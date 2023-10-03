Duyduk duymadık demeyin, hiperşarjlar Starr Hediyelerine geliyor! Bu yeniliği #ShootingStarrDrops isimli bir etkinlikle kutluyoruz!

Neler olacağını öğrenmek için videoyu izleyin veya aşağıdaki yazımıza göz atın:

Etkinlikle ilgili bilmeniz gerekenler şunlar:

ÇİFTE STARR HEDİYELERİ!

Herkes için, her gün çifte Starr Hediyeleri var!

3 - 17 Ekim arası, her zamanki gibi günlük hediyelerinizi aldığınızda ulaşılan hedefe göre bir yerine İKİ Starr Hediyesi sizi bekliyor olacak!

YENİ TOPLULUK HEDEFİ!

14 günde 4 milyar alaşağı! Topluluğumuzdaki herkes katkı sağlayabilir, her bir hedefe ulaşıldığında herkes ÜCRETSİZ STARR HEDİYELERİ (efsaneviler de dahil) kazanacak!

Şu modlardaki tüm alaşağılar sayılacak: kupa maçları, güç ligi, kulüp ligi, mücadeleler, dostluk maçları ve harita oluşturucu.

Başlangıçta herkes dükkandan ücretsiz bir ender Starr Hediyesi alabilecek, ancak bundan sonrakilerin her birini açmak için şu alaşağı hedeflerine ulaşılması gerekecek:

500 Milyon Alaşağı = Süper Ender Starr Hediyesi

1 Milyar = Destansı Starr Hediyesi

2 Milyar = Destansı Starr Hediyesi

3 Milyar = Gizemli Starr Hediyesi

4 Milyar = Efsanevi Starr Hediyesi

Ama 4 milyarda bitmiyor! Bundan sonra erişilen her milyarda bir efsanevi Starr Hediyesi daha kazanabilirsiniz!

Yani 5 milyarda bir efsanevi Starr Hediyesi daha, 6 milyarda bir tane daha, 7 milyarda bir tane daha...

Sınır yok! Ancak unutmayın; hedefe ulaşıp ilerlemek için 17 Ekim'e kadar süreniz var!

İÇERİK ÜRETİCİSİ HEDİYELERİ!

Brawl içerik üreticileri de ELMAS HEDİYELERİ dağıtıyor!

Her üretici sekiz adede kadar 170 elmaslık kodlar hediye edecek. Sosyal medya hesaplarında #ShootingStarrDrops etiketini aratarak hediyeler hakkında bilgi edinebilirsiniz!

İşte son sürprizimiz! Kayan bir yıldız görünce ne yapılır? Bir dilek tutulur!

Bu hediyelerin arasında saklı 5 ALTIN KOD OYUN İÇİNDE BİR DİLEĞİNİZİ YERİNE GETİRECEK!

Hediyeler arasındaki altın kodlardan birini kazanacak kadar şanslıysanız sizinle iletişime geçeceğiz ve Brawl Stars'la ilgili herhangi BİR DİLEK tutabileceksiniz (elbette mantık çerçevesinde); dileğinizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.

Belki oyundaki TÜM kostümleri istersiniz? Ya da tüm rozetleri en yakın arkadaşınıza hediye etmek? Bir milyon elmasa ne dersiniz? Haber vermeniz yeterli.

Hepsi bu kadar! Savaşçıları alaşağı etme zamanı!