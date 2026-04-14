TOPLULUK ETKİNLİĞİ: BRAWL'U CANLI TUTALIM
Ücretsiz bir buffie, Trunk Royale kostümü ve daha fazla kaynak kazanabilirsiniz. AMA Brawl Stars'ı canlı TUTMAK ŞARTIYLA!
Brawl'u canlı tutmak için şunları yapabilirsiniz:
Her gün 6 günlük zafer elde edin. Ne kadar fazla oyuncumuz zafer kazanırsa ödüller de o kadar iyi olur!
Yani hedefinize ulaştıktan sonra arkadaşlarınıza da aynısını yapmalarını söyleyin. En iyi ödülleri almanın tek yolu daha fazla kişinin günlük 6 zaferi tamamlamasıdır.
Ayrıca topluluğumuz günlük bir sosyal görevi tamamlarsa her gün ekstra bir kaos hediyesi olacak.
Her gün yeni bir sosyal görev gelecek ve topluluk etkinliği ekranında gösterilecek.
Görevler arasında YouTube'da belirli bir Brawl Stars videosunu beğenmek, favori içerik üreticinizi sosyal medyada etiketlemek, belirli bir şeye yorum atmak ve benzeri şeyler olabilir; her gün topluluk etkinliği ekranına göz atmayı unutmayın!
Tüm etkinlik boyunca günün son zaferinde garanti olarak 2 kaos hediyesi verilecek (başarılabileceğine inanmayanları teşvik için).
Ödüller şunlar:
Kaos hediyesi
Güç puanı
Elmas
Trunk Royale kostümü
Starr hediyesi
Rastgele buffie
DP katlayıcı
Mücevher
Pro Pass DP'si
Kupa kutusu
Günlük zaferlerden her gün 2 kaos hediyesi
Sosyal görevlerden her gün ekstra kaos hediyesi
ÇEKİLİŞ:
Günlük sosyal görevlerini tamamlayan herkes ayrıca elmas çekilişimize katılacak! Her gün görevi tamamlayan oyuncularımız arasından rastgele seçilecek bir şanslı kazanan YÜZ BİN elmas alacak! Her gün farklı bir kazanan seçilecek; görevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin!
Etkinlik BUGÜN başlıyor ve 24 Nisan sabah saat 8.00'de (UTC) sona erecek.
O ZAMAN... Brawl'u canlı tutalım! #KEEPBRAWLALIVE