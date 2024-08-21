10 mega kutu mu almak istersin yoksa 60 Starr hediyesi mi? Topluluk karar verecek!

#BoxVsDrops topluluk etkinliği İKİ KAT STARR HEDİYESİ ve İKİ KAT DP ile ŞİMDİ başlıyor! Etkinlik 25 Ağustost'ta sona erecek!

Dostluk maçları dâhil her oyun modunda ALAŞAĞI etmeleri takibe devam edeceğiz. 3 eşiğimiz olacak. Bunlar:

2 Milyar Alaşağı - 1 Mega Kutu veya 6 Starr Hediyesi arasında oylama

8 Milyar Alaşağı - 2 Mega Kutu veya 12 Starr Hediyesi arasında oylama

16 Milyar Alaşağı - 7 Mega Kutu veya 42 Starr Hediyesi arasında oylama

Daha fazla oy alan seçenek Dükkkandan tüm topluluğa verilecek! Bir eşiğe ulaşıldıktan sonra sıradaki ödülü belirleyecek yeni oylamaya bu makaleden ulaşılabilecek!

Önemli not: Ödülleri almak için en az 400 Kupaya sahip olmanız gerekiyor.

BÜYÜK HEDİYELER

Büyük hediye için seçilmek ufacık da olsa harika bir ihtimal! 100 Mega Kutu VEYA 50 Efsanevi Starr Hediyesi vereceğiz! Karar senin!

Katılmak için tek yapman gereken şunlar:

Oyunun ekran görüntüsünü veya videosunu herhangi bir sosyal medya kanalında paylaşarak takipçilerini de seninle aynı seçeneğe oy vermeye ikna et!

#BoxVsDrops ve #Brawlstars etiketlerini kullan!

25 Ağustos'ta etkinlik sona erdiğinde 10 şanslı kazananı seçeceğiz!