Pazar günü Dünya Finallerinin son günü olacak.

Kalan sekiz takım çiftli eleme grubunda ilerlemeye devam edecek. Yalnızca en güçlü takımlar sezonun son maçlarına adını yazdıracak.

Pazar günü toplam beş adet beş oyunun üçü formatlı maç oynanacak. Ardından yılın en büyük yüzleşmesi olan Büyük Final maçı başlayacak.

Büyük Final yedi oyunun dördü formatıyla oynanacak. Üst gruptan gelen takım, 1-0 önce başlayacak.

Heyecan dolu bir maçın ardından takımlardan biri Dünya Şampiyonu unvanını kazanacak, Thomas Lyte imzalı kupayı kaldıracak ve evine 1.000.000 USD tutarındaki ödül havuzundan en büyük payı alarak dönecek.

Çok yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağız, bir gözünüz sosyal medyada ve oyun içi haberlerde olsun!