2026 Brawl Stars Dünya Finalleri Formatı
İşte beklenen an.
Yılın en büyük Brawl Stars etkinliği yaklaşıyor. Dünyanın en iyi takımları, Brawl Stars Dünya Şampiyonu ünvanı için kıyasıya savaşa hazırlanıyor!
Aylık Finaller, Son Şans Elemeleri ve her bölgeden heyecan dolu anlarla geçen doludizgin bir sezonun ardından geriye sadece en iyi takımlar kalacak.
20-22 Kasım tarihlerinde Dünya Şampiyonu olmayı hedefleyen 12 takım Tokyo Metropolitan Gymnasium'da 1.000.000 USD değerindeki ödül havuzundan pay almak ve Thomas Lyte imzalı kupayı kaldırmak için savaşacak.
Etkinliğe Genel Bakış
Mücadele başlamadan önce bilmeniz gereken her şey:
Etkinlik: Brawl Stars Dünya Finalleri
Tarih: 20-22 Kasım 2026
Konum: Tokyo, Japonya
Etkinlik Mekanı: Tokyo Metropolitan Gymnasium
Takım Sayısı: 12
Ödül Havuzu: 1.000.000 USD
KİMLER KATILACAK?
Dünya Finallerine BSC sezonunun dört bir yanından gelen şu takımlar katılacak:
EMEA - Bölge birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü
Kuzey Amerika - Bölge birincisi ve ikincisi
Güney Amerika - Bölge birincisi ve ikincisi
Doğu Asya - Bölge birincisi ve ikincisi
Son Şans Elemesi - En iyi iki takım
FORMAT
Dünya Finalleri üç gün sürecek ve toplam 24 maç oynanacak.
Etkinlik 20 Kasım Cuma günü grup aşamasıyla başlayacak. Cumartesi ve Pazar günü de playoff'larla devam edecek.
CUMA | GRUP AŞAMASI
Cuma günü 8 takım iki GSL grubuna ayrılarak beş oyunun üçü formatında maça çıkacak.
Grup aşamasında GSL formatı kullanılacak. Takımlar grubun sonuna kadar ilerleyerek yolculuklarına devam etme şansına sahip olacak. Dört takım girecek. İki takım yoluna devam edecek. İki takım elenecek. Takımlar açılış maçlarıyla başlayacak, ardından kazananlar maçına veya eleme maçına çıkacak. Turnuvaya devam edecek ikinci takım, son karar maçıyla belli olacak.
A Grubu
EMEA - 2. Sıra
Güney Amerika - 2. Sıra
EMEA - 3. Sıra
SŞE - 2. Sıra
B Grubu
Doğu Asya - 2. Sıra
Kuzey Amerika - 2. Sıra
EMEA - 4. Sıra
SŞE - 1. Sıra
Her grubun en iyi iki takımı playoff'lara yükselecek ve Dünya Finallerine Bölgesel Liderlik Tablosu sıralamaları üzerinden doğrudan playoff'lardan başlayacak dört takım arasına katılacak.
Yani Cuma gün sonu itibarıyla playoff grubunun sekiz takımı tamamen belirlenmiş olacak.
Dünya Finalleri bu kadar hızlı başlarken doğal olarak kimse evine dönen ilk takım olmak istemeyecektir.
CUMARTESİ | PLAYOFF BAŞLANGICI
Cumartesi yeni grubun maçları başlayacak.
Playoff'larda sekiz takım çiftli eleme grubunda mücadele edecek. Büyük Finale en hızlı şekilde ulaşmak isteyen takımlar, durmadan kazanmak zorunda olacak.
Doğrudan Bölgesel Liderlik Tablosu üzerinden gelen takımlar, playoff'larda Cuma günü grup aşamasını atlatmayı başaran dört takımla birlikte yer alacak.
Playoff'lardan Başlayan Takımlar
EMEA - 1. Sıra
Güney Amerika - 1. Sıra
Doğu Asya - 1. Sıra
Kuzey Amerika - 1. Sıra
A Grubu - 1. Sıra
A Grubu - 2. Sıra
B Grubu - 1. Sıra
B Grubu - 2. Sıra
Bu grupta rekabet iyiden iyiye kızışacak. Favoriler yenik düşebilir. Sürpriz takımlar zirveye oynayabilir. Tek bir set, bütün turnuvanın kaderini değiştirebilir. Kupa yaklaştıkça baskı da bir o kadar artacak.
PAZAR | ŞAMPİYONLUK GÜNÜ
Pazar günü Dünya Finallerinin son günü olacak.
Kalan sekiz takım çiftli eleme grubunda ilerlemeye devam edecek. Yalnızca en güçlü takımlar sezonun son maçlarına adını yazdıracak.
Pazar günü toplam beş adet beş oyunun üçü formatlı maç oynanacak. Ardından yılın en büyük yüzleşmesi olan Büyük Final maçı başlayacak.
Büyük Final yedi oyunun dördü formatıyla oynanacak. Üst gruptan gelen takım, 1-0 önce başlayacak.
Heyecan dolu bir maçın ardından takımlardan biri Dünya Şampiyonu unvanını kazanacak, Thomas Lyte imzalı kupayı kaldıracak ve evine 1.000.000 USD tutarındaki ödül havuzundan en büyük payı alarak dönecek.
Çok yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağız, bir gözünüz sosyal medyada ve oyun içi haberlerde olsun!