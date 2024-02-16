Piggy Week geldi! Bugünden itibaren, yaklaşan güncellemeyi içeren ve 24 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Brawl Talk'a ısınmanızı sağlamak adına art arda 3 özel Mega Kumbara etkinliği yayınlayacağız!

İşin ilginç yanı, bu Mega Kumbara etkinliklerinin her biri birbirinden farklı oyun modu ve modifikasyonlara sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra, Mega Kumbaralarla aynı anda gerçekleşecek kaynak etkinlikleri de olacak, böylece herkes kazanacak!

Kaybetmediğiniz sürece.

İşte etkinliklerin programı:

16 Şubat: Savaş Topu Mega Kumbarası + Altın yağmuru

20 Şubat: Nakavt Mega Kumbarası + İki Kat XP

24 Şubat: Tüm Oyun Modları Mega Kumbarası + Ustalık 100%

27 Şubat: Etkinlik sona erecek.

Kulüp Çekilişi



Bu etkinliğin sonunda, en az bir Mega Kumbara'ya katılmış YÜZ KULÜP seçeceğiz ve bu kulüplerdeki herkes önümüzdeki sezon için bir Brawl Pass Plus kazanacak!



İlk Mega Kumbara etkinliği şimdi başladı, bu yüzden aktif oyuncular bulunan bir kulüpte olduğunuzdan emin olun ve Mega Kumbaraları doldurmaya başlayın!