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12 Şub 2025
Blog – Brawl Stars

Sevgililer Günü Topluluk Etkinliği Hakkında Her Şey!

Brawl Stars tarihindeki en lanetli ve yeni topluluk etkinliğinde Bo, savaş eşini arıyor. Kiminle buluşacağını da SİZ seçeceksiniz!

NASIL KATILACAKSINIZ?

Bütün yapmanız gereken Haberler sekmesine gidip Bo'nun ilgisi için yarışan iki savaşçı yarışmacıdan birine OY VERMEK.

Her oylamada, 20 Şubat'ta etkinlik bittiğinde açılacak ödül havuzuna yeni ödüller eklersiniz!

Üstelik hepsi bu kadarla da kalmıyor. Oyuncu topluluğumuz bir oylamada belirli bir oy sayısına ulaşırsa ilgili oylamadaki tüm ödüller İKİYE KATLANACAK! Her oylamada, oylamanın hedefini görebileceksiniz.

İki günde bir yeni oylama başlayacak ve oylamalar arasındaki iki günlük sürede iki kat DP, ustalık çılgınlığı ve iki kat günlük Starr hediyesi gibi farklı bonus etkinlikleri olacak.

Etkinliğin son gününde, finalistlerin olduğu son oylama yapılacak. Bu aşamada oyuncu topluluğumuzdaki herkes bir araya gelip BO'YA ÖPÜCÜĞÜ KİMİN VERECEĞİNİ seçecek!

TAM TAKVİM VE OLASI ÖDÜLLER

1. Gün

  • Jacky - Charlie

    • Üç hediye VEYA altı hediye (iki katı)

2. Gün

  • İki kat DP

3. Gün

  • Mandy - Lola

    • 500 altın VEYA 1000 altın

4. Gün

  • %50 Ustalık Çılgınlığı

5. Gün

  • Angelo - Amber

    • 2500 mücevher VEYA Romantik Dynamike (ve 2500 mücevher)

6. Gün

  • İki kat Starr hediyesi

7. Gün

  • Rico - Piper

    • 10 Starr hediyesi - 20 Starr hediyesi

8. Gün

  • %100 Ustalık Çılgınlığı

9. Gün

  • Mortis - Melodie

    • Bir hiperşarj Starr hediyesi VEYA iki hiperşarj Starr hediyesi!!!!!

10. Gün

  • Finalistler arasında son oylama

Ayrıca en çok oynanan 2'ye 2 modlar tüm etkinlik boyunca geri dönüyor!

Son ödüller, 20 Şubat'taki son oylamadan sonra teslim edilecek!

YARIŞMACILAR

  • Angelo

  • Amber

  • Charlie

  • Jacky

  • Lola

  • Mandy

  • Melodie

  • Mortis

  • Piper

  • Rico

ÇEKİLİŞ

Bu sefer, bir milyon elmas kazanıp en iyi arkadaşınızla paylaşma fırsatınız olacak!

Hediye çekilişine katılmak için Brawl eşinize Brawl Stars temalı bir Sevgililer Günü mesajı göndermeniz yeterli! Bu mesajı, herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşabilirsiniz. #Brawlentines ve #BrawlStars etiketlerini kullanmayı unutmayın!

Etkinliğin son gününde beş kazanan oyuncuyu seçeceğiz ve bu oyuncular ödüllerini bir arkadaşlarıyla paylaşacak!

Hepsi bu kadar! Etkinlik şimdi başlıyor ve 20 Şubat'ta sona erecek, oy vermeye başlayın!