#RandomBS Etkinlik Bilgileri!
ŞU ANDAN itibaren 22 Ocak'a kadar işler ilginçleşiyor! #RandomBS etkinliği boyunca her gün oyunda rastgele bir şeyler olacak, Brawl Stars'ın oynanışı ve deneyimi değişecek.
Bu rastgele şeyler üç farklı şekilde gerçekleşecek ve günlük ödülü açmak için topluluğun birlikte ulaşması gereken bir hedef olacak.
Neler olabilir:
Rastgele günlük oyun değişiklikleri
Rastgele günlük topluluk hedefleri
Rastgele günlük ödüller (her gün üç farklı ödül olasılığı vardır ama yalnızca bir ödül seçilir)
Bugün:
Mod: Tüm oyun modlarında anında ölüm etkeni!
Hedef: 24 saatte 700 milyon rakip yok etme
Ödüller: 2567 DP katlayıcı, 1 mega kutu veya 2 kaos hediyesi
Hedefe ulaşılırsa ödül yarın açıklanacak!
Şu anki modun, hedefin ve ödülün ne olduğunu nasıl öğrenirim?
Her gün (~8.00 UTC), Brawl Stars sosyal medya sayfalarında bir sonraki etkeni, hedefi ve ödülleri açıklayan kısa bir video yayınlanacak. Ayrıca bir önceki günün hedefine ulaşıldıysa videoda hangi ödülün seçildiği de gösterilecek.
Ancak bu sefer ödüller farklı bir şekilde seçilecek. Topluluk yöneticileri hangi ödülün verileceğini belirlemek için rastgele mücadelelerde karşı karşıya gelecek!
Ödül listesi:
2567 DP katlayıcı, 1 mega kutu veya 2 kaos hediyesi
1050 mücevher, 10 Starr hediyesi veya 512 güç puanı
1998 Pro Pass DP'si, 487 altın veya bir rozet!
212 kredi, 2 Starr hediyesi VEYA Çizici Poco hiperşarj kostümü!
111 elmas, 11 elmas veya 1 elmas
501 mücevher, bu sprey veya 1 efsanevi Starr hediyesi
3 suşi rulosu, 6 melek hediyesi veya 9 şeytan hediyesi
Bir oyuncu simgesi, 987 güç puanı veya ÜCRETSİZ FINX!
1002 altın, 2468 DP katlayıcı veya 1 meka kutusu!
2 kaos hediyesi, 1 hiperşarj Starr hediyesi VEYA 1 kupa kutusu
Günlük etkenler neler?
Her gün yeni bir oyun içi etken gelecek (24 saat boyunca etkin olacak). Aşağıda bazı örnekler görebilirsiniz:
Sadece Savaş Topu modu
Tüm suikastçılar yasaklı
Her yerde Hesaplaşma+
KOCA KAFALAR!
Sırada ne olduğunu öğrenmek için oyuna ve Brawl Stars sosyal medya sayfalarına her gün bakmayı unutmayın.
ÖZEL ÇEKİLİŞ
100 efsanevi Starr hediyesi alacak 10 oyuncu seçeceğiz!
Katılmak için:
Etkinlik sırasında rastgele HERHANGİ bir anı kaydettiğiniz bir oyun videosu yayınlayın.
#BrawlStars ve #RandomBS etiketlerini kullanın.
Hepsi bu! Etkinlik 23 Ocak'ta sona erdikten sonra kazananlarla iletişime geçeceğiz.
HADİ BAŞLAYALIM!