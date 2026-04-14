14 Nis 2026
TOPLULUK ETKİNLİĞİ: BRAWL'U CANLI TUTALIM

Ücretsiz bir buffie, Trunk Royale kostümü ve daha fazla kaynak kazanabilirsiniz. AMA Brawl Stars'ı canlı TUTMAK ŞARTIYLA!

Brawl'u canlı tutmak için şunları yapabilirsiniz:

  • Her gün 6 günlük zafer elde edin. Ne kadar fazla oyuncumuz zafer kazanırsa ödüller de o kadar iyi olur!

  • Yani hedefinize ulaştıktan sonra arkadaşlarınıza da aynısını yapmalarını söyleyin. En iyi ödülleri almanın tek yolu daha fazla kişinin günlük 6 zaferi tamamlamasıdır.

  • Ayrıca topluluğumuz günlük bir sosyal görevi tamamlarsa her gün ekstra bir kaos hediyesi olacak.

  • Her gün yeni bir sosyal görev gelecek ve topluluk etkinliği ekranında gösterilecek.

  • Görevler arasında YouTube'da belirli bir Brawl Stars videosunu beğenmek, favori içerik üreticinizi sosyal medyada etiketlemek, belirli bir şeye yorum atmak ve benzeri şeyler olabilir; her gün topluluk etkinliği ekranına göz atmayı unutmayın!

  • Tüm etkinlik boyunca günün son zaferinde garanti olarak 2 kaos hediyesi verilecek (başarılabileceğine inanmayanları teşvik için).

Ödüller şunlar:

  • Kaos hediyesi

  • Güç puanı

  • Elmas

  • Trunk Royale kostümü

  • Starr hediyesi

  • Rastgele buffie

  • DP katlayıcı

  • Mücevher

  • Pro Pass DP'si

  • Kupa kutusu

  • Günlük zaferlerden her gün 2 kaos hediyesi

  • Sosyal görevlerden her gün ekstra kaos hediyesi

ÇEKİLİŞ:

Günlük sosyal görevlerini tamamlayan herkes ayrıca elmas çekilişimize katılacak! Her gün görevi tamamlayan oyuncularımız arasından rastgele seçilecek bir şanslı kazanan YÜZ BİN elmas alacak! Her gün farklı bir kazanan seçilecek; görevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin!

Etkinlik BUGÜN başlıyor ve 24 Nisan sabah saat 8.00'de (UTC) sona erecek.

O ZAMAN... Brawl'u canlı tutalım! #KEEPBRAWLALIVE