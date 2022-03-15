Supercell MAKE geri döndü!

...Ama bir farkla!

Bilmeyenler için: Supercell MAKE sanatçıların kostüm fikirlerini yüklediği, ve bizim aralarından Brawl Stars'a en uygununu seçtiğimiz bir platform! Hem içeriden hem sizden aldığımız bir çok geri bildirimi göz önünde bulundurarak, topluluğumuza daha uygun olduğunu düşündüğümüz bir değişiklik yapmaya karar verdik. Supercell MAKE artık 2D!

Bu da demek oluyor ki artık fikirlerinizi 3D konsept olarak hazırlamanız gerekmiyor. Bu değişiklik sayesinde daha fazla sanatçı, özellikle her gün birbirinden güzel fan art çalışmaları yapanlar, katılım gösterebilecek. Artık, en önemli şey, kostümün fikri. Tabi ki fikrinizi ne kadar iyi sunarsanız kazanma şansınız o kadar artar!

Bununla birlikte birkaç değişiklik daha yaptık:

Oylama Beğenmeme kaldırıldı. Arayüz/UI artık daha yumuşak. Oyların sayısı 1000 oy sonra görünmez olacak.

Kılavuz Artık daha açıklar! Ve artık 2D'ye uygun.

Yükleme Sayfası Artık daha bilgilendirici. Sanatçılara daha fazla geri bildirim (gönderilerinin süreçleri ile ilgili).

Ödüller Toplam para ödülü, değiştirilen katılım koşulları ile bağlantılı olarak düşürüldü. Artık sitede daha açık bir şekilde bilgilendirmesi bulunuyor.



İlk kampanya çoktan hazır ve bu kampanyayı büyük bir topluluk isteğini göz önünde bulundurarak başlattık: EMZ! Konsept ise ''Ya EMZ bir Pop-star olsaydı?'' olacak. Bir K-Pop şarkıcısı mı? yoksa Spice Girls grubunu bir parçası mı? ya da Oops...EMZ yine yapacağını yaptı mı? Hayal etmek ve yaratmak sizin elinizde!

İhtiyacınız olan tüm bilgiler https://make.supercell.com/en adresinde.

Başlangıç tarihi: 21 Mart!

İyi yaratmalar!

- Brawl Ekibi