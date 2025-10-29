20 kapı ve kapıların ardında gizlenmiş 20 ödülümüz var.

Ama yalnızca 10 kapı açabilirsiniz!

Oyuncu topluluğumuzun, her gün kapılardan birini açan bir anahtar kazanmak için gün sonuna kadar 80 milyon görev tamamlaması gerekecek. Oyuncuların bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmak adına ekstra görevler ve özel mega görevler düzenli olarak oyuna eklenecek.

Hangi kapının açılacağına karar vermek için oyuncularımızın oyun içindeki "Haberler" sekmesinde oy vermesi gerekiyor. Şu an bunu okuyorsanız orayı (yani burayı) nasıl bulacağınızı zaten biliyorsunuz demektir.

Kapının açılışı ve ödüllerin açıklanışı, her gün saat 8.00'de (UTC) Brawl Stars'ın sosyal medya kanallarında önceden kaydedilmiş videolar hâlinde yayınlanır.

Her gün yalnızca bir kapı açılabilir, buna tek istisna son gündür. Son gün, oyuncu topluluğumuz aynı anda üç kapı açacak.

ÖDÜLLER:

1 Hiperşarj Starr Hediyesi

10 Suşi Rulosu

10 Rastgele Starr Hediyesi

1 Rastgele Starr Hediyesi

3 Balkabağı Kutusu

Manga Kenji Hiperşarj Kostümü

2 Mega Kutu

1 Ultra Kupa Kutusu

20 Elmas

1 Elmas

Lumi (Alternatif Ödül = 1.000 Kredi)

1.000 Güç Puanı

500 Güç Puanı

200 Güç Puanı

1.000 Altın

200 Altın

1 Altın

500 Kredi

Cadılar Bayramı Spreyi

Mortis'in iki günlüğüne oyundan silinmesi!

ÖZEL ÇEKİLİŞ

10 oyuncu 1 MİLYON ELMAS kazanacak!

Tek yapmanız gereken, her gün oy verdiğiniz kapının ekran görüntüsünü #ScaryDoors ve #BrawlStars etiketleriyle sosyal medyada paylaşmak. Verdiğiniz oyu paylaştığınız gün sayısı ne kadar çoksa seçilme şansınız o kadar fazla olur!

SSS:

Günün ödüllerini ne zaman alırım?

Ödüller, anahtar açıldıysa eşiğe daha önce erişilmiş olsa bile etkinlik boyunca her gün saat 8.00'de (UTC) verilir.

Aynı ödülü birden fazla kez alabilir miyiz?

Hayır. Açılan kapılar oylama havuzundan kaldırılır.

Tüm görevlerimi tamamladım. Nasıl daha fazla yardım ederim?

Arkadaşlarınıza da görevlerini tamamlamalarını söyleyebilirsiniz.

Kenji bende yok. Manga Kenji hiperşarj kostümünü nasıl alabilirim?

Kenji'ye sahip değilseniz Manga Kenji hiperşarj kostümü, kostüm deponuza eklenir.