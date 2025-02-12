Bütün yapmanız gereken Haberler sekmesine gidip Bo'nun ilgisi için yarışan iki savaşçı yarışmacıdan birine OY VERMEK.

Her oylamada, 20 Şubat'ta etkinlik bittiğinde açılacak ödül havuzuna yeni ödüller eklersiniz!

Üstelik hepsi bu kadarla da kalmıyor. Oyuncu topluluğumuz bir oylamada belirli bir oy sayısına ulaşırsa ilgili oylamadaki tüm ödüller İKİYE KATLANACAK! Her oylamada, oylamanın hedefini görebileceksiniz.

İki günde bir yeni oylama başlayacak ve oylamalar arasındaki iki günlük sürede iki kat DP, ustalık çılgınlığı ve iki kat günlük Starr hediyesi gibi farklı bonus etkinlikleri olacak.

Etkinliğin son gününde, finalistlerin olduğu son oylama yapılacak. Bu aşamada oyuncu topluluğumuzdaki herkes bir araya gelip BO'YA ÖPÜCÜĞÜ KİMİN VERECEĞİNİ seçecek!