Korkunç Kapılar Topluluk Etkinliği Bilgileri! #ScaryDoors
Korkunç Kapılar #ScaryDoors Topluluk Etkinliği başlıyor!
20 kapı ve kapıların ardında gizlenmiş 20 ödülümüz var.
Ama yalnızca 10 kapı açabilirsiniz!
Oyuncu topluluğumuzun, her gün kapılardan birini açan bir anahtar kazanmak için gün sonuna kadar 80 milyon görev tamamlaması gerekecek. Oyuncuların bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmak adına ekstra görevler ve özel mega görevler düzenli olarak oyuna eklenecek.
Hangi kapının açılacağına karar vermek için oyuncularımızın oyun içindeki "Haberler" sekmesinde oy vermesi gerekiyor. Şu an bunu okuyorsanız orayı (yani burayı) nasıl bulacağınızı zaten biliyorsunuz demektir.
Kapının açılışı ve ödüllerin açıklanışı, her gün saat 8.00'de (UTC) Brawl Stars'ın sosyal medya kanallarında önceden kaydedilmiş videolar hâlinde yayınlanır.
Her gün yalnızca bir kapı açılabilir, buna tek istisna son gündür. Son gün, oyuncu topluluğumuz aynı anda üç kapı açacak.
ÖDÜLLER:
1 Hiperşarj Starr Hediyesi
10 Suşi Rulosu
10 Rastgele Starr Hediyesi
1 Rastgele Starr Hediyesi
3 Balkabağı Kutusu
Manga Kenji Hiperşarj Kostümü
2 Mega Kutu
1 Ultra Kupa Kutusu
20 Elmas
1 Elmas
Lumi (Alternatif Ödül = 1.000 Kredi)
1.000 Güç Puanı
500 Güç Puanı
200 Güç Puanı
1.000 Altın
200 Altın
1 Altın
500 Kredi
Cadılar Bayramı Spreyi
Mortis'in iki günlüğüne oyundan silinmesi!
ÖZEL ÇEKİLİŞ
10 oyuncu 1 MİLYON ELMAS kazanacak!
Tek yapmanız gereken, her gün oy verdiğiniz kapının ekran görüntüsünü #ScaryDoors ve #BrawlStars etiketleriyle sosyal medyada paylaşmak. Verdiğiniz oyu paylaştığınız gün sayısı ne kadar çoksa seçilme şansınız o kadar fazla olur!
SSS:
Günün ödüllerini ne zaman alırım?
Ödüller, anahtar açıldıysa eşiğe daha önce erişilmiş olsa bile etkinlik boyunca her gün saat 8.00'de (UTC) verilir.
Aynı ödülü birden fazla kez alabilir miyiz?
Hayır. Açılan kapılar oylama havuzundan kaldırılır.
Tüm görevlerimi tamamladım. Nasıl daha fazla yardım ederim?
Arkadaşlarınıza da görevlerini tamamlamalarını söyleyebilirsiniz.
Kenji bende yok. Manga Kenji hiperşarj kostümünü nasıl alabilirim?
Kenji'ye sahip değilseniz Manga Kenji hiperşarj kostümü, kostüm deponuza eklenir.