden oluşan bir sürpriz paketi kazanacak.



Hediye paketinde neler mi var?

En sevilen çikolatalar, atıştırmalıklar ve çok daha fazlası (sokaktaki evcil dostlarımızı da unutmadık. Onlar için de minik hediyeler ekledik).



Sen de bu etkinliği kaçırmamak ve Brawl Stars oynarken hediyeler kazanmak istiyorsan Gamify Discord’unu ziyaret edebilirsin: https://discord.gg/hvaMsyWwNE



