Brawl Stars tarihindeki en lanetli ve yeni topluluk etkinliğinde Bo, savaş eşini arıyor. Kiminle buluşacağını da SİZ seçeceksiniz!
Bütün yapmanız gereken Haberler sekmesine gidip Bo'nun ilgisi için yarışan iki savaşçı yarışmacıdan birine OY VERMEK.
Her oylamada, 20 Şubat'ta etkinlik bittiğinde açılacak ödül havuzuna yeni ödüller eklersiniz!
Üstelik hepsi bu kadarla da kalmıyor. Oyuncu topluluğumuz bir oylamada belirli bir oy sayısına ulaşırsa ilgili oylamadaki tüm ödüller İKİYE KATLANACAK! Her oylamada, oylamanın hedefini görebileceksiniz.
İki günde bir yeni oylama başlayacak ve oylamalar arasındaki iki günlük sürede iki kat DP, ustalık çılgınlığı ve iki kat günlük Starr hediyesi gibi farklı bonus etkinlikleri olacak.
Etkinliğin son gününde, finalistlerin olduğu son oylama yapılacak. Bu aşamada oyuncu topluluğumuzdaki herkes bir araya gelip BO'YA ÖPÜCÜĞÜ KİMİN VERECEĞİNİ seçecek!
1. Gün
Jacky - Charlie
Üç hediye VEYA altı hediye (iki katı)
2. Gün
İki kat DP
3. Gün
Mandy - Lola
500 altın VEYA 1000 altın
4. Gün
%50 Ustalık Çılgınlığı
5. Gün
Angelo - Amber
2500 mücevher VEYA Romantik Dynamike (ve 2500 mücevher)
6. Gün
İki kat Starr hediyesi
7. Gün
Rico - Piper
10 Starr hediyesi - 20 Starr hediyesi
8. Gün
%100 Ustalık Çılgınlığı
9. Gün
Mortis - Melodie
Bir hiperşarj Starr hediyesi VEYA iki hiperşarj Starr hediyesi!!!!!
10. Gün
Finalistler arasında son oylama
Ayrıca en çok oynanan 2'ye 2 modlar tüm etkinlik boyunca geri dönüyor!
Son ödüller, 20 Şubat'taki son oylamadan sonra teslim edilecek!
Angelo
Amber
Charlie
Jacky
Lola
Mandy
Melodie
Mortis
Piper
Rico
Bu sefer, bir milyon elmas kazanıp en iyi arkadaşınızla paylaşma fırsatınız olacak!
Hediye çekilişine katılmak için Brawl eşinize Brawl Stars temalı bir Sevgililer Günü mesajı göndermeniz yeterli! Bu mesajı, herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşabilirsiniz. #Brawlentines ve #BrawlStars etiketlerini kullanmayı unutmayın!
Etkinliğin son gününde beş kazanan oyuncuyu seçeceğiz ve bu oyuncular ödüllerini bir arkadaşlarıyla paylaşacak!
Hepsi bu kadar! Etkinlik şimdi başlıyor ve 20 Şubat'ta sona erecek, oy vermeye başlayın!