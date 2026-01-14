ŞU ANDAN itibaren 22 Ocak'a kadar işler ilginçleşiyor! #RandomBS etkinliği boyunca her gün oyunda rastgele bir şeyler olacak, Brawl Stars'ın oynanışı ve deneyimi değişecek.

Bu rastgele şeyler üç farklı şekilde gerçekleşecek ve günlük ödülü açmak için topluluğun birlikte ulaşması gereken bir hedef olacak.