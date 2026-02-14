Bu Sevgililer Gününde nihayet hayallerin gerçek oluyor... SAVAŞÇILARLA RANDEVUYA ÇIKIYORSUN!

14 Şubat'tan 25 Şubat'a kadar beş savaşçıyla randevuya çıkabilecek, hatta bunun için ödül alacaksın!

RANDEVULAR HAKKINDA

Tüm randevular oyun içi Haberler sekmesinde gerçekleşecek. Gerçek hayatta olduğu gibi her randevunun iki aşaması olacak:

1. AŞAMA : Oyuncularımızın, randevuya çıkmak üzere oldukları savaşçıyla 20 milyon rakip yok etme hedefine ulaşmak için bir günü olacak. Hedefe ulaşırsanız herkes bir sevgi kutusu kazanacak ve randevu açılacak!

2. AŞAMA: Randevu başlıyor! Savaşçıyla etkileşime geçecek, onun hayatıyla ilgili daha fazla bilgi edinecek ve hislerini dinleyeceksiniz. AMA EN SONDA gerçek eğlence başlıyor. Topluluk, hep birlikte son bir seçim yapacak. Seçim, savaşçının aşk ölçer göstergesini etkileyecek ve savaşçı ne kadar mutlu olursa herkes o kadar iyi bir ödül alacak!

AŞK ÖLÇER

Son seçim, aşk ölçeri etkiler! Aşk ölçer ne kadar yüksekse ödüller de o kadar iyi olur!

Oyuncularımızın tartışıp hangi seçeneği tercih edeceklerine karar vermek için bir günü olacak. En iyi seçimi yapmak için savaşçının ilgi alanlarına ve karakterine göre neyi seveceğini düşünmelisiniz. Sayaç aktif olduğu sürece kişisel tercihinizi değiştirebilirsiniz ama geri sayım sona erdikten sonra aşk ölçer kilitlenir ve ödül seviyesi belirlenir.

ÖDÜLLER

1. aşamadaki hedefe ulaşmak her zaman bir sevgi kutusu verir ama randevunun sonunda da randevuya bağlı olacak bir ödül alırsınız:

1. RANDEVU : 2000'e kadar altın (500 veya 1000'den başlayarak)

2. RANDEVU : 2000'e kadar güç puanı (500 veya 1000'den başlayarak)

3. RANDEVU : 8'e kadar kaos hediyesi (2 veya 5'ten başlayarak)

4. RANDEVU : Bir sprey, bir rozet VEYA bir efsanevi kostüm: Sporcu Stu!

5. RANDEVU : Ücretsiz bir savaşçı olasılığı (1000 TP Katlayıcı veya 1000 Pro Pass DP'sinden başlayarak)

6. RANDEVU: ¯\_(ツ)_/¯

TOPLULUK ÇEKİLİŞİ

10 rastgele oyuncu 2 set 1 milyon elmas alacak! Biri kazanan, ikincisi de seçtikleri özel bir kişi için!

Katılmak için:

Her randevu için seçtiğiniz son tercihinizin bir ekran görüntüsünü sosyal medyada #Brawlentines ve #BrawlStars etiketleriyle paylaşın.

Tercihinizi paylaştığınız gün sayısı ne kadar çoksa seçilme şansınız o kadar fazla olur!

İlk randevu başladı bile! Amber ile 20 milyon düşman yok ederek onunla bir randevu açabilirsiniz!