Ücretsiz bir buffie, Trunk Royale kostümü ve daha fazla kaynak kazanabilirsiniz. AMA Brawl Stars'ı canlı TUTMAK ŞARTIYLA!

Brawl'u canlı tutmak için şunları yapabilirsiniz:

Her gün 6 günlük zafer elde edin. Ne kadar fazla oyuncumuz zafer kazanırsa ödüller de o kadar iyi olur!

Yani hedefinize ulaştıktan sonra arkadaşlarınıza da aynısını yapmalarını söyleyin. En iyi ödülleri almanın tek yolu daha fazla kişinin günlük 6 zaferi tamamlamasıdır.

Ayrıca topluluğumuz günlük bir sosyal görevi tamamlarsa her gün ekstra bir kaos hediyesi olacak.

Her gün yeni bir sosyal görev gelecek ve topluluk etkinliği ekranında gösterilecek.

Görevler arasında YouTube'da belirli bir Brawl Stars videosunu beğenmek, favori içerik üreticinizi sosyal medyada etiketlemek, belirli bir şeye yorum atmak ve benzeri şeyler olabilir; her gün topluluk etkinliği ekranına göz atmayı unutmayın!